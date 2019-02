Carrusel último tramo: "El Sanedrín y la victoria del Real Madrid"

Voz 1 00:00 Guy Roux el Deportivo Cadena SER

Voz 1187 00:04 once y media de la noche diez y media en Canarias ya está Ponseti Manuel Carreño qué tal muy buenas hola llegando gritos en otro estudio bueno ya está Ponseti pegando gritos es una frase que vale no nos de la mañana de la feria era mayor ya está dando gritos pues todo preparado las cinco preguntas de rigor

Voz 2 00:20 yo creo que esta vez no son demasiado complicadas vale jugará Messi el miércoles si vale alguno me ha dicho que cree que no pero yo creo que sí

Voz 0231 00:29 sí

Voz 2 00:29 el miércoles Marcelo o refilón pues es donde más dudas tengo no no te puedo decir uno al azar no lo sé yo creo que Marcelo pero no lo tengo claro es el que más dudas tengo

Voz 1201 00:38 cliente está decepcionando más es lo que va de Liga Cutillas

Voz 2 00:40 yo estoy ya te la ha hecho alguna vez se le mar o Gareth Bale que son una si fuera un nuevo otra una X en la quiniela

Voz 3 00:47 pero el que más eh

Voz 2 00:51 Coutinho porque es el que más esperaba

Voz 4 00:54 el segundo Bale y el tercero limar pero es verdad que son una x en cada sala

Voz 2 01:00 a los tres bluff el del Madrid Bale el del Barça

Voz 1375 01:02 Agostinho el del Atlético alemán

Voz 1763 01:05 tiene razón Tebas en sus protestas contra la Ley del Deporte esto esto es fruto de un debate profundo que seguro que tendremos en El Larguero porque me parece un debate interesante mañana mañana con el ministro de parecer

Voz 2 01:15 se pone parece un gran protagonista para mañana

Voz 1763 01:17 qué qué dirías de Tebas que no tiene razón que no te

Voz 2 01:20 la razón por porque va a tener razón evidentemente piensa ante la última nota la bien estará mañana hay luego están si está por ahí Meana fíjate qué día hoy con Setién y Vinicius como para no está van a estar Meana cuántos billetes te quedan en el tren del mismo vas a dejar hubiera mucha gente al barco que da hace tiempo es agotaron pero la gente sigue subiendo lo que no sé si al final descarrilar ese tren porque ahora sí

Voz 1375 01:46 cada iba más gente vuelva solventado bien y como si quieres que te diga había un vagón daban tres vagones da verdad pues nada está creo que el equipo de la Super Bowl

Voz 1576 01:56 eh eh emitiendo ya desde

Voz 2 01:58 esta misma hora once y media iban a estar hasta las cinco de la mañana

Voz 1187 02:02 tengo la mañana hasta que acabe cuatro y bella

Voz 1375 02:05 cinco Cuando la apertura Pepa Bueno

Voz 1187 02:08 sea a partir de ahora desde las once

Voz 1 02:10 en ser más ha empezado la previa de la superarlo

Voz 2 02:13 que todavía no ha arrancado todavía queda mucha a ver qué está haciendo Ponseti compañero por una decisión arbitral

Voz 1187 02:18 discutida no me digas que también Éibar en la su pero esto no hay una vaya tal esta decisión discutida a ver es muy buenas noches pues no se míos ya han empezado en la previa

Voz 1 02:29 no tú vas a estar luego la ley tuvo y no no hay súper alguien serio tiene que está ahí también líos

Voz 5 02:35 la rituales también también también pero creo que no tantos como aquí

Voz 1 02:38 bueno el cuidado que la final de los Rahm hubo una jugada que no

Voz 1201 02:41 al si como no en el bar pero ha sido muy

Voz 5 02:43 cómica hay San queja muchos de los Árbitro

Voz 1375 02:46 pues nada luego estar ahí tú en el otro lado en en la Super Bowl que va a empezar de manera conjunta ser

Voz 2 02:52 Isère más luego se fusiona a partir

Voz 1375 02:54 a la una de la mañana a partir de ahora sólo Superbowl pero hasta la una bienvenidos al el sanedrín como cada noche aquí en el tramo final de Carrusel deportivo y enseguida con toda la banda que no sé si están ya todos por ahí puedo saludar a todos Antonio Romero que siguen la cabina transmisiones del Bernabéu o la Antoni muy buenas qué tal mano muy buenas a todos va a saber la Super Bowl

Voz 2 03:14 la verdad claro esta charla Ponseti vale perfecto está claro delantera hasta enlace con la mañana estarlo

Voz 1375 03:24 estamos en el gallego o la Gaye muy buenas noches va a saber la sí pero me lo voy a agravar la voy a

Voz 2 03:29 si tú no te digo un viaje largo hoy

Voz 5 03:32 a grabar y me la pongo mañana por la mañana

Voz 2 03:35 la quedado bien largo y duro no has tenido un viaje largo y duro también debe algún detalle que queramos no

Voz 5 03:43 cultural cultural está estaban Oporto pero no he visto

Voz 2 03:45 Casillas vale Julio Pulido muy buenas noches

Voz 1375 03:51 a saber la superó no

Voz 2 03:53 mira a grabar ni me interesa absolutamente nada

Voz 1187 03:57 perdona perdona oye perdona que nuestros equipos pero mañana metas Joe mañana público

Voz 1201 04:01 ha sido una beca no como una pistola

Voz 1187 04:03 no

Voz 1201 04:04 no llegaban dos una cosa no no no perdona tenemos un equipo de profesionales que llevan al que todos me supero no son ha dicho ha dicho no me interesa para nada on the hecho que ocurra no estará

Voz 6 04:14 venga oye el equipo de La Ser me interesa muchísimo pero la Super Bowl nada

Voz 1375 04:19 eh Miguel Martín Talavera muy buena y muy buena ver superó

Voz 1576 04:22 eh no no en el rebote que tiene esta semana

Voz 1375 04:24 no pero vale

Voz 3 04:26 y Pablo Pinto muy buenas muy buenas más haberla no tengo

Voz 1375 04:31 no vale en Barcelona Jordi Martí hola hola muy buena tú vas a ver superó oro no sólo a partir

