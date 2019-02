¿Has visto algún billete de 500€? Burque tampoco

Voz 1 00:00 las preguntas de Manuel Burque

Voz 2 00:12 uno no puede ser no puede ser que nos leyó con David ayer me dijo basta ya pero él se quedó en Sevilla yo me cogí un AVE mente pero que me dices claro tú estuviste en los Goya también si perdiste alguno no estuve Javier no es no es tuviste no pero deber dar estás por ahí David David no

Voz 1378 00:31 no está David Nosa hola así está

Voz 2 00:34 David pero donde está estima

Voz 3 00:36 pero pero por qué porque pero porque me habéis llamado el defensa que era broma ya ya lo hacía Burque

Voz 1378 00:43 pero escúchame que estas has dormido

Voz 3 00:47 sí sí muchísimos meses estoy súper

Voz 2 00:51 no estamos lo porque lo hace sin beber es algo increíble estar muy despierto ahora mismo a David sufre todo superficie sabes lo que se me viene a la memoria aquella famosa

Voz 0874 01:03 está con Gemma Nierga sabes cuál merecía no

Voz 3 01:07 sí sí la que en calzoncillos medicación

Voz 2 01:09 exacto sí se igual por lo que el móvil

Voz 3 01:12 desde un hotel al lado

Voz 4 01:14 bueno y que se sabe él que pensaba que era broma cuando se pero ya es poder aportar nada porque estaba dormido en una habitación de un hotel

Voz 3 01:24 sí sí problema para estético de las persianas cerradas cosas soy once privación de

Voz 0874 01:31 pero si sale el tren dentro de mediador bueno la verdad es que eso para tiene mucho tiempo

Voz 1378 01:36 la que te quiere hacer toda España qué tal los testículos los tienes bien

Voz 3 01:42 lo tengo bien porque yo tengo los testículos muy muy entonces otra

Voz 2 01:46 gracias David hasta próxima a David gracias buen regresó con más vale que vaya bien vale vale ya bollo trabaja esta volverá adiós adiós y Javier pues es lo que hay lo que tienen los Goya aquí tu esclavo a allá bueno pues qué tal ha parado

Voz 1378 02:07 son las saca una foto y me han dicho somos deja en amigos de Can

Voz 0874 02:11 S de pida Small entonces no hay mal que te estás estás bien

Voz 1378 02:15 estoy bien estoy bien ayer dieron el mejor discurso de de la historia de los Goya yo creo mejor agradecimiento Jesús Vidal no lo escuchaste algo

Voz 0874 02:24 echado no sí

Voz 1378 02:26 ha sido impresionante el segundo hubiese sido el mío si hubiera sido asignado no si hubiese recogido en su momento el Goya este año lo estaba combinado no no estaba dominada por eso no fui yo sólo voy a los Goya a perder aquí no lo sepan estuviste nominado por bueno minado la película que no recuerdo cómo llamaban requisitos para ser una persona normal a actor revelación está muy bien cuenta que hice al día siguiente Broncano se ha quedado en el hotel durmiendo que hice yo al día siguiente después de perder un Goya cuenta lo Javi estuviste en el programa estuvo

Voz 2 02:57 el programa aunque creo que era en Madrid no si no recuerdo mal igual deberías estar llorando pero subraya que coger el metro en el que coger el AVE como es el caso

Voz 1378 03:06 pero da igual estaba destruido Javier esto muestra mi fidelidad inquebrantable a fíjate hacia el programa más que no Javier personal pero que él personalmente gracias y tú qué me das me tiras me digas al suelo parece un cuento de Dickens como usted

Voz 2 03:25 envía ahora mismo bien lleno de gente

Voz 1378 03:28 abrigada hace mucho frío ahí hay gente

Voz 0874 03:30 se arremolinan en torno a tu persona como pasa

Voz 1378 03:33 sí de mira que sepas que Gemma está al lado sosteniendo el móvil que si estás a través del que te escucho como si fuese a detonar una bomba sabes el típico policía que está ahí aguantando explotaron pues es ella me parece como mi osea cualquier persona que lo que lo vea pensará que esto y bueno cuál es cuál es usando de ella o algo cuál cuál es

Voz 0874 03:57 Manuel tu relación con el dinero

Voz 2 03:59 el dinero sí bueno es frustrante es frustrante la relación sí porque trabajo mucho y tengo poco vale

Voz 0874 04:06 es esto suele pasar sabe le pasa la mayor parte de la gente

Voz 2 04:09 bueno no medie guardas te gusta tener

Voz 0874 04:12 en metálico

Voz 1378 04:14 es una pregunta muy extraña Javier no yo ahora pago todo con el móvil

Voz 2 04:18 vale

Voz 1378 04:19 no pagar con el móvil que pago cosas que no quiero

Voz 0874 04:22 no suele llevar dinero encima lleno metálico de no soy de los que siempre si tú te has enterado de lo que había pasado con los billetes de quinientos

