Carrusel último tramo: "Hablamos con Jesús Vidal y el análisis del empate del Barcelona" (02/02/2019)

Voz 0691 00:03 señora Álvaro Benito qué tal muy buenas Dani Garrido muy buenas todos emocionados no todo es deporte y si es deporte lo que vamos a lo que vamos a escuchar enseguida Jesús Vidal

sí ha conseguido el premio a mejor actor revelación en los Goya en vamos a escucharle después explicamos quién es este hombre que ha participado en la película campeón en Rambla cuyos integrantes con Javier Fesser con Javier Gutiérrez y con alguno de los jugadores que juegan a baloncesto en esa película vinieron al Larguero con Manu Carreño y nos alegramos ha seguido ese premio dentro de una híbrido una cosa así se otorga el premio a la mejor película y fíjate que a mí me encantó el Reino estoy haciendo poquito de Carlos Marañón pero yo voy con campeones este es Jesús Vidal

Voz 2 00:44 me viene a la espalda Ordás inclusión diversidad visibilidad que nos vieron muchísimas nada ya este trabajo representa también han nueve compañeros del equipo de los amigos queridos padres a mí me gustaría tener un hijo como yo porque todos pábulo es como vosotros muchísimas Jan

Voz 0933 01:19 tiene cuarenta y tres años

Voz 0356 01:21 ceguera por miopía magna dramaturgo filólogo y actor viene del mundo teatral y era su primera incursión en el cine ha sido espectacular a mí la película me encantó tremenda y me alegro profundamente que haya conseguido este premio mejor

Voz 0458 01:36 para ir temen amigo amigos sólo Javi Gutiérrez también ha pasado por aquí Carrusel deportivo

Voz 3 01:40 es una película muy bonita que traspasa realmente bien y que además es uno de los primeros que defienden la importancia que tiene este tipo de palabra no inclusión y además se hace referencia un momento del guión de la película yo creo que los más emotivos no cuando le dice Javi Gutiérrez que el sí querría tener un padre como como él cuando Javi se está planteando el no tener un hijo con con el personaje no de su pareja porque precisamente por el temor a que tengan algún tipo de discapacidad no ese momento ha quedado aquí reflejado en este discurso yo creo que es lo más importante mesa que más importante que podemos extraer todas las personas tienen mucho ahora en enero

Voz 0356 02:16 gran discurso gracias Juande enhorabuena estaremos atentos e en la gala de los Goya les hemos escuchado ya con los compañeros de los servicios informativos por favor porque Paula Montes digo estadio Municipal de Balaídos corta el Celta una racha de cinco derrotas consecutivas hola Paula muy buena Álvaro

Voz 4 02:32 muy buenas noches y con quién estás estamos con Fran Beltrán que además nos acaba de decir que media hora está de cumpleaños hoy tiene doble motivo para celebrarlo Fran muy buenas novelas ya sabes quitado una losa encima sí la verdad es que sí yo creo de que ella a la hora de conseguir una victoria el vuelo estaba de celebración Álvaro te escucha Fran Beltrán

Voz 0356 02:51 hola Fran enhorabuena eh hola muchas gracias por la victoria por veinte añitos cumples sí ya veía como bueno ya veinte bueno pues será porque siendo muy joven aquí tenemos a Dani Garrido director de Carrusel queremos tiene ya Grañón años yo digo XXXII sino pues no pues no pues

Voz 1 03:07 había por delante y enhorabuena por la Victor

Voz 0356 03:09 de que la necesitaba ese mucho

Voz 4 03:12 la verdad es que que ya necesitábamos Si bueno ahora estamos todos al leer yo creo que la confianza va a volver

Voz 0933 03:20 ha pensado ya en el próximo partido de

Voz 0356 03:23 no sé si el hecho de enfrentar a un equipo como el Sevilla que fuera de casa no gana desde el mes de septiembre ha dicho entre comillas fácil todo esto bueno mis marcado el gol poco después de un de un golpeo hoy deben llegar al palo con lo cual al final pudo ganar cualquiera de los dos

Voz 4 03:36 sí bueno el fútbol es así bueno por fin nos da un poco a nosotros que llevamos ahí

Voz 0933 03:43 ese partido a la victoria

Voz 4 03:45 sí bueno hemos tenido un poquito de suerte y a veces agradece

Voz 1081 03:49 sí

Voz 0356 03:49 dime la verdad comienzo de temporada pensaba que iba a estar en el mes CC febrero peleando con Rayo Villarreal con Huesca la con Leganés Valladolid para evitar el descenso

Voz 4 03:59 no la verdad que no no nadie pensaba eso era era imposible pero pero bueno en el fútbol todo es posible y bueno a nos toca remar todos juntos estar todos unidos Si bueno es lo que toca

Voz 0933 04:11 Chinese mucho de menos haya o no sé la verdad que jugador así sólo dado mucho el campo y la última Miguel Cardoso

Voz 0356 04:19 no sé si el hecho de haber comenzado la temporada con un nombre como Antonio Mohamed que no conocía bien la Liga española y otro como Miguel Cardoso que viene del fútbol portugués osa lastrado de en en algún momento como es Cardoso como entrenador a veces os ha pegado incluso algún palo públicamente en sala de prensa como es que no lo conocemos

Voz 4 04:38 bueno yo creo que que es un es un gran entrenador la verdad que tiene los conceptos claros nosotros no lo están trasmitiendo y bueno haya veces que que bueno que no mientan un poco de caña para que para que no nos relajemos Si bueno la verdad que para mí es es un buen tío oí bueno es yo creo que eso es bastante de fútbol vais amortiguando sí sí al cien por cien con él

