"El Madrid tiene una oportunidad de reengancharse a la temporada"

Voz 1375 00:00 antes de eso creéis que van a estar en el Camp Nou la B V está asentado como la delantera titular del Madrid Bale Benzema a Vinicius para mí si con eso que ha dicho Meana me ha dejado un la duda de qué va a hacer con Vinicius pero yo creo que esta es la delantera titular y además Bale yo como éste va a jugar hilo Se lo he dicho antes a Dani en Carrusel aunque no esté al cien por cien Bale va a seguir jugando porque es mi opinión Benzema es intocable y me ir más como está ahora mismo inicio se ha ganado la titularidad email aunque no tiene un rendimiento para la maravillara nadie Bale o está lesionado o esta titular Bale está muy bien en el banquillo es incompatible

Voz 0239 00:39 yo yo nacido mucho siempre de de Ana pero si lo que ha dicho hoy mañana tiene más que ver con la intuición que con la información por la manera en la que ha respondido a la pregunta Sandy Solari yo creo que todo lo que no sea el miércoles Vinicius Lucas Vázquez Benzema seguía pegarse un tiro en el pie por parte de Solari me parece que hoy ve la demostrado que está muy muy muy lejos del nivel mínimo exigible para ser ahora mismo todo hará en un partido grande en el Real Madrid tendría bastante más lógica que fuera poco a poco cogiendo la forma o intentando ojalá formas el físico sólo permite el próximo día Tous Alejo en esos tres

Voz 1201 01:15 a la hora de partido cuando la defensa del Barcelona a través de él

Voz 1375 01:18 es al revés de hoy ha salido y luego

Voz 1201 01:20 lo quitado cuando faltaba media hora

Voz 0239 01:23 otra cosa es porque hay muchos partidos importantes yo en el fondo de lo que dice yo te entiendo yo puedo estar de acuerdo cuando llegue un partido absolutamente decisivo sitúa Bale le tienes que apto para jugar también me cuesta mucho verlo en el banquillo

Voz 1375 01:36 pero a corto plazo el miércoles

Voz 0239 01:39 yo veo de titulares a BID a Vinicius que sólo ha ganado a Benzema que es el capo lugar Vázquez al que había reservado eso es lo que pasará

Voz 0514 01:46 eh

Voz 0239 01:47 pues sí la verdad es que no no Arabi que tú eres de

Voz 1 01:49 es que dice que Solaris y tiene una virtud es que es justo lo dijiste hace unos días en esta misma tertulia

Voz 0239 01:56 los y Solari está justo como tú dices a elegir

Voz 1 01:59 no hay debate no hay debate jugará a inicios jugará Lucas Vázquez a Benzema

Voz 0239 02:04 no lo sé y luego ya veremos la será suplente que es lo que

Voz 1 02:07 se merece Bale yo no lo no lo tengo

Voz 1201 02:10 sí sí siendo un discurso que Solaria

Voz 1 02:13 es una persona justa y que sabe lo que tiene que hacer en cada momento y que es valiente

Voz 0514 02:18 es el canario no sólo dijiste

Voz 0239 02:20 tú es otro de mayo lo que digo es que tú lo dijiste tú Pinto negaba el deber de Solari no lo que queda es tan ya no está prescinde expuestos a negarlo y no digo viste claro brotes más mal Solaria ha hecho muchas cosas mal pero normalmente lo que ha hecho Solari es intentar ponen en el terreno de juego aloje están pues en recordarlo

Voz 1201 02:41 porque eso es así normalmente lo primero

Voz 1375 02:44 lo primero que hay que decir es que el Madrid ha vuelto a hacer un buen partido y la mejor noticia para Solaris que tiene a todos han jugado Bale Benzema y Vinicius ha empezado Bale por la derecha el brindis por la izquierda luego los ha cambiado al empezar la segunda parte Bale a la izquierda que han mejora un poquito Vinicius a la derecha y luego han entrado Asensio por Bale Mariano por Benzema y luego entrado Isco bueno ahora hablamos de lo que ha entrado dos minutos y medio la gala torcida rebotaba porque ha sacado dos minutos para que aplaudieran a precios pero tiene a todos tiene a todos Mari ahora con todos tiene que haber una delantera titular para mí la BV Gallego

Voz 0090 03:15 bueno yo yo creo que hoy hemos vuelto a ver que el Madrid físicamente está muy bien ojo ojo a los dos enfrentamientos ganar vamos a medir bien con el Barça he con el Atleti pero el equipo está fresco me gusta mucho Dani Ceballos otro que hoy ha hecho un gran partido yo creo que también está creciendo sobre el tema a Vinicius

Voz 1375 03:33 yo entiendo que el entrenador

Voz 0090 03:36 quiera sacar lo mejor de Gareth Bale y haga todo para recuperarle que sea ese futbolista que Soleil cree que es no pero cuando ha quitado a Vinicius de izquierda Ilya puesto en la derecha para darle a Gareth Bale algo en la izquierda porque estaba pasando desapercibido no lo siguiente es decir justo es que si tienes al chaval que sale que cada vez que le llega la pelota de izquierda hay fantasía imaginación en la gente se levanta de sus asientos está llegando al gol a la asistencia iba para que jugó débil ahí le ponen fenicios en la derecha eso no es justo

Voz 1375 04:07 eso no es justo pues a mi a mi

Voz 0090 04:10 no juegue en el Camp Nou me parece perdóname Jordi pero Gallego tu crees que juegan en el Camp Nou quiénes yo sinceramente si Solari el justo estoy con Romero tiene que jugar Lucas Vázquez en la derecha Vinicius en la izquierda de Benzema

Voz 1375 04:23 a Bale el sacrificado también yo yo dejaría hábil en el baño

Voz 0090 04:26 yo le tienes sano y en la segunda parte con el Barcelona cansado que ya será otro partido de la edad media hora para que Caballero pero es lo suyo

Voz 1375 04:32 pero esto un partido más O2 preguntan cuánto yate a ritmo cómo lo veis

