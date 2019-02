NutriScore: el nuevo etiquetado que promete hacerte la vida más fácil

Voz 1 00:00 que con Ángela Quintas e Isabel Bolaño

Voz 0187 00:21 buenos días bienvenidos una semana más a este pequeño rincón de la radio en el que intentamos aprender a cuidarnos mejor pero sobre todo intentamos pasándolo bien buenos días Isabel I B

Voz 2 00:31 es un pequeño adiós pequeño pero bonito pero bonita intentamos aprender y también criticamos también unas setenta y hoy vamos a criticar un poco venga al principio de la temporada dedicamos un programa hablar de la nueva ley del pa

Voz 0187 00:45 no sé si no sé si recuerdas si contamos hablamos poco de etiquetas que es un tema que también retomaban la semana pasada que tendremos que retomar biopic que si a Finito infinito porque todo lo que tiene que ver con nuevas formas de informarnos sobre lo que ingerir lo que compramos pues siempre hay bandos no siempre parece que no nos informó muy bien todavía no nos informan de él del todo bien es verdad que parece que siempre hay muchas formas de interpretar la misma lista de ingredientes y ahora entra en vigor un nuevo etiquetado llamado nutría Score que bueno ya se utiliza en Francia San no nos hemos inventado nada siempre vamos por detrás siempre vamos por detrás y lo presentó el Gobierno en noviembre y debe implantarse de forma obligatoria en un plazo aproximadamente un año pero esto como que no está muy claro lo de forma obligatoria cuéntanos en qué consiste es lo llama el semáforo porque te porque tiene colores eso eso es lo lo visual eso es es una es un semáforo una etiqueta que se va a colocar en la parte frontal de el de los alimentos de tal manera que cuando estemos viendo el súper va a ser muy visual porque lo vamos a poder ver in está clasificado por colores el color el aquellos que lleve el color verde sería el color más saludable y aquellos en el que esté en color rojo es el color que va ser eh menos saludables son cinco categorías cinco niveles que también cada color equivale una letra no a ABC de Exxon cinco niveles que bueno nos indican eso se supone si lo que estamos comprando es pues eso del todo saludable nada saludable o bueno Ni Fú Ni Fá pero nos lo podemos permitirnos y de nuevo como te decía hay polémica con este etiquetado porque tiene tiene bondades pero también pues hay cosas que no funcionan del todo bien hay criticas que hacerle y por eso hemos llamado a Enrique García portavoz de la OCU de la Organización de Consumidores y Usuarios ya casi no más debió Kay porque cada poco tiempo necesitamos hacer una llamadita para para aclarar conceptos

Voz 3 02:33 hola Enrique buenos días yo encantado de estar en un programa que el que se habla mucho muy bien de derecho los consumidores encantado de estar y compartir un rato con vosotros

Voz 0187 02:44 gracias Enrique la verdad es que la intención de este nuevo se supone que es buena no en principio simplificar la información para poderla para poder traducir las etiquetas y que le llegue al consumidor de una manera más fácil lo más sencilla

Voz 3 02:58 efectivamente estamos hablando de un sistema que lo que pretende acercar la información nutricional de una forma rápida y sencilla al consumidor tiene una cuestión inmediata ahí es que va a estar en el frontal pronto no letra no hay que darle la vuelta para buscar lo hizo mediante un sistema el icono de representación gráfica de lo que trata de resumir el perfil nutricional de diferentes nutrientes que contienen el alimento de forma que los consumidores podamos apreciar de una manera rápida e inmediata pues tener una información adicional sobre las características nutricionales de la alimento ese el objetivo y eso es lo que se pretende mejorar el etiquetado Hoy por hoy de alimento

Voz 0187 03:43 cómo valora la clasificación que ocupa cada alimentos decirse ese fija por ejemplo lo en las calorías Ares en las grasas en quemas

Voz 3 03:52 digamos que hacer una valoración global global de una suma de nutrientes e ir establece clasificada eh estos en función de unos colores aforo graduación diferente de forma que los consumidores vamos a tener con ese sistema una información rápida sobre pues a digamos el perfil nutricional el de uno de esos productos eh que tiene que ver poco con la calidad del alimento sólido cosa diferente no una cosa del alimento como tales y sus cualidades organolépticas que la calidad del alimento y otra cosa es que determinados alimentos tienen unos perfiles que desde el punto de vista nutricional pues tienen un mayor o menor valor en función de lo que componen el ministerio ha optado por este sistema que a nosotros en principio desde OCU no nos parece malo se podía complementado con información

Voz 4 04:44 de determinados nutrientes no

Voz 3 04:47 sobre todo para personas que tienen interés por ejemplo que soy hipertenso pues tengo interés en conocer el contenido en sale de determinados productos eso sería también interesante poder completar esa información de que ofrece muchas cosas

Voz 0187 05:01 claro ahí lo que vamos a tener que hacer es darle la vuelta al producto y seguir leyendo etiquetas

Voz 3 05:05 efectivamente y se podría buscar un sistema más completo si eh pero es un primer paso positivo que ofrece de forma es y era esa información nutricional muy importante que ahora no tenemos ahora hay que darle la vuelta el la múltiple en la etiqueta también tiene su complicación eh nosotros llevamos muchos años inocua exigiendo que el tamaño de la información obligatoria la etiqueta sea mucho más amplio con lupa lo llama nos llama mucho la atención que por ejemplo hemos hecho estudios no que

