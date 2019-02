El ideal de justicia: taxis, procés y un Bloody Mary

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 02:07 pues con esa cita pendiente del cocido en casa del magistrado de la Audiencia de Barcelona José María Fernández Seijo empezamos lo que llamamos el ideal de justicia que grabamos en la coctelería ideal de Barcelona está él Fernández Seijo también Mercedes García Arán catedrática en Derecho Penal el jurista fiscal jubilado José María Mena el periodista experto en tribunales José Martí Gómez Nos falta esta vez el abogado anarquista abogado criminalista pero anarquista de pro Mateo Seguí que causa baja por enfermedad esperemos que se recupere muy pronto y desde aquí un abrazo Lourdes Lancho queda con ellos esta vez a la hora del aperitivo Un día antes del traslado de los presos independentistas a Madrid para afrontar el juicio en el Supremo y ese es precisamente el primer tema que queríamos abordar con ellos

Voz 9 02:50 yo no sé si es porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está cada vez más cerca y ahora ya se ve más posible la enmienda del del Tribunal Europeo de Derechos Humanos más posibilidad más próxima no pero donde la sensación que da es de lío

Voz 5 03:04 tuviera aquí Mateo seguro que diría que en general a todos los presos cuando se tienen que enfrentaron juicio

Voz 10 03:10 pinta mal ya que yo lo decía en términos de términos que también

Voz 9 03:16 políticos y aprovechó para decir que lo que está diciendo de que no aceptará nada que no sea la absolución es una responsabilidad

Voz 5 03:23 claro que no va a ser una solución

Voz 10 03:25 no lo cierto ya es engañar

Voz 9 03:28 se yo también pienso que no no no está hecha la sentencia como se quiere decir minada de todas estas cuestiones y que todo puede cambiar y que esas ideas con las que entren pueden cambiar durante el el curso a mí me preocupa las consecuencias políticas de la escenografía del juicio eh es decir que ahora se los lleven quince días allá antes el juicio no empiece hasta dentro de un mes que resulta que después estemos no estén bombardeando con imágenes todos los días es decir me preocupa hasta qué punto el foco mediático gastar encima del tribunal hasta qué punto va a haber juicio paralelo todo eso desde un punto de vista político me preocupa mucho

Voz 11 04:09 el problema es porque yo ya ayer o anteayer al presidente del Parlament de Cataluña diciendo que hay muchas razones para pensar que el juicio no va a ser justo yo pienso que es una afirmación que es en todo caso discutible lo deseable es que así como las formas del juicio con toda certeza van a ser en términos de valoración europea aceptables que el la el la profundidad el juicio sea adecuada que la valoración de las pruebas sea proporcional y sobre todo dónde acaba la constitucionalidad de la manifestación donde empieza la determinación de una violencia planificada por terceros ahí

Voz 5 04:58 pues ahí tienen un conflicto cuando hace meses cuando hablábamos del tema hay decíais si el debate es un debate estrictamente jurídico el juicio funcionará con normalidad porque todos son si al final la la discusión fundamental es es determinar el concepto de violencia eso es una es el grado de violencia si es suficiente no es suficiente

Voz 11 05:22 la lo que nunca ves la impunidad ha habido una desobediencia flagrante explicitado hasta la saciedad en los medios en las declaraciones políticas no cabe duda que ha vivido una una desobediencia flagrante probablemente ha habido prevaricación es derivadas de una de la propia desobediencia la calificación de la fiscalía que es leído con muchísimo cuidado en el tema de la malversación están muy trabajada y a nadie se le escapa que todo lo que ha significado en Roses en la medida en que ha sido dirigido desde el Gobierno de la Generalitat entre otros ahí en vilo un gastos de fondos públicos quiero decir con esto que la acusación tiene elementos muy valientes para poner penas relativamente severas sin acudir a la rebelión y que además son penas que llevan aparejada una pena que en términos futbolísticos sería tarjeta roja echarles de la política por el exponer un año habilitación larga políticas estas más de un cuarto de hora sin atender en el Carlos Jean lo lo recuperarme loco y ahí lo de los italianos jugando hablaban lo del culo di Ferro se levanta de la silla ya dos vuelve a sentar entonces es una pena que es de cárcel les ponen multa les echan de la política es una reacción proporcional y suficiente si ese debate lo fondo y no para qué demonios hacía la cara porque la sedición en la Fiscalía ha desaparecido Noise dieciocho o rebelión o nada o nada en ese nivel está el otro nivel hay malversación hay desobediencia hay pena de cárcel allí inhabilitación