Voz 0356 05:02 el crack dentro de veinticinco años cumpliendo veinte años que subir otra vez un abrazo muy fuerte Fran suerte enseguida vuelvo con Jacobo cruceta con Miguel Ángel Safar con Santi Ortega pero habrá que contar a la gente de la SER que incorpora este último tramo el carrusel lo que ha pasado en esto la jornada bueno lo primero de todo abrimos micro al árbitro de la Cadena SER y González Eduardo muy buenas noches qué tal estado Undiano Mallenco en el partido entre el Barça y el Valencia empatado los pues ha estado demasiado u APE

Voz 0514 05:29 aún mucho y es lo peor que le puede pasar un arbitro pensar porque cuando piensas piensas en las consecuencias sino es

Voz 0356 05:35 un árbitro muy de la vieja usanza o un árbitro de bar

Voz 0514 05:38 es un árbitro que está en el último año ir a mí en el último año generalmente dos árbitros que quieren quedar bien con los dos equipos suelen quedar mal con todos lo hizo referencia propia no yo yo sí yo siempre he pisado charco

Voz 0356 05:53 bueno yo diría quería llevas a difiere en su último año se dejan llevar pero no no no no

Voz 0514 06:00 ejemplo por ejemplo Velasco Carballo hizo un último año espectacular igual que el primero pero hay árbitros normal es decir llevas mucho tiempo el último año queda sonó a finales un árbitro es que muchas veces lo tratamos como una máquina y un árbitro es un es humano y al final pues ahí hay árbitros que el último año intentan sacar el año como diciendo bueno eh pero siempre ha sido parecido no digo en cuanto antes

Voz 0356 06:22 todavía Alberto ha sido un arbitro excelente

Voz 0514 06:24 T pero que a nivel por ejemplo lo que es de de tarjetas siempre ha sido un nivel

Voz 6 06:31 que no tenga el tono of

Voz 0356 06:34 en concreto minuto veinticuatro Gameiro hace el cero a uno la jugada nace de una posible falta de Parejo sobre Messi en el área contraria para ti lo eh

Voz 0514 06:40 es casi lo hemos visto repeticiones al final sí que toca el balón es puede poseer falta presos sea falto no sea faltas son de las jugadas que a ver si la gente se ya se va metiendo la cabeza el concepto vamos en el mes de febrero es eso es que no era

Voz 0356 06:53 a quién no entra al bar en esas jugadas porque hay pues por qué

Voz 0514 06:56 muy dudosa interpretación podía explicar falta Pérez no podía pitar falta que la gente sepa que todos los goles revisando el inicio ya hay empieza el gol en el inicio en la jugada en el robo de Parejo es verdad que entra por detrás a tocar el balón ya te digo esa lo que haga el árbitro está bien hecho

Voz 0356 07:12 minuto treinta y uno pareja marca el cero dos el penalti señalado por un empujón de Sergi Roberto sobre B

Voz 0514 07:17 si el pone las manos compra boletos pero si os fijáis también se mete en la carrera de vas Icon las mismas piernas también Le zancadilla Sergi Sergi Roberto se mete en la carrera de de vas qué pasa lo mismo que pasó el otro día al jugador del Sevilla en el primer penalti que pitan a a Messi en el Barça Sevilla de Copa Quincy promiscuidad y promiscuo pues se mete en la carrera tú o Varane el otro

Voz 0356 07:40 Día contra el Girona lo mismo

Voz 0514 07:43 es decir tú no te puedes meter en el radio de acción del jugador Silva corriendo por delante y tú vas corriendo por detrás por lo más seguro es que le derribos aunque no lo quieras pero es penalti

Voz 0356 07:51 ya en el minuto treinta y nueve Messi hace el uno dos de penalti pitado por un pisotón del dato ese medio

Voz 0514 07:56 sí más que pisotón yo creo que le pegan a en el tobillo no le llega a pisar pero hace el regate llega tarde no quiera hacerlo pero pero a los dos penaltis tontos por penaltis algo que decir desde vasco

Voz 0933 08:08 Juan que crece que en el campa

Voz 1 08:12 ha jugado en el nada puso a verla el resumen hagan al mejor Dani lo mejor hoy rabias Iturralde cada uno va a arbitrar el clásico no mira

Voz 0514 08:26 allí estará de cuarto árbitro el capitán o en en en Vigo que se de Burgos es árbitro bueno sabéis porqué

Voz 1 08:35 quién de Burdeos de Burgos

Voz 0514 08:38 pues porque es el mejor árbitro para Comité porque sintonía

Voz 1 08:40 de amor tres

Voz 0356 08:43 no no no planteamos no es decir siempre que visita

Voz 0514 08:45 Mateu nunca os vais a quejar de el de que en la puesto el árbitro siempre vais a quejar del

Voz 0356 08:51 a primeros yo me pongo una vez a la semana la conversación entre Manu Carreño Iturralde González inmatriculado de hace unos cuantos

Voz 0933 08:56 este es en la haber materia gris un gris a enterrar gracias

Voz 0356 09:03 ha sido esta jornada bueno la clasificación está tremenda ahora mismo se puede colocar el Atlético de Madrid a tres puntos el Barça y el Madrid A8 dependiendo de lo que pase mañana ahora mismo está así primero Barça cincuenta según Atlético de Madrid cuarenta y cuatro tercero Realmadrid XXXIX cuarto Sevilla XXXVI cierra la zona Champions ojito con el Sevilla porque viene pegando fuerte desde atrás el Valencia es séptimo con treinta y ojito con el Valencia que parecía más cerca del descenso que de otra cosa hace apenas unos instantes Dani y que ya está a seis puntos el Sevilla ante cómo se despiste de Sevilla ojitos escuchaban desencanto

Voz 1 09:34 es que lo haberlo para el Getafe lo puede hacer él

Voz 0458 09:36 el Deportivo Alavés está saber si el Betis B pegó un arreón Bono también podría ocurrir pero yo creo que el principal aspirante a cazar al Sevilla podría ser si sigue salir del Valencia lo decía Alfaro es decir el Valencia parece que vuele a que a que una recuperación es muy evidentes heredé mejore yo creo que hombre si sigue haciéndolo bien puede ser un peligro sería distinto

