LaLiga, en contra de la nueva Ley del Deporte

el viernes el Consell no voy a liar mucho lo va a contar al Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley la nueva ley del Deporte algo muy necesario porque no actualizada desde el año noventa que ya está bien pero hay conflicto que encabeza el de casi siempre que nos Antón Meana que voy a saludar o la Antón qué tal muy buenas qué tal Garrido muy buena te voy a hacer dos preguntas la primera que supone a grandes rasgos la nueva ley del Deporte cambios

premios entre hombres y mujeres la visibilidad del deporte inclusivo la protección al menor y el papel de la mujer en el deporte en este último punto por ejemplo se protegerá el derecho de las deportistas a la maternidad manteniendo las ayudas y las subvenciones hasta cuatro años después de ser madres como digo son cien folios eh llama la atención que esta nueva ley no ponga limitación de años de mandato a los presidentes de las federaciones que se elimine la obligación de ser sociedad anónima deportiva para competir en la Liga y en la ACB como ocurre desde el año noventa y dos pero como tú decías Dani el conflicto salta en el punto número dos del artículo noventa que dice lo siguiente en ningún caso las ligas profesionales podrán adquirir explotar o comercializar los derechos económicos de cualquier competición de la que no tengan condición de organizador esto Garrido ataca directamente a la Liga

Voz 0231

01:34

la siguiente semanas él entiende son importantes no correcto porque para muchos oyentes a lo mejor esto es un poco extraño pero la Liga un proyecto que se llama La Liga Sports por el cual la Liga de Tebas tiene un acuerdo con sesenta y cinco federaciones vamos que Televisa deportes que no son fútbol anunciaba esta semana Tebas una nueva OT para transmitir muchos deportes y así cambiar el modelo de patrocinio del resto de federaciones pues bien el Gobierno ve esto como algo peligroso no quiere que un monopolio controlado por una persona es decir por Javier Tebas domine todo el deporte y por ese motivo la liga empieza a ponerse las pilas podemos contar en Carrusel hasta ahora de la tarde que la campaña contra la ley va a ser brutal ya ha empezado desde todos los niveles de la Liga con Javier Tebas a la cabeza con guasa Avs al más puro estilo pásalo para intentar poner esta ley a la altura de lo peor de lo peor piensan en la Liga que estar redactada la ley de una manera que no son conscientes del efecto que tendría que desconocen el funcionamiento de la industria del fútbol o lo que es peor que algunos Dani quieren acabar con esta industria del fútbol español por ansias de poder por ignorancia o por potenciar sus proyectos europeos yo interpreto esto como un ataque directo a Luis Rubiales que esta semana va a ser elegido miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA en Roma y lo más importante es que aunque la Liga cree que esto no va a llegar muy lejos va a empezar en público y en privado una campaña terrible para desprestigiar este anteproyecto de ley del Deporte que presentaba el viernes el ministro José Guirao