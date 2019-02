El taxímetro se lleva mis ojos

no no vio una carrera

llevo en mi memoria todos los precios de las carreras de taxis que he pagado en mi vida me acuerdo de los viejos taxistas españoles de los años setenta yo creo que el primer taxi que acude pagarme en mi vida fue en mil novecientos ochenta y fue en la ciudad de Zaragoza y lo pagué a medias con un compañero veníamos los dos a estudiar en la universidad veníamos cargados con nuestras maletas dos jóvenes pueblerino

Voz 13

04:29

no me gusta que me hablen los taxistas no porque me moleste la charla con ellos sino porque para mí corre el taxímetro es un acto que requiere silencio absoluto un silencio religioso exige concentración templanza oración recoge