Voz 1201 04:38 la duda en lo que estoy diciendo es que porque no tiene ritmo Bailey para que lo coja pero en cuanto lo tenga sí sí ya veremos a ver si lo ha dicho en la sala de prensa Solari ha dicho el otro día lo vimos unos minutos le hemos dado más la falta decir y el próximo día con todo lo que pasa Pablo San lo que pasa

Voz 0239 04:56 qué ve él lleva sin ritmo desde que el año pasado Zidane se LOCE pillara desapareciera del equipo titular Sam Bell lleva un año y pico sin ritmo no es tan sencillo coger el ritmo y tener la continuidad física de poder jugar partido otra partida las lo tiene que ser Welt capaz de demostrar lo de momento no lo hacemos

Voz 1375 05:12 Jordi

Voz 0985 05:12 no yo os quería decir que es verdad parece que esté desconectado parece que esté a su bola pero de repente se desmarca y te suelta un zapatazo que te obliga oportuno hacer unas tiradas sacar un balón con una mano que ha sido un Balón de Oro claro tú lo que quieres es que juegue Bay yo lo que quiero es que no creo que yo creo que ellos prefieren no juegue te lo digo sinceramente para mí el al aficionado del Barça le preguntas y prefieren que no juegue de hito

Voz 1576 05:37 estoy diciendo es que es que tiene es que Bale externa

Voz 0985 05:40 no Notre Dame por esto tiene claro que de repente ya te digo está desconectado frase un desmarque un zapatazo y hoy

Voz 1576 05:48 la la que la calidad individual debe yo creo que no lo discute nadie le discute el rendimiento que tiene el Real Madrid se discute sus numerosas lesiones que penaliza para dejar circular sin el penaliza porque tampoco nos engañemos Manu del Estatut estrella Bale lo tiene y lo va a tener hasta el día que el Real Madrid prescinda de él y le con la puerta las narices lo eche Gareth Bale no se llamara Gareth Bale no hubiera valido cien millones sería titular en el Madrid

Voz 2 06:12 seguro que no seguro que no seguro que no pero seguro que no pero que cuando juega mal

Voz 1576 06:16 es verdad es verdad lo que antes no sé quien lo decía lo decía Romer veo aparece las grandes fotos porque luego como dice Jordi tiene algo ya el tío tiene calidad individual y el tío tiene y al final pues el que no esté muy bien pero marcar las diferencias entre los condujo importantes siempre esta es verdad que Lucas ha trabajado mucho es verdad que Lucas es uno de los responsables de de esta mejoría seguro al Madrid pero evidentemente el día de Hora H si alguien te pueden marcar las diferencias yo creo que te la pueden marca antes Bale que Lucas se llenan la boca siempre lado quién sentaría en el Camp o quién crees que vas a entrar en el campo yo creo que a Lucas a Lucas después

Voz 1375 06:47 la y siempre Solari sobre sobre Bell en es por lo que suele decir Solari es el partido del Camp Nou yo coincido revalorizar Romero en el resto es obvio que no está en buen momento pero simplemente yo que soy de los que están aquí el que peor memoria tiene seguro te sale high life en la Copa al Rey con aquel ya se ha pasado mucho tiempo estaba mejor y tal pero grandes partidos Copa del Rey aquel gol que

Voz 1576 07:09 fe es la chilena en semifinales la la tijera te sale el segundo gol al Atlético

Voz 1375 07:14 en una en una final te sale el golazo de de tijera lo dicho es decir yo creo que los días grandes él es también me cuesta pensar que Bin no estén en el Camp Nou sinceramente no tengo información es me fío lo que dicen Javi Antonio hoy Meana aunque todo yo creo que funcionamos un poquito por se por sensaciones pero yo creo que además a beneficios aunque me parezca injusto que creo que que es injusto creo que va a sentar a Vinicius creo que va a jugar lo que hace la derecha porque de Estado

Voz 2 07:37 la convocatoria para jugar Arbe sea Arbe verdad

Voz 1375 07:39 dice a inicios Lucky de manera justa que olvidar que

Voz 3 07:42 en el solar iba a hacer una gestión de tres partidos en siete días en el derbi le viene clásico el miércoles deviene el derbi el sábado y le viene el Ajax el siguiente miércoles también parece que quizá

Voz 1296 07:53 por sentar a Vinicius no implica que él no considera beneficios como el hombre claves no que lo reseñado para partidos a lo mejor él considera más importante es que el partido de ida en el Camp Nou igual para igual para solares más importante a Vinicius fresco de cara aunque tenga dieciocho años pero tenerle seguro para el derbi para la Ajax si no inhumado no bien fugas apretando en el en el clásico creo que sin en la alineación del miércoles tanto sobre todo en el caso del Madrid que es el que tiene el calendario más apretaba más más sexy de ahora hay que leerla también lo que le viene por delante kilos y luego estoy de acuerdo con Jordi creo que al Camp Nou a día de hoy de todos los hombres que Marine ataque el que más le sigue intimidando es Gareth Bale

Voz 1375 08:28 Pablo a quién crees que va a sentar en el campos

Voz 0090 08:30 muy bien porque yo lo entiendo granjas vinilos

Voz 1375 08:33 a Lucas va a jugar porque hoy es que no ha estado ni en el banquillo descanso de de libro para que sea titular próximo día a Benzema no hay quien le quite entre Bailey Vinicius es que acabo de decir es que en la rueda de prensa la falta Soraya decir estamos yendo poco a poco ya el próximo día le toca otra vez titular y ochenta menos dos con Bale dices veréis si a que os puede parecer más o menos injusto pero tiene pinta de que se va a caer es Vinicio

Voz 1576 08:55 de todas formas yo creo que la bueno dice que tiene el Real Madrid Manu es que ponga a quien ponga se ve que por fin después de de de de haberlo pasado muy mal en la temporada el Real Madrid tiene fondo de armario tiene un Benicio que sea enganchado a Bale que vuelve con su estatura estrella que no ha perdido Lucas que incluso le dan descanso para que pueda jugar en Barcelona tiene por supuesto a Benzema y yo creo que tiene mucho recursos yo creo que el Real Madrid se le veía sobre todo principio temporada que tenía pocos recursos gente que