Voz 4 05:39 el setenta por ciento de de

Voz 3 05:43 del envase es publicidad y hay una parte muy pequeñita detrás escondida sin contrastes letra pequeña de uno y medio

Voz 0187 05:50 a veces en el pliegue que casi no se puede ni abrir no va a veces en algunas sembrar

Voz 3 05:54 exacto y que se dificulta esa información nutricional por parte del consumidor que es indispensable para mucho decía lo veía en la que necesitan conocer un ingrediente concreto no

Voz 0187 06:09 lo que pase Enrique es que este semáforo también está siendo un poco polémico no porque generar confusión sobre algunos productos Ángela tú el otro día me hablabas de por ejemplo el aceite de oliva no les gusta comentando mucho porque lo que hacen es crear una puntuación en función de elementos buenos no favorables como pueden ser la cantidad de proteínas de fibra del porcentaje en frutas y verduras en los conventos de favorables no que son las calorías los azúcares las grasas eso hace que un producto como el aceite de oliva por ejemplo que todos sabemos y una mala puntuación claro tengo una mala puntuación porque tiene un porcentaje de grasa enorme a pesar de que son escasas duda Gable de que uno nunca se toma un vaso celebró en vaso de aceite de oliva de sopetón no

Voz 3 06:51 pues no pero el aceite de oliva tiene unas cualidades nutricionales claras pero no de ABC unas grasas e insta al mundo entiende que la grasa pues dentro de la pirámide de alimentación y de una alimentación equilibrada tienen que tener un papel no es pues tanto la combinación pues en ese aspecto desde el punto de vista nutricional pues sí que sale esa clasificación no de todas formas nosotros creemos que también se pueden buscar es John no porque que se podrían buscar como ha hecho en Francia por ejemplo para determinados productos como pueden ser los que no dónde allá determinado tipo de productos porque tenga una consideración un poco diferente en productos frescos producto en que no tengan mezcla de otros ahora sólo cuanto

Voz 0187 07:41 ente

Voz 3 07:44 de ese para aclarar algo más ese perfil no de de cara a que a los consumidores les una información más completa desde el punto de vista nutricional

Voz 0187 07:52 entonces lo ideal sería utilizar el semáforo para comprar productos de un mismo tiempo arar para para poder compararlos es decir por ejemplo si queremos comprar yogures pues poder comparar todos aquellos de yogures tienen más o menos los mismos ingredientes sí o con unos cereales porque quizás ahí estamos peleando estamos perdiendo el el punto al semáforo

Voz 3 08:13 sí sí eso eso es evidente y yo creo que a veces la velocidad de comprar el consumidor vamos por un carrito rápidamente cogemos el producto muchas veces no le dedicamos el tiempo suficiente analizar lo que Til esto nos va indicar de una forma mucho más rápida cuáles esa información nutricional el consumidor necesita a la hora de hacer su elección en el mercado quizá Enrique

Voz 0187 08:38 te propongo es sería interesante que aprovechando que el nuevo etiquetado este semáforo lo que es seguro es que permite identificar muy fácilmente los productos ultra procesados que no son nada saludables también quizás sería interesante organizar dentro de las categorías de un supermercado los los productos y en relación a a esta puntuación no que no sé que tu supieras que dentro de de la vitrina de yogures los que están arriba son los más saludables sería una forma también de facilitar la compra a los consumidores

Voz 3 09:09 sí sería una forma el problema es que esos es obligatorio la y ahí entramos un territorio poco complicado lo que está claro es que consumió necesita esa información para poder hace una legítimo adecuadas un necesidad e ir dentro de sus necesidades tal información nutricional cada supuesto

Voz 0187 09:30 y que no dejan de ser pues eso etiquetados complementarios no que quizá también es interesante que que funcionen un poco de cebo que igual alguien compara el semáforo de dos de dos productos algo le llamó la atención porque diga oye esto porque es que este tiene más puntuación que el otro y eso les lleva a leer la etiqueta realmente completa no que es la que viene detrás que aunque sea letra pequeña pues es la que todos deberíamos aprender no en una medida u otra a entender

Voz 3 09:53 sí efectivamente es eso es así ahora consumidores que tengan menos interés y otros que tengan más no yo siempre pongo el ejemplo de mi madre es muy sencillo explicar la mi madre cómo va como digo con todo respeto en las personas mayores que a lo mejor tiene más complejidad incluso más dificultades visuales con esto de de forma mucho más rápida más sencilla

Voz 5 10:14 cómo es el etiquetado nutricional yo creo que la concluye

Voz 0187 10:17 aunque sacamos de todo esto Henrique es que realmente compleja

Voz 5 10:20 jo simplificar la nutrición para él

Voz 0187 10:22 dado del de la persona de a pie que a las marcas siempre les quedan maneras de generar cierta confusión no para para

Voz 3 10:29 sí eso sin duda hay no no puedo dejar de mencionar pues el intento que ha habido por varias empresas de hace un etiquetado un poco también frontal un sistema un poco diferente y que dentro de lo complejo como tú bien has dicho que simplificar la información no quisiera pues es un sistema adecuado

Voz 0187 10:53 pues muchas gracias Enrique García portavoz de la OCU seguro que te volvemos a llamar para que no sea de algún otro tema porque ya casi bueno te diría que pertenece a mí la la familia vio que hay muchas gracias Enrique