Voz 0356 09:53 eh por abajo la cosa está así colista Huesca quince puntos penúltimo Villarreal dieciocho antepenúltimo ahora mismo el Rayo Vallecano con Veintitrés con los mismos puntos están Leganés uno más el español el Girona y el Celta dos por encima del descenso está el Valladolid el Athletic está con veintiséis veintiséis el Levante con veintisiete parece que por fin lo comentábamos también anoche en El Larguero vamos a tener un año yacía ya unas cuantas temporadas que no ha casado que no ha pasado hasta el momento de un tramo final de temporada con realmente cosas que decidir por abajo porque siempre había uno dos equipos que se habían descolgado yo creo que es muy bueno para la competición porque es bonito a la lucha por el título pero el drama de evitar el descenso me parece lo más interesante cuando uno llega al al mes de mayo y del resto de partidos recordar el Barça dos Valencia dos el Celta uno Sevilla cero que hemos mencionado anteriormente las real que le ha ganado dos uno al Athletic de Bilbao en el derbi vasco el primero por cierto en Anoeta sin pista atletismo golazo de Zabala hizo un gol de pillo después Willian José hizo el dos a cero

Voz 7 10:49 yo no sé aún no mola agarrado buf uno de los goles de la jornada sin ninguna

Voz 0356 10:52 la y por la mañana en el partido que ha contado Borja Cuadrado en el carrusel matinal el Levante cero Getafe cero para mañana la batalla de estilos yo es el partido que me voy a poner te voy a contar una confidencia mañana pero sí en antena misil absolutamente doce menos mente once menos canario mañana como en el restaurante de David Muñoz en Londres pero

Voz 1 11:12 pero aclara te vas pero pues a las seis y media no

Voz 0356 11:14 mañana

Voz 1 11:15 me voy a dormir las favoritas y gracias diga los chavales pues puede dormir una misa mañana más Londres está rastreando a todo lo siente usted le falte concretamente que hizo en el no diverso no diversos en Madrid ha dicho Madrid allí en Londrés

Voz 0356 11:35 seguramente vaya a estar viendo el Betis Atlético de Madrid básicamente por mi mujer que es muy chuleta lo no te quepa ninguna duda la batalla de estilos Betis Atlético de Madrid y mañana a cuatro y cuarto volvió de cuarenta y cinco el Real Madrid Alavés yo soy muy de Quique Setién en Segunda B son Numancia tres Lugo cero Rayo Majadahonda uno Nástic cero Córdoba uno Albacete tres iré por cero Tenerife cero para acabar esta presentación recuerda Juve tres Parma tres semana mala de la Juve que dentro de unos cuantos días que es el día veinte de febrero

Voz 1 12:03 eso momentos cita al Atlético de Madrid ojito

Voz 0356 12:06 ese duelo que no lo va a tener tan fácil la Juve como algunos piensan bueno de hecho de hecho yo creo que el Atlético Madrid

Voz 1 12:10 para la Juve

Voz 0356 12:12 tú crees que sacar al Athletic no lo estoy haciendo

Voz 1 12:14 por patriotismo yo la línea que estoy viendo es que la Juve encaja es verdad que la lluvia no tiene a abonó chino tiene aquí el INE para ese partido lo lo van a tener pero yo a la Juve la veo encajando mucho no la veo demasiado bien y creo que la línea del Atlético es ascendente se han quedado fuera de la Copa yo yo creo que el Atlético no haré se carga la llover ojito a eso

Voz 0356 12:38 está en Vigo en el estadio municipal de Balaídos esposa haber escuchado a Fran Beltrán en el micrófono inalámbrico de Paula Montes también Jacobo Buzek esta ola Jacobo muy buenas Álvaro qué tal y que han dicho los entrenadores bueno lo primero de todo va a seguir Cardoso no he un match ball lo salvó sí lo ha salvado

Voz 0841 12:53 hoy además ha estado hoy muy de Paulo Coelho He hablado de amistad de amor de energía que bonito explicó de pruebas de valor Se nota que ha cambiado un poco el cuento después de esta victoria el Celta la necesitaba respira un poco más tranquilo Él por supuesto pero El Vestuario estamos oyendo un chunda chunda que sale del vestuario que estábamos haciendo

Voz 0356 13:11 a ver a ver a ver acerca el micro a escuchar esa para

Voz 0841 13:13 ahora de hoy

Voz 1 13:15 minuto Chimo Bayo

Voz 0841 13:17 Larguero Lage que esta sonando a ver si nos acercamos un poquito

Voz 0356 13:22 la dio en directo

Voz 1081 13:23 sí sí sí sí sí

Voz 0841 13:28 My Life si hay ya están si sigue a a todo trapo bueno los entrenadores no lo que han dicho pues eh Machín cariacontecido después de la tercera derrota consecutiva fuera de casa dice que lo justo hubiese sido un empate toque de atención a esos jugadores porque quiere un Sevilla fuera de casa más competitivo más enérgico y que tiene que dar un plus más

Voz 0356 13:48 ya ha dejado muy claro que no busca excusas pero

Voz 0841 13:51 a su equipo en un partido muy flojo le escuchamos

Voz 8 13:53 no pueda Chagall a un montón de cosas que seguramente que estarán fundamentado así justificadas pero eh puede sonar a excusa sino no quiero excusar creo que hemos hecho con un partido e flojo iraquí bueno más allá de que lo normal hubiera sido que hubiéramos podido empatar no quiero es decir que si metemos aquella de vender Si tal no es que bueno es fútbol y no no hemos estado bien vamos a decir que es mala suerte pues igual es nuestra semana de de más mala suerte de fallar penaltis de no meter balones queda de los palos pero que con con con lo que hemos hecho es difícil que podamos ganar partidos