Voz 0985 04:37 está como todos los años exactamente a participar en la retransmisión desde Barcelona con Sique Rodríguez y dio faja para hacer las conexiones porque en Barcelona hay mucha afición pero a mi mano más que la Superbowl me interesa mucho el espectáculo radiofónico que pivota sobre pues allí Saisó me gusta es una cosa que me gusta eso es un clásico

Voz 1375 04:55 ya sé que no va a faltar otra desde la una hasta las cinco la mañana hasta cuando acaben Marcos López hola qué tal cómo estamos tú lo vas a ver

Voz 2 05:02 eh

Voz 1375 05:02 yo voy a ver hasta que me duerma pero es de los míos aguantará hasta que Dios quiera

Voz 6 05:06 tampoco garantizo que llegué hasta las tres y media sí que garantizo no es pegarme Ponseti de esta banda porque como bien ha dicho Antonio llevan trabajando mucho tiempo para para construir un relato radiofónico que realmente muy pero que muy interesantes

Voz 1375 05:20 está aquí por ahí también hola Flaqué hola Manu qué tal

Voz 1296 05:22 buena situados a ver yo en mi caso las horas de sueño bancarias así que no verá la Super Bowl ella escucharé ahí tu ya Ponseti hasta que cuerpo antes

Voz 1375 05:31 vale Iturralde por supuesto que lava ver bueno yo voy a estar va a estar en lo que va a decir entonces sí nos falta alguien por ahí bueno y están Antón Meana ahí Javierre

Voz 2 05:40 que han estado muy pendientes de lo que decían los protagonistas hemos escuchado algunos en en Carrusel deportivo después de esa victoria del Madrid tres

Voz 1375 05:46 pero ante el Alavés hola Javi Herráez Antón Meana muy buenas hola qué tal buenas noches buenas noches ya no queda nadie por ahí no ya no quedan

Voz 7 05:52 bueno ya se ha ido todo el mundo la verdad que ha sido rápida

Voz 1375 05:54 Simao hoy la zona mixta en el Madrid

Voz 0239 05:57 hay pues tranquilidad saben que vienen partidos

Voz 7 05:59 es muy importantes por delante hoy era un partido también que había

Voz 2 06:03 ganar sí o sí para acercarse un poquito a ocho puntos

Voz 7 06:05 esa y a dos del Atlético Madrid la próxima semana se puede poner por delante si consigue ganar no será fácil en el Metropolitano además no han visto tarjeta ni en Ramos ni Nacho ni Modric tiene una todos los futbolistas todos sin lesiones sin problemas en Madrid es una balsa aceite

Voz 0239 06:21 antes de lo que se avecina que es todo en Champions

Voz 7 06:23 liga y en Copa frente al Barça este hombre Vinicius acapara todo dieciocho añitos lleva nueve partidos consecutivos jugando marcando goles y demostrando que la mismo

Voz 8 06:32 es la sensación del Bernabéu escuchamos o no no sólo yo pero como todos los jugadores todos los gatos son muy importante para Madrid a estoy contento desde Lima a Madrid Diego aquí hace seis meses si ha ninguna persona imaginaria que ya estaría jugando me quedo contento por eso ahora disfrutar ese momento hoy se que trabaja para mejorar no no ha jugado matriz juego no bajaba de que me temo

Voz 7 07:05 nave no teme a nadie le gusta juega en todos los campos quiere estar el próximo miércoles ahí está la dudas y jugará él o Being yo creo que este chaval no puede dejar de jugar porque hacemos el mejor de Marie o uno de los mejores es al que busca los compañeros se nota en el terreno de juego tenemos a escuchar a Thibaut Courtois al cancerbero Rubén al cancerbero belga que el próximo

Voz 0239 07:24 sábado a las cuatro y cuarto en el mes

Voz 7 07:27 pero puritano va a ser el portero ahora del Real Madrid dijo hace poco que le había caído o que esperaba le dijo en Bélgica que le podía caer de todo

Voz 0239 07:35 la va a que le cayera de todo ya que hay que matizarlo en la zona mixta

Voz 7 07:37 hablando de que sí que espera que el Cheyenne pero nada más dentro de los cauces normales si deportivos de un partido de fútbol como va a ser el que se va a jugar entre Atlético de Madrid

Voz 2 07:45 el Real Madrid creo que está un poco mal utilizado

Voz 9 07:48 porque claro que no holandés entendía bien me preguntaron por eso yo soy dije que espero que me pitan porque eso obviamente es algo pero yo le respeto mucho a la afición al club porque estuve ahí tres años gana trofeo siempre he dado todo por ellos que se interpretó mal porque lo que dije que me va a motivar más a porque esas son los pitos pero obviamente no las que me tiran cosas la cabeza yo creo que eso no hace parte de fútbol

Voz 7 08:10 bueno pues el ideal para va sondea perfil

Voz 2 08:13 en el Bernabéu donde la abrieron la cabeza

Voz 7 08:15 bueno la verdad que está feo en cualquier sitio que ocurra entre bueno pero que el pasado ahí sí que hay pero que está feo porque hay crisis ocurre hay que acabar con la violencia sea donde sea porque esto es un espectáculo deportivo así que habrá que seguir siempre la violencia sea donde sea ya lo que iba que eso que el Madrid llega el momento ideal a lo que se avecina como muy importante para este equipo qué es la Copa del Rey frente al Barça el próximo miércoles el martes rueda de prensa de Solari el miércoles viaje hasta Barcelona ya jugarse las semifinales de la Copa del Rey lo del metropolitano vendrá el próximo sábado

Voz 1375 08:45 no no hay tiempo para nada eh en cuanto termina ya termina la jornada de liga bueno termina mañana con el Rayo Leganés ya estamos pensando en el clásico bueno desde ya estamos pensando en el clásico ahora la última hora sobre Messi pero que ha dicho Solari y mañana pues

Voz 0231 08:56 ya le he visto tranquilo sin euforia ha defendido como ha podido el partido de Gareth Bale cree que su equipo es favorito en Barcelona porque ella Solari que el Madrid siempre es favorito considera que tienen hambre de recortar puntos y cree que se ha visto hoy en el campo que el Madrid quería recortar puntos rendirse en la pelea por la Liga y acabamos de escuchar en Carrusel hace nada lo que dijo sobre Vinicius yo Manu escuchando en la rueda de prensa creo que el brasileño no va a jugar de inicio el miércoles en Barcelona

