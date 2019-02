Burque para 'teenagers'

Voz 1 00:00 el Burque al cubo Juan Manuel Burque

Voz 2 00:15 sí

Voz 1378 00:15 que te pensé que no llegaba nunca mi nueva sección pero no lo hacemos desde el año pasado porque eso no no no llevamos un montón de tiempo estamos en directo de Instagram lo que últimamente son las sesenta personas llegamos a mil en su día no me visteis beso

Voz 0874 00:30 qué te voy a hacer memoria a ver si ya me acuerdo la semana pasada dijiste que querías que la gente te te avisara de cosas que te van a pasar a medida que te haces mayor

Voz 1378 00:42 por claro todo esto fue ha surgido porque he visto una serie que se llama El método Kaminsky que te la recomiendo desde Netflix y me he agobiado mucho es que las personas de setenta años de ballet pero bueno lo más gente se hizo que te que bueno que aparte de compartir otras experiencias son muy amigos cuántos años dices más de setenta pero yo creo que ahora es bastante más desde entonces y si por eso es como una barrera Illes llegaba a tener dolencias que comparten y hablan de ellas que nunca habías visto en televisión de una forma tan directas ni yo me hago bien viendo que algún día mi próstata si tiene suerte de estar ahí claro porque la otra opción es peor no pero yo quiero ser un anciano hermoso tú sabes estos ancianos que baja a correr y que los ves con los pantalones por encima del umbral todos como como que están bien están sanos a correr fuerte si la la playa o en el parque que si pues yo quiero ser uno de esos Chano sabes que digas murió muy joven aunque tenga noventa que joven que joven era vale vale

Voz 0874 01:40 entonces quieres que la audiencia te ayude tomar una serie de decisiones algunas de ellas yo creo que ya no estás a tiempo otras todavía puentes estará tiempo no

Voz 1378 01:48 sabes que no está tiempo de los que están en la mesa seguro que no es que no yo lo que digo es que hay now una audiencia mayor aquí que no escuchando una a mayor es una audiencia bueno no te digo más de cuarenta de cuarenta para arriba

Voz 0874 02:04 I de cuarenta trabajos para de la Edad Media el programa sería

Voz 1378 02:07 se emite yo te digo que ahora mismo a ver a lo mejor hay yo he bajado un poco la la la media eh pero más de que hay un millón de oyentes yo creo que no entramos ni un adolescente que haya puesto la radio El pesimismo sin nadie es ningún padre ni nada para escuchar el programa ni uno te reto hayan ver

Voz 0874 02:25 es decir dos cosas una que yo estoy seguro de que sí que lo había pero al ver que no está Broncano a lo mejor ya no lo ahí

Voz 1378 02:33 claro por eso pero eso quiere decir que aún así entre un millón yo tengo fe en mi audiencia yo yo creo que hay algún adolescente ahora mismo que este domingo domingo a las once y cuarenta

Voz 0874 02:43 entonces adolescentes están escuchando otra para las cuatro de la madre

Voz 1378 02:46 no no pero bueno que es muy difícil o sea yo desde aquí hay un número de teléfono seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve chavales chavala que estáis escuchando ya que hayáis con el que no se habrá dado que no se va a ser muy difícil para una doble

Voz 0874 02:59 o sea que esto es un juego ante tuyo si llama uno de ellos siguen siendo gana nadie además tú eso es tal que pero pero tampoco sacas conclusiones no no seamos tremendistas así llama uno no significa que haya

Voz 1378 03:10 muchísimos sino llama ni buena es una prueba estadística porque estuve nervioso con esto claro porque quiere decir que hay si uno se atreve es que hay muchos que no se han atrevido seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve tú quién había poca cosa de adolescentes escucho eso es cuando íbamos con Radio Aguirre en el programa repartidos los transistores los adolescentes no saben que es una Radi no saben es como si a mí me ponen un tocadiscos antiguo voy a tener que bueno igual se hacerlo pero no me digas si se si se pero el que mantiene tampoco pero te digo que es ya sintonizar escucharlo en directo porque si me dices después en el podcast ya lo entiendo

Voz 0874 03:49 bueno eso es verdad pero no no pasa nada aunque está llama que hay uno que Iker hay uno hay muchos pero no no haber bueno aunque que lo que lo mira me están desbordados mira están desbordados por claramente tenemos alguno

Voz 1378 04:08 ah pues vale vale yo quiero hablar con él ahora es un señor mayor haciendo de soy soy Antonio tengo años bueno vamos a ver lo que te decía que yo quiero que toda esta audiencia piense te dice que tu dices que no existe no no no la hubiese mayor lo viene a Mayol saber si quiero que sientan útiles contigo claro que piensen que en mí como si fuese suyo del pasado legal que pueden ayudar a transferir la experiencia para no tener las dolencias que ellos tienen ahora entiende es cómo ponme música de el regreso futuro es como si viajan al pasado Doc tenemos que viajar al pasado para poder cuidar tu próstata eso es lo suyo en particular porque la del resto te da igual claro no pero quiero que se proyectan en mí para yo ser ese anciano o esa persona mayor que querrían haber sido

