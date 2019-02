Be OK: El NutriScore y lo más peligroso del gimnasio (09/02/2019)

Voz 0598 00:00 escuchan Vioque y no laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 1 00:10 el vio que con Ángela Quintas e Isabel Bolaño

Voz 0187 00:27 buenos días bienvenidos una semana más a este pequeño rincón de la radio en el que intentamos aprender a cuidarnos mejor pero sobretodo intentamos pasar no lo bien buenos días Isabel nos B

Voz 2 00:37 es un pequeño arrancan de la adiós pequeño pero bonito pero bonito intentamos aprender y también criticamos también unas ochenta y hoy vamos a criticar un poco venga al principio de la temporada digamos un programa hablar de la nueva ley del pan

Voz 0187 00:51 no sé si no sé si recuerdas y contábamos hablamos un poco de etiquetas que es un tema que también retomamos la semana pasada que tendremos que retomar yo creo que sí a Finito infinito porque todo lo que tiene que ver con nuevas formas de informarnos sobre lo que ingerir lo que compramos pues siempre hay bandos no siempre parece que nos informó muy bien no todavía no nos informan de el del todo bien es verdad que parece que siempre hay muchas formas de interpretar la misma lista de ingredientes y ahora entra en vigor un nuevo etiquetado llamado nutría Score que bueno ya se utiliza en Francia San no nos hemos inventado nada siempre vamos por detrás siempre vamos por detrás y lo presentó el Gobierno en noviembre y debe implantarse de forma obligatoria en un plazo aproximadamente un año pero esto como que no está muy claro lo de forma obligatoria cuenta no sé en qué consiste es lo llaman semana claro porque te porque tiene colores es eso es lo lo eso es es una es un semáforo una etiqueta que se va a colocar en la parte frontal de el de los alimentos de tal manera que cuando estemos viendo el súper va a ser muy visual porque lo vamos a poder ver IU está clasificado por colores el color el aquellos que lleve el color verde sería el color más saludable y aquellos en el que esté en color rojo es el color que va a ser menos saludables son cinco categorías cinco niveles que también cada color equivale una letra no a ABC de es son cinco niveles que bueno nos indican cómo eso se supone si lo que estamos comprando es pues eso del todo saludable nada saludable o bueno Ni Fú Ni Fá pero nos lo podemos permitirnos y de nuevo como te decía hay polémica con este etiquetado porque tiene tiene bondades pero también pues hay cosas que no funcionan del todo bien hay criticas que hacerle y por eso hemos llamado a Enrique García portavoz de la OCU de la Organización de Consumidores y Usuarios ya casi no más debió Kay porque cada poco tiempo necesitamos hacerle una llamadita para para aclarar conceptos

Voz 3 02:39 hola Enrique lo buenos días yo encantado de estar en un programa que el que se habla mucho muy bien de derecho los consumidores encantado de estar y compartir un rato con vosotros

Voz 0187 02:50 gracias Enrique la verdad es que la intención de este nuevo etiquetado se supone que es buena no en principio simplificar la información para poderla para poder traducir las etiquetas y que le llegue al consumidor de una manera más fácil lo más sencilla

Voz 3 03:04 efectivamente estamos hablando de un sistema que lo que pretende hacer la información nutricional de una forma rápida y sencilla al consumidor tiene una cuestión inmediato ahí es que va a estar en el frontal detrás no hay que darle la vuelta eh para bucal lo hizo mediante un sistema de icono de representación gráfica de lo que trata de resumir el perfil nutricional de diferente nutrientes que contienen el alimento de forma que los consumidores podamos apreciar una manera rápida e inmediata pues tener una información adicional sobre las características nutricionales del alimento ese el objetivo y eso es lo que se pretende mejorar el etiquetado Hoy por hoy de alimento

Voz 0187 03:49 cómo valora en la clasificación que ocupa cada alimentos decirse ese fija por ejemplo en las calorías a los azúcares en las grasas en qué más

Voz 3 03:58 digamos que hacer una valoración global global de una suma de nutrientes e ir establece clasificada eh estos en función de unos colores aforo una graduación diferente de forma que los consumidores vamos a tener con ese sistema una información rápida sobre pues a digamos el perfil nutricional de de esos productos eh qué te invito que ve poco con la calidad de los alimentos son dos cosas diferentes no una cosa el alimento como tal y sus cualidades organolépticas que la calidad del alimento y otra cosa es que determinados alimentos tienen unos perfiles que desde el punto de vista nutricional pues tiene un un mayor o menor valor en función de lo que componen el ministerio ha optado por este sistema que a nosotros en principio desde OCU no nos parece malo se podía complementado con información

