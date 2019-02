Flash Deportes SER de las 15:00 (03/02/2019)

Voz 1

00:00

bueno fallido por la permanencia entre Villarreal y Espanyol esta mañana han empatado a dos un partido que el Villarreal iba ganando dos cero ahora mismo el Villarreal está a cuatro puntos de los puestos de permanencia el Espanyol dos por encima de los de descenso aunque esto cambiará mañana que se enfrentan Rayo Leganés también están metidos en esa lucha por no bajar el resultado a destacar de ayer el Barça dos Valencia dos dos azulgranas siguen líderes de Liga Santander pero sus perseguidores se pueden acercar esta tarde segundo a seis puntos está del Atlético de Madrid que visita a las cuatro y cuarto al Betis duelo de estilos entre Quique Setién y el Cholo Simeone tercero a once puntos lo al Real Madrid que recibe al Alavés a las nueve menos cuarto sin Cross Fede Valverde ni Ibrahim en convocatoria el otro partido de la tarde a las seis y media Éibar Girona en Liga dos tres Se ha jugado esta mañana al Mallorca dos Alcorcón cero en la clasificación los baleares se ponen séptimos a un punto del propio conjunto madrileño que estará en playoff esta tarde Oviedo Cádiz a las cuatro Osasuna Granada a las seis y Extremadura Sporting esta madrugada cita importante con la radio y con el fútbol americano programa especial en la Cadena Ser con la Superbowl en directo la final de la NFL de fútbol americano que enfrenta a New England Patriots Los Ángeles Brahms los patios de Tom Brady perdieron el año pasado pero hoy juegan su tercera Super Bowl consecutiva los raids hace diecinueve años ganaron su única Superbowl ya hace diecisiete jugaron su última final precisamente perdieron ante los críticos y en fútbol sala por último hoy a las seis en Cáceres España Brasil amistoso entre las dos mejores selecciones del mundo que servirá como homenaje a Paco Sedano el portero ya retirado jugará hoy sus últimos minutos como guardameta de la selección el martes se juega el segundo partido entre a la canarinha de la selección española en Erwin Center de Madrid de momento es todo todo el deporte desde las tres en Carrusel Deportivo que termina con la Super Bowl más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER del Deportivo como siempre todo el deporte en todas las emisoras de la Cadena SER