Cuando el ladrón es tu compañero de viaje

Voz 1235

00:43

hace dos años estuve en Venezuela a llegar me contaron que acababa de estrellar un camión en la autopista iba cargado con Cano y muchos conductores se detenían a robar la mercancía para llenar su nevera nadie se interesó por el camionero que a las pocas horas murió dentro de la cabina en ocho días no conocía a nadie que no hubiese sido atracado varias veces no te preocupes es el pan de cada día me dijeron peor fue cuando me hablaron de una mujer que subió un día a una moto taxi a mitad de trayecto se detuvieron ante un semáforo y el taxista se bajó sacó una pistola de la cintura y atracó al conductor del coche que tenían a su derecha le quitó el teléfono y regresó a la moto taxi cuando el semáforo se puso en verde reanudaron la marcha como si nada la pasajera estaba aterrada solo se preguntaba en qué momento el taxista la desvalijar a también a ella o tal vez la matase y sin embargo la llegó a su destino al bajarle temblaban las piernas el taxista se dio cuenta y la tranquilizó no se preocupe señora son negocios diferente