Voz 1378 04:31 qué ha pasado Javier la pregunta sería esto es muy de guión que es un montón el guión ahí

Voz 0874 04:37 es un billete de quinientos porque yo yo la verdad es que visto entonces esto uno

Voz 1378 04:41 ninguno ni cuando trabajaba en la mafia rusa

Voz 0874 04:45 pues mira esto sí que el guión escucha esta noticia que tengo aquí

Voz 2 04:48 a ver el domingo pasado los bancos centrales

Voz 0874 04:50 de los países de la zona euro menos Alemania y Austria a nosotros sí que estamos han dejado de fábrica los billetes más inaccesibles para los españoles según parece que son los billetes de quinientos en su día conocidas como los Bin Laden porque nadie los había visto nunca

Voz 2 05:06 queríamos averiguar si esto en la calle se nota

Voz 1378 05:10 sí yo me está diciendo que yo sí voy a un cajero pido quinientos no me dan uno

Voz 0874 05:15 yo creo que no te uno de quinientos justo me gustaría saber si la gente que te encuentras en Gran Vía ahora mismo once diez de la mañana de un domingo frío sí sí puedes encontrar a alguien que alguna vez haya visto un billete de quinientos va a echar de menos

Voz 1378 05:29 vale me parece una gran pregón verdad sí lo lo habéis pensado

Voz 2 05:32 modismo de a pie de Caetano porque al final

Voz 1378 05:35 estos son útiles para pagar descargas de cocina

Voz 0874 05:38 tú tú mira a ver si encuentras a alguien que te saquen con cara de cobrar en B

Voz 1378 05:42 a ver bueno esto es quieres que tire de prejuicios que vaya ofender de entrada

Voz 2 05:47 esto es ofender vale a ver

Voz 1378 05:50 hola qué tal es una pregunta muy rápida eh tú has visto alguna vez en tu vida delante de ti lo has tocado con las yemas de tus dedos un billete de quinientos o Maika no ves que estoy aquí de cuánto llevas aquí veinte días bueno es que no estás a tiempo CSIC es que la despachado Javier qué te ha parecido bueno me pareció un poco violento a ver este señor hola jo me estoy estupenda una gracias has visto inglés con otros oye claro y vamos a ver estos dos señores que tienen pinta de manejarlo con un billete de compra de Tucker de que te suena pongamos de televisión pero no es que las pelirrojo se confunden sí me no sé no sé nada de su mujer no dicen nada no no no es bueno es un programa de televisión

Voz 5 06:53 bueno algo de algo es algo pero con cariño o mal con cariño de mucho con cada momento cuando cuando llegó nosotros tenemos otra cosa

Voz 1 07:05 vale por si acaso no te digo de que para que no me Armani vale yo quería preguntar si queda tenéis más de cincuenta y cinco más lleváis aquí en España desde el euro

Voz 1378 07:18 basta basta entonces habéis visto en vuestra vida tocado la rugosa grado un billete de quinientos euros no no si Javier

Voz 2 07:31 Javi hay tocó saber a ver venga venga a ver si cuando

Voz 1378 07:36 y espera espera a qué te dedicas

Voz 1 07:40 no estuvo mal contar delitos pero no

Voz 2 07:43 fíjese siempre le he visto un billete de quinientos

Voz 1 07:45 por dicho dos juntitos que los pedían el banco para regalárselo a mi sobrino por su boda porque es mi hija ah vale no había nada delictivo no ha dado nada nadar sacados del banco y entrega una era en nada es legal hasta mil euros por casarse de quinientos daban el padrino en plan no no era padrino pero era era mi ahijado Patricio entonces

Voz 1378 08:09 además la madrina y como se ha visto en el bolsillo abrí en un sobre se lo diste pues sospechoso no no no no no sospechó nada

Voz 1 08:19 esto una exhibición conmigo que fue evasión de impuestos evasión porque fue al Alemania fueran alemanes saca aquí los lleve a Alemania a la que no eso es lo que hacen las mafias pero hombre mil euros chico mafias de regalos de boda es eso y qué hizo como esos billetes yo dárselos a Miso él él no sé yo yo soy ya se montó un negocio ilegal es cosa ver yo le dije bueno para que te hagas un viaje cito punto pero debía día con él yo ya no sé si en el desierto decir queremos enfadado

Voz 1378 08:50 pero

Voz 1 08:51 pero es muy jefa me dije falló pues hay regalando dos billetes de quinientos claro además la transferencia no no era bonita pero como si fueran niños fíjate parecía más bonito darlos no hacer una transferencia ni nada no no no no en directo en diez hombres por lo menos que sepa que claro vosotros qué Lejeune bien que no sean el manco se quede con algo que parezca que maneja tan bien también también oye no es bueno pues ya ven Javi bien has tenido suerte

Voz 1378 09:18 pues ojalá fuese mi madrina

Voz 1 09:21 no no pero eso era antes ahora ya se podrá ser jubilada soy jugando trabajos