Voz 2 09:26 crees que el brasileño no va a empezar de sí

Voz 0231 09:29 echarle creo que no le va a poner de inicio

Voz 2 09:32 pondría Bale Benzemá Lucas según tú y yo

Voz 0231 09:34 creo que sí digo es interpretar si es verdad en rueda de prensa pero yo creo que hoy con el partido que hecho Vinicius ha hablado muy bien de ley de como otras veces que la ropa los veteranos pero yo hoy intentaba sacarle en la respuesta algo a Solari no vi

Voz 7 09:52 pues aplicarlo e hinojo Vinicius tendrá que explicarlo porque es el mejor del Madrid al mismo

Voz 1375 09:57 en Italia creo ir igual es verdad que la eliminatoria pero

Voz 2 10:00 puede pretender reforzar un poco el centro del campo y poner un poco más a un jugador que trabaje más junto a Modric Casemiro Kroos bueno veremos a ver con Bale y Benzema es un que lo deja en el tintero sí sí sí

Voz 0231 10:11 hemos hablado con Abelardo después de la rueda de prensa Se va el Deportivo Alavés por carretera ahora a Vitoria Howell no parece el mejor plan para esta noche irse en autobús a Vitoria así que tranquilidad sin prisa en la radio Carrusel y la Superbowl cuando lleguen llegaron porque la verdad es que no está en las carreteras como para estar ahora

Voz 2 10:29 camino del autobús pues nada buen viaje

Voz 1375 10:31 los chavales el Pitu Abelardo y al Pitu y a toda la expedición de del Alavés hasta Vitoria Alavés que se queda séptimo ahora mismo pero con

Voz 2 10:40 los mismos puntos que el Betis el Getafe están los tres con XXXII pero ahora mismo está en quinto Getafe sexto Betis en Europa League séptimo el Alavés aunque con idénticos puntos por arriba el Madrid sí que ha aprovechado el tropiezo del Barça de que empató a dos con el Valencia

Voz 3 10:55 para ponerse a ocho en vez de a diez

Voz 2 10:58 sin embargo el Atlético en vez de estar a cinco está a seis porque ha perdido en Sevilla contra el Betis eso son los titulares de este domingo que nos deja ese Real Madrid tres Alavés tres Alavés cero goles de Benzema Vinicius y Mariano que marcó un golazo en una jugada sensacional que pase pega Isco que jugó dos minutos es muy buena se mete a Odriozola el centro y remate en plancha los antillana

Voz 1763 11:16 sabemos que ha pegado un remate sobretodo en plancha que es un tipo de remate más no Ventero o ochentero no ahora sede parece menos y ha sido un remate espectacular demasiado

Voz 2 11:24 desde la frontal del área pequeña como satinado llega a buscar el balón antes el Eibar le ganó tres cero al Girona goles de Rubén Peña hay dos echarles y a las cuatro y cuarto abría la tarde

Voz 1576 11:34 el Betis un Atlético de Madrid cero gol de Canal

Voz 2 11:37 desde penalti habido polémica una jugada ahora vamos a hablar con Iturralde González

Voz 1375 11:42 íbamos a hablar del bar que cada vez a mí es verdad que cada vez me está dejando más dudas

Voz 2 11:47 sigo creyendo en el bar creo que es bueno y que mejor al fútbol lo sigo creyendo a pies juntillas pero no como lo están utilizando en eso cada vez cada jornada creo menos creo en el bar pero no en los que lo utilizan y sobre todo en cómo lo están utilizando no sé qué es ahora le preguntaremos hay tú es miedo si es no sé que sea yo piense que el bar era una cosa un instrumento que nuestra para despejar las dudas de las jugadas polémicas es a eso venía el bar no va otra cosa es que es una herramienta para ayudar a que cuando el árbitro nueve viene en el campo te puedes ayudar a del bar sea como sea porque te lo dicen por el pinganillo porque tú vas a verlo al final dices pero bueno aquí con esto Alvar no es que al final tiene razón y el protocolo es así pues pues pues no está mal habrá que cambiarlo porque cuando nueve cuando diez de diez personas ver una jugada polémica decimos penalti los diez es que ha pasado algo cuando diez de diez o cien de cien decimos que el protocolo no está bien de inventado pues algo alguien tendrá que cambiarlo ya pues supongo que el año que viene lo cambiará no yo qué sé cuándo pero en una jugada como la del penalti de final a Morata que es penalti

Voz 1 12:50 puede que el árbitro campo lo vea pero

Voz 2 12:52 el del bar tampoco lo ha visto que ya dices pero bueno que tiene que pasar que les rompan el al tabique nasal Tassotti a Luis Enrique coño para eso no hace falta bar eso ya lo vemos todos los asistentes el cuarto árbitro pero el bar está para que las jugadas que puedo

Voz 3 13:05 en tener alguna duda que la despeje el el

Voz 2 13:08 no sé yo pensé que eso era el bar que iba a ayudar a solucionar dudas ahora el preguntamos hay tú que creo que hay algunos que que veremos si gana que tenemos cosas que preguntarle que lleva una tarde Iturralde a capa y espada y luego encima te vas

Voz 1201 13:22 el juego con algunos más

Voz 2 13:25 bueno eso en cuanto a los partidos de Primera División para terminar

Voz 3 13:28 irnos ya al Sanedrín y a los que ha

Voz 2 13:32 ha dicho lo aguanta también Dani Garrido antes según la cadena británica Sky han sido hallados restos del fuselaje del avión que trasladaba al futbolista argentino Emiliano sala se encontró en el fondo del Canal de la Mancha pero no han dicho nada sobre si ha aparecido también el cuerpo o los cuerpos del futbolista y el piloto solamente han dicho que han aparecido restos del fuselaje del avión aquí en Segunda División hoy cuatro partidos Mallorca dos Alcorcón cero Oviedo dos Cádiz uno Osasuna uno Granada cero Extremadura cero Sporting tres te digo yo que el día era redondo es que era redondo del todo

