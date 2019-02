'La tierra desnuda', de Rafael Navarro de Castro

Voz 2 00:00 eh

Voz 0874 01:18 la lectura en A Vivir es un tiempo que compartimos con Óscar López cómo estás Oscar buenos días que hay buenos días Javier el vamos a hablar de una novela que nos cuenta cómo se ha perdido un modo de vida como en los pueblos españoles han dejado de ser lo que eran o como en el peor de los casos han desaparecido no es un tema nuevo en la literatura contemporánea en este programa recuerdo hace poco más de un año Luis Landero con un retrato maravilloso te acuerdas

Voz 1648 01:38 sí sí sí que hablaba de su familia de cómo se trasladaba desde Extremadura desde el pueblo de Extremadura Madrid un libro maravilloso por otro lado

Voz 0874 01:48 mucha literatura del campo verán si hay mucha

Voz 1648 01:50 ligada bueno que vamos a decir de libros de Luis Mateo Díez de de Chirbes de del propio Miguel Delibes no disputado voto del señor Cayo yo creo que ya es un clásico en este tema luego hay otros libros que lo han tocado y con matices eh hace poco teníamos a Santiago Lorenzo con los asquerosos sea publicado también en los últimos dos tres años bastantes ensayos hoy híbridos iba a decir que abordan este tema de tema rural pienso en la España vacía de Serge el molino en en el viento derruido por ejemplo de de Alejandro López Andrade desayuno también que me gusta mucho que es palabras mayores de Emilio Gancedo es decir que es un tema que yo creo que está muy presente en no sólo en la ficción sino desde luego también en la no ficción no es un tema que preocupa además porque bueno en el libro del que hablaremos aquí también queda muy claro que es un mundo que está en un gran peligro de extinción

Voz 0874 02:37 de hecho en este programa buena buena cuenta de esa España rural crudo o poco va quedándose vacía está con nosotros pretendemos tenemos una persona que es Bru Rovira que hace una especie de crónicas de pueblos Iggy Bruno es acompañan desde desde Figueres nuestro grupo grupos días

Voz 0300 02:50 muy bien bueno sí galones dije que yo yo no sé si tú

Voz 0874 02:52 algunos de los pueblos que habéis visitado Valentine actúen en los últimos dos años la mayor parte de yo no los conocía pero yo no sé si tú también iba descubriendo personalmente esa despoblación

Voz 0300 03:02 que no sólo de eso pero lo que me parece interesante es también la tensión que hay que creo que el autor de hoy ha vivido personalmente entre los que de la ciudad si quieren ir los que del campo se quejan de que no tienen recursos que la vida se está hundiendo no pero al mismo tiempo y todo este movimiento de realización este en esta contradicción nos hemos movido bastante este año no era una serie de programas

Voz 0874 03:25 sí sí es verdad que hay una especie de idealización de regreso al campo pero en algunos de los espacios que has hecho también demuestras que no es tan sencillo renunciar a la ciudad Páramo saca

Voz 0300 03:33 no la en absoluto no no no a Internet no no bueno no hay carreteras hay un ahí todo total y hay falta de servicio no por ejemplo hemos hecho muchos pueblos donde los ancianos que no tienen movilidad no no disponen de coche de carné de conducir pues los tienen que llevar en autobuses para que vaya una vez a la semana comprar también estuvimos hace poco en un pueblo que no había sucursales bancarias que la gente no tiene

Voz 0874 03:58 Gemma no la novela que nos ocupa hoy como decíamos es la tierra desnuda de Rafael Navarro de Castro publicada por Alfaguara

Voz 6 04:16 un hueco un agujero un desagüe el pueblo es el lugar por el que el río escapa de las montañas para buscar la quietud y las comodidades de las tierras calmas La Vega o el llano por los que el sol se esconde todas las tardes esta es la mecánica del retraso llegar siempre tarde sin remedio vayas donde vayas vengas de donde vengas te pongas lo que te pongas el movimiento general sigue el curso de las aguas esta familia también por más que todo sale adelante un plano inclinado pendiente abajo como las torrenteras las avalanchas llegaron al valle cuando todo el mundo se había ido y ahora llegan al pueblo cuando todos lo abandonan ellos no lo saben pero acarrean el lastre de lo baña que gana ocupar un espacio que se estaba haciendo Rafael Navarro

