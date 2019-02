Los ejercicios más peligrosos del gimnasio

Voz 1 00:00 cuando han esta música todos sabemos que viene Sara Tavares que es compañera de Radio Valencia y directora de performer entrenadores personales buenos días

Voz 3 00:44 no siempre ha de estar con vosotros hoy de que vamos a hablar bueno vamos a hablar de los ejercicios más peligrosos entre comillas en el gimnasio Sancha porque hay muchos ejercicios que hacemos lo que la gente ACS y yo cuestiono aquí si son la mejor opción de todas las que hay que tenemos muchos ejercicios la idea es no lesionarme no que no sean peligrosos claro bueno pero vamos a empezar este te lo sabes tú muy bien venga porque lo hemos hablado un montón de veces el Crunch

Voz 1 01:16 prometo que cuando lo leí me he dicho que es pues son esos ejercicios

Voz 3 01:20 los más populares de fortalecimiento de la musculatura abdominal vale un plan vamos a ver qué contemplar una serie de contraindicaciones que se centran Ángela en la columna lumbar por qué porque se produce una por la implicación de los músculos Soroa seguía con la flexión de cadera unificado tiene una acción comprensiva sobre la columna lumbar aumentando las presiones sin tradicionales este fenómeno junto al consecuente acortamiento del solas porque puede tener hipertrofia muscular puesta directamente asociado con dolores lumbares así que los jardines nominales de flexiones

Voz 4 01:57 es completa de tronco pueden dañar nuestra columna lumbar no deberíamos hacerlos

Voz 3 02:03 claro ahí sí que los deberíamos evitar porque qué pasa que la principal activación no recae sobre los lectores de tronco sino sobre los flexiones de cadena el solas Lilia así que vamos a intentar evitarlos una opción lo hemos hablado muchas veces los puentes las planchas eso métricas podrían ser una opción yo creo que un poquito más saludable y menos potencialmente lesiva para nuestra columna lumbar bueno vamos a no dio una siquiera nada a ver qué verás de romper mitos a ver yo te digo yo te digo una bueno que evidentemente nos levantamos de la cama todos los días que es el gesto realmente qué hacemos qué hacemos con este tipo de de ejercicios no los los gitanos es levantarte de la cama no claro es ese gesto bueno pues vale yo estoy hablando de repetidas ocasiones se gente incluso que los hace mucho y los hace todos los días vale vale entonces elecciones completas de tronco habría que evitar las no lo digo yo lo dicen vamos investigadores con por ejemplo Stuart Magee lo sea que es un biomecánico muy importante en materia de columna los aparatos y esto es que en el gimnasio para hacer abdominales no porque lo es verdad que hay máquinas en el gimnasio para hacer abdominales a ver que yo las he visto que ir al gimnasio yo

Voz 4 03:24 no utilizo máquina guiadas no no vamos

Voz 3 03:28 bueno no lo que haga yo no es ciencia pero a mí no me gustan demasiado vale pues aquí lo hay lo hará dice que no ahí lo dejo no no estamos el salón que yo esos da para otro eh mira para otro venga pues te haremos otro sobre qué máquinas en el gimnasio como se utilizan te parecen vale venga da para oprobio venga sigo tras nuca ejercicios de empujón y ejercicios de tirón que van por detrás de la cabeza qué pasa con eso sí los has visto también

Voz 4 03:52 pues a ver explícanos a ver

Voz 3 03:55 personas que se pasan la barra portal así sí se de a la cabeza bien en un ejercicio de tirón mi compañero el técnico me está mirando cómo hago las manos cuando te lo explico bien por detrás siempre por detrás de la cabeza bien de empujón no bien de tiro aunque pasa pues que provocar inestabilidad en el hombro y músculos como el súper espinoso el sub escapulario pues sufren bastante al pasar la barra por detrás de la cabeza mucha gente además cuando los hace tiende a reflexionar el cuello hacia adelante si eso le destellos y además no son ejercicios que digamos muy funcionales porque la gente no los hacen su día a día no estamos todo el día basándonos una barra por detrás de la cabeza entonces vamos a dejar a nuestro hombros manito intentemos evitarlos lo más que podamos otro el ritmo al cuello he visto lo visto mucho cuando pasé por un gimnasio sí este es un clásico la gente se lleva el remo pues eso Argüello entonces qué pasa que podrían provocar pinzamiento en el supera espinoso ese músculo que ya suele lesionarse en deportes donde se trabaja con la mano por encima de la cabeza así que olvidemos a nuestros supera por favor que nos tiene que durar toda la vida otros ejercicios bueno pues cualquier ejercicio o estiramiento que suponga rotación lumbar abdominales con rotación este no lo has visto sí sí éste sí claro pero esto es un clásico este es otro clásico no no si aquí están desmontando todos los tengo para dar y regalar yo cuando lo hablaba con Isabel este tema digo bueno lo lo hacemos en cinco minutos bueno pues el el peligro está en que al realizar el giro mantenemos las piernas inmóviles y provocar un impacto en las vértebras de la columna lumbar incluso que te sujeta no las piernas pues ya lo hemos visto que la zona lumbar tiene poca movilidad y estos gestos la dañan produciendo un roce entre los discos vertebrales que podría ser peligroso el Crunch con rotación aumenta el estrés mecánico sobre los discos generacional aumentar la presión sobre un punto concreto al rozar sea también también otra cosa que hablábamos de estiramientos los estiramientos ejercicios donde ir dotación lumbar manteniendo los hombros fijos y viceversa por ejemplo hay uno muy famoso que sea