Voz 0514 09:20 está completamente enganchada y más allá del caso Isco

Voz 1576 09:22 lo que se ve es que ahora el Real Madrid tiene dos titula Es dos laterales derecho que pueden jugar con garantías tiene dos laterales izquierdo que que apareció Reggi de la cantera que puede jugar con garantías yo creo que se demuestra que el Real Madrid más allá de la pérdida de Cristiano Ronaldo tiene una tiene una plantilla importante

Voz 0239 09:37 sí pero la suma perdón hasta el nueve

Voz 1201 09:41 Mariano Rajoy ha totalmente pareció y ha dicho aquí estoy también

Voz 0239 09:44 sí claro no estoy diciendo que Mariano vaya a ser una una solución definitiva de aquí a final de temporada si no que en estos dobles pares crecía Talavera el Real Madrid tiene dobladas todas las posiciones en el campo y le faltaba sólo tener doblada la posición de Karim Benzema ya estaba como no indiscutible porque Mariano físicamente ha estado fuera toda la temporada hoy ha jugado quince minutos marca un pedazo de Charro si el físico les respeta tiene un recambio yo creo que no hace nada para darle diez quince veinte allí

Voz 1375 10:13 no hay partido como si que hay en el Casemiro Llorente que antes no lo había

Voz 1201 10:17 pero hay que ahora no hay partido sale respiro hay partido

Voz 1375 10:19 en el rey Quilón Marcelo también hay partido hay que antes no lo había sin embargo el marear a Benzema yo creo que no hay partido pero sí si Mariano estaba hay quince minutitos veinte y darle un respiro Benzema porque está Jordi

Voz 2 10:29 hombre disculpa treinta ha dicho los Marcelo perdona Jordi Bret

Voz 1296 10:33 a día de hoy no debería haber partido

Voz 1375 10:34 bueno ya yo quiero pensar que más

Voz 1201 10:38 pero es un caso creo creo que el caso de Barcelona

Voz 1296 10:41 pero a día de hoy vamos

Voz 0985 10:44 de la mano a Marcelo seguro que el Real Madrid le querrá recuperar totalmente el maldito yo a decir es que en la segunda parte en el carrusel yo creo que con mucho acierto Se ha hablado hoy de partido abierto de Manu idea la cifra ideal adjetivo partido raro uno hasta el gol de Vinicio ochenta no está

Voz 1201 11:03 va a cerrar partido cuidado e incluso Álvaro Benito

Voz 0985 11:05 la de un partido que está tonto Antonio Romero ha destacado las ocasiones del Alavés te quiere decir que no me ha parecido tampoco un una segunda parte tan completa del Real Madrid porque estos comentarios se han hecho con acierto en el carrusel

Voz 1375 11:18 pues mira yo para que se quede tranquilo Romero sí ve brotes verdes ya en el Madrid si veo que ha habido un clic en las últimas semanas y que al menos han encontrado la manera con la que jugarse lo que queda de temporada los jugadores con lo que jugársela la idea mira hasta dónde va a llegar no claro pero que ahora ya está en la línea correcta desde

Voz 0239 11:33 el grupo viene por una cuestión física

Voz 1201 11:36 sobre todo de la de la de la columna vertebral

Voz 1375 11:39 ambos Modric Benzema están los tres en un punto que suele cambiar al equipo yo creo que si nos dicen en diciembre estamos empezando febrero hace un mes nos dicen que hay un en Navidades que va a ver un Madrid Barça y las sensaciones que le va a pasar el Barça por encima el Madrid sin embargo ahora yo

Voz 2 11:55 y lo veo muy igualado

Voz 1375 11:58 yo diría cincuenta cincuenta y otro

Voz 2 12:00 no veo bonito bueno sin Messi íbamos a ver pero aún con Messi que Messi es el mejor jugador del mundo y lo hemos dicho siempre pero aún con Messi

Voz 1375 12:09 yo creo que ahora mismo el Madrid Barça es una eliminatoria al cincuenta cincuenta y con la vuelta en el Bernabéu que también es otro pequeño detalle

Voz 2 12:16 pero yo creo que está cincuenta y uno Madrid cuarenta y nueve Barça pues por eso que acaba de decir a por la vuelta en el Bernabéu piense reía rarito

Voz 0985 12:23 dice que cuando habíamos quedado como a Gambia la película eh

Voz 2 12:26 por eso digo es que hace un mes los dicen Madrid Barça es decir

Voz 1375 12:28 los treinta setenta Balbás por esa película por esa película por otra pelea

Voz 0239 12:32 hola qué hay que irse muy atrás quitando la Copa del Rey contra rival con todo el respeto menor hay que irse muy pero que muy atrás yo creo que de Barcelona lo tendré bastante fresco en la memoria para enterrar en un partido a doble eliminatoria al Real Madrid que me cuenten los miembros del sanedrín destacados en Barcelona cuándo fue la última vez que a doble eliminatoria el Barcelona eliminó al Real Madrid

Voz 0985 12:54 más medidas más porque el recuerdo que tengo más recientes son las cuatro copas consecutivas y ahora ya o descolocado no

Voz 0239 13:02 creo que eso está muy pero que las la COP pero que la Copa Jordi pero si no te igual

Voz 1201 13:07 cuando os digo algo que buscamos las copas es parecido al final

Voz 0985 13:10 son las cuatro no sé si la es aún partido

Voz 0239 13:13 una final las dos últimas finales te recuerdo que el Madrid en la Copa sea pasado por la piedra al Barcelona en el cara a cara ir tú que eres un tío con buena cabeza maravillosa memoria

Voz 0985 13:22 ya te lo dije ayer que dependen veinticinco

Voz 0239 13:24 claro te pediría que me dijeras cuando es la última vez que el Barcelona a doble partido elimina el Real Madrid y te tienes que ir bastante bastante atrás

