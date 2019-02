Los vórtices polares congelan Estados Unidos

Voz 1 00:00 sí hay que ya

Voz 2 01:05 Ramón Lobo buenos días buenos días fríos la vida bien bien bien que has cambiado la ahora sí aunque hoy he dormido raro en que visten los Goya no no no no los vi pero esta mañana me informaba

Voz 0874 01:19 estás contento con los ganadores sí o para igualar toma

Voz 1791 01:22 costó mucho el discurso que ha dispuesto de El actor de campeones y la película campeones está muy bien y una precio unos Goya bueno interesantes en ese aspecto en el reparto dices si después bueno había leído leídos lo que comentaba Boyero no sus favoritos que el actor de lobos de favoritos ha ganado que es el de no cuerdos no recuerdo el nombre que es el del Reino que llevaba no sé cuántas nominaciones y no le habían dado nunca el premio siempre como actor de reparto y actor principal

Voz 0874 01:51 yo es una sensación personal le pero creo que hay una desproporción entre el espacio que los medios dedican a los Goyas hay el la afluencia de los españoles al cine español sí

Voz 1791 02:02 no si no hiciéramos eso pues no iría nadie te se une el cine está teniendo problemas graves Si está pasa un poco como los taxis y un boicot a la película Roma porque la productora es Netflix pero bueno la que buscar fórmulas porque las los cines cae su más pequeños las pantallas más pequeñas hay más palomitas dentro del cine que personas ir a las Islas para las pantallas de televisión son cae más grandes y que Netflix ha venido a quedarse como demuestra la película Romay los diez candidaturas a los Oscar está claro

Voz 0874 02:37 en una entrevista de Jordi Jordi Évole esta noche con Nicolás Maduro lo sabes no

Voz 1791 02:42 sí sí Irán ha empezado a caer de todo e incluso en a una cuenta el PP le han acusado de blanquear al tirano como si un periodista debe el hecho de hacer una entrevista quién sea yo se lo haría Bin Laden

Voz 0874 02:54 pero va a recordar que esta semana personal New York Times publica una entrevista con Donald Trump con dos de sus reporteros en el Despacho Oval de la Casa Blanca en la que dice enormes barbaridades y eso no significa que ponían a Trump lejos está el mío tensa

Voz 1791 03:05 tendrían in promocional entrevista José María Aznar no significaría que está

Voz 0874 03:08 la levantando a José María Aznar eso es verdad pero de la entrevista a David algún avance la verdad que creo que no

Voz 1791 03:13 bueno han dicho algún avance la preguntado por los periodistas y la pregunta también sobre si hay riesgo de guerra civil hija o de enfrentamiento civil que yo creo que es una palabra más precisa la otra un poco exagerada todavía ya ha dicho que sí pero creo que va a decir él eh vamos a esperar la entrevista que seguramente será huelga

Voz 0874 03:28 es igual diga lo que diga ayer debe llamaran chavista o fascista o las dos cosas al mismo tiempo si yo esta semana escrito tres veces

Voz 1791 03:36 sobre esto y luego me han caído de todos soy chavista anti chavista imperialista antimperialista lo cual es maravilloso yo yo yo no lo entiendo la gente solida primero de que leer primero hay que aprender a leer leer lo que lo que está escrito no lo que tú crees que estás leyendo

Voz 0874 03:53 el él también a los que opinan diferentes aquí

Voz 1791 03:56 pues que no necesitas estar de acuerdo con lo que estás leyendo simplemente de esas informando puede estar de acuerdo en un cinco por ciento en un ochenta por ciento a mí aquí hay personajes que periodistas que me encantan como Zarzalejos yo siempre estoy de acuerdo con él pero a mí Zarzalejos siempre me alimenta

Voz 0874 04:12 ayer tres tuvimos en el programa una actriz fue la periodista venezolana que ahora está en España es anti chavista lógicamente pero le pedí que nos explicara si ya entendía o podía explicarnos por qué hay gente que chavista y lo hizo maravillosamente por supuesto lo pusieron

