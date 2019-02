A vivir Madrid | Bobsultorio literario (03/02/19)

Voz 1 00:00 aquí comienza el boxeo el Torío el consultorio literario de Bob Pop

Voz 2 00:05 no no mi le vino a la mente

Voz 1751 00:14 una semana más en A Vivir Madrid aplicamos dl terapia la mecánica es sencilla no dais vuestra

Voz 0127 00:18 las notas de voz puestos notas de voz contándonos vuestros problemas cotidianos Ivo por los transforma en posibles lecturas el teléfono al que tenéis que mandar vuestras peticiones es el seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis

Voz 3 00:34 el Papa Juan toma el la veremos qué decir

Voz 1751 00:38 que cada vez nos llegan más consultas de oyentes que escuchan el consultorio de Internet ahí la modernidad a través de la aplicación de la revista es una revista que vista claro

Voz 0127 00:49 los podcast de Radio Madrid y que además subimos el audio porque muchos Nos lo preguntáis con los libros recomendados a nuestra cuenta de Twitter arroba A Vivir Madrid tú también en la tuya

Voz 4 00:57 no hombre claro es que yo es que su labor social buenísima Puri Bob vamos a arrancar

Voz 1751 01:03 y lo vamos a hacer con problemas económicos vaya por Dios

Voz 4 01:05 qué quieres que te Arcos una domingo fatale estragos a ver

Voz 5 01:10 eh mira quería preguntarte raso

Voz 6 01:13 da que que yo hace tiempo que conocía me pareja que de Nicaragua ir estuvimos juntos ahí pero estalló un conflicto político muy fuerte y nos fuimos para Guatemala y ahí estamos buscando un poco como a hacer la vida aquí tenemos bastantes problemas económicos porque las cosas nuestro compatibles entonces yo quisiera que me recuperase algún libro que hablará pues de de historias de amor o de parejas que sobrevivieron a problemas con buques de este tipo gracias

Voz 4 01:41 qué bonito mensaje en la mueven los tiempos de crisis pero es que me ha encantado ya ha saltado de Nicaragua o Guatemala por decirle era coge un avión a Venezuela porque es que con la racha que lleva pero pobre lo está pasando regule pero es un y además vez una gran pregunta y una gran Bush queda hablar de literatura de amor en momentos de crisis económica como la de las dos gas se juntan me parece un reto muy interesante cuál es el problema que yo les voy a recomendar libro que para mí es magnífico un libro reciente la última novela de Isaac Rosa que se llama feliz final que ha publicado Seix Barral que habla de de cómo se desmoronó el amor como se desmoronó el amor también teniendo en cuenta estos diez pues de precariedad de falta de fuerzas debido a todas las presiones laborales a estos tiempos de incertidumbre que vivimos no que es un elemento más de decir el amor nunca es algo puro y menos el amor en pareja toda la parte esta de la vorágine la lista también tiene que ver en la deconstrucción del amor pero claro yo he pensado es que esta chica me está pidiendo una historia que si sobreviva claro pero yo soy muy cediendo ayuda claro yo soy muy cenizas

Voz 7 02:49 siendo eh dime que esto va a salir bien

Voz 4 02:51 es que no va a salir bien voz no pues es que literatura no sale bien pero en la vida así pero luego he pensado porque yo quiero ayudar a esta pareja que salta de Nicaragua Guatemala cosas no me parece magnífico que son realmente digo eh se enfrentan ahí con cosas gritas pero