Voz 4 06:05 son especialmente peligrosos así que vamos a intentar bueno pues esto estaba evitar aquí esto

Voz 3 06:12 estaba dudando tengo un grupo de compañeros de profesión que cuando estaba elaborando la lista salió en debate decía lo pongo no lo pongo un compañero ponlo pero diques y los hacemos mal a aquí tenemos dos clásicos peso muerto y ella completa el peso muerto coges peso muerto es un ejercicio dominante caderas como si te quisieras lleva es un ejerció extensión de cadera entonces Nos llevamos como si dijeramos el glúteo a la pareja Balah vale lo has visto e incluso no flexión de la rodilla uno Si bueno pues podrían ser peligrosos para la zona lumbar porque según las características de tu anatomía ósea podrás o no realizarlos correctamente pero lo más comunes que acabo de flexión de la columna lumbar ganando mucho numerito para provocar de una lesión de espalda hay un entrenador que yo sigo mucho y admiro montón que es Michael voy que dice que ambos ejercicios en ejercicios de espalda y no de piernas y se hacen con las dos piernas a la vez y es una opinión Ángela que yo comparto así que hay que hacerlos bien estos estaba dudando imponerlos sonó pero al final dijimos que sí porque hay muchísima gente que en vez de hacer un ejercicio que se supone que es un ejercicio de gluten

Voz 2 07:22 lo de pierna acabas haciendo un ejercicio de espalda

Voz 3 07:24 al final acaba dañándose la columna esto era imposible porque las hace mucha gente entonces por eso los hemos puesto

Voz 1 07:30 ahora después de haber numerado estos cinco tipos de ejercicios que no queda nada no pero me di cuenta que casi todos realmente el peligro es hacerte una lesión lumbar no se sabes como la zona más frágil la zona lumbar y el hombro Aja es verdad que había uno el de cuello era de hielo Madero esto

Voz 3 07:45 los Jalón es y los presos es tras nunca hombro hay muchísima gente que hace los Pusa Avs poniendo el codo al lado de del hombre muy parecido al hombro yo siempre digo es una especie muy común son geniales los Pusa Avs pero por favor baja Mail codo debajo de baja un poquito no lo ha líneas al hombro porque cuanto más balinés al hombro más papeletas también

Voz 4 08:07 para gestionarlo pues vuelve a sacar la misma conclusión que es a que la última vez que hablamos que el ejercicio tiene que ser totalmente personalizada si yo quiero lesión

Voz 3 08:16 Messi y además yo yo incidiría en un apunte una coletilla aprender en las primeras sesiones de entrenamiento a hacer los ejercicios hacer la técnica de los ejercicios porque mucha gente cuando pido entrenar tiene un ansia de mover peso ya lleva la vida por mover carga y mira al de al lado mira al vecino dice mira cuánto está moviendo venga no se preocupan por lo realmente importante que es hacer la técnica de los ejercicios porque eso te va a permitir progresar progresar con seguridad bueno pues nos quedamos con esta conclusión tanto le le copio una frase a un amigo mío que es doctor en alto rendimiento Jorge García que hice deja de hacerlos pues yo estos los intentaría dejar a un lado

Voz 4 08:55 Nuestros que hemos dicho bueno hay muchos otros osea que tampoco pasa nada porque quitamos tampoco saben muchos vamos a sí

Voz 1 09:02 yo creo que estarán los tendrías que hacer el próximo día una tabla

Voz 3 09:05 con lo que sí deberíamos hace te parece de Keane

Voz 2 09:09 allí Andre superior tren inferior