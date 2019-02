Fran Beltrán: "Cardoso es un gran entrenador"

hola Fran enhorabuena eh hola muchas gracias por la victoria por veinte añitos cumples si ya bueno ya veinte bueno pues será sigue siendo muy joven aquí tenemos a Dani Garrido director de Carrusel que hoy tiene ya tantos años yo tengo treinta y dos y no pues no pues pondría por delante enhorabuena por la victoria que necesitaba ese mucho

muchas gracias no la verdad es que que ya lo necesitábamos Si bueno estamos todos alegres yo creo que la confianza va va a volver muy bueno a pensar ya en el próximo partido no

no sé si el hecho de enfrentarnos a un equipo como el Sevilla que fuera de casa no gana desde el mes de septiembre ha dicho entre comillas más fácil todo esto bueno habéis marcado el gol poco después de un de un de un golpeo hoy deben llegar al palo con lo cual al final pudo ganar cualquiera de los dos

Voz 0704

01:33

no la verdad es que no no Navy pensaba eso era era imposible pero pero bueno en el fútbol todo posible y bueno a nos toca remar todos juntos estar todos unidos Si bueno es lo que toca mucho de menos allá o has pasado sí la verdad que un jugador así dado mucho el campo