Voz 0841 14:36 Miguel Cardoso que ha hablado de códigos de vestuario de mensajes que le han dado hoy sus jugadores para sacar esto adelante para enderezar el rumbo después de una semana que también ha sido muy complicada para el portugués la escuchamos

Voz 8 14:48 yo sabía que íbamos a competir muy bien lo he dicho toda la semana lo he dicho a la rueda de prensa hay efectivamente más que tu equipo ha pasado una mensaje muy fuerte para todos para todos de Unión de de fuerza de de amistad de valores fuertes de compromiso de espíritu de equipo de transcendencia valores que no estaban aislados del vestuario no estaban pero que había que saltar no es con puntos

Voz 0356 15:20 las palabras de Cardoso también eh Machín ha contado el partido ha narrado el partido en carruseles ante Ortego las anti sal a esta por ahí Miguel Ángel muy buenas noches Santi la cara A del Sevilla en el Pizjuán y la cara B del Sevilla fuera del Pizjuán empieza a ser preocupante muy la diferencia

Voz 0841 15:38 es muy preocupante y la cara que la SER

Voz 9 15:40 la de Machín hoy es para verla e estaba con un cabreo ya ha dicho que no hemos competido al cien por cien lo que te contaba Jacobo I tremenda preocupación he visto cara de futbolistas aquí ha sido Banega

Voz 0933 15:51 no el que ya han llamado a hablar

Voz 9 15:54 ha pedido elaborar en el tramo final del encuentro hay gran preocupación por cómo está el equipo por la sensación que transmite como visitante y que no se puede sostener en una temporada ni siquiera al más alto nivel ganando sólo dos partidos de casa así que creo que el Sevilla está ante el momento más

Voz 0841 16:08 la clave decisivo del del del campo

Voz 9 16:10 en alto hasta el momento cuarentón partidos lleva ya está a las puertas otra vez de entrar en su competición en la UEFA pero en la Liga efectivamente el Valencia estaba lejos muy lejos ya lo tiene a tiro casi de piedra de dos piedras dos partidos

Voz 0356 16:21 el no gana en Liga fuera de casa desde el mes de septiembre safari no sé yo soy otro equipo en Primera División con un con dos caras tan diferentes bien cuando juegan en casa bien cuando juegan fuera porque el otro día vales cierto va salga o no y si vale pierdes de mala manera pero es que hoy vas a Vigo adoptando quitando la deben llevar que ha sido además justo antes del gol es que yo lo he visto un equipo sin alma Safari cambio cuando lo vio en el Pizjuán hemos dado alguno de esos partidos el domingo por la mañana Ayman tanto al Sevilla

Voz 10 16:47 sí hay equipos peores fuera de casa porque para los trabajos

Voz 0356 16:51 luego la diferencia claro pero digo la diferencia entre Casey fuera habló de eso sí

Voz 10 16:55 la diferencia una diferencia tan abismal de un equipo que se siente fuerte seguro en casa con respecto a uno sale fuera pues seguro que era o no y además hoy especialmente preocupante porque en otros partido fuera pues bueno hemos visto mal juego un día desacertado de varios futbolistas de las cosas que pasan en el fútbol no es verdad que especialmente pronunciadas en el Sevilla pero yo hoy bichos verano quiero ocurrirá al lugar común muestra de la falta de actitud pero yo diría que yo he visto un equipo muy parado muy parado desde el minuto uno no sea un equipo que tu veías ahí sólo corría el que tenía la pelota en un los demás estaban mirando o lanzando una carrera muy muy lenta muy de mentira no hombre que el sevillano lo ha ganado a este Celta debido que estaba pues con los problema habituales de un equipo que se ha metido abajo y que tiene el pánico en el cuerpo no y que no haya sido capaz de generar de pues eso la ocasión de ver habla muy planteamientos del sevillano que fuera de casa es un equipo que opta por replegarse exclusivamente replegarse porque es que no tiene la más mínima capacidad para salir al contragolpe y generar peligro no por eso pues claro que momento que respetan el rival encuentre una jugada de cierto pues has perdido no no tienen ninguna posibilidad ni de empatar en este caso

Voz 0356 18:00 habla muy mal del Sevilla que haya sido capaz de perder hoy en Balaídos frente a un equipo como el Celta que yo estoy seguro que va a otro equipo más o menos más o menos así

Voz 0933 18:08 sí porque el Celta es casi un desastre esas oímos el desastre ver

Voz 0356 18:12 el luto ha recibido

Voz 10 18:15 pero bueno tuvo una constante del Sevilla en las últimas semanas es decir el Sevilla fue a Bilbao y William Liga llevaba dos años no marcaba un gol y Willian se pegó un festín después cogió al peor Real Madrid y el Real Madrid en casa yo creo que tuvo el partido más cómodo de la temporada no después ha ido a Barcelona Illes metido no unos y cuatro seis goles no Joy por ejemplo el Valencia ha demostrado allí que eso puede competir perfectamente

Voz 0458 18:36 claro que tampoco Miguel Ángel el cardenal fue parada

Voz 10 18:41 está hoy llega a Balaídos que hombre Balaídos Tablada con los miedos bueno el miedo a hasta el tuétano metido no saque

Voz 0356 18:48 es para mí la peor defensa de la Liga es la del Celta no pueden ir a peor por lo que tengo

Voz 10 18:53 se de un equipo que te concede una barbaridad porque además deja un montón de hueco estafa estafa nadie cree en ese entrenador creo yo no es a partir de ahora pero me da la impresión que nadie creen exentrenador y es que el sevillano ha sido capaces de hurgar mínimamente en esa debilidad no eso la verdad es que yo pero llega dos momento que Machín resiste su plan para mí el centro del campo suele ha caído lo que ha funcionado también en alguna en algunas semanas no ese trío formado por el mudo Banega y Sarabia ahora mismo va así es la competición está entrenador tiene que empezar replegarse y activar otro plan porque está claro que es lo de fuera de casa ya

