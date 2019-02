Luces y sombras del coche eléctrico

Voz 3 00:00 inicio

Voz 0902 00:53 Javier Sampedro Pere Estupinyá cómo estáis compañeros efectivamente en una misma mesa por cierto un poco su silla son un grupo muy unido a viene fumado poco porque esto es una cosa es que me defrauda mucho de Tito científico que fuma es es una contradicción en sí misma qué lástima no ver la cara que está bueno sólo me he fumado un cigarrillo hoy lo cual es para mí es todo un logro pero bueno oye mejor pero que uno no se está claro que el tabaco a muerte queridos amigos

Voz 0874 01:26 oye una cosa que quería comentar con vosotros porque esta mañana a eso de las ocho y pico estaba en el programa Manuel Toharia explican los un poco las razones científicas para estas olas de frío que de repente hacen que en Chicago estuvieran sí pero que hasta veinticinco grados bajo cero algo no Ia en el obviamente no niega el cambio climático pero sí cuestionó el calendario que muchos anticipan el cambio climático que es un poco lo mismo que le pasó a Al Gore no muchas de las cosas que a lo mejor decían decía que iban a pasar ya deberían haber pasado y todavía me han pasado en lo cual no significa que que que no estén pasando digamos no a mi me gustaría que mucha gente la pues te vas de diciendo es un negacionista yo yo de las palabras que ha expresado no de no de Dusko que es que sea un negacionista sino que cuestiona el calendario no

Voz 1730 02:08 bueno es que el futuro es impredecible el pasado sí que sabemos y podemos hacer unos registros históricos Iber que realmente el cambio climático es cierto en el sentido de que el clima está cambiando de una manera más rápida en las últimas décadas de lo que ha cambiado en el pasado esta claro después de mí muchas dudas ahora hay sí que está claro que es por culpa de los combustibles fósiles es verde de un aumento de CO2 en la atmósfera entonces cuando se plantea si esto va a seguir así de manera exponencial iba a ser una crisis climática nival mundial irá va a subir la atempera la el nivel del mar hito bueno es un escenario posible también hay otros científicos que dicen bueno quizás la tierra tiene mecanismos de autorregulación es decir todo este clima más extremo que estamos viendo en realidad es una manera de de de ajustar se la tierra y entonces las consecuencias quizás no van a ser tan graves y aquí ya bueno la la visión un poco individual yo particularmente sí que tengo miedo del cambio climático yo creo que sí que lo tenemos que tener respeto porque en las posibles consecuencias de que si sigue en en en creciendo a este ritmo la temperatura global con todo lo que conlleva es es motivo suficiente es de alerta Hay pero bueno es verdad que el futuro bueno no no lo sabes siempre va a haber

Voz 0902 03:31 lo versa sobre el calendario concreto de las predicciones se hacen siempre en diversos escenarios sobre lo que podría pasar a mitad este siglo a finales de siglo I graves discrepancias simplemente unos chicos y otros afortunadamente ese es uno de los temas en los que tenemos una voz de consenso una voz consensuada entre no se los tres mil mejor espinazo lobos del mundo hay donde digamos que las diferencias de opinión científica individual pueden el al menos someterse a un consenso que sirva a los a los hacen una política para tomar las medidas adecuadas

Voz 1730 04:06 de todas formas las discrepancias son peligrosas e porque generan parálisis y es lo que ha ocurrido en el pasado con la crisis de cuando al fracaso de Copenhague en otros lados mientras hay algún científico hay podría ser que los políticos se suelen acoger a estas posibles que no aunque sea un uno por ciento para generar Palace parálisis entonces yo no soy muy partidario de de de de este debate por eso es mejor la militancia o que sea un poco más arriesgada yo creo que si en algún momento tienes que tomar decisiones nunca tomamos decisiones con el cien por cien de seguridad pero nos llevamos que el noventa a noventa y cinco por ciento de seguridad es que esto va a ir mal pues tomamos la decisión ya no nos acogemos ahí es que ha habido un cinco por ciento