Voz 5 07:24 yo no tengo ninguna duda de que de que el Tribunal va a actuar de manera correcta es razonable y sin duda homologable a parámetros europeos el ruido ruido el Supremo siempre ha vivido con ruido El con mayor o menor intensidad yo creo que los jueces si algo hemos aprendido en estos años no trabajar con ruido como

Voz 6 07:44 detrás jueces que que el servicio completo

Voz 10 07:47 la audiencia la valla que quiera pública pública es decir observador internacional eso los periodistas internacionales que venga es que un a esto a lo que yo pero esto me preocupa mucho

Voz 11 07:59 no yo no soy juez lo puedo decir les importa un pimiento los jueces ya viven con la audiencia pública gol no les importa lo más mínimo no pues no

Voz 6 08:09 por eso por ser no

Voz 11 08:12 no un milímetro su juicio os su prejuicio pero nada que os el juicio nada más necesario

Voz 5 08:19 al contrario y de hecho hasta donde yo sé el juicio se va a retransmitir osea que es que si los observadores podrán observarlo

Voz 10 08:26 desde desde Helsinki desde

Voz 5 08:30 Helsinki por ejemplo ya que yo creo para los jueces es una tranquilidad a lo malo es cuando cuando cierras la puerta y no hay nadie todo el mundo especula el claro lo que no les puede lo es una labor

Voz 11 08:39 no

Voz 5 08:40 preeminente ni convertirlo en un interlocutor un referente ya que tanto derecho tiene el periodista o Irán además seguro que eran profesores de universidad porque solo

Voz 7 08:51 tengo entendido que para los medios es sólo una acreditación por medio

Voz 5 08:55 sólo es que esto es como es que tampoco hay problema de espacio que es que nadie también

Voz 6 09:01 tú te hacer y no vas a va a cubrir muy hacerlo pero no una pieza muy personal porque vuelves un poco la la trinchera no bueno no creo o no

Voz 11 09:14 la experiencia que tengo yo de algunos juicios de macro juicios que seguido Atocha

Voz 6 09:18 pero sobre todo la colza sobre todo que es que pasada la primera semana juicio cae lo que la gente se cansa los medios se cansan sino que empieza con cuatro páginas queda tres quedó dos Quirón suelto cuando los festivos y que la gente ya pasó eso es una experiencia mía

Voz 5 09:39 pero eso no lo presta atención al magistrado a la magistrada no no al contrario yo creo que las defensas por lo menos los los que tienen defensas técnicas lo que menos quieren es es es ruido de fondo y convertirlo también en en algo que no es que os en un en un mitin político que ellos mismos pero

Voz 11 09:58 que convivir con el mitin político

Voz 5 10:00 no incluso las manifestaciones en la calle cuando celebré ellos el juicio de de competencia desleal de los de los taxis contra Uber había trescientos taxistas a la puerta de de la Ciudad Judicial a recibir a los abogados de de Uber con una escandalera tuve que tuve que bajar yo a acompañar a los abogados desde el aeropuerto que a que subieran los tribunales estamos acostumbrados yo creo que los magistrados del Supremo sólo les les va a afectar les va a afectar muy poquito las cuestiones tenerla la la tranquilidad de poder hacer bien su trabajo

Voz 6 10:39 un juez te dijo que tus mejores crónicas era cuando lo sabe así cuando sabía derechos sólo dijo que se nota que no sales ni puta idea en dicho entonces yo me iré ya no valen nada sabes un poco derecho

Voz 12 10:55 no no

Voz 0874 11:13 los taxis siguen de huelga en Madrid y en Barcelona han dejado de operar las plataformas de V trece Uber Fay una lucha en un sector que enfrenta a los derechos laborales la regulación y los derechos de los consumidores la protesta de taxistas paralizado esas dos grandes ciudades nadie en Europa sabe cómo se debe regular este sector es un tema para poner sobre la mesa de este Ideal Cocktail Bar derechos inseguridad jurídica Fernández Seijo ya tuvo este asunto sobre la mesa de su juzgado hace unos años