Voz 0231 14:04 no se ha jugado el Reus Elche

Voz 2 14:07 hay en Segunda División ahora mismo queda la tabla con Granada y Málaga que siguen en ascenso directo el Osasuna Depor Albacete y Alcorcón promoción haría en descenso Extremadura Reus Córdoba Nástic fuera de nuestro país en fútbol internacional sí sí ha ganado tres uno al Arsenal hat trick de al Kun Agüero ha debutado Denis Suárez con el equipo de Emery el United ha ganado al Lester cero uno llevan Pablo Pinto los de Solskjaer nueve victorias en diez partidos eso es nueve victorias y un empate vuelve Mourinho

Voz 1201 14:38 pues no lo que hay que terminar de decidir es de qué tamaño es la cama que le han hecho porque es alucinante

Voz 1375 14:44 canapé no es increíble Piojo

Voz 1201 14:47 ahora con el que se merecía

Voz 2 14:49 realmente esta cámara pero no se va a Mourinho no a cualquier entrenador pero Pamela está perfecto

Voz 1201 14:56 no ha demostrado que lo tenían más calidad de la que Mourinho pretendía decir en la rueda de prensa en la declaración pública igual que hizo fue que lo único que hizo fue echar paladas con perdón de mierda al jugador escalar malos como yo

Voz 1375 15:10 como él decía no era la igualdad acabase lo hizo el mismo eh

Voz 1201 15:12 también más de un vergel ha hecho unas de una vez ha hecho asimismo indicó sabe bueno yo no

Voz 2 15:17 te ha ganado cero uno Lester eh Valderrama por en Italia empate a uno entre Roma y Milan y en Francia el Paris Saint Germain ha perdido uno dos contra el Olympique de Lyon decía Pablo apuntaba bien que cuidado la eliminatoria United en baloncesto ha ganado el Unicaja al Real Madrid con un triple en el último segundo de la prórroga de Jaime Fernández jugador canario

Voz 1375 15:36 siete puntos quitarme Canal pero por algún ex

Voz 2 15:38 del estudio y bueno fantástico el Unicaja ha forzado la prórroga Llull pero luego en la prórroga sobre la bocina le ha dado la victoria Unicaja Jaime Fernández sigue líder el Barça con dieciséis victorias delante de Baskonia y Madrid con catorce Fernando Alonso ha dicho que reconoció ha reconocido al Corriere della Sera que ha cometido errores como por ejemplo dejar Mc Laren en dos mil siete o pensar que Honda competiría mejor y además no ha cerrado la puerta volver a la Fórmula uno y nada más que la Superbowl empieza en un rato contra los ramos de Los Ángeles y los Patriots de New England vale pues esto enseguida se incorpora Álvaro Benito enseguida vamos ya el sanedrín al Sanedrín y a la polémica

Voz 5 16:13 pero lo primero flaco porque están pendientes los del Barça del Madrid mañana por la mañana pruebas a Messi tú crees que juega el miércoles

Voz 1296 16:20 es pues dependerá de la verdad nadie se atreve a descartarlo hay más que Mc mucha prudencia en el Barça hay unos emplazar a lo de mañana están convocados los jugadores a las once en la Ciudad Deportiva ahí se valorará cómo está Messi después de la jornada de descanso de hoy y sobre todo se verá qué sensaciones tiene a cuarenta y ocho horas del partido Messi ya se perdió el cinco uno de la Liga tenía muchas ganas de jugar el clásico del miércoles pero e insisto prudencia y a ver cómo esta mañana de esa pequeña contractura que sufrió en el muslo derecho en el parte ante el Valencia el hecho de que acabara el partido ante el Valencia pues es un buen síntoma pero insistimos nadie se atreve decir ni sin y sin ni sino hasta preguntarle al propio Messi mañana por la mañana cuando vaya a la Ciudad Deportiva para valorar primero como está y luego con

Voz 1201 17:01 posesión no parece grave pero no no no es grave pero la

Voz 3 17:05 la es si merece la pena arriesgar en la ida hay Banks

Voz 1296 17:08 pero descansar me da la impresión que se fuera un clásico ultra decisivo para algún tipo de título Messi jugaría pero teniendo en cuenta lo que viene por delante al Barça y que es el partido de ida pues igual ahí

Voz 2 17:20 si se impone la en las dos últimas eliminatorias de Copa no jugó la ida Mi contra el Levante ni contra el Sevilla a lo mejor siguiendo un poco esa línea pues decir mira pues tampoco juega la ida lo pasa claro esta vez enfrente está el Madrid Jordi Marcos creéis que va a jugar

Voz 0985 17:33 hombre yo pienso en la línea de Joaquín es que no tiene porqué arriesgar tiene que arriesgar si se tratara de un partido decisivo de Champions de Liga pero por en la medida en que haya un mínimo riesgo Messi debería descansar ahora bien estas decisiones al final parece que las toma propio Messi

Voz 6 17:51 no tengan ninguna duda

Voz 2 17:54 Marcos tú qué crees

Voz 6 17:55 la mejor noticia para el Barcelona es que no hay comunicado médico porque habitualmente ya pasó con

Voz 2 18:01 en

Voz 6 18:02 con otro tipo de lesiones musculares que ha tenido Messi cualquier otro jugador si hay una lesión seria importante al incomunicada médico han pasado ya practicamente Veinticuatro horas mañana se va a evaluar ir dependerá como dice Pulido de lo que de lo que piensa y de lo que sienta Messi Messi acabó el partido todos vimos cómo acabó a los veinte minutos finales contra el Valencia el Barça tiene por delante desafíos mucho más importantes con todos mis respetos que una semifinal ida de la Copa del Rey contra contra el Madrid porque luego que da la vuelta y hay que ver cómo cómo queda también el partido de ida y por lo tanto

Voz 1201 18:33 yo creo que viene la Champions es que no debería arriesgar no debía arriesgar pero bueno no habrá nadie en Barcelona se pueda acercar a Messi para decirle oye creo que es mejor que no es saber tienes

Voz 6 18:45 sí es verdad es que es el el el mejor que que tiene en ese sentido

Voz 2 18:50 mismo porque les Cost el ya y además es bueno mira

Voz 1375 18:54 él se quedó cojo eh jugando o al treinta por ciento el último instó a Coutinho Seguí dejó a Messi él se quedó pues si había alguna falta que no no no no