Voz 2 09:28 hombre de cinco no pero vamos

Voz 1378 09:29 es un poquitín más pero tampoco sé cuántos bueno pues que os tengo que dar las gracias porque me habéis facilitado el trabajo pues ligas igualmente páramos pues a seguir paseando vaya tan deseado buen trabajo Javier Wendy igualmente

Voz 0874 09:47 si quieres Manuel preguntan bozal a ver si alguien por ahí

Voz 1378 09:50 a hacer el payaso a estas horas Javier del trabajo a ver no no voy a preguntar aquí estos va muy rápido prime pueden atropellar ahí hay un niño extranjeros te voy narrando todo a tiempo real igual aquel descorchando hola

Voz 0874 10:08 extranjero

Voz 1378 10:08 no ha pasado por gran bien nos está escuchando es que a Cascos no vamos a este chico por aquí hola qué tal te quería que queda tiene esto yo veintiuno veintiuno es un chaval y tú has tocado alguna vez un billete de quinientos lo has visto delante Betis la rapidez se está riendo Javi

Voz 2 10:31 tiene tiene

Voz 1378 10:32 pero dónde en qué contexto fondo

Voz 6 10:35 trabajaba con unos amigos en Navarra

Voz 1 10:38 cuando las fiestas del pueblo gente va cambiando cambiar vamos al banco

Voz 1378 10:43 por dinero y tal a pero es que alguien había pagado con quinientos no que los han cambio quinientos para luego tener menos pero desde dónde nací el billete no lo sé de quién era el que te lo entregaba en la mano

Voz 6 10:57 yo sé que uno de mis amigos lo trajo

Voz 1378 11:01 estaríamos en pleno interrogatorio policial es personal no bueno el más detalles no no tu amigo como se llaman no quiere dar nombres Javier ahí está no nos perfecto y algo de eso sabes que te llame un ojo no hace falta que lo diga hay asuntos oscuros por medio puede Javier

Voz 2 11:20 vale justo esto es muy interesante este te da se venga estamos cerca

Voz 1378 11:25 no no no es sólo un detalle más sabes qué asuntos oscuros podían se que sí lo eran las fiestas del pueblo que pueblo esto es muy importante de Castellón de Castellón bueno esto está clarísimo no Javier años hace tres años se tira entonces estamos claro yo quieres que siga tirando no

Voz 2 11:51 te deja bien me pregunta a mí lo que pasa es que te si sigue estirando llegas a Fabra ten mucho cuidado claro por eso

Voz 1378 11:57 eres familiar de Fabra no no lo ha parecido que sí sí sí no no no no de verdad

Voz 2 12:03 pero lo que está ponen nervioso pero dejar que venga la Policía sistemas tomando no no que me has dejado la entrevista a punto de cara me lo puedes subir venga venga gracias gracias cuenta

Voz 1378 12:13 días

Voz 0874 12:24 le acompaña en el estudio Carlos Cruzado que es presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha cómo estás Carlos buenos días hola buenas ideas de las voces más autorizadas para hablar de política fiscal y económica de nuestro país es cierto que los billetes de quinientos o la desaparición de esos billetes pueden reducir la actividad delictiva pues sino reducirla desde luego digamos que hacerla un poquito más difícil ocultarla Alonso es una de las cuestiones

Voz 8 12:50 las que la mayoría de los países de la zona euro pues se plantearon el el retirar los billetes que no se retiran simplemente se han dejado eh

Voz 0874 12:58 el pero siguen circulando es que hay que decirlo se van a ir retirando los que vayan llegando a los bancos

Voz 8 13:03 poco desgranando los que lleguen a los bancos centrales esta no es la misma pero solamente cuando llegan en nuestro caso al Banco de España esos billetes ya se van a retirar de la circulación pero en principio los bancos si tienen demanda de billetes pues van a seguir circulando

Voz 0874 13:18 se explica porque hay muchos duda bueno yo visto algunos lugares en los que un cartel Nos admiten billetes de quinientos

Voz 8 13:24 sí bueno la explicaciones por razones que pueden ser obvias no aunque hay que decir que no es muy legal el Banco de España advierte que el dinero en circulación el dinero en metálico el dinero de curso legal pues no se puede poner trabas no y en teoría aunque vemos ese cartel en en muchos comercios no se puede hacer esto no algo en el transporte público en sitios donde haya un reglamento no que por razones de operatividad pues

Voz 0874 13:50 claro que para pagar un abogado un euro vayas de

Voz 8 13:52 pero bueno esto ya es cuestión de sentido común no es obvio que no va a dar un billete de quinientos euros en una pequeña tienda si vas a comprar algo pero en teoría en teoría pues tendrían que admitir Tel billetes claro

Voz 0874 14:03 es déjame pensar mal si no admiten billetes de quinientos en ese establecimiento es porque a lo mejor no quieren luego