Voz 0874 04:59 esa es la pregunta que tú hiciste el otro día que a mi me parece que es una buena pregunta sí que te hubiese gustado saber a los treinta para llegar bien a los sesenta eso a mí me parece muy válida esa pregunta

Voz 1378 05:09 saber vivir antes de que te pille la moto

Voz 0874 05:12 déjame saludar un momento a Mateo puede serlo la Mateo buenos días hola muy buenos días edad por favor veintiún años

Voz 1378 05:20 no vale no vale

Voz 0874 05:23 sí pero espera pero espera Mateo te consideras adolescente hombre

Voz 3 05:26 es pues pues ya está

Voz 0874 05:29 hace carrera

Voz 3 05:31 no carrera no estoy estudiar esa estoy cobrando

Voz 0874 05:33 ah ya estás currando turnando vale tú Mateo es verdad o es mentira que has puesto la radio para escucharla

Voz 3 05:40 yo como la rabias todos los domingos por la mañana cuando desayuno no están escuchando la misma música

Voz 4 05:48 no no lo llevan nada pero pero no eres el nerd de tus amigos en el que no eres el el friki de tus amigos puede ser el raro anormal exactos amigos también escuchan a vivir y lo comentáis luego

Voz 3 06:03 mi desde muy pequeño me enseñaba a pequeñas ahí esta Paneque aprendes innato no digas ahí aprendes palabras nuevas cosas nuevas

Voz 0874 06:15 claro que sí a la hora de la raya de escucha para aprender gracias Mateo un abrazo fuerte sigue escuchando la radio Sara de Bilbao días Sara cómo estás buenos días cuántos años tienes Sara qué que alegría me das porque después de ganar esta apuesta que yo tenía con Manuel y tú escucha la radio voluntariamente no está tu padre te has hecho mal el adiós

Voz 3 06:37 si se venderla ves que mis padres me pone el programa desde que era muy pequeña

Voz 0874 06:42 vale entonces pues me gusta es que fíjate estoy pensando que Sara tiene diecisiete años si desde pequeña le ponen en el programa es hace ya seis años desde que tenía once años claro para ti

Voz 4 06:53 sí pues quieres tu tío tu tío Javier

Voz 0874 06:56 claro somos casi familia que te parece Broncano y que te parece que se te los dos graciosos por igual más o menos no escuchas Trapp

Voz 1378 07:08 también como es una adolescente que escucha A vivir que son dos

Voz 0874 07:11 me escuchas Trapp

Voz 3 07:13 claro pero me gusta se tangana y así

Voz 0874 07:16 sí está bien personalidades con mentes abiertas gracias a un abrazo muy fuerte disfruta en Bilbao Sofía de Zaragoza cómo estás Sofía buenos días cuántos años tienes Sofía Sofía tu escucharle radio porque quiere es verdad

Voz 3 07:36 normalmente si hoy él ha vuelto a mi abuela

Voz 0874 07:39 bueno habrá puesto pero tú lo estás escuchando con cariño sin ningún problema cuál es el día el de la SER no eso no lo tienen que saber Sofía tú tú no lo has dicho a tu abuela abuela apaga la radio verdad Sofía no pero si estás transformando la realidad pues sí

Voz 1378 07:55 te digo una cosa tú eres la audiencia que tiene que cuidar Javier qué quieres que cambie a vivir para que a ti te atrape más

Voz 3 08:03 pues nada se igual que poner música así musical

Voz 1378 08:07 a mí como por ejemplo tenemos ahí la que le ponía yo a Javier ponías

Voz 0874 08:13 por ejemplo no no te gusta la oye que un beso muy fuerte Sofía en Zaragoza un beso e mañana allí en Valladolid qué tal mañana hace Cristina buenos días pues nada viven aquí coso hacer un poco de sol un poquito de sol y con cuántos años está escuchando porque no mayor no pareces pues hago y quince este es tu cumpleaños no sea casi catorce felicidades Cristina

Voz 1378 08:41 todo el equipo de A vivir que jamás hubiese pensado que una persona de quince años estaba escuchando mucho

Voz 0874 08:47 mucha es la radio de mayores se aprenden cosas verdad hombre

Voz 1378 08:51 pero sí que sepas que estáis haciendo que Javier se venga arriba

Voz 0874 08:55 aquí todo el control de que somos parte feliz cumpleaños sigue escuchando la radio adiós bueno pues he despide Manuel puede decirse que me has dado una lección puede decirse eso no se puede decir has dado una lección a bueno sí fisuras o una paliza una lección de juventud

Voz 1378 09:14 les todos estos adolescentes les viene también muy bien Mis esquivan porque pueden aprovechar para cuidar su tu pues su cadera cuáles son

Voz 0874 09:21 esa es la lección que ha aprendido la lección bien

Voz 1378 09:24 que tú programa lo escucho todo el mundo es anales no dudes nunca

Voz 0874 09:28 de la calidad de la audiencia de la cadena ser adiós hasta dentro de dos semanas castigado