Voz 5 04:51 de determinados nutrientes no

Voz 3 04:53 sobre todo para personas que tienen interés por ejemplo que soy hipertenso pues tengo interés en conocer el contenido en sales de determinados productos eso sería también interesante poder completar esa información de que ofrecen Lucescu

Voz 0187 05:07 claro ahí lo que vamos a tener que hacer es darle la vuelta al producto y seguir leyendo etiquetas

Voz 3 05:11 efectivamente no se podía buscar un sistema más completo si eh pero es un primer paso positivo que ofrece de forma Cantabria esa información nutricional muy importante que ahora no tenemos ahora hay que darle la vuelta el la múltiple en la etiqueta también tiene su complicación eh nosotros llevamos muchos años inocua exigiendo que el tamaño de la información obligatoria las etiquetas sea mucho más ir con Lucas lo llama nos llama mucho la atención que por ejemplo hemos hecho estudios no que

Voz 5 05:45 el setenta por ciento de de

Voz 3 05:49 del envase es publicidad hay una parte muy pequeñita detrás escondida sin contraste letra pequeña de uno y medio

Voz 0187 05:56 a veces en el pliegue que casi no se puede ni abrir no va a veces en algunas demoras

Voz 3 06:00 exacto y que se dificulta esa información nutricional por parte del consumidor que es indispensable para mucho decía pero bueno lo veía en la tele necesitan conocer un ingrediente concreto no

Voz 0187 06:15 lo que pasa Enrique es que este semáforo también está siendo es un poco polémico no porque genera confusión sobre algunos productos Ángela tú el otro día me hablabas de por ejemplo el aceite de oliva nombres está comentando mucho porque lo que hacen es crear una puntuación en función de elementos buenos no favorables como pueden ser la cantidad de proteínas de fibra del porcentaje en frutas y verduras ir a los fundadores de elementos desfavorables no que son las calorías los azúcares las grasas eso hace que un producto como el aceite de oliva por ejemplo que todos sabemos y la mala actuación claro tengo una mala puntuación porque tiene un porcentaje de grasa enorme a pesar de que son grasa en que uno nunca se toma un vaso se bebe un vaso de aceite de oliva de sopetón no

Voz 3 06:57 pues no pero el aceite de oliva tiene unas cualidades nutricionales claras pero no de ABC unas grasas e insta al mundo entiende que la grasa pues dentro de la pirámide de alimentación y de una alimentación equilibrada tienen que tener un papel no es es pues tanto a la combinación pues en ese aspecto desde el punto de vista nutricional pues sí que sale esa clasificación no de todas formas nosotros creemos que también se pueden buscar ejes John no porque que se podrían buscar como ha hecho en Francia por ejemplo para determinados productos como pueden ser los que es donde haya determinado tipo de productos porque tengan una consideración un poco diferente en productos frescos producto en que no tengan mezcla de otros sólo cuanto antes

Voz 0187 07:47 ante

Voz 3 07:50 ese para aclarar algo más ese perfil no de cara que a los consumidores se les dio una información más completa desde el punto de vista nutricional

Voz 0187 07:58 entonces lo ideal sería utilizar ese semáforo para comprar productos de un mismo tiempo arar para para poder compararlos es decir por ejemplo si queremos comprar yogures pues poder comparar todos aquellos de augures y tienen más o menos los mismos ingredientes para eh con unos cereales porque quizás ahí estamos pero no estamos perdiendo el el punto

Voz 4 08:19 bueno

Voz 3 08:19 sí sí eso eso es evidente y yo creo que a veces la velocidad de compra el consumidor vamos por un carrito rápidamente cogemos el producto muchas veces no le dedicamos el tiempo suficiente analizar lo que tiene esto nos va indicando una forma mucho más rápida cuál es esa información nutricional que el consumió necesita a la hora de hacer su elección en el mercado