Voz 0874 05:10 de Castro como está Rafal buenos días muy bien

Voz 7 05:12 los días en Radio Sevilla correcto si tu viaje

Voz 0874 05:15 ha sido justo el contrario al de ese pueblo tuviera un urbanita y te has convertido en un hombre de campo

Voz 8 05:21 sí como tanta gente está intentando ahora ya lo habéis contado la presentación no que hay esa tendencia a la gente del campo ese va a la ciudad y la gente de la ciudad se quiero ir al campo de todas maneras es mucha más la que se quiere ir que la que se va realmente requiriera el campo quizá que se quiere ir al campo

Voz 0874 05:37 porque es es muy idealista pensarán que te puedes ir al campo no

Voz 8 05:40 claro porque en el campo ya habéis comentado que hay al falta de infraestructuras pues no hay internet el médico está lejos las carreteras pero ese no es el problema fundamental el problema fundamental es que haya un medio de vida una forma de ganarse la vida si eso no podemos ir todos al campo pero siempre

Voz 0874 05:58 si bien sí pero hay hay muchas muchas pequeñas empresas que dependen de esas infraestructuras unos al campo por ejemplo

Voz 7 06:04 en una fábrica de no sé pues de de

Voz 0874 06:08 mermelada por ejemplo como un día vino alguien el programa dijo yo yo Fabri con mermelada me da igual hacerlo en en la Rambla de Barcelona que en cualquier pueblo de España

Voz 8 06:16 claro si no hay muchas iniciativas yo mismo he tenido una granja de gallinas ecológicas quiero decir que hay muchas muchas posibilidades pero la vida es muy difícil ganarse la sobrevivir en el campo muy difícil

Voz 0874 06:27 tú tú tú lo recomendaría son buen amigo

Voz 8 06:29 pues sí lo conociese bien algunos les digo que sí porque tengo muchos amigos eh yo cuando voy a Madrid

Voz 2 06:34 venir a algunos les digo pues sí veniros veniros inmediatamente ya otras Le digo ni ni se te ocurra hoy in existe

Voz 0874 06:41 depende del carácter entonces no decayó Netflix sonoro no

Voz 8 06:44 pero claro tienes que valorar otro tipo de cosas que que hay en el campo y que no hay en la ciudad

Voz 0300 06:49 así que buscan tus amigos en el campo

Voz 8 06:52 yo creo que no buscan el campo lo que buscan es salir de la ciudad es que es distinto no sea una cosa es salir huyendo y otra cosa es saber dónde te metes

Voz 0874 07:00 claro yo muchos de esos amigos seguramente se querían ir al campo cuando había obras en la Gran Vía que quieres no

Voz 8 07:05 pues no lo sé no lo sé lo que pasa es que no no podemos idealizar a imagen del campo bucólico la tranquilidad la naturaleza es preciosa pero ya te digo que sobrevivir allí es difícil osea no hay trabajo no hay medios de vida va mucha gente pues la gente que está llegando es la que puede trabajar desde lejos no que tiene trabajos por internet les podría trabajar en cualquier sitio a esto está llegando mucha gente no pero cuando vendes productos que tú mismo fabrica

Voz 0874 07:32 por ejemplo no que son artesanos

Voz 8 07:34 los artesanos que fabrican en el campo y luego hacen sus ferias iban a vender a otros sitios gente así pero eso es una mesa una minoría es que

Voz 1648 07:43 mucha idealización recuerdo hace unos unos cuantos años fui a visitar a Bernardo Atxaga para entrevistarle vivía entonces no no vivía en Vitoria vivía en un pueblo muy pequeño y hablando del tema es el de la idealización de la zona rural me decía pero es que aquí la gente de la ciudad está muy equivocada muchas veces porque por ejemplo