Voz 0902 04:45 ya tiene sus riesgos también si recordáis el clima Gay fue en la década pasada unos investigadores clima todo logos de la misma universidad británica no me acogiera Nottingham el se se se filtraron unos correos electrónicos que habían mandado internos entre ellos diciendo que es muy bueno el truco para que parezca que la temperatura en China ha subido más que se lio una polémica muy muy fuerte de consecuencias desastrosas para la promoción de las políticas de reducción de emisión en la militancia tiene sus riesgos la ciencia no puede ser militancia nunca insistió antes el militantes son bueno otros grupos ecologistas e incluso partidos políticos pero el científico no puede ser un militante no no está en una en su naturaleza es una ciencia exacta la ciencia eh

Voz 0874 05:38 lo comentábamos aquí hace unos meses hay un grupo de científicos austriacos que han encontrado restos de micro plásticos en heces humanas tú has estado hace unos días con ellos los sí

Voz 1730 05:49 bueno las dos cosas tenían muestras del estudio original tuve este martes precisamente para al rodaje de El Cazador de cerebros son los primeros que publicaron que en personas de ocho países diferentes las muestras que recogieron todos tenían micro plásticos en las es decir estamos comiendo todos en cien por cien de las muestras analizadas eran pocas pero pero pero era muy significativo todo lo demás

Voz 0902 06:14 ha comido pescado y uf bueno todavía claro introduce más sí sí sí sí ellos hablan de que en el procesamiento de alimentos puede

Voz 1730 06:22 puede haber restos de micropagos se han encontrado micro plásticos a veces en cervezas es controvertido porque hay cervezas que tienen en cervezas que no pero depende como hagas el el proceso de trial de envasado ellos lo que sí que han desarrollado por eso son más notables es una técnica basada en rayos infrarrojos para detectar con más precisión partículas muy muy pequeñas ellos encontraban hasta veinte partículas de micro plástico por cada diez gramos de heces que es mucho y al mismo tiempo están analizando vale esto es peligroso para la salud no porque es la la gran pregunta pues así están las veces quiere decir que también pues los tragamos pero los expulsamos sin aparente problema bueno algunos micro plásticos algunos plásticos tienen aditivos están empezando analizar Si estos aditivos podrían pasar al torrente sanguíneo incluso si partículas muy pequeñas de plástico también podrían pasar al torrente sanguíneo acumularse en algunas zonas y cuando les pregunté ya fuera de cámara porque lo científicos hasta que no tienen los datos publicados no quieren hablar pero fuera de cámara les pregunte hoy en serio que estéis descubriendo no solo vosotros sino todos los grupos que están analizando hice mira es que de verdad no lo sabemos todavía en estudios animales se ha visto que sí podría haber cierto toxicidad en humanos sí y no pensamos haber no queremos alarmar a nadie pero algo podría haber no creemos que sea muy grave pero no no no sabemos todavía es una investigación bastante reciente esto de los micro plástico es decir los plásticos contaminan los y las típicas imágenes de de tortugas bajarlos alimentando a sus crías con trozos de plástico pensando que son pescados esto lo hemos visto más tiempo pero que ahora esto es plásticos están empezando degradar en fragmentos pequeños y que esto está llegan en la Cadena Alimentaria y los estamos ingiriendo es de hace menos de diez años

Voz 0902 08:07 creamos problemas para la salud hay razones muy sensatas para reducir a la el uso de plásticos de materiales sobre todo de un solo uso porque estamos dejando de los océanos dicho es un cisco incluso aunque no hubiera problemas para la salud de los no

Voz 0874 08:24 tenemos como siempre número de teléfono por si alguien quiere hacer alguna pregunta o pedir alguna opinión opera ya Javier Si tenemos un huequito al final de esta sección pues escuchamos alguna de estas llamadas es un número de whatsapp así que también pueden dejar un mensaje una nota de A odio seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve escribirnos a mandarnos notas de voz seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve

Voz 2 08:51 eh

Voz 0874 08:54 informe de la Organización Mundial de la Salud según el cual nueve de cada diez personas en el mundo respiran aire contaminado el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente confirma que la emisión de gases de los vehículos sigue siendo una de las principales causas de esa contar

Voz 0902 09:07 inacción lo cual es ganamos muy bien los que nos movemos por Moody's iremos esa mancha grisácea tan horrorosa muchos días

Voz 0874 09:16 los coches eléctricos en principio se plantean como la gran solución lo que no está del todo claro es que sea la solución definitiva porque hay muchas cuestiones muy interesantes la primeras que dependen de baterías se quizá también tengan elementos de toxicidad claro