Voz 0187 08:43 quizá Enrique propongo es sería interesante que aprovechando que el nuevo etiquetado este semáforo lo que es seguro es que permite identificar muy fácilmente los productos ultra procesados que no son nada saludables también quizá ser interesante organizar dentro de las categorías de un supermercado los los productos y en relaciona a esta puntuación no que no sé que tú Gerard que dentro de de la vitrina de yogures los que están

Voz 4 09:09 arriba son los más saludables sería una forma también de facilitar la compra los consumidores

Voz 3 09:15 sí sería una forma el problema es que eso se deja obligatoria

Voz 0187 09:18 lo que era claro

Voz 3 09:21 y ahí entramos en un territorio poco complicado lo que está claro es que consumió necesita esa información para poder hace una legítimo adecuadas su necesidad e ir dentro de sus necesidades tal información nutricional por supuesto

Voz 0187 09:36 y que no dejan de ser pues eso etiquetados complementarios no que quizá también es interesante que que funcionen un poco de cebo que igual alguien compara el semáforo de dos de dos productos algo le llamó la atención porque diga oye esto porque es que este tiene más puntuación que el otro y eso les lleva a leer la etiqueta realmente completa no que es la que viene detrás que aunque sean letra pequeña pues es la que todos deberíamos aprender no en una medida u otra a entender

Voz 3 09:59 sí efectivamente es eso es así ahora consumidores que tengan menos interés y otros que tengan más no yo siempre pongo el ejemplo de mi madre es muy sencillo explicar la mi madre cómo va digo con todo respeto por las personas mayores que a lo mejor tiene más complejidad incluso más dificultades visuales con esto de de forma mucho más rápida más sencilla

Voz 4 10:23 yo creo que

Voz 0187 10:23 la conclusión que sacamos de todo esto Henrique es que real

Voz 4 10:26 de complejo simplificar la nutrición para

Voz 0187 10:28 la el cuidado del de la persona de a pie que a las marcas siempre les quedan maneras de generar cierta confusión no para para

Voz 3 10:36 sí eso sin duda hay no no puedo dejadez mencionada pues el intento que ha habido por varias empresas de hace un etiquetado un poco también frontal e insiste un poco diferente y que dentro de lo complejo como tú bien has dicho que simplificar la información no quizá pues es un sistema adecuado

Voz 0187 11:00 pues muchas gracias Enrique García portavoz de la OCU seguro que te volvemos a llamar para que no sea de algún otro tema porque ya casi bueno te diría que pertenece a mí la familia Be hay muchas gracias Enrique

Voz 3 11:12 vale muchas gracias a vosotros y yo me siento de la familia Vioque

Voz 0187 11:43 entonces cuando suena esta música todos sabemos que vienés Sara Tavares que es compañera de Radio Valencia y directora de peor forma entrenadores personales buenos días

Voz 2 11:52 hola buenos días y la en el estudio cuando no lo ven cómo estás me gusta mucho muy bien muy bien muy bien muy contenta

Voz 8 12:01 siempre ha de estar como otras oye que vamos a hablar bueno vamos a hablar de los ejercicios más peligrosos entre comillas en el gimnasio Chan chan porque muchos ejercicios que hacemos lo que la gente ACS y yo cuestiono aquí si son la mejor opción de todas las que hay que tenemos muchos ejercicios la idea es no lesionarme no que no sean peligrosos claro bueno pero vamos a empezar este te lo sabes tú muy bien venga porque lo vamos hablar un montón de veces el Crunch

Voz 2 12:32 pues te prometo que cuando leí de dichos toques pues son esos ejercicios

Voz 8 12:37 los más populares de fortalecimiento de la musculatura abdominal vale un plan vamos a ver qué contemplar una serie de contraindicaciones que se centran Ángela en la columna lumbar por qué porque se produce una por la implicación de los músculos Soroa seguía con la flexión de cadera unificado tiene una acción comprensiva sobre la columna lumbar aumentando las presiones sin radicales este fenómeno junto al consecuente acortamiento del solas porque puede tener hipertrofia muscular puesta directamente asociado con dolores lumbares así que los nominales de Flynn

Voz 4 13:14 son es completa de tronco pueden dañar nuestra columna lumbar salieron no deberíamos hacerlos