Voz 6 19:03 pasión que dejó solo a Jordi Alba minuto ochenta y ocho ochenta y nueve de partido en un paseo

Voz 2 19:07 esos clásicos suyos cojo es más que un que

Voz 1763 19:10 yo Liverpool sé ahora cojo no vamos no no digo porque estaba lesionado simplemente estaba al tran tran y jugando en según

Voz 2 19:16 han tenido que han tenido el mismo ojo en el Madrid en el Barça y en el Atlético cosa es darse una pasta en un estrellón que simplemente resultado ser uno como una cosa otro otro más año otros menos pero Bale Coutinho y Le forma son miembros de la misma

Voz 1576 19:30 tanto el soldado Ryan entonces sigue sigue perdido no irrecuperable no está tirado toda

Voz 1201 19:34 yo ya soy yo no soy hablando pero todavía en la playa

Voz 1375 19:37 no parecía no sabíamos que adelantaba la mano pero no

Voz 0239 19:40 yo no soy amante de ni mucho menos pero bueno yo creo que comparar lo que ha significado Bale

Voz 1201 19:46 que no llevan tiempo lo a varios años

Voz 1187 19:49 pero bueno pero esperamos para árabe y con lemas

Voz 0239 19:51 como mero con con un niño es es una broma no semeja o no pero es que yo no no no

Voz 6 19:57 pero convendrán conmigo que ve lleva cinco años que yo no soy

Voz 1201 20:00 una enamorada de Bale pero yo no me ves es que prepara la comparación no se sostiene porque es otra otra novedad

Voz 1576 20:06 de distinta yo años

Voz 1201 20:09 pero yo yo lo situaron diferente a nivel diferente no se puede no se puede comparar a fotos decisivas de muchos

Voz 0239 20:14 correcto del Real Madrid temporalmente para empezar

Voz 1201 20:16 no tendrían que jugar finales de Champions estar en esa foto

Voz 1375 20:19 que no han estado todavía no va a jugar una final

Voz 1576 20:22 fuera de la Supercopa y aquí está Dani Garrido fue de los mejores de la levantó el mejor sabes que salió en esa foto esa día a lo mejor me lo mejor es mejor

Voz 1201 20:32 los día de la foto esencial de la foto fue Diego Costa

Voz 1375 20:35 en la Dina con la inercia del Mundial

Voz 2 20:38 no quiero hablar estuvo bien pero que

Voz 3 20:40 eh yo donde los comparo es que en los tres

Voz 2 20:43 la expectación ha sido mucho más alta que el rendimiento en los tres hasta ahora uno con más tiempo y otras lo menos la expectación que había de Bale su rendimiento no llegaba ni a la mitad en global ya se que salió en la foto bonita en el día de la Champions pero en general no en los cinco años que lleva lo de Coutinho en lo poco que lleva igual lo vele mar pues tres cuartos de lo mismo diez por ciento del acto eso es un poco de Le Mars esperaba mucho más también tres casos muy parecidos aunque evidentemente son luego los matices de uno y otro no tiene vamos

Voz 1375 21:11 ponerle la medalla de oro a uno de los tres pero luego Coutinho lleva un año más que limar

Voz 2 21:16 que debería haberlo aprovechado al menos para ese periodo adaptación y aparte ha costado el doble que tiene mar ha costado ciento cuarenta más dos bonus y no sé que hay setenta

Voz 6 21:24 bueno pero los setenta de de alemán comprenderemos que son como los ciento cuarenta para porque estoy de acuerdo con este dinero se gasta el Atlético de Madrid un fichaje

Voz 0231 21:32 pero si no no es que sea claro Story estáis

Voz 1375 21:35 el equivalente a lo el coloquio ya lo estén Tanic bueno

Voz 2 21:39 antes ir con Iturralde que se que todos tenemos ganas de hablar del Bari de las jugadas y que cosas que cada vez que entendemos menos Iker vamos a intentar que nos explique ahí tu si es que puede porque hay tú no es el y tú el comentarista arbitral de la SER tampoco tiene la varita mágica para solucionar los problemas y los marrones de los árbitros que son los que pitan y los que deciden pero a veces nos ponemos de acuerdo a veces no ahora intentamos solucionarlo con Iturralde González pero antes de eso creéis que van a estar en el Camp Nou la B V SA asentado como la delantera

Voz 1576 22:05 titular del Madrid Bale Benzema Vinicius para mí si con eso que ha dicho me ha dejado la duda de qué va a hacer con Vinicius pero yo creo que esta es la delantera titular

Voz 1375 22:16 y además Bale esté como esté va a jugar

Voz 2 22:19 no se lo he dicho antes a Dani en Carrusel aunque no esté al cien por cien Bale va seguir jugando porque yo es mi opinión Benzema asiento

Voz 1375 22:26 el cable y más como está ahora mismo

Voz 2 22:28 se ha ganado la titularidad email aunque no tiene un rendimiento para maravillada nadie bien Bale o está lesionado o está titular Bale está muy bien en el banquillo es incompatible

Voz 0239 22:39 yo no yo me fío mucho siempre de de Ana pero sí lo que ha dicho tiene más que ver con la intuición que con la información por la manera en la que ha respondido a la pregunta Sandy Solari yo creo que todo lo que no sea el miércoles Vinicius Lucas Vázquez Benzema seguía pegarse un tiro en el pie por parte de Solari me parece que hoy ve ha demostrado que está muy muy muy lejos del nivel mínimo exigible para ser ahora mismo titular en un partido grande en el Real Madrid tendría bastante más lógica que fuera poco a poco cogiendo la forma o intentando coger la formas el físico se lo permite el próximo día Tous Alejo con esos tres

Voz 1375 23:15 a la hora de partido cuando la defensa del Barcelona salga al revés de hola al revés de hoy ha salido titular y lo cuando faltaba media hora

Voz 0239 23:22 pero luego otra cosa es porque hay muchos partidos importantes yo en el fondo de lo que dice yo te entiendo yo puedo estar de acuerdo cuando llegue un partido absolutamente decisivo sitúa Bale tienes que apto para jugar haciendo cuesta mucho verlo en el banquillo pero a corto plazo el miércoles de titulares a David a Vinicius que sólo ha ganado a Benzema que es el capo dialogado aquel día reservado eso es lo que pasará Antonio porque la verdad es que no no maravilla que tú eres

