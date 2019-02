Escucha las noticias de las 20:00 (03/02/2019)

mañana está previsto que España y otros países de la Unión Europea reconozcan a Juan guardó como presidente de Venezuela después de que Nicolás Maduro no haya convocado elecciones en el país mientras la tensión entre Caracas y Washington sigue creciendo el presidente de Estados Unidos Donald Trump no descarta el envío de tropas a Venezuela Irene Dorta la dice que es una opción enviar militares a Venezuela según el presidente americano Nicolás Maduro ha pedido reunirse

Voz 0137

01:14

ha declinado la invitación porque Venezuela está muy avanzada dicho en el proceso proceso que ha llevado a la calle a miles de personas los venezolanos se manifestaron este sábado en una jornada de protestas en la que tanto los de Maduro como los de Why do mostraron su apoyo a sendos ejecutivos mañana lunes termina el plazo del Gobierno español dio a Maduro para convocar elecciones presidenciales por lo que si nada cambia Pedro Sánchez debería reconocer a Juan we do como presidente legítimo de Venezuela el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha participado hoy en un acto en Madrid para presentar a Pepu Hernández como candidato a la alcaldía en las elecciones de mayo en su intervención no ha mencionado la crisis política en Venezuela Sánchez se ha centrado en defender a su candidato porque afirma que tiene todo el derecho como militante que es del PSOE en ese acto ha estado Sara selva