Voz 1730 09:30 cuando hablamos de contaminación hay dos grandes ramas no la que comentábamos antes del CO2 que es no dañino para las personas pero sí para el cambio climático y en este sentido depende de dónde venga la electricidad que utilice el coche eléctrico pues sí que será una muy considerable reducción de emisiones eso será positivo yo creo que es sin duda la otra es las partículas que emiten los tubos de escape y los dióxido óxidos de nitrógeno que esto en las ciudades sí que son un problema muy considerable pero como tú decías la propia fabricación del coche eléctrico las baterías y creo que otros componentes indirectamente sigue contamina

Voz 0902 10:11 no

Voz 0874 10:11 queríamos analizar la eficiencia del coche eléctrico los expertos analizan ese ciclo de vida completo nos acompaña Pablo Frías director del Observatorio del Vehículo Eléctrico y movilidad sostenible en la Universidad de Comillas también ejerce como profesor y como investigador qué tal Pablo cómo estás

Voz 0902 10:27 muy buenos días lo primero a ver

Voz 0874 10:29 explica más poco de qué materiales se componen cuál es el proceso de fabricación de la batería

Voz 1114 10:34 vale básicamente lo que ocurre en lo que es en ciclos de vida de un coche de cono hablamos siempre de tres fases hay una fase de fabricación una fase de uso y una fase de desguace en la fase de fabricación siempre tenemos dos componentes básicamente el chasis la carrocería que es igual en cualquier tipo de coche pero por otro lado tenemos la parte motriz donde tenemos por un lado la batería porque lo tenemos el motor vale en el caso de las baterías sí que es cierto que hay una evolución tecnológica pensamos que por ejemplo todo lo que son baterías de ion litio que son las que se usan actualmente apenas tenemos diez años de conocimiento y de uso intensivo en móviles etcétera entonces hay pequeño desarrollo que va poquito a poquito evolucionando entonces sí que es cierto que las baterías tienen un componente digamos electromagnético que son el Lyon litio famoso donde ahí tenemos un pequeño problema de recursos casi todos tan concentrada determinadas zonas en este caso en Chile por otro lado tenemos lo que son los electrólitos los electrólitos todo el portal Delano desde grafito que también tiene una pequeña

Voz 0902 11:37 no lo recuerdo de sexto DGB sí sí sí sí sí

Voz 1114 11:40 el tema del Ka todo que ahí es donde donde está lo importante es que utiliza distintos componentes uno de ellos es el cobalto vale entonces el cobalto es uno de los elementos que pues bueno como no sea usado digamos más intensamente actualmente está sacando de minas que están por ejemplo en el Congo y en el cual pues hay un problema de toxicidad ese problema está asociado no tanto al al propio cobalto sino a los métodos que utilizan para su extracción es decir estamos en zonas donde realmente no hay una minería de alguna forma sostenible donde pues bueno eso pues

Voz 0902 12:12 dar lugar a una impacto negativo

Voz 1114 12:15 por supuesto en las zonas en las que están desarrollándose

Voz 0874 12:18 lo que estás haciendo sentir mal a todos aquellos que se han comprar un coche eléctrico que se creen supere ecológicos ahora mismo

Voz 1114 12:23 para nada cuando es cuando se habla de de ciclo de vida pues claro se tiene en cuenta todo tanto lo que es la fabricación con lo que es el uso y ahí sí que hay un momento de un como a Pere es imbatible osa decir si nosotros somos capaces de usar el vehículo eléctrico de una forma eficiente es decir utilizando recursos por ejemplo dirijan renovable pues el uso todas las emisiones asociadas al uso desaparecen desaparecen digamos de las urbes que es por donde circulan se concentran en los centros de producción

Voz 0874 12:50 bueno pero por ejemplo da una marca como Tesla que es la más conocido ahora mismo que tiene muchos problemas de de

Voz 1730 12:56 la reducción de de ir de no sé

Voz 0874 12:59 tener suficientes vehículos para la demanda que genera ellos siempre dicen que el problema es la fabricación de las baterías si de repente hay un vuelco de la industria no solamente por esa marca sino de otras marcas hacia la fabricación de baterías hay zonas del planeta que pueden quedar destrozadas por culpa de eso