Voz 1751 03:07 hay un libro que a mí me encanta

Voz 4 03:09 libro que que marca de alguna manera también mi propia historia amorosa es un libro que es una supervivencia el amor pese a todas las dificultades es casi clasificado puedes un libro de poesía pero también tiene breves prosas poéticas hice titula tiene un nombre precioso en nuestros rostros Mi vida breves como fotos el autor es John Berger que por desgracia falleció hace unos años sólo un año algo así ir de verdad que es delicioso hay una edición en Visor de poesía pero una edición nueva lo reciente ego que llegó conocido hace poco que ha publicado Nórdica Libros que hace esta adaptación no esta revisión os reedición de libros maravillosos ilustrados la traducción de John Berger de la editorial Nórdica es de Pilar Vázquez que creo que la misma traductora que hizo también el de Visor y las ilustraciones son de Leticia Ruiz Fernández recomiendo mucho sobre todo si quieres puedes decidir un poquito de cómo es ese de que como es nuestra salida de breves como fotos puede como punto de partida el punto de partida el libro de de Berger es una belleza porque él lo que plantea es cómo pese a las guerras pese al olvido pese a las dificultades económicas la miseria del campo ahí sobreviven lo recuerdo en la memoria muchas veces el amor que es lo único capaz de sostener a alguien

Voz 1751 04:36 compaginar Amaury turismo en Madrid con una limitación de tiempo de darse este es un poco más de andar por casa el primero era como muy épico y tal este

Voz 4 04:45 y bueno sí la verdad

Voz 1751 04:47 es que estoy un poco como de de escenario recomendarle una película para esto que la vas por favor si Rocky cinco rock rock y cinco mira en Rocky Manuel verás pero estamos hablando de supervivencia de Amor en tiempos de crisis

Voz 8 05:00 aquí Balboa Rocky Balboa cinco Rocky es multimillonario en la IV en la cinco se arruina porque el cuñado no se gasta todo lo deja todo el mundo Rocky Balboa se queda en la calle quién se queda con él cuando ya todo el mundo se ha ido su novio señora a Adriano que le aguanta en tiempos de bonanza y en tiempos paupérrimos

Voz 4 05:18 qué bonito John Berger ir juntos conviven en la radio esto es la belleza estos has criado esta maravilla este entorno donde podemos convivir llegó al lugar que cinco nunca lo hubiera dicho yo soy súper fan te espérate porque vamos

Voz 1751 05:35 poner un acento chino a esto

Voz 9 05:37 hola he conocido a una chica a través una aplicación para aprender chino ella es China cerca de Hong Kong ha venido aquí durante dos semanas para conocer el país no sé qué libros recomendarle que me recomiendas

Voz 1751 05:52 vamos a ver si es que de verdad a la gente no le puede ver pero yo Tiemblo yo estoy temblando en este momento

Voz 4 06:00 la muchacha china que ha conocido la muchacha china que me encanta cómo suena la butaca China va a estar aquí dos semanas chiquillo no te pongas a leer no sean no te da recomendar ningún libro tú lo que tienes que hacer es disfrutar del Carpe Diem de este tiempo que tenéis dos semanas juntos para conoceros Arnal mente vivo en la mente pasear con ella coger de la mano tocaron practicar sexo loco pues lo que hace uno dos semanas con una persona a la que acaba de conocer porque a lo mejor no la vuelve a la vida eso es así está llamando al consultoría literaria que pues este hecho

Voz 1751 06:32 pero no leas no es que lo había recomendado

Voz 4 06:35 otra cosa le recomendar un libro para cuando ya se vaya que es cuando la va a necesitar Juanito claro cuando ella esté aquí en Madrid y dos alejados cuando ya se vuelve a Shen se sí vale entonces el sibarita editan un libro INCIBE recomendar mira a veces a los libros de una cosa maravillosa y es que sólo una puerta para descubrir el universo de un escritor una escritora en este caso hay una novela de Ursula K Leguina a mí me flipa muy fuerte y una de sus primeras novelas Se llama la mano izquierda de la oscuridad esto publicada por Minotauro es una historia fantástica sobre nunca mejor dicho porque siente ficciones fantástica que verlo relazado todo esto sobre una civilización extraterrestre que llega a un lugar allí descubre que todo el mundo es hermafrodita no escucha y cuando llega de repente Red cuestiona toda la cohesión del género del deseo eso no novelas muy potentes en este este muchacho que primero porque me encantan La Bella es apasionante y segundo porque es perfecto para entrar en la obra de luso parece más quise puede refugiar en toda la obra de alguien el tiempo que le vaya a durar la nostalgia que va a tener de esta muchacha china que vino a Madrid a conocer la ciudad ya conocerle a él bíblica mente qué es lo que esperamos se enamoraron muy fuerte y a ninguno de los dos sabe cuándo se volverán a ver no es bueno todo esto yo estoy sintiendo una cosa que es un sentimiento que me chifla que es nostalgia de futuro no es bonito a la nostalgia de futuro no porque Puri pues porque es que me ventas