Voz 6 23:49 es que dice que Solaris y tiene una virtud es que es justo lo dijiste hace unos días en esta misma tertulia luego si Solari

Voz 1201 23:57 está justo como tú dices a elegir no hay debate no

Voz 6 23:59 el debate jugará inicios jugará el Lugo

Voz 0239 24:02 a Vázquez a Benzema eventuales y luego ya veremos

Voz 6 24:05 edil será suplente que es lo que se merece Bale

Voz 1375 24:08 no no tengo no lo tengo nada claro si sigue no no hay discursos es cierto que que Solari es una persona

Voz 6 24:13 en justa y que sabe lo que tiene que hacer en cada momento y que es valiente

Voz 1201 24:18 no es que no te has caído no sólo dijiste tú es otro digo yo lo que digo si lo dijiste tu madre

Voz 0239 24:22 lo Pinto negaba lo brote verde de Solari no

Voz 1201 24:25 por que están ya no están

Voz 0239 24:28 están dispuestos a negarlo y no digo estuviste muy raro

Voz 1201 24:30 a ver brotes te mal

Voz 0239 24:33 Solaria ha hecho muchas cosas mal pero normalmente lo que ha hecho Solari es intentar ponen en el terreno de juego lo que están pues hemos recordado a micro porque es así

Voz 1375 24:42 no lo primero palabra gallego lo primero que hay que decir es que el

Voz 2 24:44 Ari ha vuelto a hacer un buen partido y la mejor noticia para Solaris que tiene a todos han jugado Bale Benzema y Vinicius ha empezado Bale por la derecha por la izquierda luego los ha cambiado al empezar la segunda parte Bale a la Izquierda que han mejora un poquito Vinicius a la derecha y luego han entrado Asensio Bale Mariano por Benzema y luego obispo pero bueno ahora hablamos también de lo que ha entrado dos minutos y medio la gala torcida rebotaba porque las acabado dos minutos para que aplaudieran a venir

Voz 1375 25:06 sí pero tiene a todos tiene a todos

Voz 2 25:09 Solari ahora con todos tiene que haber una delantera titular para mí la BV Gallego

Voz 0090 25:15 bueno yo yo creo que hoy hemos vuelto a ver que el Madrid físicamente está muy bien ojo ojo a los dos enfrentamientos ganar vamos a medir bien con el Barça de con el Atleti pero el equipo está fresco me gusta mucho Dani Ceballos otro que hoy ha hecho un gran partido yo creo que también está creciendo sobre el tema a Vinicius yo entiendo que el entrenador quiera sacar lo mejor de Gareth Bale

Voz 0239 25:38 y haga todo para recuperarle

Voz 0090 25:40 que sea ese futbolista que Soleil cree que es no pero cuando ha quitado a Vinicius de la izquierda Illa puesto en la derecha para darle a Gareth Bale algo en la izquierda porque estaba pasando desapercibido no lo siguiente partir justo si tienes al chaval que sale que cada vez que le llega la pelota de izquierda hay fantasía e imaginación en la gente se levanta de sus asientos está llegando al gol a la asistencia iba para que le pones avenidos en la derecha eso no es justo

Voz 1375 26:06 eso no es justo pues a mi a mi

Voz 0985 26:09 que Bale no juegue en el Camp Nou me parece un sabrán

Voz 5 26:12 pero perdóname Jordi pero Gallego tu crees que juegan en el Camp Nou

Voz 0090 26:14 pues yo sinceramente si Solari el justo estoy con

Voz 6 26:18 primero tiene que jugar Lucas Vázquez El

Voz 0090 26:20 la derecha milita en la izquierda de Benzema

Voz 2 26:23 el el sacrificado también yo yo dejaría Abel en el banquillo

Voz 0090 26:25 tienes sano en la segunda parte con el Barcelona cansado que Llasera otro partido de dale das media hora para que cabalga

Voz 2 26:31 pues todo pero esto un partido más O2 os en cuanto ya tenga ritmo cómo lo veis

Voz 1375 26:36 va a entrar es la duda lo que estoy diciendo es que porque no tiene ritmo Bailey para que lo coja en cuanto lo tenga

Voz 0239 26:44 eh

Voz 1375 26:45 sí sí sí nos veremos a ver si lo ha dicho en la sala de prensa Solari se ha dicho el otro día lo dimos unos minutos le hemos dado más la falta decir y el próximo día todo lo que pasa Pablo San lo que pasa

Voz 0239 26:55 qué Bell lleva sin ritmo desde que el año pasado Zidane se lo cepillar desapareciera del equipo titular Sam Bell lleva un año y pico sin ritmo no es tan sencillo coger el ritmo tener la continuidad física de poder jugar partido tras partido las lo tiene que ser Bell capaz de demostrar lo de lo ha demostrado

Voz 2 27:12 Jordi

Voz 0985 27:12 no yo os quería decir que es verdad parece que esté desconectado parece que esté a su bola pero de repente Sete desmarca te suelta un zapatazo que te obliga al portero hacer una estirada sacar un balón con una mano que ha sido un Balón de Oro eh pero creo que decir que de y yo lo que quiero es que no yo creo que yo creo que ellos prefieren que no juegue te lo digo sinceramente para mí el al aficionado del Barça le preguntas

Voz 5 27:35 si prefieren que no juegue destrucción estoy diciendo

Voz 0985 27:38 que es que tiene es que Bale no Notre Dame esto

Voz 5 27:42 porque de repente

Voz 0985 27:44 ya te digo está desconectado Fast un desmarque un zapatazo hoy oye

Voz 1576 27:47 la la la calidad individual de Bale yo creo que no lo discute nadie le discute el rendimiento que tenía el Real Madrid se discute sus numerosas lesiones

Voz 2 27:55 analiza para dejar de ser titular sin pena

Voz 1576 27:58 pero no le penaliza porque tampoco nos engañemos Manu el Estatut estrella Bale lo tiene y lo va a tener hasta el ya que el Real Madrid prescinda de él y le con la puerta y lo eche