Voz 8 14:14 claro el billete de quinientos Se retira porque está ligado y esto en esto coinciden todas las policías de de Europa en más de un ochenta noventa por ciento a operaciones desde luego de fraude fiscal de blanqueo hoy en un porcentaje importante con con operaciones criminales narcotráfico terrorismo en fin esto es por lo que ya

Voz 9 14:33 el Reino Unido en el año dos mil diez prohibieron el cambio Reino Unido

Voz 8 14:37 no están en el euro no estaba en el Europeo

Voz 9 14:39 prohibió el cambio en el año dos mil diez en su tierra

Voz 8 14:42 Vittorio por este motivo no es uno de los motivos por los que desde luego pues se va a intentar limitar no de momento limitar en en que Lugo

Voz 0874 14:49 esta España nuestra lista en uso de billetes de quinientos

Voz 8 14:52 se usa de de quinientos hemos sido campeones estuvimos

Voz 2 14:55 en el año dos mil siete y coincidiendo claro maldad

Voz 8 14:58 la burbuja antes del dos mil siete coincidiendo con la burbuja inmobiliaria en España llegamos a tener el veintisiete por ciento del total de billetes de la zona euro no

Voz 0874 15:06 claro y eso es encontrar los que habían los aquellos esto

Voz 8 15:08 bueno Éstos son básicamente los que los que constituyen ese veintisiete por ciento porque circular circular circulan pocos bueno en algún caso como el que hemos oido esta señora que que le regalaba por la por la boda sumó a su sobrino dos billetes no es habitual verlos no y desde luego se utilizan pues en gran medida en estas operaciones en operaciones inmobiliarias se utilizaban y por eso pues había esa demanda de billetes empezó a caer empezó a caer y ahora mismo de ese veintisiete por ciento en España ahora mismo tenemos apenas un seis por ciento del total de billetes de de la zona euro

Voz 0874 15:40 muy bien días acertar quién es este sin interrumpir fantástico estoy hoy estoy portando muy bien muy bien estás no yo diría de ondas me parece o de medio diría que lo he ganado medio medidas completase que tiene ya no tengo un trocito del tuyo todo es verdad

Voz 2 15:55 tanto ganaré otro por la de ahora

Voz 1378 15:59 eres policía no es amor

Voz 0874 16:02 sabes que casi casi casi policía

Voz 1378 16:04 eso quiere decir que es agente de seguridad

Voz 2 16:07 el abogado fui ahora mismo no pero

Voz 0874 16:10 ves escribió un libro extécnico del Ministerio de Hacienda coño como mi padre mi padre era técnico del Ministerio de Hacienda si no compañeros en serio

Voz 2 16:20 me espetos si era el director de de

Voz 0874 16:23 la hacienda de Coruña del edificio pero yo estaba entregado del fraude fiscal también debe detectar eso no no era no era tan tan entretenido su trabajo le vale bueno este hombre lo sabe todo sobre fiscalidad de sobre cómo los billetes de quinientos es es lo que estábamos allí

Voz 2 16:40 me está mirando como si hubiese hecho algo así no he hecho nada pero sí me acuesto

Voz 0874 16:44 los objetivos prioritarios de los técnicos de Hacienda son pues eso mafiosos gente que pagan ve guionistas entonces tú

Voz 2 16:51 pero que están fuera del radar eh creo no

Voz 8 16:55 tú preguntabas por los billetes pero pedí tú tú

Voz 2 16:57 has visto nunca jamás jamás nunca de verdad nunca

Voz 0874 17:02 digamos que Alemania en cambio se resista a eliminar ese tipo de billete no tiene que ver con con un gran sector de pago en dinero B no

Voz 8 17:12 bueno no hay hay algunas algunas razones no desde luego a Alemania es uno de los países de Europa donde más efectivos se utiliza donde

Voz 2 17:20 más reacios a la utilización de dinero nuestro

Voz 8 17:22 lo Nico de tarjetas en España también eh estamos también a la cola en esa utilización de tarjetas pero además Alemania bueno ya tenía su billete de de mil marcos antes de If uno de los precursores no de este billete de quinientos euros también alegan razones de política económica de bueno de falta de de la falta de confianza que puede generar no en

Voz 2 17:42 el texto el teutón es cabezón y quiere pagar su nevera con billete quinientos no yo no pago tarjeta yo mi billete

Voz 8 17:49 es de los países donde en cantidades importantes se utiliza el efectivo no con cantidades pequeñas pero en cantidades importantes si los jóvenes llevaban pagando cada vez más cantidad de pequeñas en toda Europa con contar fuera no

Voz 0874 18:00 qué te iba para vosotros que sois técnicos que poco intentéis detectar el fraude fiscal esto que hacían muchos establecimientos todavía alguno lo hace lo que oye por ahí que no aceptan tarjetas lo mejor sería lo contrario que no aceptará metálico no