Voz 9 08:00 no salimos fuera de su de su casa dice el de aquella casa no

Voz 1648 08:04 habla con el que está lápiz y además llevan años sin hablando de el que está más allí cuentan que hace cincuenta años mató no sé quién se sea empezaba aquello contar dice es que hay mucha hay una idea de que aquí todo el mundo es muy tranquila dice los problemas que hay en la ciudad en parte también bueno encontrar aquí claro que nos cuenta es para mí tiene una doble condición esta novela novela durante un buen rato de lectura es para mí era una novela de crecimiento que acaba convirtiéndose en una novela crepuscular porque vamos a conocer efectivamente la vida de Blas que es un hombre que nace con la Segunda República ya que en bueno acompañamos a estas muertes ya iniciado el siglo XXI y Le acompañamos en su valle no se cuenta pero uno más o menos puede situarlo por Granada para compartir con él la historia yo diría que la historia de una fusión de una simbiosis me explico claro que ésta es una novela con contexto histórico es importante porque bueno vamos a ver cómo la guerra civil y la posguerra la represión franquista a la democracia y además cambios históricos van a afectar la vida de los lugareños también podemos decir que es una novela profundamente ecologista por cuanto esa transformación que sufre el Valle la vida de los agricultores sería afectada bueno pues por la modernidad por la globalización todo esto es importante en el libro como les el tema también evidentemente de las relaciones personales el tema de la familia la manera como Blas crece y cómo se va convirtiendo en un hombre etc etcétera pero esta es una novela larga y si tuviera que quedarme con algo yo diría que este es una historia profundamente telúrica porque esto es la historia de un hombre que nace como se ve el principio de libro nace a lomos de una mula que enseguida ya se funde su vida con la tierra es una vinculación extrema la manera como una trabaja el valor que le da a los ciclos al la meteorología han yo veo como este hombre por ejemplo durante la la novela se plantea si si hoy tengo algo para comer sino lo tengo para mañana pues bueno tampoco se preocupa en exceso tiene una íntima relación todo eso con con el motor del libro que es esta relación que él tiene también otros personajes evidentemente con la tierra esa es un poco la pulsión de de de hecho el título del libro es muy concluyente no la tierra desnuda es una tierra que como dice Blas puede ser más o menos generosa pero nunca regala nada impone sus condiciones no yo el autor lo que hace es enumerar las y con esa enumeración es cierto que la novela se convierte también en una historia yo diría que una novela política y social por cuanto critica todo lo que tiene que ver con la explotación de los jornaderos con la repartición desigual de la de la Tierra ahí están los señoritos ahí está también la Iglesia habla del maltrato que sufren por ejemplo con la construcción de las urbanizaciones con la aparición de la corrupción municipal pero de nuevo me quedo con lo que tiene efectivamente lo decía el autor ahora el libro de homenaje a una forma de vida que está muriendo pero además lo hace yo creo que sin caer en romanticismo edulcorado es que a veces es es un riesgo que que hemos encontrado en alguna otra novela ni tampoco en idealización y rurales que nada tiene que ver con la historia que nos ocupa porque a fin de cuentas y sobretodo a partir del último del último tercio del libro yo creo que nos enfrentamos como os decía al principio en una novela muy Iker exculpar al fin de una forma de vida que está precisamente representada en la en la figura de Blas que yo mientras leía la novela pensaba estés que es como el último mohicano

Voz 0874 11:10 no es como ese último mohicano

Voz 1648 11:13 vas esas tierras agrestes y desnudas que como se dice en la novela también lo reconoce esas montañas y esas tierras que le han dado pero que también le han quitado mucho

Voz 2 11:23 estás de acuerdo con la resumen bueno yo no lo podría hacer mejor escucha es completamente de acuerdo yo creo que era lo principal

Voz 8 11:32 al de Blas es su relación con la naturaleza no completamente de acuerdo también con la dimensión político y social que tiene que tiene la novela no es ICO la visión crepuscular es que efectivamente es el último mohicano o sea es que ellos ya son gente que ya está muy mayor y que no hay recambio porque porque nadie está dispuesto ya a vivir como ellos y además tampoco ahí porque vivir como ellos no

Voz 1648 11:58 hay una imagen hacia el final que que lo representa muy bien eso que dices ahora que es cuando quieren vender las dos vacas lecheras y no no encuentran a nadie porque dicen que es más cómodo y fácil ir a la tienda a comprar la leche