Voz 1751 08:06 no sé cómo decirte ahora esto porque igual esta consulta no te va a gustar a me gustan todas vale valer porque luego claro cuando he hecho yo nunca nunca nunca nunca que lleva haya sido consciente a ver cómo te cuento esto de manera amable a mi madre resulta que la mando una alumna tampoco tenemos muchos da una alumna de quién alumno desatando nos cuenta que su que su profesor de Lengua se ha dado de baja pero no es uno mismo no que eso es lo que dice ahora vamos a escuchar pero no te está pidiendo que tú seas su profesor en Nápoles yo pensé digo lo mismo oye pues vente para acá como no estás ocupado literatura pero plantea algo casi imposible te escucha

Voz 10 08:52 con nuestro profe de Lengua dado de baja y ahora mismo no tenemos profe qué libro me recomendarías para

Voz 11 08:57 en su lugar

Voz 1751 08:58 de cuando un profesor puede ser sustituido

Voz 4 09:01 es un libro para empezar porque esa o de baja grandes que no tenemos el reto responsabilidad tiene esta muchacha su comportamiento en clase para que este buen hombre que ya me cae bien haya pedido la baja esto para empezar segundo tiene razón modificación Beltrán ningún libro podrá sustituir nunca a un maestro a un profesor en carne mortal una vez dicho eso fíjate yo creo que hay un libro que también tengo que decir que voy a tener un momento un poquito esnob porque no está traducido al castellano no todavía pero es precioso que se llama a Bin una velocidad del ser se está es una recopilación las autoras son María Popov a que tiene un y a un Syed maravilloso sobre cultura y Claudia Brick de qué va este libro tan bonito de hablo siguió Bin que no voy a decir L'Oréal porque es carísimo sólo se puede comprar en Internet no merece la pena pero vamos a tener un editor avispado porque lo traduzca al castellano mareantes

Voz 1751 10:01 desgrabaciones una petición para que se traduzca al castellano

Voz 4 10:05 dos de María Popov a it Claudia vendría de que en qué consiste eso es precioso su libro ilustrado con cartas de ETA interesante como

Voz 12 10:14 con el Qaim a la cama

Voz 4 10:17 ah yo antes el Lena Dunham

Voz 12 10:19 a David Byrne cartas

Voz 4 10:22 aplican a los muchachos en las muchachas porque leer es maravilloso o son unos a la página que además acompañando en ilustración

Voz 1751 10:30 ya me está interesando ilustradores ilustrado las mareas

Voz 4 10:32 ellos también es un libro precioso de gran formato que a mí me trajeron los Reyes Magos porque me he portado muy bien y que es conmovedor entonces no puede sustituir o maestro no puede pero nos puede hacer algo que los maestros deben hacer entender porque leer es tan importante y nos va a cambiar la vida que lea que vea el club de los poetas muertos sobre la ausencia de un profesor cuando se va que Robin Williams muy bien

Voz 13 11:01 rock

Voz 1751 11:07 la semana pasada que le pusiste deberes a la millennials del programa

Voz 4 11:11 sí

Voz 1751 11:12 el encargo consistía en ver la ley del deseo es que no habían visto ha llegado era era complicado era difícil

Voz 4 11:20 los blanquiño habían visto yo estoy aquí menos tú hablas a la radio

Voz 1751 11:23 esto es obra prima mientras de esto que es verdad que no

Voz 14 11:31 no os podéis quitar los deberes mira esta vez de hace mucho conocía yo deberes bastante tiempo segunda seguramente fueran antes de ahí ese día pero bueno el caso que esto es deberes la verdad es que sí