Voz 5 11:40 en en el año dos mil quince ellas Le se le planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que diera una solución global a toda la Unión Europea sobre en concreto sobre el sobre el caso en el Tribunal de Justicia de manera un tanto curiosa dijo que los temas de transporte no eran competencia de de de la Unión Europea sino que eran competencia de los países es decir que no era un problema de economía colaborativa sino que era un problema de transporte y de condiciones con dinero de de de condiciones de trabajo de sobre todo porque el tema de de si se realizaban a Masolivera realizaban los los servicios el problema es que convertir un gran problema global en cientos de pequeños problemas locales yo creo que no es acertados que que que alguien debería tomar las riendas y sobre todo porque además está está afectando al funcionamiento de del mercado y a los consumidores que no tiene sentido que en función de la ciudad en la que vivas pues pues puedas acceder a unos servicios au y ahí estamos el Gobierno a través de aquel leal el Real Decreto de hace unos meses pensó que había solucionado el problema y ahora se ha dado cuenta de que no de que de que está muy lejos de llegar a una solución y luego ni los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen ni las perspectivas ni la capacidad para poder hacer frente a todas las conexiones que hay lo digo porque aquí nosotros en Barcelona qué ocurre si si cabe y Fay deja de trabajar en Barcelona pero funciona en Hospitalet ofrecieron Santa Coloma se al final podríamos eludir podríamos eludir esas limitaciones a través de del GEO localizador yo creo que que vamos por muy mal camino

Voz 9 13:23 sí yo no sé si he entendido bien lo que es la economía colaborativa pero una de las cosas que se está repitiendo estos días con el conflicto del taxi es que hay que adecuarse nuevas formas de economía yo tan nueva no lo veo altamente pocos son empresas con trabajadores que Se apoyos aprovecha no utilizan la falta de una determinada falta de regulación porque parece que todos están pasando la pelota unos a otros hay por ahí es por donde hay que intervenir regulando lo pero a mí cada vez que me venden esto de la economía colaborativa en las nuevas formas de economía tengo la ligera sensación de que están tomando el pelo lo otro día salían perdonaron recuerdo los datos pero hay algunas empresas que sencillamente que han comprado muchísimas licencias y luego tienen gente que la baja para ellos como falsos autónomos como contratados estos días es decir así nos vamos hay dos mil personas que van al paro hombre están hablando de trabajadores e de una manera de otro así si el que tiene la sartén por el mango dice me voy entonces hay dos mil personas en el paro a mi esto me suena mucho no me parece que sea

Voz 6 14:24 una forma revolucionaria de Nueva Economía me parece un poco lo de siempre lo que pasa es que efectivamente hay que regularlo porque licencias en los taxis

Voz 5 14:34 el la la idea que de la licencia de hace ochenta o noventa años tiene poco que ver con la de ahora palabra ahora una sola licencia y se explotaba por por unos de diez doce horas la licencia como un instrumento para acceder al mercado ahora ya no tiene sentido ida hecho de lo que se está discutiendo que es es sobre todo por por el valor de traspaso y las licencias que si se liberaliza el sector las licencias de taxi pierden valor el perder valor pues los en los taxistas pierden de alguna manera esa garantía de generación que tenía que hacer es curioso porque en la Unión Europea que han liberalizado servicios como la Abogacía la medicina la arquitectura y sin embargo con el con con el taxi unos atrevido en las directivas sobre servicios que vive realización los los niveles de liberalización para que el mercado funcione de manera transparente competitiva no han sido capaces en temas de transportes es un es un tabú entre otras cosas porque también por temas de casi de orden público lo estamos viviendo en Madrid y en Barcelona estos días y es que son capaces de colapsar una ciudad problema es que aquí nadie piensan los en los usuarios sobre todo nadie piensa en en que detrás de esta batalla también hay un una batalla porque haya precios más competitivos

Voz 9 15:57 que una vez tuviste que

Voz 5 15:59 que yo dicte hace un par de años una demanda sobre competencia desleal de los taxistas contra Uber planteó también la cuestión prejudicial que desde la perspectiva de funcionamiento del mercado no tiene ningún sentido que por llevar una licencia en un coche circule Si otro que no tiene licencia no puedo no puedo competir sobre todo cuando hay otros sectores donde donde esas licencias ya no son ya no son necesarios

Voz 13 16:26 eh amigo When vi a mi lado

Voz 14 16:33 eh

Voz 13 16:40 mi

Voz 0874 16:46 ya están apurando los Bloody Mary de los vasos en el ideal como José Martí Gómez ha sido durante años décadas periodista de tribunales de sucesos comentamos con ellos el rescate que ha tenido en vilo a todo el país primero fue el rescate en directo y ahora los debates en tertulias sobre las responsabilidades judiciales de la muerte de Julen esto en una reunión de juristas no se puede dejar pasar