Voz 1114 13:14 no creo vamos como te comentaba Altés estamos en un proceso todavía de investigación todavía no hemos llegado a estandarización de tipos de baterías sí que es cierto que la de un litro es una batería que tiene que es la de máxima densidad energética hay es por la que estamos apostando pero por ejemplo el caso de Tesla otros lo que están haciendo es intentando reducir en los nuevos procesos pues lava la participación que tiene el cobalto entonces llegando a puntos mínimos incluso nuevas tecnologías es decir evitar

Voz 0874 13:40 a usar materiales que son recursos naturales casi en extinción no era correcto existe ese futuro a corto plazo hay nuevas tecnologías que lo permitan

Voz 1114 13:49 yo creo que sí que aquí hay un problema de estandarización es decir yo creo que realmente en el corto plazo sería los próximos cinco años todavía el ión litio será este tipo de baterías será predominante en los mercados a nivel de de producción pero poco a poco vamos a ir otro tipo de baterías

Voz 0902 14:04 el think de aire aluminio

Voz 1114 14:08 Petra donde son materiales más más digamos menos contaminante

Voz 0902 14:12 bueno sí sí sí cómo cómo es eso

Voz 1114 14:14 entonces bueno tenía una explicación bastante larga pero el concepto detrás de todo esto es que el problema que tenemos en los vehículos eléctrico en los vehículos en general es que esa baterías está moviendo esa batería en caso por ejemplo de un impacto de un accidente tiene que ser estable esa batería tiene que tener un maravilloso rendimiento tanto en la ola polar que tenemos ahora en Chicago como en en el desierto del Sáhara es decir tiene unos componentes de diseño muy muy restrictivos entonces en este caso las bodegas delitos en las que están predominando a nivel esto

Voz 0874 14:46 pero y la de aire entonces cómo sería

Voz 0902 14:48 bueno eso lo dejamos siguiente has dejado con la miel en los labios el estamos en un punto en el que hay más demanda que oferta es si yo creo que la gran esto

Voz 1114 15:02 es lo que está ocurriendo es un repunte debido a las nuevas restricciones de circulación por ejemplo las que tenemos en Madrid está haciendo que este tipo de vehículos pues se usen digamos mayoritariamente sí que es cierto que esta demanda viene tanto por el sector de renting de alguna forma o el el uso de Carsen como es por privado privado poco a poco si éramos eh

Voz 0874 15:24 además Perona es un es un precio prime el de los coches eléctricos todavía supongo que estamos a poco tiempo ya de que empiecen empiezan a precios más asequibles

Voz 1114 15:32 si os lo que la industria yo creo que siempre se habla del año dos mil veinticinco como año en el que de alguna forma el precio de un vehículo combustión de vehículo eléctrico serán equivalentes lo que es muy dependían de precisamente el precio de este material por ejemplo de las baterías en concreto el cobalto se va todo muy relacionado

Voz 1730 15:48 no la transición de coches de gasolina coches eléctricos es muy interesante porque implica muchas cosas no tienes que poner muchos puntos de recarga tienes que cambiar un poco también de plantearse a la red eléctrica soportará toda esta demanda lo que decíamos antes el sí sí sí incrementa mucho de dónde viene toda esta electricidad vendrá de fuentes renovables o no ida buena una forma entra el concepto como de Smart Grid no de red inteligente red de demanda inteligentes e implica un cambio de también de mentalidad de de de los propios conductores no

Voz 1114 16:23 el cambio de mentalidad fijaos que yo creo que lo más importante es que así como cuando nosotros éramos jóvenes tener el primer coche era como un signo de de poder de emancipación etcétera A día de hoy la gente joven no lo ve como tal los hacían no quiere invertir veinticuatro mil veinticinco mil euros en movilidad porque tiene otras soluciones sistemas de sin puede coger un vuelo en una compañía de bajo coste adonde quiera

Voz 0874 16:46 yo no tengo coche desde hace ya años no sólo eso hace pocos datos en España habían salido los mismos en Estados Unidos que demuestran cómo los jóvenes a los jóvenes cada vez les interesa menos tener carné porque la movilidad no es tan importante ahora pueden conversar con mucha gente a través de móvil no hace falta coger el coche para ir a un centro comercial y pasear pestes otro factor

Voz 0902 17:04 hay cosas que me preocupan mucho ya no voy mencionado pero me gustaría incidir en ella Un poco más por supuesto los coches eléctricos son una solución muy buena para mejorar el aire de las ciudades pero sí la energía eléctrica se sigue obteniendo quemando fue lo carbono comprando la otro países que era claro ha generado quemando carbón lo que estamos haciendo es desplazar la boina a los lugares donde están los producía no