Voz 0874 12:08 que esto es algo que tiene la presión

Voz 2 12:11 bueno a mí me

Voz 0300 12:14 me ha gustado mucho como marca el ritmo de la vida con la naturaleza no lo habéis comentado esta permanente presencia de del tiempo o las estaciones etcétera no incluso hay un momento creo que es que la abuela deja de hablar con las personas dice y reserva sus palabras para los animales y las plantas se que hay permanentemente debajo del libro que esto sí que nos diferencie mucho la vida en la ciudad todo viene marcado por la luz del día al frío la estaciones no la naturaleza es una gran a mí me encantas

Voz 8 12:44 sí es que cuando vives allí te da entiendes no que la meterlo lo que la meteorología es básica para ellos el tiempo que va a hacer si va a llover si bailar si va a nevar marca su vida entera lo lo que están haciendo lo que van a hacer mañana si va a ser más fácil sí lo pueden hacer o no lo pueden hacer aussie aussie van a perder la cosecha iban a pasar hambre o no van a pasar hambre depende del cielo y ahora con todo el tema del cambio climático

Voz 2 13:08 bueno pues es es es increíble no es

Voz 0874 13:10 el otro día estábamos grabando chiquitito

Voz 2 13:13 había una persona muy mayor intentando recordar un hecho Historia

Voz 0874 13:16 le dijimos cuando pasó esto dice noche dice era mayo anochece a las ocho y cuarto sí que sería sobre Saura sabían perfectamente que era una escena en la que yo nunca me he fijado como buen tipo de ciudadano cuyo otro mito del que habla gente novela mucho los ujieres también es el mito del aislamiento que marcharse al campo es verdad que hace treinta cuarenta años City podía ser alejarse de todo lo que conoces pero ya no

Voz 8 13:39 bueno mi valle es un poco especial porque está está muy cerca de una ciudad está muy cerca de Granada y entonces ahí no existe ese problema pero yo me imagino que en Soria o en todos estos pueblos

Voz 2 13:52 en la Laponia española como una de las si la Laponia española es de de Paco Cerdán parece el libro claro

Voz 8 13:59 en esos pueblos que estás a tres horas de una ciudad sí que el aislamiento es clave aquí yo creo que los campesinos quedaron aislados yo yo no sé muy bien porque en realidad el pueblo estaba muy cerca de la ciudad pero vivía de espaldas completamente tanto el pueblo de la ciudad con la ciudad del pueblo y entonces se conservó se conservó muy bien con sus tradiciones con sus animales con sus cosas no que no sucede en otros pueblos del cinturón metropolitano que se convierten en pueden zonas residenciales en ciudades dormitorios no

Voz 0874 14:27 que en general grupos lo que tú has pateado algunas pueblos ellos miran hacia la ciudad au desprecian en la ciudad dan la espalda a la ciudad

Voz 0300 14:34 bueno yo creo que la el pueblo desde hace decenas está mirando hacia la ciudad no antes hablábamos de estos cotilleos que en las pueblos una falta de libertad y si hay un mito de que en la ciudad eres bastante anónimo y haces tu vida libre la vida que nadie te está mirando no lo que ocurre es que es al contrario de mucha soledad en la ciudad sí que como idea o también como mito no va gente está hablando de volver al pueblo para poder hablar entre ellos no para encontrarse esto es lo que a mí en estos reportajes veo no creo que el diálogo no para recuperar el diálogo y la palabra no

Voz 0874 15:08 oye tú dices Rafael campesinado es una clase social tú crees que el campesinado que retractarse en esa novela tenía ese concepto de clase

Voz 8 15:16 no no creo que tuviese ese concepto de clase habló mucho de que el campesinado para distinguirlos de agricultores y ganaderos que hay mucho no hay muchos y que seguirá habiendo no pero me refiero al campesinado en esta gente que de alguna manera consiguió un trozo de tierra sobrevivieron a base de autos de autosuficiencia no y de sacrificio pero sobrevivieron por sí mismos es un es una gente que vive de espaldas al mercado no producen para vender producen para sí mismo Si para sobrevivir

Voz 10 15:45 pero ellos nunca antes nunca han tenido

Voz 8 15:48 el sentido de clase de hecho incluso ya Marx ya les criticaba precisamente por eso no no no le gustaban los campesinos porque no eran no se sumaban a su proletariado digamos eran demasiado independientes no iban a su aire porque sobrevivían por sí mismos no

