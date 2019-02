"Hemos dado cámaras a los refugiados para que retraten su día a día en los países de paso"

Voz 1

00:00

pues mi nombre dice es que la de Castro soy fotógrafa potente y dirijo el proyecto se ahora mismo tenemos una exposición en la escuela Aleix en Madrid que se llama treinta y cinco mil quinientos noventa y siete que el el título se corresponde con con la cifra de personas que que han contabilizado que han muerto intentando llegar a Europa y tres de es hemos querido hacer un proyecto además se fotografía española solidaria del decidimos aparte de enviar dinero a a varias meses pues visitarles en persona que las personas que habían huido pues siria de Irak Afganistán etc etcétera pues que fueran ellos los que contaran a través de la fotografía pues cómo es un día en su vida en el país de paso en el que que están no ir les hemos dado cámaras desechables IED las posiciones la mezcla las fotos que han hecho escolástica mar desechables ido al parte pues quería relatarles ponerles un rostro que a esta gente que siempre son cifras no todas las personas hayan cruzado Mediterráneo todos había caminado durante años hasta llegar a Europa en todas son muy duras hemos alucinado bastante cuando íbamos revelar donde veíamos el resultado gente sin llenar ningún tipo de conocimiento lo que lo que ha salido de y no bueno humanizar un poco todas a tragedia