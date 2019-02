A vivir Madrid | 'La culpa' de David Mamet en el teatro Bellas Artes

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Madrid Puri Beltrán

Voz 1751 00:17 qué es preferible tener la zona o ganar ser egoísta es ser fiel a tus principios aunque hagas daño a los que te rodean son algunas de las preguntas que se plantean en la culpa que es una obra escrita por David Mamet que adaptado Bernabé Rico y que dirige Juan Carlos Rubio estos días en el teatro Bellas Artes de Madrid las calumnias

Voz 4 00:36 disculparse alegando error sólo aquí una rectificación pública no es suficiente Richard y tú lo sabes pero te recomiendo que lo hace

Voz 1751 00:45 escuchamos a dos de los actores ha sido protagonista Pepón Nieto también a Miguel España es el primer país en el que se representa después de su estreno en Nueva York hoy nos acompaña uno de los personajes femeninos de de esta obra es la actriz Ana Fernández Ana qué tal buenos días buenos días muy bien muy contenta de estar aquí igualmente cuéntanos porque

Voz 5 01:05 es como decía ahora se representa por primera vez había mucha expectación en España después de de Nueva York una obra con algunos cambios en el adaptación

Voz 1247 01:14 es una adaptación de Bernabé Rico

Voz 6 01:16 en un poquito más corta que el original

Voz 1247 01:20 y sobre todo porque el personaje que interpreta Magüi Mira en el original lo hace un hombre que ya que es una abogada

Voz 1751 01:28 claro que está muy bien interesaba mucho bueno vamos a contar no que es la historia de un psiquiatra que interpreta Pepón Nieto atrapado por su secreto profesional su paciente ha cometido una masacre los chicos

Voz 1247 01:40 que es un chico bueno que es importante contar que no se trata de un adulto chico

Voz 1751 01:46 los medios empiezan a a presionarle a este psiquiatra y le piden que declaren un juicio todo su entorno no solamente la presión mediática sino también su entorno más próximo y ahí entra en juego tu personaje el le presiona para que para que ceda no para que agacha la cabeza para que se pronuncie de alguna manera para que hable sobre porque supuestamente los medios de comunicación la prensa una vez más lo mandó todo parte de un error

Voz 1247 02:14 un error en de sobre un escrito que ha hecho un informe cambian el término aberración por evolución entonces le acusan de ser pues un un una persona que está en contra de de la homosexualidad a una persona que que está en contra de defender a ese chico precisamente por su condición de homosexual que es lo que el chico ha ha contado la prensa además de bueno critica Mamet en este caso que los medios de comunicación pueden manipular simplemente por por por lanzar la la noticia como la parte fuerte ver

Voz 1751 02:51 sistema a los medios de comunicación se llega a decir incluso la el abogado que ese amigo de la familia que interpreta Miguel Hermoso le llega a decir que la prensa es toda una meta

Voz 1247 03:00 tira no que no importa no importa la verdad jueces ni nada pero como pasa Mamet no no todo es lo que parece y ahí hay un secreto que el encierra Iker a sentir culpa todos los personajes en esta función que que que que tienen culpa por algo no en el caso de Kate es quizás la que sufran más todo esto desde lo humano no porque es un ser muy débil muy frágil está muy muy condicionada por lo que dicen los demás no lo soporta y le está pidiendo pidiendo a su marido y su marido que la Dama yo creo que que es un personaje que ama profundamente a su mujer pero se siente encerrado en en en en su secreto en esa convicción en ese acercamiento que tiene hacia la religión porque también se habla de la religión en esta función

Voz 1751 03:51 hablaremos de la religión pero ha pronunciado la palabra culpa todos los personajes como tú dices de la obra sienten culpa en tu caso qué tipo de culpa sientes cuál es la relación si es mayor o menor culpa que la que siente tu marido en la obra que es este psiquiatra que se le cuestiona

Voz 1247 04:06 bueno no quiero contar mucho de la función pero que también está armada como entonces eso es guay que el que el espectador vaya a Armando porque está tan bien construida como si fuese un puzzle son escenas de Aa2 el Pepón siempre está con todos nosotros y el espectador va armando ese puzle donde hay muchas elipsis entonces no quiero contar demás

Voz 7 04:29 sí pero puedes quedar en la relación que tenemos los dos

Voz 1247 04:32 veinticinco años es una relación que está en crisis es una mujer muy diferente a mí

Voz 8 04:39 por porque no voy a decir mujer florero pero sí acomodada siendo la la la compañera de éste psiquiatra de clase media alta

Voz 1247 04:49 muy muy cómoda en subir en su estatus muy cómodo haciendo él le llama mi niña es una relación muy paternal no hizo bueno el el torno cuando le cierra las puertas ella no puede ser sea ahoga porque es lo único que tiene su mundo se desmorona ahí está en su derecho yo la defiendo a muerte no sí pero como se emprenda una actriz como tú has hecho

Voz 1751 05:13 eso es muy diferente a mí como como se enfrenta a esta mujer es decir como como como la coge como como recoge esto ese personaje como lo haces tuyo como te identificas y no sé si hasta a estas alturas de la representación te cae bien tu propio personaje