Voz 0300 16:04 yo he visto que citas incluso causas Quino en tu libro

Voz 2 16:08 pues sí agrario y una de las citas del libro

Voz 8 16:11 son un poco en juego personal no de todas las cosas que me han dado ideas que me han inspirado o que a veces resumían un poco el espíritu de lo que yo quería contar en ese capítulo no era cómo juego yo decía voy a poner esto aquí y luego resulta que que a la gente le interesaba ahora está ahí en la novela no

Voz 0874 16:25 quise poco te habrá pasado como a mí que tiene ese cierto conflicto con el lenguaje porque son palabras tan rebuscadas a veces para para ese mundo que no conocemos los que no somos de pueblo dice hay que ir al diccionario y me pregunto yo el escritor esto sólo sabía o la busca Bob Bell

Voz 1648 16:41 yo desde luego no me lo sabía pero debo debo decir que me lo paso bien cuando de Scrooge cuando puedo descubrir nuevas palabras pero sí parece que hay tanta vivió no pero sí pero eso es lógico por otro lado yo oí aprovecho

Voz 0300 16:54 luego que está el autor Rafael ahí he apuntado unas palabras y un trabajo de vocabulario tremenda no palabras que no conozco por ejemplo es cambiar no

Voz 0874 17:03 o de sancionar Fray LEAR sirve es barbilla esto no nos va a recordar que signifique tampoco sabemos lo que es lo que

Voz 8 17:12 hombre tienes que pensar que yo vivo allí quiero decir que yo la semana pasada está mosqueando Los Olivos

Voz 2 17:18 que es hablar hablarles quiero decir que no no lo he buscado no he buscado

Voz 8 17:21 a ese término en el diccionario ni mucho menos eso de Mi vida cotidiana escamotear es un un tipo de poda ligera de limpieza de los olivos uno

Voz 0300 17:29 Fraile que es Fraile

Voz 8 17:31 Fray LEAR es otro tipo de poda exactamente es una poda muchísimo más bruta un apoda base

Voz 2 17:36 de de motosierra la es cortar ramas gordas no no yo no buscaba una el Diccionario ni muchísimo menos es más yo no usado el dice me encuentro

Voz 0874 17:47 buenas palabras cada día cuando hablas con la gente

Voz 8 17:49 y si ellos ellos tienen un montón de términos que no he utilizado porque son de formación eso son palabras que usan ellos sí que no que es que creo que sí que que no se entenderían en general y sobre todo en la ciudad pero este vocabulario en los pueblos es normal este vocabulario en los pueblos no sorprende

Voz 1648 18:07 aunque lo importante decía yo al principio es efectivamente esa relación que Blas mantiene con la tierra hombre es evidente que esta es una una novela de una gran carga política y social el contexto histórico es muy importante era inevitable hablar de eso

Voz 8 18:22 bueno era inevitable si el que escribe la novela

Voz 2 18:24 yo quiero decir que sí

Voz 1648 18:27 la manera como afecto porque entonces se llega a contar en la novela que bueno un poco la Guerra Civil no no no tuvo una gran incidencia pero la posguerra así

Voz 8 18:35 bueno la novela repasa un poco la historia desde el treinta y dos hasta la actualidad casi hasta el dos mil doce intentando mostrar cómo la historia llegó o que ecos de la Historia llegaron a esas montañas porque no se vivía igual allí que en que en otros lugares que en las ciudades intentando mostrarlo también a través de sus ojos no es la el recuerdo que tienen estos campesinos de de los sucesos históricos que no es exactamente la historia de verdad no

Voz 0874 19:03 tú ahora estás al principio en Sevilla que sensación tienes cuando entras en una gran ciudad sea de agobio o te apetece marcharte te apetece quedarte

Voz 8 19:11 sí yo estoy loco ya no era mi casa añade esto es estoy loco por

Voz 2 19:14 volver a Los Olivos de Almonte llevo cuatro días promocionando la novela estuve en Madrid y en Sevilla I

Voz 8 19:22 sí me cuesta muchísimo es increíble osea he vivido quince años en Madrid voy por las calles y no la reconozco y no me siento no me siento a gusto me siento

Voz 0874 19:31 es que que es que qué es lo que echas de menos eso es lo que lo que comentábamos antes la luz saber cuántas horas de luz Acker anochece el no sé el aire