Voz 8 18:13 sí hay algunos que no las aceptan directamente otros por unas cantidades no de hecho hay una regulación ya en marcha que va a obligar a poder tener que admitir esa tarjeta no ahí tenemos el problema de las comisiones no hay bueno es algo que hay que conjugar no esa mayor seguridad y trazabilidad no queda el pago con tarjeta y desde luego para Hacienda con bueno pues con la con las comisiones eso con el negocio que las empresas de las tarjetas pues tienen en relación con esto no de hecho los comerciantes pues se queman se quejan muchas veces precisamente del del coste que tiene para ellos no

Voz 2 18:44 vamos a ver en qué momento alguien dijo en la Unión Europea

Voz 1378 18:48 os a hacer billetes de quinientos que son casi mil mil que eran cien mil pesetas yo te cien mil pesetas

Voz 2 18:55 eso ya no iba para

Voz 0874 18:57 no se cerca no claro claro pero casi casi

Voz 2 19:00 mil pesetas un billete de casi cien mil pesetas si no entiendo en qué cabeza cabe

Voz 8 19:04 me sentí desde el principio Amancio Ortega López

Voz 2 19:06 eso no a mí ponen me billetes de quinientos euros como en Europa latín

Voz 8 19:11 Alemania Alemania fue uno de los precursores de los que más impulsó esta esta medida no les de adoptar billetes de quinientos ahora mismo en Estados Unidos desapareció el billete que había de de muchos dólares no hace ya tiempo yo creo que es Suiza quién tiene de los países digamos

Voz 0874 19:30 es el que tiene el billete más alto de mil de mí el francés no esto supone conservan ochocientos como si no lo llevas en la cartera es eres no eres nadie allí no cosa que me sorprende también Estados Unidos que siga existiendo un billete de un dólar porque yo sé que es muy simbólico el dólar billete en billete eso es árboles esas veces diez dólares en billetes ya es un fajo ya apareces que vuelves a Lois

Voz 8 19:55 siete de mayor valor en realidad es el no del sultanato de Brunei diez mil dólares del sultanato ese suponen casi siete mil siete mil euros pero no sé si circula mucho si se utiliza mucho por parte de quién quiere dinero pero ahí están

Voz 2 20:10 a ver lo cierto es que a los delincuentes les facilitan mucho todo no era la misma entregó un maletín con sobre

Voz 8 20:17 claro de un millón de euros en billetes de quinientos pesa poco más de dos kilos esto cabe perfectamente en una cartera no estás operaciones no queremos queremos en las en las series no en las películas de del intercambio entre droga hay dinero pues facilita mucho

Voz 2 20:35 los sobres de del PP

Voz 0874 20:37 ha sido maletines si no existiesen los ordenamientos no soy desde mil habría sido

Voz 8 20:42 nada nada nada la corrupción es otro de los de los delitos de las actividades delictivas a las que está muy ligado también este billete claro

Voz 0874 20:52 bueno entonces tú Carlos a quienes no están escuchando y todavía tienen esa bolsa Adidas

Voz 2 20:58 delincuentes que igual hay delincuentes no antes oyentes Dennis cuerdas pero habrá que Sabrido nosotros tenemos malos

Voz 0874 21:04 que tenga billetes de quinientos todavía en su casa en su cartera que les que les recomiendas

Voz 8 21:08 bueno el billete sigue existiendo y va a seguir existiendo si no se toman otra medida más drásticas durante mucho tiempo no nosotros lo que planteábamos será que desapareciera el billete se diera un plazo para el cambio a partir de ahí que esa

Voz 2 21:20 el IVA pero no hubiese los bancos esperando a la gente que va a cambiar la gente ya a partir del año dos mil

Voz 8 21:25 lo hace en España es cuando estrepitosamente el número de billetes de quinientos y una de las razones fue precisamente esa amnistía fiscal que recordamos de Cristóbal Montoro que fatal

Voz 0874 21:34 al que incluso dinero en efectivo gracias

Voz 8 21:36 lo que sí aflora si no había más que abrir una cuenta e incluirlo ahí es una de las razones por las que bueno ellos salieron mucho billetes de quinientos y se blanqueaban no sufres mucho trabajo ha visto cosas que en contra de ver nunca no claro no tiene pesadillas no supongo que como cualquier otro mortal

Voz 0874 21:57 sin somos somos cada vez mejor eso lo más más bueno son cada vez más malos

Voz 8 22:03 digamos que cada vez tiene más posibilidades la administración tributaria de suelo pero yo creo no

Voz 0874 22:08 cada vez es más complicado

Voz 8 22:10 bueno es puede ser complicado para quién tiene su nómina que siempre lo ha sido no oí difícilmente puede puede distraer algo de no pero sigue habiendo mucho mucho un porcentaje muy grande de de fraude fiscal de blanqueo hoy bueno de los billetes lo de llevar los billetes en la maleta en el avión pues eso ya ha cambiado no ahora a través de de pues de operaciones financieras en Internet pues es muy fácil