Voz 1375 28:08 Pérez Bale no se llamar a Gareth Bale no hubiera valido cien mil

Voz 1576 28:10 pone sería titular en el Madrid seguro que no seguro que no claro que no pero seguro que no pero cuando juega Manu es verdad es verdad lo que antes no sé quién lo decía lo decía Romero aparecen grandes fotos porque jugó como dice Jordi tiene algo ya el tío tiene calidad individual y el tío tiene el y al final puede ser que no esté muy bien pero marcar las diferencias

Voz 5 28:27 esta conduce importante siempre están es verdad que Lucas

Voz 1576 28:30 ha trabajado mucho es verdad que Lucas es uno de los responsables de esta mejoría seguro el Madrid pero evidentemente el día de Hora H si alguien te pueden marcar las diferencias yo creo que te la pueden marca antes Bale que Lucas se llenan la boca siempre a su lado

Voz 2 28:42 oye que campo o quién crees que va a sentar en el Camp

Voz 1576 28:45 yo creo que a Lucas a Lucas habla de Light siempre

Voz 1763 28:47 Solari sobre sobrevive El partido de Spotlight todo lo que suele decidir Solari es el partido del Camp Nou yo coincido Romero en el resto es obvio que no está en buen momento pero simplemente yo que soy de los que están aquel que peor memoria tiene seguro te sale high Lights en la Copa al Rey con aquel ya se ha pasado mucho tiempo momento estaba mejor pero grandes partidos Copa del Rey aquel gol que hace en la chilena en semifinales la la tijera te sale el segundo gol al Atlético Madrid en una en una final te sale el golazo de de tijera lo dicho es decir yo creo que los días grandes el está a mí me cuesta pensar que Bin no estén en el sinceramente no tengo información él me fío de lo que dicen Javi Antonio hoy Meana aunque todo yo creo que funcionamos un poquito

Voz 2 29:26 sí porque sensaciones pero yo creo que a Vinicius aunque me parezca injusto que creo que es injusto creo que va a sentar a Vinicius creo que va a jugar lo que hace la derecha porque esta forma convocatoria Benzema jugar B sea sacrificado inicios aquí

Voz 1375 29:40 no hay que olvidar que creo que a hacer una gestión

Voz 1296 29:43 de tres partido al Madrid en siete días Levin el derbi le viene clásico del miércoles deviene el derbi del sábado le viene el Ajax el siguiente miércoles firmen parece que quizá por sentar a Vinicius no implica que él no considera beneficios como el hombre claves no que los reseñado para partidos de lo mejor el considera más importantes que el partido de de ida en el Camp Nou igual para igual para solares más importante de inicios fresco de cara aunque tenga dieciocho años pero tenerle seguro para el derbi para el Ajax si no no no

Voz 2 30:08 bien jugarle tanto en el en el creo que es sin

Voz 1296 30:11 en la alineación del miércoles tanto sobre todo en el caso del Madrid que es el que tiene el calendario más apretaba más más sexy de ahora hay que leerla también lo que le viene por delante Quílez y luego estoy de acuerdo con Jordi creo que al Camp Nou a día de hoy de todos los hombres que del Marine ataque el que más les sigue intimidando es Gareth Bale

Voz 1375 30:27 Pablo a quién crees que va a sentar en el campo

Voz 0090 30:30 qué bien porque yo lo entiendo yoga benignos

Voz 1375 30:32 Lucas va a jugar porque hoy es que no ha estado ni en el banquillo nada un descanso de de libro para que sea titular próximo día Benzema no

Voz 2 30:38 quién le quite entre Bailey Vinicius es que

Voz 1576 30:41 dado lo acaba de decir es que en la rueda de prensa la falta horaria decir estamos yendo poco a poco ya el próximo día le toca otra vez titular de ochenta minutos

Voz 2 30:48 con Bale dices veréis si baila que puede parecer más o menos injusto pero tiene pinta el que se va a caer es vinilos

Voz 1576 30:54 de todas formas yo creo que la buena noticia que tiene el Real Madrid Manu es que ponga quién ponga se ve que por fin después de haberlo pasado muy mal la temporada el Real Madrid tiene fondo de armario tiene un Benicio que se enganchado tiene a Bale que vuelve con su estatus estrella claro perdido Lucas que incluso le dan descanso juegan en Barcelona tiene por supuesto a Benzema que yo creo que tiene muchos recursos yo creo que el Real Madrid antes veía principió principio temporada que tenía pocos recursos hay gente que está completamente de ese enganchada y más en el caso Isco lo que se ve es que ahora el Real Madrid tiene dos titula Es dos laterales derecho que pueden jugar con garantías tiene dos laterales izquierdo que que apareció Reggi de la cantera que puede jugar con garantías yo creo que se demuestra que el Real Madrid más allá de la pérdida de Cristiano Ronaldo tiene un tiene una plantilla importante

Voz 0239 31:37 sí pero la sumaba perdón hasta el nueve

Voz 1187 31:41 Mariano Rajoy ha totalmente no ha dicho no está

Voz 2 31:44 también claro no estoy diciendo que Mariano vaya a ser una

Voz 0239 31:46 la una solución definitiva de aquí a final de temporada en no que en estos dobles pares a Talavera el Real Madrid tiene dobladas todas las posiciones en el campo y le faltaba sólo tener doblada la posición de Karim Benzema ya estaba cómo no indiscutible porque Mariano físicamente ha estado fuera toda la temporada hoy ha jugado quince minutos ha marcado un pedazo de Charro si el físico espeta tiene un recambio

Voz 1201 32:09 yo creo que vino para darle diez quince claro

Voz 1375 32:12 yo creo que hay veinte allí no hay partido como sí que hay

Voz 2 32:14 en el Casemiro Llorente que antes no lo había que ahora lo hay

Voz 0239 32:17 artistas hay respiro hay partido en el reggae lo Marcel

Voz 2 32:20 también hay partido hay que antes no lo había sin embargo a Benzema yo creo que no hay partido pero si Mariano estaba hay quince minutitos veinte y darle respiro Benzema porque está

Voz 10 32:28 pero hombre lo ha dicho entre Marcelo perdona Jordi creo que a día de hoy no debería