Voz 5 17:08 sí se ha hablado mucho estos días mi casa

Voz 6 17:11 no yo creo que es Alcàsser fue el primer caso que

Voz 15 17:17 yo una información masiva que recordaba un poco

Voz 6 17:21 aquí no no

Voz 5 17:23 al de lo saben las no era con que no doblar del dinero negro

Voz 6 17:28 bueno pone el caso incluso se había ya chiringuitos de hamburguesas de Frankfurt ha sido todo este extremo no ha llegado no sé ahora dicen que es una cosa está clara no sé como diría José María no no eso sentido

Voz 9 17:42 jurídicamente no analiza esto que el caso sí o sea que ahora se está empezando a pasar cosos aquellas que ya conocemos ahora bien decir no me ha gustado nada ya lo decía joder no ha gustado nada la cobertura mediática que se ha hecho una cosa es dar información de un tema que interesa claro el tema apelaba algo más humano no hay él por supuesto que la la información necesaria pero que he visto a actuaciones que claramente no Erandio información eran tertulias efectivamente que duraban toda la tarde con conexiones en directo para hablar con los vecinos que no aportaban absolutamente nada con todos mis respetos el padre de la niña Mariluz que se ha hecho famoso a raíz de la desgracia de su hija también por allí haciendo declaraciones a tres es decir yo creo que claramente se ha dado el paso de la información al espectáculo ignora gusta de un absoluto lo que sabemos y ahora estamos la segunda fase vamos a ver si hay algo oculto que no nos han querido explicar vamos a ver si hay responsabilidades penales sonó ahora ya estamos en esa fase también conocida de todos en las que se empiezan a buscar las responsabilidades penales con Mutua ahora delito imprudente yo no lo sé yo no tengo los datos para saber si ahí ha habido una imprudencia que permita sustentar la responsabilidad imprudente de alguien un delito imprudente yo no lo sé pero es que tampoco lo saben los cientos de personas que ya están opinando sobre si hay un delito imprudente o ya dan por sentado ha dicho que no son tantos dan por sentado que es posible

Voz 11 19:15 que haya responsabilidades haré están dando datos de lo que ha dicho la Guardia Civil y eso sí es un problema porque si la institución que tiene condición de Policía judicial está anticipando sugerencias sobre una eventual responsabilidad criminal si eso fuera cierto eso está mal

Voz 9 19:38 claro

Voz 11 19:39 si no es cierto una Guardia Civil de debía a desmentir que conste que yo no he dicho nada porque eso no lo pienso que tiran los Juegos ISIS el realmente se lo han dicho al juez se ha producido la filtración cosa que también es imaginable es que una vez más esta funcionando el sistema judicial en su función de contención de prudencia en en dar datos de lo que todavía no son cosas claras sino simplemente teorías o presupuestos de investigación ahora hay una cosa cierta hay un niño muerto hecho objetivo hay un agujero por el que se ha caído

Voz 15 20:21 a ello

Voz 11 20:21 el hecho objetivo si el agujero o estado tapado el niño no se habría caído hecho objetivo alguien tenían la función

Voz 8 20:33 legal humana

Voz 11 20:36 de tapar el agujero para que el niño no se caiga es igual

Voz 6 20:42 hay que averiguar si alguien podía Berto

Voz 11 20:45 a alguien debiera haber tapado las mujeres no lo tapó el responsable de que el niño se cayera al agua

Voz 5 20:53 eso es así en el ámbito judicial está protagonizado tienes que pensar que si tú entras con un corte de cuchillo en un ambulatorio esta tarde se abrieron unas diligencias penales para que se determine sí ese corte has ido cocinando si hemos ido cocinando su te los causado todo o sea que todo eso está protagonizado y luego habrá que ver si las responsabilidades penales administrativa

Voz 6 21:15 o es sobre todo habrá que plantearse si era objetivamente previsiblemente aceptado porque es el requisito más importante de la responsabilidad que era un agujero de un palmo

Voz 9 21:26 en una zona deshabitada por lo que no pasa nadie

Voz 6 21:31 hombre yo al menos me alegro y así era objetiva en el en el ámbito en cualquier caso pero que está dando ya ya está produciendo el debate antes de hacerse dentro de

Voz 5 21:41 un año por desgracia este será un tema que del que casi todo el mundo menos los jueces sabrán sabrán olvidado porque habrá otro otro evento otros circunstancia dentro de un año habrá un pronunciamiento judicial lo que no tendrá ninguna importancia ninguna transcendencia y que probablemente sea el que el que afronte el problema es que esta vez a los hecho

Voz 16 22:03 Martino está nuestro Mateo que está

Voz 6 22:05 hacerlo no ha causado baja te toca

Voz 11 22:08 al final le tertulias

Voz 6 22:10 pero yo diría que cree en derecho pero no que nos dos