Voz 1791 04:26 claro es que además hay una realidad una manifestación anti chavista y otra a favor de Maduro hay varias realidades una que Maduro no es Chávez que Chávez soñador como decía Pepe Mújica que inicio cosas que están bien por ejemplo de enseñar a un millón de personas a leer y escribir seguramente también cometió muchísimos errores económicos casi todos eh la oposición incluyera a estos chavistas y sobre todo de los chavistas están enfadados con con con el régimen de Maduro con la situación actual que hay muchos que están padeciendo la la pobreza sería mucho más fácil conquistar el poder Higuaín ha empezado a ampliar un poco el discurso yo para hablar de los pobres pero hasta ahora sólo gente como Capriles que viene del mundo socialdemócrata hablaba también de de de los pobres o el alcalde de Caracas que está en España yo creo Ledezma también tenía un discurso más inclusivo

Voz 0874 05:16 de mientras Alfonso Guerra en esta casa decía esta semana que hay dictaduras buenas y dictaduras malas Guillem no sé quiénes son los nuestros

Voz 1791 05:22 no luego el no es de los míos lo ha sido nunca me gustó me parecía no se eh más dado al chascarrillo que ha al pensamiento

Voz 0874 05:32 y empezamos antes de que nos denuncian si venga

Voz 0874 06:06 has visto las imágenes de la ola de frío en Estados Unidos yo siempre tenía muchos problemas con esto de que se cubran de manera tan intensa las olas de frío en Estados Unidos y no en otros lugares del planeta o las olas de calor en Australia que también lo está viendo justo ahora no

Voz 1791 06:18 sí son récord de sequía y récords de temperaturas que han llegó está al cincuenta sobre cero en Estados Unidos casi en Lleó o menos cincuenta pero es un poco como el lema

Voz 0874 06:28 que no solamente importa el frío cuando llega al primer mundo

Voz 1791 06:30 cuando afecta blancos es como los huracanes no cuando pasan por el Jamaica cuando pasan por Cúa o por Haití no interesan en cambio cuando llegan a Florida es un gran escándalo aquí la gran novedad es que bueno de este este tipo de vórtice sobraba a tener un experto porque es una buena hermano así pues parece ser que son normales en el Ártico pero no son tan normales que vaginal a la hacia Estados Unidos y sobre todo que afecten a zonas tan pobladas como Chicago Minneapolis etcétera parece ser que tiene que ver con la pérdida de masa en el Ártico con temperaturas que eso también parece que afecta a los huracanes hay científicos que vinculan todos esos fenómenos con el cambio climático Trump no lo ve así claro porque Trump lo llama

Voz 0874 07:15 eso que llaman el cambio climático según escribe textualmente en Twitter de esta ola de frío ártico ha dejado al menos veintiún muertos desde la administración de la atmósfera Nacional Oceánica no cesan de advertir sobre los peligros que supone estar en la calle a temperaturas tan bajas y yo tengo la teoría de que una vez que estás a menos quince grados da igual menos quince que menos veinte que menos treinta si a partir menos treinta igual ya lo notas más lo en otras más porque no sales de que esta noche ha habido un un

Voz 1791 07:42 una manifestación en Brooklyn porque uno de los penales de un centro de detención ahí han estado los presos seis días sin calefacciones Litri y la gente estaba gritando fuera también son seres humanos Llorca mala Harris que todas las candidatas demócratas ha puesto un tuit ya hablando que esto no se puede hacer

Voz 0874 07:57 Dios te tienes ratas a a la presidencia por qué está pasando esto ya que se deben estas temperaturas tan bajas como así tan bajas como es que en el Ártico en lugares en donde nunca pasaba eso vamos a preguntárselo a nuestro hombre del tiempo de toda la vida que es el físico y divulgador científico Manuel Toharia cómo estás Manuel buenos días hola buenos días hábiles haber Ramón ha usado la palabra dice pero realmente no sabe lo que significa explican nuestro deporte dice polar

Voz 1406 08:22 esta es en castellano existe yo yo utilizaba cuando era joven estudiamos otras cosas por Texas que suena como más latino Matrix tu pueblo