Voz 0874 22:36 vamos que tú has visto todo en tu vida una serie tuve Pepu Hernández of

Voz 8 22:43 bueno la verdad es que se han publicado estos días algo que tampoco demuestran que hubiera un fraude la utilización de sociedades es algo que se suele confundir mucho los casos no las sociedades hemos visto a los futbolistas que las utilizaban los que han acabado ante los tribunales en paraísos fiscales ocultando al fisco sus ingresos por derechos de imagen o mal visto otra gente pues como el ex ministro de Cultura no que bueno que defraudó tuvo unas infracciones tributarias una sanciones Tributaria hay gente que utiliza las sociedades y que no podemos decir que que sea de forma ilegal no sino que las utiliza en la medida en que la legislación lo permite sobre esto bueno grupos políticos suelen echarse unos a otros encara no la utilización de las sociedades pero es cierto es que anotó en la medida de de de taponar digamos esas posibilidades no

Voz 2 23:34 que no hay que recordar que nunca nunca es delito intentar pagar menos impuestos sin duda es un delito moral no no te pago todos los impuestos que pues no no no pero si pudiera explicármelo mancillado mi padre pagar menos de manera legal para días menos mira el último año misal me salió pagaron una burrada una burrada exagerada hice lo dije a mi padre me dijo esto es la respuesta seguro que lo decís todos

Voz 10 23:59 esos que has ganado mucho me gusta tu padre

Voz 2 24:02 sí porque nada a mi padeciendo que estoy pagando los gusto pues hay que pagar hay que pagar impuestos verdad

Voz 8 24:08 cuesta y otra cosa tienes tarjeta

Voz 2 24:10 contacto que aquí hay una serie tienes tarjeta una serie de ficción dices pues no digo para que me la vez que está nervioso como os dejo que ahora

Voz 0874 24:20 la desconexión Carlos Cruzado expresidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha en una de las voces más autorizadas pero hablar de política fiscal y económica en este país gracias por venir Carlos que ahora los negocios que tengas como los policías en dos minutos gracias

Voz 11 24:34 aquí en sí emplear en tu

Voz 0874 25:07 que lo estaba yo preguntándome dónde está dónde está Ángela Quintas no no no no digas no lo ven no puedo decir nada o no digas no sólo como vergonzoso no lo que ya pero lo que hay radio en directo yo me pregunto la bahía Ángela no no llega no llega Angela donde va a estar Ángela donde esto no estamos donde ha los famosos donde se me EEUU menor hoy en España está María en Sevilla claro no es en Sevilla

Voz 2 25:28 yo sospecho esta si no Ángela en Sevilla en mucho que a medida que pasaba cada uno que pasaba por el escenario iba tomando notas portado bien este es puerta lo mal esta noche lo que yo lo has ido a controlarle ese estaban los vaya en serio no bueno cuál es cuál es el porcentaje eso pero si hubiera pregúntele a contar cuánto cuánto dinero ganado ayer claro repartiendo de tu tarjeta lleva hasta tarjeta pero no lo ve como te dije algo en lo que no nos hemos fijado en lo que tú sí que te fíjate

Voz 0187 26:04 ah bueno yo eso lo tengo que decirte que ayer Broncano estuvo los Goya

Voz 10 26:07 ya hay Odín esa levanta añadió

Voz 2 26:10 bueno sí lo hemos tenido por teléfono momentos que lo hemos despertado lo hemos despertado para cuantos dormido Ángela

Voz 0187 26:16 pues me acosté a las cuatro y media buenísimo

Voz 2 26:19 muy bien poquito que que fidelidades a Javier del Pino que Javi quién se ha portado bien y piensa portado mal de tus clientes que estaban en los Goya Javier que no puedo dar nombres pero cuéntame algo pues hay uno en particular qué tal

Voz 10 26:33 sin dar nombres

Voz 0187 26:36 te llevas tú has sido peor fíjate ha sido peor esta mañana el desayuno

Voz 1 26:40 ayer en las Goya por arriba desvestidas no esta mañana vamos poco y esta mañana he visto ya la gente y rondando por la mesa los cruasán

Voz 2 26:50 la grasa es que de verdad que entonces tocabas la loza con el tenedor no

Voz 0874 26:56 es que es muy frustrante es la verdad

Voz 2 26:59 en fin oye tú qué desayuna estrenó no Javier vamos delante de todos estos clientes ustedes oye yo he dado ejemplo total sí sí que he tomado un poco de fruta ella la tienes si le gusta aquello que remodelar la cocina para meter una nevera o de chocolate

Voz 0874 27:20 de aquí donde está el dónde estás

Voz 2 27:25 el resto no ha no se contradice aquí es verdad no está ahí en Sevilla no es bueno a lo mejor llega luego lo la comida a ver del detenido tampoco venido de que no es habla hoy Ángela