Voz 1247 05:30 intento entender hay que entenderla ahí ya sí entiendo perfectamente y la defiendo desde desde luego hay cuando subo al escenario de soy ella tiene unas razones muy poderosas no están no está muy alejada de de muchos de nosotros eh porque el qué dirán Nos preocupa a todos que ya lo lleva a un nivel muy muy exagerado o no estamos viviendo una época en que en que el Internet y el estamos creando realidades paralelas para ser aceptados por los por los demás insta a todo de Facebook es la cara que tú quieres que vean de ti para que el otro te afecte y en este caso no ha iniciáis buenista gran pero ella se mueve en esa sociedad y de pronto cuando sales de tu casa no te habla tu vecino sales a comprar a comprar donde ellas supuestamente compra no te atienden bien empiezas a sentirte mal rechazada y nadie quiere ser rechazado la lo que ya les exige que mi mundo se está desmoronando simplemente porque tú no quieres hacer algo que ella no entiende por qué no lo has hay algo de intuición también en el PSOE no es una mujer tonta es una mujer inteligente de de de conocer a alguien durante veinticinco años y en cierto modo ella no entiende no entiende qué está pasando por que realmente está pasando algo que ella desconoce que se descubre al final eh eh

Voz 1751 06:53 me acompañan esta mañana dos personas a las que tú quieres que tú conoces Manuel Velasco Ivo por qué le has dicho nada más entrar me encantas me encanta ir

Voz 9 07:04 sí lo lo mismo es recíproco a mí me encanta Fernández y además hay una cosa que me parece maravilloso me da mucha envidia yo soy yo no podría ser actor y nada pero yo quería ser actor solo por hacer Mamet porque es que me parece un autor que siempre sabe dónde puede golpear darle vueltas además esos dramaturgos que cuando le eso cuando lo ves piensas qué bien se lo está pasando David Mamet cuando escribe la última obra de David Mamet lo tersa verdad de esa sensación de que Ike él mismo dice no no no voy a dejar que me engañe este giro te lo voy a asó vivir la puesta es fantástico

Voz 1247 07:43 estoy muy ácido y muy crítico con el sistema fíjate que en los últimos años es bueno se ha vuelto mucho más conservador pero sus sumó su obra estas de las últimas no lo es una obra que yo para mí es una gran critica el sistema tres sistema que que reniega de la empatía que te hace más egoístas

Voz 1751 08:01 el que no importa la verdad exactamente en el que se sobrevive a base de mentiras no de de del papel que al final te asignan eso también es es interesante de repente ahora mismo

Voz 9 08:11 Teatro es un reducto de libertad

Voz 10 08:13 la relación de Mamet con el cine cuando ha escrito directamente para si hay tres películas directamente no son basadas en textos teatrales de Mamet el desafío de España es partan son tres películas de Mamen directamente para la gran pantalla que son tres películas

Voz 1247 08:25 maravilloso maravilloso maravilloso muy de Pinter pero mal

Voz 7 08:31 no

Voz 1751 08:32 esa escuchar un fragmento de de la culpa

Voz 11 08:36 creo que será mejor irse de aquí por un tiempo para reflexiona eso es lo que quieres irte si no herido sin consultarlo con nadie no voy a contestar al chico que no sirve de nada me sirve

Voz 1751 08:53 ahí están a tu personaje hablando no con el personaje protagonista de The Pepón Nieto en esta obra que recomendamos en el en el programa es la culpa está en el teatro Bellas Artes hasta que hasta que días para

Voz 1247 09:06 el veinticuatro de marzo saque Avis empezaba

Voz 1751 09:08 caminar como quien dice y hasta el veinticuatro de marzo mucho tiempo para muy bien

Voz 1247 09:11 está muy bien está yendo muy bien estamos muy contentos Juan Carlos directora adorable ya conoce mucho a Mamet también hay bueno y hacer en teatro comercial una obra con con estas características es fantástico Ana ayer fueron los Goya en tu tierra si en Sevilla

Voz 1751 09:28 tú como ganadora de un de un premio Goya

Voz 1247 09:30 hala fíjate que a mí me lo dieron cuando se hizo en Barcelona cuando salieron desde Barcelona fue cuando me dieron el Goya a mí sí bueno yo no la puede vivir la sentí pero estoy segura de que fue mágico porque la ciudad se vuelca es una ciudad muy abierta Hay bueno estarían encantados de tener allí a todos a todos los académicos nominado me habían dicho que es la reina del adjetivo el otro día te vi la resistencia

Voz 7 10:01 gano me gustaría que que que que dijeras adjetivos de la de la gala de ayer no sé si para despedir el verano y la vi la vi bueno divos por favor la mujer que ha objetiva mejor de este país

Voz 1247 10:14 el objetivo es tiene un truco yo he hecho un unipersonal estoy haciendo unipersonal con la culpa que se llama bueno compaginándolo evidentemente el lunar de Lady Sutherland que es una obra de Roberto Santiago basado en la novela El amante de Lady de th Laurance en esa obra yo termino es una mujer que se está juzgada con un tribunal de hombres se defiende asimismo de una demanda de su marido

Voz 7 10:37 esa obra termina con ciento setenta y cinco solamente van a caber hasta hasta y media ya despedidos encarama con Ana Fernández

Voz 12 10:45 eso gélida orgulloso ordenado pulcro meticuloso poderoso condescendiente manipulador cobarde limpio aseado temeroso condecorado heroico caballeroso honorable estúpido retrasado ciego amargado pretencioso imbécil inútil inane desgraciado pesimista incapaz inerte diminuto vanidoso dañino destructivo inacabados altivos en las quería