Voz 8 13:20 claro ahí sí que los deberíamos evitar porque qué pasa que la principal activación no recae sobre los lectores de tronco sino sobre los flexiones de cadena el solas Lilia consigue vamos a intentar evitarlos una opción lo hemos hablado muchas veces los puentes las planchas eso métricas podrían ser una opción yo creo que un poquito más saludable menos potencialmente lesiva para nuestra columna lumbar bueno vamos a que se así siquiera nada a ver qué verás de romper mitos a ver yo te digo yo te digo una

Voz 2 13:55 no nos levantamos de la cama todos los días que es el gesto realmente qué hacemos qué hacemos con este tipo de ejercicios no los los y es levantarte de la cama no claro es ese gesto bueno vale yo estoy hablando

Voz 8 14:10 de repetidas ocasiones se gente incluso que los hace mucho y lo hace todos los días vale vale no no entonces es emisiones completas de tronco habría que evitar las no lo digo yo lo dicen es vamos investigadores como por ejemplo Stuart Magee lo sea que resumió me quedo algo muy importante en materia de columna los aparatos esto

Voz 0187 14:30 es que en el gimnasio para hacer abdominales no porque es verdad que hay máquinas en el gimnasio para hacer abdominales a ver que yo las he visto que ir al gimnasio

Voz 8 14:40 yo no utilizo máquina guiadas no vamos no

Voz 2 14:45 bueno no lo que haga yo no es ciencia pero a mí no me gustan demasiado vale pues aquí lo hay

Voz 0187 14:50 dice que no hay lo dejo no no estamos

Voz 2 14:53 yo eso da para otro eh mira para otro venga pues haremos otro sobre qué máquina

Voz 8 14:57 en el gimnasio como se utilizan te merecen vale da para oprobio que venga sigo tras nuca ejercicios de empujón y ejercicios de tirón que van por detrás de la cabeza qué pasa con eso sí los has visto también

Voz 9 15:09 pues a ver los va a ver personas que se pasan la barra portada sí sí sí sí sí de la cabeza bien en un ejercicio de tirón

Voz 8 15:18 mi compañero el técnico me está mirando cómo hago

Voz 0187 15:23 cuando te lo explico bien

Voz 8 15:25 detrás siempre por detrás de la cabeza bien de empujón de tiro aunque pasa pues que provocar inestabilidad en el hombro y músculos como el supra espinoso el sub escapulario pues sufren bastante al pasar la barra por detrás de la cabeza mucha gente además cuando los hace tiende a reflexionar el cuello hacia adelante si eso le desde yo y además no son ejercicios que digamos muy funcionales porque la gente no lo hacen en su día a día no estamos todo el día basándonos una barra por detrás de la cabeza entonces vamos a dejar a nuestro hombros sanitos intentemos evitarlos lo más que podamos otro el ritmo al cuello ese los visto lo visto mundo cuando pasen pongo en gimnasios este es un clásico de la gente se lleva el remo pues eso al cuello entonces qué pasa que podrían provocar pinzamiento en el supera espía eso es ese músculo que ya suele lesionarse en deportes donde se trabaja con la mano por encima de la cabeza sigue cuidemos a nuestros supera por favor que nos tiene que durar toda la vida otros ejercicios bueno pues cualquier ejercicio o estiramiento que suponga rotación lumbar abdominales con rotación este no lo has visto sí

Voz 0187 16:30 a si éste sí claro pero esto es un clásico

Voz 8 16:33 este es otro clásico no no si aquí están desmontando todos los tenemos para dar y regalar yo cuando lo hablaba con Isabel este tema digo bueno lo lo hacemos en cinco minutos bueno pues el el peligro está en que al realizar el giro mantenemos las piernas inmóviles y provocar un impacto en las vértebras de la columna lumbar incluso

Voz 0187 16:51 de qué te sujeta no las piernas eso es

Voz 8 16:54 pues ya lo hemos visto que la zona lumbar tiene poca movilidad y estos gestos la dañan produciendo un roce entre los discos vertebrales que podría ser peligroso el Crunch con rotación aumenta el estrés mecánico sobre los discos generacional aumentar la presión sobre un punto concreto al rozar sea también también otra cosa que hablábamos de estiramientos los estiramientos ejercicios donde ir dotación lumbar manteniendo los hombros fijos y viceversa por ejemplo hay uno muy famoso que es el Bretzels

Voz 4 17:22 son especialmente peligrosos así que vamos a intentar bueno pues esto estos evitar aquí esto