Voz 0874 08:32 lo mejor es la palabra latina por favor

Voz 1406 08:34 dice no bueno vamos a ver vórtice polar es una cosa permanente de siempre no es ahora ahora está de moda hablar de estas cosas porque casi nadie sabe lo que significan como lo de la ciclogénesis explosiva que antiguamente llamábamos pues la galerna o la atormentado frente activo estas cosas no viene a ser lo mismo no no es Bosti de polares la ondulaciones de la diferencia que hay entre leyes muy frío de los pueblos leía más templado de latitudes medias esa diferencia que es claramente una superficie una superficie de discontinuidad pues el pues tiene ondulaciones y unas veces me para arriba entonces hay temperaturas más altas de lo normal en la zona afectada otras veces bajó hacia abajo y ahí temperaturas más bajas de lo normal no esto es habitual todos los inviernos en algunas ocasiones baja mucho el vórtice polar y cuando eso ocurre en un continente como Estados Unidos que sí tiende de norte a sur de forma bastante ante también longitudinalmente pues a lo mejor el frío llega hasta hasta Texas puede incluso nevar en Dallas cosa rarísima que ocurrió el año pasado y tal no un vórtice polar tan intenso como este que ha afectado Estados Unidos ojo que también ocurre en el Pacífico pero nadie se entera pero bueno digamos cuando cuando afecte a Estados Unidos como bien ha dicho todo el mundo se entera mucho no pues esto mira sin el más lejos hace cinco años

Voz 0874 09:53 pero queda le está bien

Voz 1406 09:56 oye es que me pilló menos treinta en Chicago que es la temperatura mínima que ha habido ahora que ha batido el récord unas décimas con respecto a las cinco años yo estaba allí tuvieron que calentar las vías de tren porque por supuesto no pudiendo en coche en avión hasta coger el avión de Chicago o de vuelta a Madrid yo recuerdo que se bajaba el maquinista yo lo veía por la ventanilla el tren se utiliza con un soplete uno Un burdas de Utah no para calentar el desvío que estaba congelado y pude poder actuar el desvío manualmente con un gancho como se aquí antiguamente en España no y así pudimos llegar en la Chicago y tuvimos que andar un ratito hasta el metro nos quedamos congelados mi mujer y yo con la maleta y tal llegar ya fuimos en metro hasta el aeropuerto de ojeras bueno vamos a ver esto ocurre si ocurre frecuentemente no cuando ocurre en Estados Unidos si baja está muy abajo se puede batir algún récord en alguna ciudad sí se ha batido el récord en todas partes no sean congelados los Grandes Lagos no se congelaron hace cinco años si hace doce años si todos los Grandes Lagos bueno entonces estamos ante un suceso efectivamente muy llamativo pero que no es en absoluto una una anomalía jamás ocurrida parte que al jamás pues con los datos que tenemos una pena pico en los mejores sitios donde muchos datos el otro sitio no tenemos datos ni desde hace medio siglo no con lo cual también ahí nunca sabes si nunca ha ocurrido mire usted

Voz 0874 11:23 sí claro en la Edad Media quién sabe no oye pero porque da la impresión de que estas olas afectan particularmente a núcleos donde hay más gente

Voz 1406 11:34 porque hay noticias agencias de prensa vídeo y televisión e internet cosa que no teníamos con ella el hombre

Voz 0874 11:39 quién pero no es porque hay una diferencia térmica digamos que hubiese pues porque hay más industrias hay hay más