Voz 2 13:32 pero da igual la Guardiola como Mourinho no yo creo que lo que está claro es que va a ser la prueba del algodón definitivamente para que sepamos

Voz 1 13:39 eso sí también a raíz

Voz 2 13:42 de ahí no tienen raíces se quedan aquí pero como como que Barcelona sale que ve que va a reservar a la no me refiero no no me refiero

Voz 4 13:49 que no me refiero que respuesta de equipo tiene si es el Barcelona de la primera media hora contra el Valencia por supuesto que nadie tiene muchas opciones y si el Barcelona que juega la primera media hora contra el Sevilla en la vuelta a la Copa yo creo que el Madrid lo puede pasar aquí en el

Voz 0090 14:02 no yo yo lo que creo es que puedo por determinadas circunstancias el Barcelona que parecía no se quería desgastar en la Copa para llegar bien a la Champions que era lo que interesaba ahora le toca le toca un toro que le va a obligar según está el Madrid para el Barça meterse en la final de Copa va a tener que jugar muy bien va a tener fe van a tener que aparecer sus mejores jugadores cosa que antes parecía que no iba a hacer ni falta de lo mal que estaba en Madrid y ahora va

Voz 0239 14:28 sí que Baksi va a ser muy exigido al Barça

Voz 0090 14:31 la vamos a ver como madridista

Voz 4 14:33 también se pero claro es que ya no no es que da la sensación de que esta eliminatoria sólo jugó el Barça el Madrid también va a estar muy exigido al Barça se les detuvieron el Barça ya

Voz 1375 14:43 lo venimos viendo toda la temporada que bueno que es un equipo

Voz 4 14:45 es un equipo regular

Voz 1375 14:48 lo dijo en la rueda de prensa creo que el viernes no dijo no al Real Madrid en el mejor momento de la temporada este Real Madrid estaba muy herido Antón

Voz 1201 14:56 pena que acaba de llegar ya aquí a Gran Vía treinta y dos del Berlín venir

Voz 1375 14:59 Antón muchas gracias Marcos día feliz por muchos motivos que iba a dar enhorabuena pero hay tantas cosas buenas que felicitarte hoy hay una hay una especialmente si el intercambio ya sí

Voz 1576 15:10 sí me Ana ya han dado abrazos

Voz 1201 15:13 no es que también es claro es una idea de fútbol ahora vamos por ahora vamos siempre lo que ven

Voz 1576 15:21 ya oyendo el sanedrín en en el coche yo sí creo que hay de parecido el el caso de es cuál de Marcelo bastante parecido no de que tenga un odio tan radical Solari a Isco y que le ningunea también creo que el comportamiento de Marcelo no es como el de Isco pero sí creo que es un caso de jugador que o cambia radicalmente o no juega más sana es no es una cosa de que tenga que arreglarse un poco la película es que o Marcelo cambia radicalmente su forma o no juega más con

Voz 1375 15:50 o sea el miércoles en el Camp Nou refilón sí sí yo

Voz 1576 15:52 conociendo un poco eso claro Marcel hombre a mí me sorprendería mucho de hecho no entiendo los que piden que no juegue Bale pero piden que juega Marcelo eso sí que no lo entiendo de ninguna de las maneras llevamos en Carrusel dos toda la gente que tiene que jugar no que Bale no juegue pero que juegue Marcelo

Voz 0239 16:06 yo no he dicho eso yo creo que ha cortado la radio

Voz 1576 16:09 no no hoy en Carrusel Deportivo tú el primero

Voz 1201 16:12 no lo que yo no son que para

Voz 0239 16:18 a mí me eso que tiene que ver espera que vienes acelerado tras suben los ocho pero no no no

Voz 2 16:22 sí

Voz 0239 16:22 yo he dicho que creo que va a jugar Marcelo creo que va a jugar Marcelo ahora sí a mí me preguntas qué haría yo con Marcelo sería apartarle de la disciplina del equipo hasta que físicamente estuviera al cien por cien pero lo que me han preguntado es quién creo que va a jugar en el Camp Nou yo creo que tienen más posibilidades de jugar en el Camp Nou Marcelo que Bale el miércoles y ahora mismo eso

Voz 1 16:44 en el estado de forma de Marcelo es una temeridad absoluto

Voz 1201 16:48 mira te quieran Nou Camp

Voz 1 16:49 con Marcelo como está ahora mismo es un suicida

Voz 1576 16:52 qué deporte Meana en la BBV

Voz 1375 16:55 pues para el ganado o crees que va a meter a Lucas que por el quién

Voz 1576 16:58 a ver con respecto a lo de hoy yo no que a a Luca Vinicio y que va a jugar con veintiuno que le has visto no si es que yo creo que era escuchaba también a Pablo ahora yo creo que hay más o menos ha dejado claro que quiere seguir dándole bola a Bale yo lo interpretan su respuesta más Manu de Juan compañero de Lass le apretó bastante incidiendo en la pregunta casi como que había sido un error cambiara a Bale de banda y poner a Vinicius de vamos que que no le gustaba mucho al al que hacía la pregunta al partido de Bale defendió bastante Solari oye con lo de disco ha habido caritas de disco hoy mismo en el que está roto completamente lo contó Herráez el primero que se cumple paso por paso lo que dijo Javi no hay ningún tipo de relación y Solari no cuenta con Isco Isco piensa que le ningunean de Manama que no tiene razón en el entrenador la Isco jugar un rato contra el Alavés bueno es su raro

Voz 1375 17:45 todo tiene dos no tiene que jugar un rato su

Voz 1576 17:48 con jugar los cinco minutos de la basura entre comillas para que ovación a Vinicius le parece una falta de respeto

Voz 0514 17:53 en el que se ha notado en cómo se dirigía al banquillo como

Voz 2 17:56 no iba a buscar buscó Solari un poco

Voz 1576 17:59 le costaba ahí pues bueno pero me saca me luego metió un buen pase