Voz 1114 17:30 sí eso por ejemplo siempre se habla de la anécdota de que por ejemplo los coches eléctricos en Polonia donde es un país que tiene digamos una producción mayor mente de carbón nunca va a ocurrir porque no tiene sentido es que hay una cosa que es interesante y es que tú lo que haces es que digamos es elementos contaminantes en lugar de estar distribuidos que son muy difíciles las inversiones que tienes que hacer para es decir contaminante hacerlo si lo tienes concentrado de alguna forma es más es más eficiente el conseguir mecanismos limpios etc

Voz 0874 17:55 en el caso de España por suerte digamos

Voz 1114 17:57 sí yo creo que la semana pasada llegamos a niveles de cuarenta cincuenta por ciento de de generación renovable yo creo que estamos en buen camino ya que esto sí que no

Voz 0874 18:05 qué decías Polonia porque ponía ese ejemplo bueno

Voz 0902 18:08 carbón es un país que tiene Madrid penalmente producción

Voz 1114 18:10 carbón ellos apenas tienen hidráulica y casi toda la producción cargo

Voz 0902 18:14 yo creo que pueden escoger lectivo al final lo que pueden hacer es quemar más caro

Voz 0874 18:18 la reconversión serían arriba y nosotros sabemos dónde llevar los cartuchos de impresora que se gastan con tanta facilidad por cierto esto es un tema que deberíamos hablar algún día no porque los cartuchos de impresora de se gastan siempre en el peor momento pero pero el donde íbamos las Un coche eléctrico tiene un una batería tiene una duración es contaminantes a batería

Voz 1114 18:37 bueno la la el temas de las baterías ahora lo que se está hablando siempre en Second Life buscaron segundo uso de la batería y también ahora por ejemplo tiene mucho uso lo que tiene que ver con huertos solares Ara es un uso muy tradicional de las baterías diéramos usadas en las que buenos haces Pax lo que haces es que en la casa alejada que tienes en mitad del campo no tienes unos paneles solares que permita una forma usar esa energía entonces hay un proceso de de digamos de Second Life que es que se está utilizando a día de hoy hay muchas empresas que se están están haciendo dinero a través de ello por otro lado y lo que hay es un proceso de desmantelamiento de las baterías donde es un proceso que el problema que hay detrás de eso es que es consumen mucha energía para ser capaz de una vez que han desgastado los la anodina a todos los lectores de alguna forma extraer la parte de Cova alto a la parte más etcétera

Voz 1730 19:26 sí sí esto es esto de la segunda vida de las Gadd batería es muy interesante porque uno de los de las limitaciones de las renovables es que claro tú no guardar energías difícil entonces si empiezas a tener baterías sobrantes de coches que han perdido un poco de eficiencia no te sirven para tu vehículo pero las pueden utilizar para guardar energía esto puede servir en todo este CRIT llevan otra cosa de las limitaciones que es la autonomía del coche eléctrico porque claro si las baterías entre carga y carga son tienes cuarenta kilómetros cincuenta kilómetros para ciudad te sirve pero para ir de Madrid a Sevilla quizás no pero habla antes con Pablo estábamos a Andrés es para el Cazorla cerebro estuve visitando un centro de investigación en el norte de Italia en y tenían un cargador de trescientos cincuenta kilovatios que te permite cuatrocientos kilómetros cargados en quince minutos está con esto porque cualquiera persona que conduce el cuatrocientos kilómetros debe parar por lo menos quince minutos a tomar un café con esto sea la tecnología ya ha llegado al punto de hacer viables

Voz 1114 20:23 por ello al problema que es el el problema de huevo y la gallina el problema que hay es que ese punto de recarga un punto de recarga muy caro si el problema que hay es que necesitas muchos coches para recuperar esa inversión y los coches a su vez no no no se venden porque no hay puntos de recarga entonces hay una dinámica que que bueno que hace que hay quejen hay que ir a través de centros de investigación de las propias compañías eléctricas las que haga una forma invierten esos puntos de recarga irrumpen ese circo

Voz 0902 20:51 no me la tecnología ya está preparada si eso sí hay una idea que me maravilla para almacenar energía de una manera muy sostenible que es mandar agua para arriba o en El Hierro Ésta es el exceso de energía mandar agua para arriba y cuando la necesitas abejas crea una prensa ahí