Voz 0933 19:25 muy muy muy preocupante en este equipo Santi está hecho

Voz 0356 19:28 para meterse en Champions esta hecho para meterse en Champions

Voz 0933 19:31 en Champions su presupuesto es de Champions su gasto económico de Champions los sueldos de Champions inversión

Voz 1 19:36 en inviernos de Champions de Champions

Voz 9 19:38 evidentemente su rendimiento en casa será de Champions de fuera practicamente sino ese descenso descensos por poco pero es un mal que el equipo viene acusando hace mucho tiempo lejos de mejorar va empeorando lo de hoy ha sido

Voz 0356 19:50 lo peor de la temporada en cuanto actitud y la cara

Voz 9 19:52 de la expedición jugadores directivo presidente y el propio entrenador es de tensión total tensión total ante el momento más importante de la temporada

Voz 0356 20:00 la primera gran crisis próximo partido

Voz 0933 20:03 en casa y ahí lo de la semana que contra Líbano Hogar dulce hogar eso es claro

Voz 10 20:10 eso eso es lo que sostiene ahora mismo yo diría ahora machismo era el Sevilla no lo sostienen su casa el Sánchez Pizjuán no donde ahí la verdad es que si repasamos los números de todos de todos

Voz 0933 20:18 de todos los entrenadores gana no pero hace falta un poquito no

Voz 10 20:20 la luz no hace falta más manos de entrenador para que el Sevilla por ejemplo en esta jornada que era ideal era ideal para sumar y para abrir distancia puedes aprovechar estas oportunidades que se presentan

Voz 0356 20:31 la peor semana del año o del curso de Sevilla hasta el momento gracias ante este Gaza Rey también cerramos en Balaídos compañeros Álvaro una cosa se para la Play List

Voz 0841 20:42 el Vestuario al Celta en un momento de desconexión absoluta porque estaba el chunda chunda estaba Santi diciendo pero es que esta sonando esta cobardía Chiquetete sí sonó esta cobardía de Chiquetete y libertad para los Kalise a un momento desconexión de esa fiesta el vestuario

Voz 0356 20:58 análisis de esto Dani Garrido y bueno

Voz 0841 21:00 que son muy grande no está mal no está mal hay en un poquito

Voz 0458 21:03 el gusto ahí se nota que ha cogido el joven a lo suyo y luego a un poquito más más Twitter

Voz 0356 21:07 tienes el quién es el más veterano el Celta Jacobo el más veterano Cabral Gabriel Cabral

Voz 0841 21:13 pero realmente que ha revivido por otra parte no no le veo no le veo seguramente yo sabed que podrá tirar un poquito por ahí pero pero bueno está la cosa animada si no era musicales yo me deja o nos vamos a Londres con Álvaro nos quedamos en el vestuario

Voz 6 21:28 te has ahora gracias

Voz 0356 21:31 si abres es hombre buen abraza todos

Voz 6 21:34 ahora no te duermes igual te duermes no no

Voz 0356 21:36 bueno es que ya casi casi te olviden Palma directamente no hacemos una pausa y no sé qué quieres que te diga que veneno vuelvo a trabajar hasta el martes ya sabes tú puedes que te de la gana efectivamente a una pausa mínima estamos en Barcelona va a estar Messi el miércoles contra el Real Madrid en el clásico seguido hablamos de eso

Voz 11 21:57 buenas noches

Voz 0356 21:57 en el libro de ayer la competición

Voz 1804 22:00 ha sido

Voz 1 22:47 contra el Glam Pedroches contra Tom Brady voz

Voz 0933 22:50 yo digo Brea es el equipo que son

Voz 0458 22:53 porque gana bueno que el año pasado calmaron han montado una Ponseti la gente cien yardas ahí con Mela Chércoles Iturralde Luis Jones bueno así Saisó nada Montal adiós versión va a ver papel va a haber va a ver previos para todos listo bendito los que va

Voz 1 23:09 no no sólo para los que están aquí llenando el estudio de gran

Voz 0458 23:11 ella sino para la gente que esté siguiendo la Superbowl como todas las noches hielo vamos

Voz 1 23:16 a lo largo de la mañana

Voz 0356 23:18 previa en Carrusel que Mercedes a las tres de la tarde pero a partir de la una de la madrugada hoy en el tramo final con Saisó con Ponseti Icon Kenneth Garay con Brecht Kenneth el mítico Kenneth Garay desde Atlanta porque la de esta noche es la de mañanas en Atlanta ya el año que viene va a ser en Miami a las seis y estaba en el frío en Atlanta pues vamos a hacer un repaso a Ponseti efectiva porque ya que hay pues ya lo que haga falta si estoy viendo en Miami un buen tiempo hasta ahora ya Adriá Albets hola sería hola qué tal muy buenas como esta Messi

Voz 0017 23:49 bueno pues por lo que dicen desde el club está bien es verdad que ha dado el susto después de esa acción con la todo en la que ha recibido un fuerte golpe en el muslo derecho ha estado un buen rato estirando en el campo luego probando se se ha marchado a la banda para que le atendieran los médicos le dieran un masaje cuando ha vuelto al campo ya ha estado desaparecido porque porque no estaba no estaba bien dicen desde el Barça que tiene una pequeña contractura en el muslo desde el club dicen que no es nada importante que ni siquiera es necesario que le hagan pruebas mañana porque los médicos ya la han analizado en El Vestuario en bueno mañana tienen día libre los futbolistas y el lunes veremos si Messi puede entrenar con normalidad con sus compañeros y llegar en buenas condiciones al clásico así que en principio desde el club en privado transmiten tranquilidad esperan que Leo Messi pueda jugar este clásico frente al Madrid si quieres podemos escucharlos y claro al verde justo después del partido hablando de estas molestias de Leo Messi en el muslo derecho