Voz 2 18:02 una jugada del gol de de Mariano

Voz 5 18:04 ahora sí bueno es una más no de escenificar una relación que está completamente rota y que parecía que antes

Voz 1375 18:11 después iba a ganar el partido disco

Voz 1576 18:13 ya es imposible que una más con poco

Voz 1201 18:16 exacto eh por qué sacarle para provocar a los aplausos a Vinicius que al final cambiará para la ovación vete a otro meter ahí para Álava hacían a Benicio este meterlas si quieres ovación Benicio es lo entiendo pero meter ahí con el ochenta y ocho tal y como está el patio

Voz 2 18:29 son poco humillación no estará dando

Voz 0985 18:34 andará buscando equipo Isco de cara a la próxima temporada

Voz 1375 18:37 yo creo que disco está esperando a ver qué pasa con Solari antes de buscar equipo eh

Voz 2 18:43 a ver si no que que lo de hoy sin ninguna duda

Voz 1 18:45 la humillación a Isco pero el primero que se humilló el otro día con su actitud en el banquillo fue el propio Isco que se humilló a sí mismo con una actitud absolutamente lamentable e hablando y bromeando sobre su titularidad hizo ausencia en el equipo diciendo que está refería como está RFEA por eso no juega con la actitud que tiene calentando en la banda o sea que hoy Solaria ha señalado ya humillaba Isco pero el que está humillando también con su actitud últimamente como sus escenas en el banquillo es el propio disco que no le hacen ningún favor la actitud que está tomando ante ante esta situación yo he sido siempre un defensor de Isco futbolísticamente hablando pero la actitud personal el lenguaje gestual como se está comportando Isco en el banquillo del

Voz 0514 19:30 Madrid es absolutamente lamenta pero es que Isco es eso

Voz 1 19:33 pulido ya ya es lamentable y humillando a sí mismos

Voz 1201 19:36 porque tengo esta guerra con el entrenador pero luego pude exponer un profesional

Voz 1375 19:40 yo lo peor ha pasado discos que se acaba el debate Isco eso es lo peor porque ahora mismo los madridistas Kenny

Voz 1201 19:47 a las acabe han dicho así Irán aplaudido cuando calentaba hace como que no

Voz 1576 19:51 público del Bernabeu sigue teniendo cariño a ese jugadorazo que existe

Voz 1201 19:54 pero hay demanda uno Álvaro Benito me va no hay debate porque el Madrid está ganando otro particular exactamente lo tarde acabó el debate Álvaro Benito hola

Voz 0097 20:02 qué tal buenas noches nos vamos a Iturralde y con el VAR

Voz 1375 20:04 pero te a ti que hemos estado hasta ahora

Voz 1576 20:07 te debatiendo sobre la BBVA

Voz 1375 20:10 sobre los que creemos para el Nou tú que crees que va a hacer Solari en el Camp Nou

Voz 0097 20:13 que creo saber no

Voz 1375 20:17 si no te pregunto qué harías tú pero las dos cosas tú qué harías Iquique que podría

Voz 0097 20:22 yo pondría a los que están en mejor forma y sobretodo teniendo en cuenta que el Barça está corriendo mucho ahora es un equipo que está corriendo mucho

Voz 0514 20:29 en el campo

Voz 0097 20:30 muy esforzado muy solidario

Voz 1375 20:32 San Lucas Benzema Vinicius si indomable

Voz 0097 20:35 yo creo que no está la eliminatoria al rival como para tener ingredientes en el campo que no que no estén en su mejor estado y no pongan toda la carne en el asador en el trabajo sin balón porque contra el Barcelona te va a tocar es uno de esos partidos en el año como cuando te enfrentas a al City y al Bayern Juventus Barcelona este tipo de de equipos que son pocas veces en el año donde donde si te tocaba pasar mucho tiempo sin la pelota hay que es muy importante el trabajo defensivo entonces yo creo que que Santi le estará dando muchas vueltas porque porque yo no lo tengo claro ni lo que él

Voz 1375 21:06 ya pueda tener claro es verdad es verdad lo que no sé quién lo ha dicho antes es verdad que viene creo que fracking que viene el clásico luego viene el derbi luego viene el Ajax es decir que harán las decisiones igual tampoco son tan decisivas no porque tendrá que estar pensando en los tres partir los si va a tener que tirar de todo caros pero estando igual en un partido vi el Lucas Vázquez pero aquí ahora mismo viene un partido una final de Copa que delantera crees que ponen en la final de Copa en una final yo creo que pone a él

Voz 2 21:35 a Bale la a Lucas y a ya

Voz 1375 21:39 Benzema extras a Vinicius no sea Lucas has metido tanto en la semi como en la final

Voz 0097 21:44 sí yo yo es que a ver a Benicio está fenomenal y nos está sorprendiendo a todos a mí incluido también su nivel pero todavía no le no ha pasado el examen de un Madrid Barça yo creo que lo pasaría que lo va a pasar y seguramente le queden muchos por delante que no tampoco tampoco pasaría nada si no la sino la prueba la primera vez porque porque te puede quedar grande un partido de estos a esa edad no todavía o no tener un día inspirado a lo mejor simplemente eso pero los otros ya han pasado ese examen como entrenador te da una seguridad para partidos importantes donde no hay mono porque en una ida de ve una semi en una semifinal de Copa

Voz 0514 22:22 pues bueno pues pues pues a lo mejor si te puedes tirar un poquito

Voz 0097 22:24 la piscina pero en una en una final que ya no es siguiente ronda que ya no hay vuelta que no hay revancha va apuesta por las realidades los valores seguros pero no lo sé estoy tirando la piscina totalmente porque hay que entiendo que las dudas existen claro pero eso es gracias al nivel de Vinicius gracias al nivel ofrecido por el Che

Voz 1375 22:41 no es que ahora están todos ahora sí que están todo hasta Mariano a meter ese gol en el lateral izquierdo crees que Marcelo o Red Quilón Aguirre Quilón o que va a poner a Marcelo en el Camp Nou te argumento lo que dicho de del tiempo lo vas a pasar sin la pelota