Voz 1406 11:45 eso sería eso afecta mucho al calor en las grandes ciudades lo que tenemos ahora son islas de calor de hecho en el centro de las grandes ciudades el Centro Centro no se baten récord de frío practicamente ya nunca se baten récord de calor por lo de la isla de calor una ciudad llena de cristales de cemento de asfalto de coches de calefacciones naturalmente tiene su aire más caliente en verano y sobre todo en invierno cuando se pone en marcha toda esa maquinaria no entonces al final unos las grandes ciudades han crecido desmesuradamente en apenas un siglo bueno a población humana hace un siglo había apenas mil millones en el mundo mil doscientos y ahora somos casi un ocho mil claro sí en un siglo hemos crecido desmesuradamente evidentemente nuestro impacto sobre el entorno cualquier tipo de impacto incluyendo el clima tiene que ser yo que yo diría que evidente no aunque no podamos medirlo con certeza y aunque no tengamos demasiados datos es impacto venia general no se debe sólo a que este impacto sobre la vídeo sobre el clima también tiene que ver con la afectación a las zonas costeras las inundaciones todo este tipo de catástrofes no existe evidencia la mano del hombre no hubiera modificado tanto la naturaleza sobre la que se asienta su actividad este es el problema fundamental de nuestra de nuestro mundo actual no sólo un problema de cambio climático queja por otra parte es una constante en el planeta Tierra desde siempre sino que sobre todo un problema de como los humanos desarrollados estamos alterando gravemente todo los equilibrios desequilibrados porque nunca ha habido un equilibrio completo imperfecto pero bueno estamos alterando mucho un mundo donde antes éramos cuatro gatos ya somos muchísimos haciendo mucho daño al entorno

Voz 1791 13:25 el otro día el Guardian informaba sobre una comisión de expertos que decía que esta es la última generación que puede frenar el cambio climático es tan dramático

Voz 1406 13:33 que como dicen yo yo esas cosas las cojo siempre con pinzas eso también se dijo en el año dos mil en el año dos mil cinco en donde dijeron que el calentamiento global iba calentar tanto el clima en en Inglaterra que iba a ser un verano horrible tal todo el mundo construido piscinas demandas pero millonarias se para que el dinero porque la aficionados han podido utilizar nunca desde entonces no también se dijo que nunca más verían nuestros nietos nuestros hijos incluso nosotros dejaremos de ver la nieve en el centro de Estados Unidos no ha dejado de nevar en el centro de Estados Unidos en invierno incluso hay inviernos como éste especialmente crudos o el de hace cinco años en Canadá en noviembre del dieciocho hace dos meses dos meses y pico hubo una ola de frío tremenda de la que por cierto hablamos muy poco aquí en Europa pero esa ola de frío batió batió varios récords de frión que ve en Quebec ciudad se batieron récord de frío pero al mismo tiempo la bahía de Hudson no estaba congelada si estaba congelado lago ERIE son cosas del tiempo que para decir que eso tiene que ver con un cambio climático general catastrófico a mí me cuesta más catastróficas alambre que mata mil millones de humanos hoy nadie hace nada por evitarlo

Voz 0874 14:48 pero hay mucha estamos hay mucha gente que piensa que somos la última generación que puede revertir ese cambio climático que los daños sean

Voz 1406 14:56 sí pues muy bien la mucha gente que piensa eso pero es no para de ser una especie de predicción más o menos apocalíptica yo la apocalipsis no me las creo ni siquiera en la biblia con lo cual en en el mundo de la ciencia y la tecnología cada vez menos los países ricos yo creo que estoy seguro es ya muy viejo estoy seguro los países ricos seguiremos viviendo muy bien dentro de cincuenta años quién vivirá puede que peor son los países pobres o aquellas zonas de los países ricos donde naturalmente no hay igualdad no hay reparto de los bienes estas cosas pero eso ya es una bollería que los políticos y los grandes consejos de administración no les interesa pensarlo claro

Voz 0874 15:35 quién Manuel Toharia físico y divulgador científico gracias como siempre Manuel un abrazo

Voz 1406 15:40 un abrazo igualmente

Voz 5 16:16 además no se puede negar la tentación de una buena fotografía en la portada una fotografía bonita de un lago congelado en Chicago te hace una buena portada sí aunque como dice Manuel di tiene buena parte de razón no hace frío en Chicago pues claro has de verdad si llegaba Siberia estaba llevando a la risa americana chico Siberia oye pues esto cómo va tu libro ese libro en el que creo que no dejas a ningún enemigo sin tocar no no está todo esto novela sí sí sí vale vale ya hablaremos saldrá a mediados de marzo ya hablaremos sobre periodismo no sobre buen periodismo amor de ahí de todo pero sí es cómo ha afectado la crisis a un grupo de corresponsales de guerra y fotógrafos de guerra ficción no ficción total hasta luego