Voz 1296 32:33 partido

Voz 2 32:34 pero ya yo quiero pensar que más

Voz 1375 32:37 pero es un caso distinto ahí creo creo que el caso barcelonista pero a día de hoy vamos a ver yo creo que no

Voz 0985 32:42 yo me de la mano a Marcelo seguro que el Real Madrid le querrá recuperar totalmente me gusta yo es decir es que en la segunda parte en el carrusel yo creo que con mucho acierto Se ha hablado hoy de partido abierto de Manu de la cifra ideal adjetivo partido raro uno hasta el gol de Vinicio hasta el ochenta

Voz 1201 33:03 para cerrar el partido e incluso Álvaro Benito

Voz 0985 33:05 a un partido que está tonto Antonio Romero ha destacado las setas del Alavés de que decir que no me ha parecido tampoco un una segunda parte tan completa del Real Madrid porque estos comentarios se han hecho con acierto en el carrusel

Voz 1576 33:17 pues mira yo para que se quede tranquilo Romero sí ve brotes verdes ya en el Madrid si veo que ha habido un clic en las últimas semanas y que al menos ha encontrado la manera con la que jugarse lo que queda de temporada los jugadores con lo que jugársela la idea

Voz 1201 33:29 mira hasta dónde va a llegar no claro pero que

Voz 1576 33:31 ahora ya está en la línea correcta desde luego cuando viene por una cuestión

Voz 6 33:34 física fundamento

Voz 1187 33:35 sobre todo de la de la de la columna vertebral

Voz 2 33:39 hemos Modric Benzema están los tres en un punto que suele cambiar al equipo yo creo que si nos dicen en diciembre estamos estamos empezando sobrero hace un mes nos dicen que hay un en Navidades que va a ver un Madrid Barça y las sensaciones que le va a pasar el Barça por encima el Madrid sin embargo ahora yo no lo veo muy igualado yo diría cincuenta cincuenta yo tengo yo no veo un favorito bueno sin Messi íbamos a ver pero aún con Messi que Messi es el mejor jugador del mundo y lo hemos dicho siempre pero aún con Messi yo creo que ahora mismo el Madrid Barça es una eliminatoria al cincuenta cincuenta y con la vuelta en el Bernabéu que también es otro pequeño detalle sea yo hago yo creo que está cincuenta y uno Madrid cuarenta y nueve Barça pues por eso que acababa de decir a por la vuelta en el Bernabéu quince Reyes rédito que habíamos quedado cómo ha cambiado la película digo

Voz 5 34:26 es que hace un mes los dice Madrid Barça es decir los enfrenta setenta y uno por esa película por esa película y por otra película

Voz 0239 34:31 lo que hay que irse muy atrás quitando la Copa del Rey contra rival con todo el respeto menor hay que irse muy pero que muy atrás yo creo que de Barcelona lo tendrá bastante fresco en la memoria para enterrar en un partido a doble eliminatoria el Real Madrid que me cuenten los miembros del sanedrín destacados en Barcelona cuando fue la última vez que a doble eliminatoria el Barcelona eliminó al Real Madrid

Voz 0985 34:53 no acuerdo me han meapilas mal porque el recuerdo que tengo más reciente son las cuatro copas consecutivas y ahora ya o descolocado no

Voz 0239 35:01 creo que eso está muy pero que las las Cop pero que la Copa Jordi Si no te igual

Voz 0985 35:06 España ha perdido algo de buscarlos marcó pases al parecer

Voz 0239 35:11 si la es a un partido una final las dos últimas finales te recuerdo que el Madrid en la Copa sea pasado por la piedra al Barcelona en el cara a cara tú que eres un tío con buena cabeza maravillosa memoria

Voz 0985 35:21 ya te lo dije ayer que pedí veinticinco

Voz 0239 35:24 claro te pediría que me dijeras cuando es la última vez que el Barcelona a doble partido elimina al Real Madrid y te tienes que ir bastante bastante atrás toda esta agua la Guardiola como Mourinho no

Voz 1201 35:34 yo recorre pero sí está claro es que va

Voz 0239 35:36 es la prueba del algodón definitivamente para que

Voz 1201 35:39 ya sepamos si también te verdades tiene a raíz de ahí o no tienen raíces se quedan alguien pero como como que Barcelona sale que va a reservar a la no me refiero no merecía

Voz 6 35:48 lo que no me refiero que respuesta de equipo tiene si es el Barcelona de la primera media hora contra el Valencia por supuesto que nadie tiene muchas opciones es el Barcelona que juega la primera media hora contra el Sevilla en la vuelta de la Copa yo creo que el Madrid lo puede pasar mal aquí en el Camp Nou

Voz 0090 36:02 yo lo que creo es que puedo por determinadas circunstancias el Barcelona que parecía no se quería desgastar en la Copa para llegar bien a la Champions que era lo que interesaba ahora le toca le toca a un toro que le va a obligar según está el Madrid para el Barça meterse en la final de Copa va a tener que jugar muy bien va a tener fe van a tener que aparecer sus mejores jugadores cosa que antes parecía que no iba a hacer ni falta de mal que estaba en Madrid y ahora va

Voz 2 36:28 que sí que Baksi va a ser muy exigido

Voz 0090 36:30 esa vamos a ver como madridista

Voz 6 36:33 también ese claro es que ya no no es que da la sensación de que esta eliminatoria sólo jugó al Barça el Madrid también

Voz 1201 36:39 va a estar muy exigido al Barça

Voz 1375 36:41 pero es que el Barça ya lo venimos viendo cada temporada que

Voz 6 36:44 bueno bueno que es un equipo irregular que suele cruel regular cero

Voz 1375 36:47 mira Valverde lo dijo en la rueda de prensa creo que el bien

Voz 2 36:49 pues no dijo no al Real Madrid en el mejor momento

Voz 1375 36:52 tiene el Madrid es el mejor momento de la temporada este sea el Madrid

Voz 3 36:54 estaba muy herido Antón Meana que acaba de llegar

Voz 1375 36:57 de aquí a Gran Vía treinta y dos del Berlín venido Antón mucho

Voz 2 37:00 un día feliz por muchos motivos

Voz 1201 37:02 dar enhorabuena pero hay tantas cosas buenas que felicitarte hoy hay una hay una especialmente el dos venía oyendo el intercambio ya