Voz 8 17:29 estaba dudando tengo un grupo de compañeros de profesión que cuando estaba elaborando la lista salió en debate yo decía lo pongo no lo pongo un compañero Polo pero diques y los hacemos mal ha aquí tenemos dos clásicos peso muerto ella completa

Voz 0187 17:44 el peso muerto que son muertos una ejerció dominante

Voz 8 17:46 de caderas como si te quisieras lleva es un ejerció extensión de cadera entonces Nos llevamos con si dijeramos el glúteo a la pared para lo has visto

Voz 0187 17:56 muy bien incluso no flexión de la rodilla

Voz 8 17:58 aún así bueno pues podrían ser peligrosos para la zona lumbar porque según las características de tu anatomía ósea podrás o no realizarlos correctamente pero lo más común es que acabas flexión de la columna lumbar ganando mucho numerito para provocar de una lesión de espalda hay un entrenador que yo sigo mucho y admiro montón que es Michael voy que dice que ambos ejercicios en ejercicios de espalda y no de piernas y se hacen con las dos piernas a la vez y es una opinión Ángela que yo comparto así que hay que hacerlos bien estos estaba dudando en ponerlos o no pero al final dijimos que sí porque muchísima gente que ve de hacer un ejercicio que se supone que es un ejercicio de glúteo de pierna acaba haciendo un ejercicio de espalda y al final acaba dañándose la columna esto era importante porque las hace mucha gente entonces por eso los hemos puesto

Voz 0187 18:47 ahora después de haber numerado estos cinco tipos de ejercicios que no se queda no no pero me di cuenta que casi todos realmente el peligro es hacerte una lesión lumbar no se sabes como la zona más frágil

Voz 8 18:56 la zona lumbar y el hombro es ver

Voz 0187 18:59 que había uno el de remo de cuello era de hielo pero él los Jalón

Voz 8 19:03 es y los presos es tras nunca hombro muchísima gente que hace los Pusa Avs poniendo el codo al lado de del hombro muy paralelo al hombro yo siempre digo es un parte muy común es son geniales los Pusa Avs pero por favor baja Mel codo debajo de baja el un poquito no lo líneas al hombro porque cuanto más lo es al hombro

Voz 9 19:22 más papeletas también para para ganarlo

Voz 4 19:27 pues vuelve a sacar la misma conclusión que sea que la última vez que hablamos que el ejercicio tiene que ser totalmente personalizada si yo quiero lesiona

Voz 8 19:33 Messi y además yo yo incidiría en un apunte una coletilla aprender en las primeras sesiones de entrenamiento a hacer los ejercicios hacer la técnica de los ejercicios porque mucha gente cuando a entrenar tiene un ansia de mover peso ya va la vida por mover carga y mira al de al lado mira al vecino y dice mira cuánto está moviendo venga no se preocupan por lo realmente importante que es hacer la técnica de los ejercicios porque eso te va a permitir progresar progresar con seguridad bueno

Voz 0187 20:01 bueno nos quedamos con esta conclusión de momento

Voz 8 20:03 el le copio una frase a un amigo mío que es doctora en alto rendimiento Jorge García que hice deja de hacerlos pues yo estos los intentaría dejar a un lado

Voz 4 20:12 puestos que hemos dicho bueno hay muchos otros osea que tampoco pasa nada porque quitamos esto no vamos a ser

Voz 0187 20:19 yo creo que estará los tendrías que hacer el próximo día una tabla con lo que sí deberíamos hace te parece de Keane

Voz 8 20:26 de de Andre superior tren inferior

Voz 0187 20:29 bueno tú me dices ven que tú quieras tú a mandar venga hacemos algo así como algo sencillitas o no para que la gente haga un poco de ejercicio en casa vale vale tú mandas tu mando venga a la hora un par de semanas Sara Un besito gracias por estar aquí

Voz 0187 21:08 Ángela hasta aquí el programa de hoy la siguiente programa dentro de un par de semanas necesito ya que sea de algo que no me haga sentir engañada ya necesitó levantar un poco el ánimo vale para ver qué ocurre a ver qué se te ocurre venga vale hasta entonces estamos en Cadena Ser punto com en la habitación de la de la Cadena SER y en todas las plataformas digitales que se escuchen os escuchamos nosotros en un par de semanas venga adiós