Voz 10 27:36 hoy vamos a hablar de francés resinas no sólo no

Voz 0874 27:41 eso es un plato típico yo lo conmigo

Voz 0187 27:44 la primera vez en no en Oporto estas navidades y es una bomba o sea yo pensaba que a a Burke les va a encantar porque es un sándwich que tiene dos tipos de salchicha jamón un bistec que eso funda

Voz 0874 27:55 ha ido muchos años como se va va adelante

Voz 2 27:59 otra cosa es que

Voz 0874 28:00 si acaso en Asturias el el chopo el caso porque eso es un insulto no exclusiva estás insultando a la gente de Asturias la gente de Asturias dice que eso es una cosa nueva y que eso es el está restando terreno la fabada da mucho mucho en Malasaña eso otros cachorros a las cuatro de la madrugada si luego

Voz 2 28:20 hay que hay que ir hasta el chopo portugués hay que estar en cuenta esto es una vergüenza lo que me habéis traído porque viene de perder pues desde aquí unos años

Voz 0187 28:31 Dimas Bar todo bañado en una salsa

Voz 0874 28:35 la vieja tomate o cerveza whisky

Voz 0187 28:38 y luego a veces le ponen un huevo encima

Voz 2 28:42 rebozado tengo que decir una cosa estoy yendo con Ángela a su consulta a pacientes que vive no soy tu paciente y hoy voy a tener que probar lo que me has dicho sea tú me haces un me me cobran lo quiero hacer negocio primero claro claro esto es una trampa entonces bueno de cuántas calorías hablamos de un mal Ángela Jo pues fíjate es que era imposible calcularlo pero por lo que he encontrado

Voz 0187 29:07 casi deben de ser como doscientas kilocalorías claro porque imagínate osea dicho viste dos tipos de salchichas una salsa

Voz 2 29:18 o sea que ponen huevos a quién se le ocurrió esto al algún enemigo en una guerra no

Voz 0187 29:21 pues mira se supone que está inspirado en un típico que hay en Francia que se llama el crack Monsieur Madame Messi es como un sándwich mixto que encima lleva Bésame él madame es que el huevo hace como el gorro de la mujer no estaba

Voz 0874 29:36 a My como entonces está inspirado en

Voz 0187 29:39 en en este sandwich que data de mil novecientos primero desde mil novecientos y un portugués que se llamaba Daniel David de Silva en mil novecientos cincuenta y tres decidió llevarlo a Portugal y entonces el Le dio un poco un cambio porque es verdad que las salsas diferente porque esta salsa la salsa de la francesa niña pica-pica un poquito muy bueno hay

Voz 2 29:59 la has olvidado a una cosa que lleva el demonio

Voz 0187 30:03 The Sun Hui sólo prohibe es decir

Voz 2 30:05 nadie se quiere que como es todo lo que me iba a adelantar la consulta lo que está haciendo Ángeles básicamente corrupción se oye

Voz 0874 30:18 dónde está el de el del restaurante no si tú lo tienes allí no es se llama Jorge Manuel da Silva ratón prohíba quién era

Voz 10 30:26 pero que pesaba molesto por teléfono Gemma por favor Gemma qué pasa

Voz 2 30:33 no ha habido un caso que hay que tratar sí

Voz 0874 30:36 habrá Gemma más conocida como una de las castañas

Voz 2 30:39 me consta que siempre pasa ya tenido algún conflicto con los invitados no sé muy bien yo la he visto la visto triste cuando me lo encontraba por ejemplo con lo cual que trata aquí se llama siéntate aquí no pasa

Voz 13 30:49 pero esto es saber cómo está jamás buenos días espera

Voz 0874 30:55 sí esta déjame recordar que nos pasó una vez con las castañas tienes los ojos de llorar pues no que ha pasado Gemma siempre que que limitadas ha quedado dormido

Voz 1378 31:09 sí

Voz 0874 31:10 lo de siempre jamás este programa es lo bueno conmigo a lo de siempre contigo tienes un problema con que la gente se te queda dormido tú sí espero espero

Voz 13 31:25 cuántos invitados se quedaba dormido

Voz 0874 31:27 en en tu carrera periodística Gemma bueno creo que dos

Voz 1 31:31 no con la Gale en estas navidades no pudieron venir pero bueno atrajeron trajeron la Galia

Voz 0874 31:36 déjeme decir una cosa tú haces muy bien su trabajo muy quedas con ellos y tal sí pero luego se te caen por qué por qué pasa esto me voy me gustaría a mí saber la verdad porque quieres denunciar desde aquí la situación pues sí por favor que que has hecho cuando cuando te has enterado de que el limitado ha quedado dormido y no me hayan encontrado Ali pues fatal el disgusto un sé así el invitado si Jorge Manuel da Silva estás ahí Jorge buenos días

Voz 2 32:04 sí hola Jorge y a que muy responsable muy buena trabajadora está muy triste