Voz 0962 24:51 él está bien bueno vamos a ver de todas maneras para esperar a mañana a ver cuando se realicen las pruebas a ver cómo esta igual que el resto el tema de esa desde las molestias como termina cada jugador esperamos que que se pueda recuperar igual que igual que los demás

Voz 0356 25:05 la Valverde de mañana pero habló Valverde Adrià antes de que nos comunicar a eso el el Barça no de que mañana no le van a hacer prueba el lunes saber cómo se encuentra yo entiendo escuchándote Haití por lo que os ha trasladado el Barça que no es ni ni ni boda para el miércoles sí pido con la boca pequeña digamos

Voz 0017 25:24 hemos lo así porque ahora mismo pues tienen estas molestias fruto de este de este golpe fuerte en el muslo derecho y por lo tanto ahora mismo a esta hora de la noche no es seguro cien por cien que Leo Messi vaya a poder jugar el clásico pero sí que es verdad que hablando con gente del club y con gente de del entorno del propio Leo Messi pues sombra hay cierto optimismo en bueno rebajan un poco la la alarma que se ha producido cuando le hemos visto ahí en la banda siendo atendido por los médicos del Barça esa así que bueno transmiten este mensaje de tranquilidad y confían en que el lunes vaya vaya a entrenar con sus compañeros evolucione bien para estar el miércoles en este clásico de la Copa del Rey en el Camp Nou frente al Real Madrid de hecho Álvaro en el momento de las molestias de Leo Messi que ha tenido que salir fuera del terreno de juego

Voz 0356 26:11 Verdasco se ha quedado helado ha sido increíble yo porque es enseguida lo vamos a debatir también con con Dani Garrido con Jordi Martí que Sique que Rodríguez y Marcos López pero lo que ha ocurrido en la segunda parte en el Camp Nou me parece pues pues un ejemplo del de lo que supone lo que es tener o tener a medias no no tener al mejor jugador del mundo como como Lionel Messi porque los primeros quince veinte minutos de la segunda parte son de un vendaval del Barça tremendo marca el dos a dos otra alivió al partido absolutamente cambia el partido de pronto se para el Barça justo a la vez en el momento en el que Messi en vez de estar al cien por cien pasa estarán no se setenta sesenta cincuenta cuarenta porque no se la vuelta a ver hacer otro esprín

Voz 1 26:49 no sólo ha vuelto a ver amar driblar real

Voz 0356 26:53 pegar algún pase a Jordi Alba que por cierto ha tenido que salir el gran socio de Messi en la segunda parte Jordi Alba porque no ha estado en la primera parte pero esa sensación Dani de de silencio en el Camp Nou mientras era tratado que yo creo que Adrián sido dos o tres minutos si yo creo que unos tres minutos tras estar fuera porque con otro futbolista no está tres minutos todo el estadio callado como pensando ojalá ese muslo no se haya entre comillas estropeado

Voz 1 27:16 bueno es que el Kun lemas convencidos que los recurrir a aquello de que de que sin Messi le hizo cinco goles al Madrid y qué tal al siempre depende tanto es verdad que ha sido un momento de de de de morderse las uñas de todas formas a ver el Barça como decía Adrià no cree que tenga más serio no tiene nada serio pero recordemos que el partido el miércoles o sea que el partido está muy encima no otro de a poquito te va por eso hay que ser muy prudentes

Voz 0017 27:39 cosas aunque transmitan mensajes de tranquilidad y de Cannes

Voz 0356 27:42 hombre de confianza siempre que es

Voz 0017 27:45 bastante prudentes porque este tipo de molestias hubo este tipo de golpes pues no se después el jugador puede puede seguir notando estas molestias y tener problemas hasta el día del partido no encontrarse pues con la confianza o bueno pues en plenas condiciones para disputar este encuentro así que veremos lo que pasa

Voz 1 28:02 es que llegue el lunes se ponga entrenar no tengo molestias y que pueda jugar que tiene que no tiene algo importante es obvio que no tiene una rotura fibrilar algo oso porque ha sido yo creo que ha sido un golpe

Voz 0356 28:10 es algo es algo de pocos días lo que pasa es que claro hay cuatro días no juegas contra el equipo X juega contra jugar contra el Real Madrid

Voz 1 28:16 que la cosa si juegas así juegas el el miércoles te evitas por ejemplo jugar en Bilbao porque habrá claro es que ahora más allá de toca eso no toques como decía Valverde yo lo he visto a Valverde preocupado por las molestias de muchos jugadores Piqué se ha llevado un golpe en la cabeza teniendo algún día hablaremos de los golpes que serán los jugadores de

Voz 0356 28:35 después manga Rossellini de de yo no hay un protocolo

Voz 1 28:37 lo de la naturalidad han organizado en España por eso a mí me ha parecido increíble y no quiero derivar el asunto pero sí dejarlo caer por psicólogos en los pasa me parece increíble que pueda jugar cinco seis siete minutos Kevin Gameiro en el campo con un huevo la cabeza ya tiene el ojo quiero decirles que nos parezca normal y que y que recordamos al al a lo soez de no el el la virilidad el me parece una una chorrada que sacude a ese tipo de terminal y sobre todo ver que hay un jugador que tiene un huevo una pelota de tenis en la cara damos puesto bueno está haciendo esfuerzos no no es que no tiene que hacer ningún esfuerzo por continuar nostálgico no puede mantenga el campo cedió ante ya jugado Gerard Piqué sangrando toda la segunda parte Isère acercado Alberto Undiano Mallenco el ha dicho se ha quitado la sangre como que te sé que aquí hay un protocolo y con sangre eso pues jugar y estamos hablando cuestiones salud son muy importantes yo creo que este tiempo pasa a mí me horroriza pero pero bueno lo de Messi que vamos a hablar de a ver si está desde luego eh