Voz 0239 22:54 vale pero que

Voz 1201 22:57 pero creo que va a poner a Marcelo

Voz 2 23:00 creo que va a poner amarillo también yo lo he dicho a Dani que creo pero Marcelo pero vamos a ver ahí tengo más dudas que en ningún cuidado Álvaro no digas eso que me hace te tira al cuello que tengo muy buena ese tema bueno he dicho creo he dicho creo que no

Voz 0097 23:12 yo no sé si es que se equivocaría no sé yo entiendo que las divas a ver a ver si nosotros escuchamos a Julios y nosotros tenemos dudas eh por el está sobre todo por las dudas las ha generado Marcelo porque no está en un estado de forma óptimo como como el Marcelo que hemos conoce dos de las grandes de los grandes temporadas de las grandes noches donde ha sido un jugador súper decisivo yo creo que el el debate existe porque porque no está fino no está bien entonces igual que lo pensamos nosotros lo ves Santi Santi analizará los pros y los contras ir a que me da Marcelo en un partido

Voz 6 23:46 lo de de de

Voz 0097 23:48 esta importancia y con este rival dice pues que no le pues que no le quemarlo

Voz 1375 23:51 la razonables en la clave andar Messi

Voz 0097 23:54 pero no le quema el balón hacer pero en lo ofensivo dices bueno es no le va a quemar el balón en los pies un jugador que que estos partidos ha jugado doscientos mil que es es atrevido que tiene además calidad para marcar diferencias en este tipo de partidos y que ya ha sido decisivo en ese tipo de partidos que te dan en contra pues el trabajo defensivo obviamente cuando si el equipo tiene un día de estos donde donde por momentos toque sufrir que puede pasar contra el Barcelona porque nadie sabemos el guión que se va a escribir el miércoles a lo mejor te toca un guión de sufrir muchos minutos en ese partido pues por ahí Marcelo obviamente a día de hoy que no está en su mejor estado defensivo pues pues te pueden analizar

Voz 2 24:29 la última la eliminatoria e favorito al cincuenta por ciento favorito un punto

Voz 1375 24:34 delante uno de los dos yo te voy a ser sincero

Voz 2 24:37 hermano yo no que sido deportista no no entiendo que es el favorito osea yo cuando jugaba al fútbol siempre

Voz 0097 24:44 sentía que iba a ganar que podía ganar

Voz 0239 24:47 jugaba para ganar si eso es ser favorito

Voz 0097 24:49 yo vio consideró que el Real Madrid favorito pero no

Voz 1375 24:52 no sé si habla dio porcentajes de porcentajes no prefiero que en diciembre si nos hubieran dicho en diciembre sorteo de Copa Barça Madrid decir el Barça lo atropella porque el Madrid estaba hecho unos zorros ahora mismo dices joder como mejor al Madrid un mes cómo le ha cambiado la cara en un mes hombre harán ahora mismo yo creo que es una oportunidad

Voz 0097 25:09 fantástica a nivel moral

Voz 1375 25:12 para que el Real Madrid se crea se cree

Voz 0097 25:14 lo primero que pueden superar la eliminatoria haciendo un buen partido en la ida plan tarde en una final con la tranquilidad que te da eso para lo que resta segundo verse capacitado para para doblegar al en el partido de Liga y meterle presión eh en lo que va a pasar aquí a final de temporada por lo menos a hacerle pensar al Barça ya es hacerles sentirse presionado

Voz 1375 25:34 creerse que puedes competir con lo mejor

Voz 0097 25:37 pues para volver a llegar lejos en la Champions para mí es una oportunidad fantástica el remedio para reengancharse a la temporada porque es lo que tú has dicho hace un mes escasamente todo lo veíamos desde enganchado no les dábamos opciones en en en demasiadas competiciones no y ahora yo creo es una oportunidad para para engancharse a todo a nivel moral

Voz 2 25:55 pero por lo tanto a también lo es para el Barcelona

Voz 0097 25:58 pero el Barça ya viene bien dice otra cosa

Voz 1201 26:01 el Barça ya está bien el Barça Barça

Voz 0097 26:03 esa sí la supera pues es reafirmarse en su buen estado que lleva todo el año que haciendo una Champions buena una liga fantástica Isaías reafirmarse en un buen estado yo para mí es una oportunidad que tiene yo lo veo claro

Voz 0985 26:14 lo tanto consolida la trayectoria del Barça sino por cortar de raíz si se me permite la expresión esos brotes verdes que para sí sí sí

Voz 2 26:22 claro a al Barça de del Real Madrid volverlo a lanzar a la lona Hay

Voz 0097 26:27 sí claro y hacerles reflexionar sobre el sus posibilidades en lo que queda de temporada

Voz 1576 26:32 bueno pues el Madrid no

Voz 2 26:36 te puedo descartar en la lucha por el título de Liga lo

Voz 1375 26:38 cuando estaban a diez estando a ocho

Voz 2 26:40 estoy contigo está muy difícil pero vamos son ocho puntos y fíjate lo que queda doy bueno vamos a tal vamos al lío me pero

Voz 0985 26:49 Copa de Talavera que no ha dicho ni pío en los últimos veinticinco minutos

Voz 2 26:53 parando fuerzas y esto se está reservando para la sufre

Voz 0985 26:55 está en toriles está en toriles en Colombia

Voz 1375 26:58 no no vamos a está la una que solo hasta la Laguna hoy porque a la una ya nos fusionados con ser más donde ya está Ponseti que calentando motores con la supremos y a partir de la una terminamos si no somos todos a la Superbowl así que tenemos mucho que hablar todavía pero vámonos al asunto el bar ahora hablamos de el partido también pero del Bernabéu creo que ha habido una jugada sobre todo polémica la del fuera de juego de Benzema que tampoco la entiendo por cierto

Voz 0514 27:21 bueno yo te intento explicar

Voz 1375 27:23 en talón que tienes trabajo pero puff

Voz 0514 27:26 me gusta más el otro debate de Bale y eso eh

Voz 0239 27:28 ha quedado muy clara e hice una cosa que tu dices es verdad es verdad bueno jugando con Mela