Voz 3 32:13 más es que no sólo me quedo dormido sino que me todo una pasta por Alden no

Voz 14 32:17 sí me quedé dormido diferente

Voz 0874 32:19 vaya hombre claro el dolor allá también estás generando un poco de empatía hay que que queda claro te estás enfermo mal están mal

Voz 3 32:29 no no no dolores musculares

Voz 0874 32:31 a la cúpula allá Jorge yo pediría es que Gemma esa es nuestra productora encanto Italia se lleva muchos disgustos y es que la pobre no está compensando las nosotros yo creo que sí está yendo a terapia a cada vez que se le cae un un invitado su psicoanalista pues dice lo que le dice entonces yo sí que te pediría Jorge pues salvo por las palabras de ánimo para Gemma por sí

Voz 3 32:56 que se preocupen puede ser muy grande de que esto no pasa siempre

Voz 0874 33:01 Gemma siempre hay problemas mío pero no Gemma arregla como un billete de quinientos es verdad

Voz 3 33:12 estoy acabando también si verdad

Voz 0874 33:14 P pues Jorge enviarles una frase francés Frances sin Seseña como como ya me está francesa France así niña

Voz 3 33:22 es la frase sin hacer látigos

Voz 15 33:26 los mismos problemas a Gemma eh que es la que tiene el disgusto

Voz 2 33:30 por se llama ir con su nombre y quemado

Voz 15 33:36 gracias gracias gracias por nada pero mejor gracias Jorge hasta luego Jorge

Voz 0874 33:40 la vuelta sigo dormido medicamento

Voz 2 33:45 cómo solucionamos esto quién es que vaya a su casa quieres que le vaya a su casa cante las cuarenta

Voz 1 33:50 yo creo que ella ha quedado demasiado avergonzado ante toda la

Voz 0874 33:54 yo creo que no lo mismo con esa te llega

Voz 1 33:57 si te queda un poquito bueno a ver me quedan por ver sentimiento

Voz 0874 34:01 pero déjame decirte falta el abrazo final un poco de de resentimiento porque Gemma es una profesión que da muchos sinsabores periodista esto ya lo has aprendido donde está teniendo así se poco a poco en compró pues cuesta mucho hablar por teléfono ya lo saben si tiene una relación con el teléfono que es muy particular si tiene relación con el reloj que también es muy bien también lo sufres no sí pero luego te estás haciendo te estás endureciendo pero luego te encuentras a gente como Manuel que no me dice que no gana de verdad

Voz 16 34:30 eso es verdad o sea de verdad desde aquí porque si tuviera que lidiar con Broncano todas las semanas

Voz 2 34:38 me voy a tirar por qué no

Voz 0874 34:42 pero tú sabes que el cambio es el hombre que tiene y eso hay que pretendería más grupos de whatsapp de España ahora mismo lo digo claro claro ese es complicado no lo sé lo sé pero me quedo aquí que ella sufra Gemma es extraordinariamente responsable yo déjame decir una cosa para que la audiencia lo sepa y me lo han dicho

Voz 10 35:01 has llorado Gemma que tiene

Voz 0874 35:04 de los ojillos de gato perdido tú fíjate qué responsabilidad como me gusta que trabaje conmigo que cuando se la queda un invitado que ya no es el primero ni el segundo pobres el han caído las lágrimas

Voz 1 35:17 es igual primero pues todavía pero yo el segundo es como como verdad

Voz 16 35:21 sí es muy triste ahora estas entre triste ir resentida no sí un cabreo llevaban un rato será mucho más claro cuál la tercera Espasa así

Voz 0874 35:31 bueno Gemma pues se le todos aprenden si la semana que viene Pérez Reverte empezó esperemos pues mira lo tu tu invitado pues se tome en serio pero eso es pero eso también no quiere seguir en el periodismo sí por supuesto como no teníamos

Voz 2 35:48 Frances seña

Voz 0874 35:50 te hemos traído decir la llevo bien un rato eso queremos Si pasas oído en la máquina en el piso

Voz 1 35:57 no

Voz 0874 35:58 pero yo creo de Arias lo vamos a Gemma

Voz 2 36:00 sí sí que lo ves que envejece

Voz 0874 36:03 como recuerdo además de lo que le ha pasado tú dejas esa mucho encima de la mesa es esa seguirá pudriendo tirar recordando aquellos invitados comieron eh periodística como los corazones de todos esos invitados que no bien vale sí visto lo que ha pasado es que claro es que con Gemma sabes que el invitado es el que tiene que ser pero no sabe si va a estar eso es lo que hemos hablado

Voz 2 36:28 a mí me ha venido muy bien Gemma porque haber probado eso hubiese sido un una semana a mí en mi dieta así que te lo agradezco ánimo

Voz 0874 36:36 Gemma no pasa nada siempre tendrá un hueco en este programa de la recordaré yo cuando otro invitado hasta luego