Voz 4 11:42 ha gustado mucho muchísimo más listo no la he visto

Voz 14 11:45 me ha encantado eh hay una frase hay muchas frases mucha fuerza pero sobre todo hay una que me ha encantado que es cuando están hablando los dos hermanos dice que se ha inspirado en los fracasos en las relaciones que ya tenido y ella le dice algo así como cuando lo único que tengo es maravilloso que era casos lo único son lo único que tengo me parece una clase con tanta fuerza que tiras maravillosa maravillosa todo el rato cuando la riegan por supuesto pero eso está ya muy manido y eso me ha gustado está también también otra cuando le dio están a la espera perdona

Voz 1751 12:21 es que estoy flipando ahora mismo es decir blanquiño no solamente ha hecho algo que se le ha mandado sino que además ha tomado nota has tomado nota sabemos que yo sabía que iba a cambiar gracias a ti

Voz 14 12:31 me dijo que no había visto mezclando has visto la ley del del no lo había visto no lo había visto yo es que en este programa de la segunda nota que has a la segunda cota es cuando están en la terraza Tina le dice a la niña ya se pone se pone a recoger los planes de ahorro que es la prima de Manuela Velasco Manuela Velasco con la primera vuelta prima Manuel ella escucha la palabra John que dice que es un Johnston y empiezan a vacilarle a un poco así a mí esa ingenuidad de los niño que de ingenuidad tiene poca cosa que yo y me dice no has escuchado nunca el yonqui sobre hielo y ella en plan hay dándose que es saber desordenado y tal pues yo también quiero ser yonqui a mí

Voz 1751 13:10 la ingenuidad falsa ingenuidad me encanta o te estás dando cuenta de lo que has conseguido

Voz 4 13:14 bien es que es un peliculón de verdad blanquiño es que te va a cambiar la vida

Voz 1751 13:17 es una maravilla es que no solamente eso sino que es que Carlos Hernández Carlos buenos días hola buenos días Carlos sea o sea visto también la ley del deseo está esta semana ha hecho los deberes pero además es que decidió decidir más allá

Voz 11 13:29 sí a mí también me ha maravillado nace bien pero yo como millennials madrileño lo que más me llama la atención es ese Madrid de los ochenta con la que últimamente hay esta ola de demonizar un poco como que hubiera no fue para tanto pero yo creo que para nuestra generación la de blanqueo de la mía ah e impresiona mucho ver ese Madrid tan salvaje tan caótico dan poco gente traficado entonces yo lo que he hecho durante esta semana es pues irme a esos sitios donde se grabó la le deseo a ver qué ha pasado con ellos es de madera han cambiado y bueno este es el resultado vamos a escucharlo

Voz 1751 14:07 primer escenario a Manila

Voz 15 14:14 bueno pues a mi me gustaba más antes de exigía sino la cafetería pero bueno ya está ir a grabar bonita es bueno que siga muchos años

Voz 11 14:22 ideal Manila llegamos bien entrada la noche a la localización de una de esas escenas que queda para el resto

Voz 15 14:30 en Conde Duque

Voz 1751 14:33 vaya si está limpiando la calle claro claro

Voz 15 14:36 bueno sí te es aquí ah no lo sabía que venía a pagar la multa Policía Municipal

Voz 11 14:41 pero no todo ha cambiado tanto años después de que Antonio el personaje tocayo de Antonio Banderas se quedará sin entradas para ver atina en el hall del mítico teatro Lara ese mismo lugar se convertiría en el escenario del origen de uno de los fenómenos culturales de los últimos años la llama al igual que tampoco cambiado la cadena de hamburgueserías que en mil novecientos setenta y cinco abrió su primera franquicia en Europa precisamente en la madrileña Plaza de los Cubos donde Antonio robara a Jorge uno de sus primeros besos un beso que décadas más tarde fue multado por una pareja de chicos que reproducía la escena despertando las quejas de un cliente del restaurante que exigió la seguridad la expulsión de los jóvenes del local pues eso que tampoco hemos cambiado todo