Voz 2 27:34 me ha dado colega del protocolo pero sí ha sí

Voz 0239 27:40 es con el de Kioto Bengoetxea Owen

Voz 2 27:43 cuál es a tener en te pero va dando la explicación Iturralde explicación pero sí estoy tú me dices esto verdad o es mentira porque yo lo quiero saber enterarme ha recordar

Voz 1375 27:55 más que en el minuto treinta y seis que linier levanta la bandera por fuera de juego muy justo de Benzema que arranca desde desde la línea practicamente su campo es es el mayor problema fue que a principio

Voz 0514 28:03 de temporada este tipo de jugadas se dejaba y luego entraba al bar y los árbitros asistentes entonces eh dejaba continuar eso es pero que se demostró que pasan diez doce catorce segundos hasta que puede haber un gol entonces esas jugadas de medio campo es demasiado tiempo para que se use el bar aquí lo tengo ya sí quiero esto lo leo es

Voz 0239 28:24 la que solos estará sólo estará permitido retrasar la señalización de una infracción

Voz 1375 28:29 con el banderín silbato

Voz 0239 28:32 en situaciones de ataque muy claras es decir estamos para mí en una situación de ataque muy clara en las que un jugador esté a punto de marcar un gol o tenga un camino despejado en hacia el área de penalti del equipo oponente es decir para mi la jugada de Karim Benzema es claramente nos ha dado escribe claramente lo que me han mandado aquí quiero saber si esto es parte del protocolo o no sí sí perfecto pero es que eso te ya no explican

Voz 0514 28:59 yo era una oportunidad manifiesta de gol tú imagínate que a Benzema le meten una zancadilla en el medio campo

Voz 0239 29:04 y aunque ella sí escúchame una cosa pero si Iturralde no me hagas comulgar con ruedas de molino si esto es así Aldo quieres que te dé la razón directamente no hay por si alguien pensaba bueno no

Voz 1375 29:15 sí pero bueno por si alguien no ha visto la jugada describo la jugada

Voz 0239 29:18 la jugada es un pase no recuerdo que creo que está donde está Benzema Benzema hasta cinco metros por delante de la línea del centro en el que vale perfecto pero el camino hacia el gol empezó el camino hacia el gol sólo en una ocasión clara de gol en la que Benzema controla ahí tiene no sólo que tarda un futbolista profesional va desde esa desde esa posición a plantarse solo delante del portero pero desde luego no son diez quince segundos tras una jugada que se resuelven cuatro-cinco juego segundos mano a mano con el portero pero yo quiero saber si esto es protocolo o Protocol perfecto

Voz 0514 29:48 es decir esa misma jugada le pasó al Valladolid contra

Voz 0239 29:51 el Betis creo contra el Betis

Voz 0514 29:53 no pasó nada porque era el Valladolid

Voz 0239 29:55 si la jugada si no me equivoco está ya en tiene razón más de Valencia belicistas además minuto noventa y dos mil ciento noventa y tres

Voz 0514 30:03 las jugadas estas que están en el medio campo al árbitro asistente le dicen que repite como si no hubiese bar el ha visto fuera de juego levanta esta misma jugada al borde del área grande la hubiese dejado pasar y es así nos gusten gusta y no es porque lo diga yo sino es porque son las instrucciones que tienen los árbitros asistenciales pero sólo asistentes las jugadas de posible fuera de juego en el medio de campo

Voz 0239 30:26 el campo pero una ocasión clara de gol

Voz 1201 30:28 claro que en el medio una ocasión clara de gol ante el centro mira ante el

Voz 0239 30:32 por Teruel perfecto esta misma de Benzema es el reclamo

Voz 0514 30:34 esto es una oportunidad manifiesta de gol que lo que yo te quería decir Ile zancadilla a Benzema en el medio campo no es una oportunidad manifiesta de gol nunca aunque esté sólo Benzema porque porque es en el medio del campo

Voz 1201 30:45 vamos aunque Soraya sólo ha buscado el medio

Voz 0239 30:49 la oportunidad manifiesta de gol en una falta en el medio campo por lo tanto en el protocolo que tú me has leído pero nadie a ver pero que no que yo te Stephens Fancy estoy comparando lo quite el reglamento

Voz 0514 30:59 partió manifiesta de gol que si la LES también sería un aporte manifestado en el mediocampo pero no lo es y aquí pero hay una verdad

Voz 1375 31:06 no sólo hay ahí hay jugadas para mí yo creo hemos visto todos en el fútbol ocasiones más claras de gol de un tío que arranca el portero si es un es una ocasión clara de gol más clara que algunas que se producen en el borde del área min por favor que no deja seguir hice luego el tío marca gol echa para atrás que son quince II que es mucho tiempo quince segundos

Voz 0514 31:25 el bar yo no estoy diciendo que yo no estoy diciendo que no tengáis la razón yo estoy

Voz 0239 31:28 sí sí que les están diciendo a los árbitros asistencias viene

Voz 0514 31:31 eh no es decir yo estoy diciendo que les dicen los asistentes yo lo estoy aquí para dar información luego cuando tú me pidas mi opinión yo te daré mi opinión

Voz 0239 31:38 la informaciones informaciones los árbitros asistentes

Voz 1375 31:42 sólo tres jugadas del medio ambiente

Voz 0239 31:44 ante que eleva que levante el que aquel que tiene la inflación es tu pues eso sí que llevan que si el Madrid que están fuera de juego si hay un tío que manda en el bar o quemando en el arbitraje español que es capaz de decirle a un árbitro asistente que la jugada que hemos visto en el Santiago Bernabéu No es una ocasión manifiesta de gol claro está ese no está inhabilitado sino que es una ocasión más dice creo