Voz 1114 21:10 España es España es de los países que más centrales de bombeo hidráulicas tenemos

Voz 0902 21:16 me gusta más mandar agua para arriba

Voz 1114 21:20 hombre vamos consiste básicamente en subir a agua en un embalse superior tenemos hay una muy grande que tenemos bueno que hay en varios ríos Villarino que está cerca de Portugal hemos en Valencia cortes La Muela tenemos vamos al tema de coronar el viento exterior

Voz 0874 21:35 se pioneros en eso oye Amets saludar a Teresa en Lugo que que lo que quería preguntar algo que tiene que ver con lo que estáis hablando quizá la pregunta es para ti Pablo estás por ahí Teresa buenos días

Voz 5 21:45 si hola buenos días que sabe perdonar que me he colado

Voz 0902 21:48 nada nada bueno días estás que programa más que el mío venga

Voz 5 21:52 bueno es que el otro iba conduciendo y creo que eso iba escuchando y escuchan han una actividad que yo sola dar saltos en el coche aunque no es de ahora que es eran unos españoles que ya han perfeccionado sostenible a partir de aguas residuales crean una especie de más de un ochenta por ciento las emisiones de euros respecto a los fieles normales me parece que es un notición tan tan tan tan no se trascendental en España sino hablara inglés

Voz 0874 22:23 sí residuos fecales usados biomasa para de coches

Voz 5 22:28 sí con convierten atrás desde las aguas residuales hacen un gasto y no contamina

Voz 0902 22:34 bueno pues aquí voy a dejar la pregunta algunos animan

Voz 1114 22:39 el el el el uso el uso del metano ahí los residuos orgánicos es una cosa que se ha venido usando muchos años para hacer el famoso biogás que después opas que llevamos siempre el proceso ha sido utilizar biogás para convertirlo en energía eléctrica

Voz 0902 22:53 para combustión bueno no me acuerdo en qué ciudad algunos autobuses ya prototipo se alimenta con metano obtenido de esta fermentación vi que no sé

Voz 1730 23:06 tiempo para un tema sí pero qué que resistencias hay a todo esta transición es decir imagino que los fabricantes de coches cuando dices no es que el coche va a ser compartido no hace falta que cada persona tenga un coche pues muy contentos con esto no deben estar en la industria petrolera suplencia no no va mucho dinero tiene esto como para poder tiene no hay resistencia fuerte de estos lobbies no

Voz 1114 23:32 yo creo que la industria petrolera Sada es es muy simplista decir que que que sólo venden gasolina es venden queroseno venden asfalto venden aceites detergentes entonces bueno pero sí que es cierto que que va a haber un cambio tecnológico y ese cambio tecnológico pues nos va a obligar a toda la industria del sexo

Voz 0902 23:48 dar a convertirse de alguna forma quiere son lo tuve coche conduce Pablo yo conduzco el metro y en coche pero se conduce solo Pablo Frías que es director del Observatorio del Vehículo Eléctrico y movilidad sostenible en la Universidad de Comillas ejerce allí como profesor e investigador tiene entre manos algo que tiene que ver con el aire pero no no la querido hacer es secreto sumarial gracias Pablo un abrazo muchas gracias a vosotros hasta luego hay una pregunta

Voz 0874 24:15 Vidic Sima me parece por teléfono a ver si podemos todavía Rosa de Huesca estás por ahí Rosa buenos

Voz 5 24:19 hola buenos días hola buenos días

Voz 0874 24:22 ante sí sí la duda

Voz 5 24:24 esa es que creo que es que no pero bueno lo pregunto porque yo hago cine tiene además tranquilo es que yo utilizo las botellines de plástico con agua dos metió la NBA la mayoría de ellos pero ya tengo Montón es que estaba pensando los creo que evitas

Voz 6 24:40 hoy ah vale vale bueno pues bueno

Voz 5 24:44 los plásticos por las transferencias que que puede haber entre los botellines de agua buenos kilos utilizo mucho

Voz 0902 24:50 de Bali Rosa gracias a un beso y no no puedo dar una respuesta rápida no demandas pero no no lo sé no lo sé pero mono nos comprometemos a responderle el domingo que viene a las diez y media la solución pero esto Javier Sampedro gracias