Voz 8 19:41 pues no sé es una sensación casi física pero que no se refiere a nada bueno obviamente a la velocidad es apabullante y la aglomeración es apabullante cuando tú vienes

Voz 10 19:53 de unas montañas donde no hay nadie de la gente mandando han en mulo que

Voz 2 19:59 es decir llegas a la Gran Vía de Madrid y solo eso ya es increíble es la luz no es la luz bueno

Voz 1648 20:08 comentabas tú al principio que lo complicado de sabida rurales el hecho de poder mantenerte de poder ganarte la vida hacia el final de la novela lógicamente que ya entramos en el siglo XXI cerca de allí hay unas pistas de esquí eh bueno hay una relación que se mantiene entre los turistas Si los lugareños no de alguna manera

Voz 9 20:25 ese ese es un conflicto que existe realmente

Voz 1648 20:29 o no lo digo porque lógicamente también la figura de turista o el que va a pasar el fin de semana o que va a esquiar ayuda también a poder mantener económicamente bueno una parte

Voz 9 20:38 de la gente que vive en aquella zona plano con cómo es esa relación

Voz 8 20:43 pues el turismo rural claro está siendo una alternativa o una ayuda en en muchos pueblos que luego que no es una solución no es su las uno es una solución para para la España vacía digamos no porque muchos pueblos no tienen atractivo turístico ni hay turistas suficientes para tanto el problema es que ese turismo en algunos lugares se puede convertir en aglomeración pues sea así trasladamos problemas de tráfico a un pueblo de quinientos habitantes y de repente no hay dónde aparcar y hay un atasco de locos

Voz 2 21:14 pues tampoco es eso entonces habría que buscar un equilibrio yo cuando hablo de del

Voz 8 21:21 de la sostenibilidad de los pueblos siempre digo que hay que recuperar el trabajo en el campo de verdad la agricultura porque eso es lo que vas a sostener el el territorio y Paisaje eso es lo que va a mantener vivo el valle las plantas va a mantener los bosques el turismo no el turismo está muy bien como ayuda pero no como solución

Voz 0874 21:41 pues has cometido el error de contribuir a idealizar lo que tú has hecho hoy a todos los que vimos en Madrid y Barcelona yo lo estamos pasando lo mismo así que te dejamos para que te vayas a pelear era no pelear Rafael Navarro de Castro gracias por retratar ese modo de vida que según tu libro está muriendo casi no la tierra desnuda el libro publicado por Alfaguara un abrazo Rafael venga un abrazo hasta luego adiós me recomendación para terminar pues mira mamá

Voz 1648 22:15 de Jorge Fernández Díaz el prestigioso periodista y escritor argentino lo digo para no confundir con el con político vamos a califica pues éste es un libro que se publicó en dos mil dos Ahora justo se ha reeditado en España además en un momento personal de de Fernández Díaz muy especial porque el libro cuenta la historia de su madre de su mamá una joven de quince años que se va de Asturias y coge un barco iban hacia Buenos Aires ya hay conocerá Marcial que es otro inmigrado de de Luarca hay creará una familia de allí nacerá Jorge Fernández Díaz pero esta es una historia que va mucho más allá porque es la historia precisamente de los emigrantes él comentaba que no sea bien publicado muchas novelas al respecto y es verdad porque durante todo la novela está presente todo el tema del desarraigo del deseo del retorno y sobre todo porque se habla de inmigrantes que se tuvieron que ir pero no porque usted no es política sino por cuestiones puramente de miseria y de idea hambre esto es una novela muy valiente qué desnuda completamente pero completamente además cómo cómo vivió la familia del escritor pero también se desnuda asimismo el propio autor yo creo que es un libro muy recomendable y además él me comentaba que justo se publica ahora en España cuando su madre que es la gran protagonista bueno le han diagnosticado Alzheimer toda la memoria que está presente en este libro

Voz 0874 23:29 mira corre el riesgo de desaparecer paradoja mira hablamos de reediciones he visto hubiese reeditado España tan famosa Manuel Vilas que eran publica sus libros otra no es verdad sabes vuelve otra vez y ahora sacar acabar

Voz 1648 23:40 no hace nada es verdad un abrazo Óscar otro

Voz 0874 23:42 que luego adiós adiós