Voz 1375 32:04 yo creo que creo eh mi opinión no estamos aquí solo para recordar lo que dice el reglamento que no lo creemos a pie juntillas porque si alguien lo controla el Estu estamos para una vez que sabemos lo que dice el reglamento plantearnos si tiene sentido común que una jugada donde un tío se va solo a buscar al portero eso no es una ocasión manifiesta de gol pero pero ver ahora claro entonces no podemos contarlos y entonces no el reglamento dice eso ya lo sabe no pero sí pero te explico fácil pero por lo que te dicen que un tío se planta delante el portero nos ocasión manifiesta de gol si va sola por el portero déjalo que lo vamos a si lo mete Easyjet entra se revisan El bar ven vamos forajido ha anulado coño no juego válido para el debate vamos a ver una cosa a ver aquello

Voz 0514 32:48 conceptos muy diferentes el primero en medio campo el árbitro de tiene que arbitrar como si hubiese bar perfecto vale estamos hablando árbitros asistentes que llevan rito asistente estamos veintidós jornadas lleva once jornadas arbitrando con bar arbitrando once jornadas con bar este otro asistente en la jornada ochenta hoy no ha tenido dudas por eso ha levantado la jornada ochenta cuando ya allí de ochenta veces ochenta actuaciones con el bar cogerá irá porqué porque al final la experiencia ya visto en casa y la experiencia acogerá hay dirá no me la vuelvo a Juanma jugada de estas la Feijóo si mete Gul luego entrar el bar pero a ver pero es que tenemos amigo once eso es lo que marca el reglamento o la experiencia es cuando más la experiencia y la televisión y te explico porque cuando han sido los que más veces al mejor a los árbitros

Voz 0239 33:33 yo cocino ochenta que en el partido ochenta Se va pasa por el forro la recomendación que le den claro porque van a estar van a arbitrar no

Voz 0514 33:39 a ver la recomendación va a ser la misma pero él va a ser más inteligente a la hora de utilizar esa

Voz 1576 33:43 a recomendar lo que es tremendo es que mañana va a abrir todas la jugada de Benzema

Voz 1375 33:47 abrir todas las polémicas de de fútbol

Voz 1576 33:49 el tres cero del Bernabéu a jugar Benzema va a abrir todas las polémicas

Voz 1375 33:53 junto al no no no no

Voz 1201 33:55 que es que llevamos diez minutos hablando de este fuera de juego que será el centro del campo que me han manda el protocolo y tal igual no creen que al final no no avanzamos al turrón y no quiere Iturralde ex con todo hecho el que destine al Betis al de pero donde por cierto la jugada polémica del Betis al que Madrid es la que iba a decir cosa para terminar sí sí

Voz 0239 34:14 los los árbitros asistentes

Voz 1201 34:17 no lo sabes te das tiempo que estamos perdiendo del atraco del Villamarín pero lo demás han mejorado

Voz 0514 34:22 es cuando la televisión ha incidido en los fueras de juego en las paredes y todo eso y entonces han aguantado mucho más en levantar y esto va a pasar es decir este árbitro asistente cuando vea la jugada va a decir bien a mí me recomienda que si estoy seguro porque el árbitro asistente levanta porque él está seguro cogerá dirá bueno voy a tener que estar todavía muchísimo más seguro para levantar iba a dejarse oír

Voz 1576 34:41 el recuerdo de tu una charla contigo al principio del bar

Voz 0514 34:44 no crees que te cambio en el

Voz 1576 34:46 metraje traje va a acabar con el árbitro de campo sea cada vez más gente que exige que pite el de la tele que el de la tele pite porque lo ve porque lo ve

Voz 0239 34:54 yo abajo no lo ven claro

Voz 1201 34:57 pero ya digo que no pero

Voz 1576 34:59 yo creo que no lo digo como una crítica pero que al final tanta tecnología tanto Bart tanto profesionalizar va a llegar un momento que alguien va a decir que Peter Le arriba no

Voz 0239 35:08 lo que hoy es el día hoy es el día percibe no ha ganado pero es que hoy es el día perfecto

Voz 0514 35:13 donde más tecnología y donde más árbitros ayer en la Super Wall en la final ha habido un escándalo terrible con los árbitros

Voz 1201 35:19 por una jugada no el antes de comprender pero pero ya digo

Voz 7 35:24 cuando cadenas final huele el día a día siete árbitros había Barnes

Voz 1375 35:28 a mí ya ha pasado y tú la pregunta directa es hoy Hernández Hernández se ha equivocado tú que crees que así todo cobardía ineptitud miedo miedo o corporativismo que es el que creo yo

Voz 2 35:42 enviar ya de jugada no que la gente lo tengo aquí no no no

Voz 1201 35:45 pues claro que te hayan mandado por cerrar y estoy tú me pagas

Voz 1375 35:50 es muy grave que lo que tú crees sea cierto

Voz 0239 35:54 por cierto me pare me parece gravísimo ahora tú ponen lo que

Voz 1375 35:56 ese gravísimo que este tío que hoy ha levantado la bandera con este enorme este y los otros se me parece muy grave que con el mismo reglamento este tío Boyle barras de la bandera se cargue la jugada de Benzema y que él mismo asistente con la misma jugada con el mismo reglamento dentro de ochenta partidos no la levanta

Voz 0514 36:13 porque habrá aprendido a los árbitros habrá aprendido

Voz 1375 36:15 es que los lo que quiere es que es vengan ya aprendidos

Voz 0514 36:18 es imposible a bueno sí pero no es imposible hecho que ha quedado claro que no

Voz 0239 36:23 tiene que pitar sin bar no no a ver en esas jugó

Voz 0514 36:25 nada se tiene que arbitrar como si no hubiese Bari in situ está asegurado que están fuera de juego levantas que pasa que que con el tiempo que con el tiempo este tipo de jugadas hoy saber qué va a dejar

Voz 2 36:35 estamos todavía vámonos ahorrará

Voz 1201 36:37 no fue fuera de juego todavía claro

Voz 1375 36:39 doce y veintiocho vámonos

Voz 1201 36:42 la al Villamarín donde hoy el Betis le ha ganado uno cero al Atlético de Madrid

Voz 1375 36:46 y con