Voz 0356 29:32 también al llano Adriana si es que

Voz 0017 29:34 lo que decíamos que el cambio se ha quedado helado y en silencio cuando ha visto a Messi con problemas y sus compañeros igual sufriendo y deseando que el argentino no tenga nada porque al Barça le espera un mes muy intenso esto decía Carles Saldaña en zona mixta pues reconociendo que Messi ni siquiera Serres fría en este mes

Voz 0933 29:53 el mes que os viene que ni ese resfriado practicamente Leo Messi

Voz 0962 29:56 no no por favor por favor que no le pasa nada seguro que no creo que puede seguir todo el partido alguien que que sean agrave ahora que se recupera descansar y el miércoles a tope

Voz 0017 30:06 bueno pues sus compañeros también deseando que no sea nada lo de Messi veremos el lunes si puede jugar el clásico y recordemos Álvaro que ya se perdió el de Liga en el Camp Nou por la lesión en el uso del brazo

Voz 0749 30:16 mentalmente no quiere perderse Leo Messi la

Voz 0017 30:19 Leo Messi otro clásico frente al Madrid

Voz 0356 30:22 Arias las doce las once en Canarias gracias Adrià esta mañana un abrazo hasta mañana a saludamos a Jordi Martí hola Jordi Marcos López hola Marcos qué tal muy buenas Sique Rodríguez así que qué tal muy buenas próximos partidos el Barça bueno este miércoles Copa del Rey frente al Real Madrid y después el domingo frente al Athletic después la semana siguiente no juega entre semana porque es en la primera semana de Champions que ya sabéis que desde hace algunos años se disputan los octavos de final dos semanas la ida dos semanas la vuelta

Voz 0749 30:48 sí ha coincidido que

Voz 0356 30:50 la primera y en la segunda semana juega el Atlético de Madrid el la persona Juan Madrid y la siguiente al Atlético y el Barcelona Jordi tu corazón se ha parado Messi ahora hablaremos el partido en sí porque en la primera parte para mí hay hay momentos en los que el Valencia a ver si no le pegó un meneo pero pero defensivamente el Barça sufre muchísimo pero en primer lugar lo de Messi tu sensación cuáles va a estar en en el clásico

Voz 0985 31:14 crónica de Adrià es optimista es de un cierto optimismo no en el sentido de que han salido las palabras esta bien y de que mañana no se van a tener que hacer pruebas especiales de que se trata de una pequeña contractura impuso el hablaba del entorno de Messi hablaba de un cierto optimismo pero al final esta es una decisión que va a tomar Messi por lo tanto hay que respetarla Se conoce su cuerpo el es un jugador que ha madurado y mucho por lo tanto él va a decidir si bajo

Voz 1 31:43 jugar

Voz 0985 31:44 o no va a jugar Yossi pudiera aconsejarle Le diría oye Messi

Voz 6 31:47 no se jueves adiós Savio no pero

Voz 0985 31:50 sentido común si se tratara de la Champions ya hay que arriesgar arriesga tratándose de la Copa que no figure en tu primera prioridad

Voz 0841 31:58 personal pocas molestias que tengas

Voz 0985 32:01 San Marcos

Voz 1081 32:03 es el Madrid es la Copa pero por encima del Madrid de la Copa está el estado físico de Messi y el que mejor lo conoce es es el propio leo más allá de la de la consulta médica que le puede hacer el Ricard Pruna que es un médico de altísimo nivel que tiene el Barcelona debe desde hace muchísimos años pero al final llegará el lunes se probará llegará el martes se aprobará el miércoles decidirá si está en condiciones de jugar o no un partido que insisto es un clásico es el Madrid eso es seguro consecutivo que se perderían en el Camp Nou pero teniendo en cuenta el calendario que le espera el Barcelona por delante incluso ya contando la visita a San Mamés tiene que valorar muy mucho donde toma de riesgo porque la Champions está a la vuelta de la esquina el Barça juega el día diecinueve el Lyon y por lo tanto hay que medir muy bien dónde dónde si toma el riesgo y creo que el Barcelona y creo que Messi en ese sentido también es contundente no va a tomar un riesgo innecesario por jugar el partido de ida contra el Real Madrid nunca así

Voz 0356 32:56 sí que tuve desde fuentes bien informadas en el seno del club catalán cuál es tu feeling

Voz 5 33:02 y

Voz 1906 33:04 yo creo que Messi jugará de entiendo que por lo que parece la pequeña contractura es por un golpe un golpe que le ha dado lazo y sería más preocupantes en la contractura hubiera sido digamos que por fatiga muscular pero en este caso tiene una explicación es un golpe no con lo que el músculo digamos que se que se contrae se pone duro y supongo que el lunes estará mejor hizo Messi podrá jugar insisto es creo que sería más preocupante sí sí sí la molestia muscular fuera por sobrecarga ya en el caso de Messi parece que es por un golpe tiene una explicación yo tampoco forzaría sí

Voz 14 33:43 sí si fuera a ver si lo que sí

Voz 1906 33:46 pediría es que cuando Messi esté bien que juegue cuando no esté bien

Voz 0356 33:50 es que es muy interesante porque hoy el Barça

Voz 1906 33:53 hoy por ejemplo el partido ha quedado condicionado porque como cuando está en el campo todos le buscan hoy Messi ha dejado de correr el y el Barça ha quedado condicionado oye si queda en quince minutos Messi se siente mal se le cambia juega otro porque el Barça ha demostrado que sin Messi puede ganar partidos el problema es cuando está Messi no está bien

Voz 0356 34:15 pero esa decisión parece que la toma Messi no la toma Valverde porque no se Jordi Marcos sí que Dani no sé si os sorprende el hecho de que es que el Barça ha habido un hasta el el rodillazo datos sobre Messi Messi ha decidido dejar de correr la la pedido al pie en no ha corrido no atribulado no ha regateado el Barça pero bueno

Voz 1 34:35 yo yo ya parado más con una versión de Valverde entiendo

Voz 1081 34:38 o el que debe bar eh

Voz 1 34:40 si quieres ponerle ese título es el es el doctor No el doctor que como decíais antes es muy experimentada bien está lo que ves en el campo sí sí

Voz 0458 34:46 no no pero está claro luego hay otra cosa que es que jugadores como por ejemplo Malcolm que entró al campo pues igualen en plenitud dan mucho menos que Messi hombre andando no

Voz 0356 34:54 pese al veinte por ciento Es mejor que Macron sobre todo por qué

Voz 0458 34:56 meses yo creo que es lo que he intentado es una versión aunque esté consiguen lo que hice una versión más de Xavi es de permanecer como si fuera una voy a recibir la bola intentar algún pase filtrado

Voz 1 35:05 generar generar la atención sobre el rival

Voz 0458 35:07 a ver si podían hacer dos para uno y el filtrar entiendo lo que

Voz 1 35:10 que dice lo que dice es que pero más pensando la posible lesión que en el hecho de que esos quince minutos tuviera el caminando porque yo yo creo que Messi caminando es mejor que no qué

Voz 1906 35:20 ah y el de Messi Messi cojo es mejor que muchos con las dos piernas bien pero yo me refiero no no es tanto critica a Messi como al resto de compañeros lo que es una evidencia es que cuando Messi está en el campo todos lo buscan al él todos las jugadas siempre terminan en el y cuando no está digamos que hay algunos que se liberan por lo tanto digo yo que si Messi no está bien que salga del campo y que los otros se liberen porque han demostrado que sin Messi pueden ganar partidos el Barça seis Messi esta temporada ha jugado bien algunos partidos obviamente que con Messi es mejor pero sin Messi es decir la vida no termina en Messi sin Messi Se puede jugar bien

Voz 0356 35:57 a marcarle meterle cinco uno al Madrid hace dos o tres esta fórmula Jordi Martí creéis que se debería de haber optado ya sé que a toro pasado es más fácil decirlo pero en la último los últimos veinticinco minutos es como si el Barça hubiese estado cohibido en función de de la situación física de Messi por no hablar ya lo hemos mencionado antes de que durante tres minutos se ha tratado a Messi en la banda que yo creo que con otro futbolista no sólo hubiera dejado quiero decir es un futbolista está tocado no sé que al minuto vaya le cambia no

Voz 1 36:24 aparatosos mejor también también pero

Voz 0356 36:26 no se Jordi Marcos es lo que dice sí que

Voz 1081 36:29 sí yo entiendo así que si hay alguien al que se puede esperar esa Messi si hay alguien que conoce su cuerpo después de todas las lesiones que sufrió en el principio de su carrera deportivas Messi si hay alguien que intimida aun sin estar bien físicamente es es Messi creo que Valverde ha explicado en la sala de prensa he hablado con él he preguntado cómo estaba quedaban ocho diez minutos el partido se sabía complicado estábamos dos dos y he tomado esa decisión y creo que el primero que sabe que si tiene algún tipo de lesión que no puede jugar es el propio Messi seguro es el él es consciente de que nota algún tipo de de pinchazo algún tipo de rotura los médicos y los masajistas y los fisios clan que la han dado el tratamiento ahí a al al pie del banquero también por lo tanto si hay un jugador

Voz 0985 37:11 qué

Voz 1081 37:11 con todos mis respetos tienen el derecho a decidir si juega o no juega en función de la consulta médica estoy convencido que si hubiera sido una lesión grave muscular el propio Messi abandonó el campo no pasa absolutamente nada porque la acaba el partido y él decide acabar el partido no porque cree que no es todo lo grave que que se temió el Camp Nou durante esos tres minutos de puro silencio de puro pánico que ha vivido la afición

Voz 0985 37:33 las acciones que él ha tenido golpe en el minuto setenta y hasta noventa y dos noventa y dos eh cuidado que esta cifra no ha dado dos dos minutos después una sola pregunta Iturralde

Voz 0356 37:43 hola querido dos minutos y esos veintidós minutos pues

Voz 0985 37:45 su participación se ha reducido a la mitad ha tocado la mitad de los balones pero siendo la mitad son balones como los que ha recibido Alba balones filtrados que sólo Messi puede poner ahora bien qué entrenador puede sustituir a Messi contra su parecer

Voz 6 38:02 hay algún entrenador hay alguien que lo haya intentado en el Barça que yo conozca ningún hay alguien que lo haya intentado

Voz 0985 38:07 alguien que hayas sentado a Messi

Voz 0356 38:10 atrás guardián de Messi

Voz 0985 38:12 un entrar que diga Messi cómo estás

Voz 6 38:15 pero es Luis Enrique

Voz 1 38:18 los Anoeta cabeza de plata

Voz 6 38:21 no lo siento yo

Voz 0985 38:24 y entonces a Luis Enrique esto y al pobre Zubizarreta también le trajo las consecuencias

Voz 0458 38:29 los porque pago Zubizarreta aquellos veranos pero bueno no

Voz 1 38:33 que lo que se lo se lo que fue pero que no lo puedo entender

Voz 1906 38:37 muy simple muy Chiple fue un aviso Luis Enrique lo echamos a él como no cambias tú te echamos también gatito

Voz 1081 38:45 yo tengo presente una imagen de Luis Enrique no recuerdo al partido me me falla la memoria en la que le pregunta de manera discreta para que no

Voz 0356 38:53 esta es una de Champions en si quieres que te quedan

Voz 1081 38:55 no no tranquilo mixta de estoy aquí