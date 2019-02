Blas de Lezo, Clint Eastwood

Voz 1389

00:50

a ti qué te sugiere todo esto bueno conquistado el conquistador no era Vox también dijo que el que el cine español se quedase con sus bodrios después escucharemos esa respuesta que ellos seguirían viendo es Bud bueno discal no vale en los primeros veinte minutos de Mel Gibson hay que verla entera eh no valen los primeros veinte minutos de Gran Torino hay que verla entera dicho lo cual yo creo que Blas de Lezo sí que tiene un peliculón encima como Blas de Lezo la mitad de los héroes militares españoles de la historia bueno decía esos historiadores de Martes y Trece España no acaba donde empieza el mar Aybar Casp a seguir no bueno fue un imperio en este país nadie pero lo que ocurre es que ahora somos un país del montón y las películas sobre Blas de Lezo las películas de las grandes batallas españolas de sus grandes derrotas de sus conquistas de cómo fuimos también perdiendo sangre vida países hasta mil ochocientos noventa y ocho son producciones muy caras no tenemos dinero para producir nuestro pasado lo tiene Estados Unidos lo tiene Gran Bretaña pero nosotros perdimos la historia es algo muy poético y muy triste pero no podemos darnos el lujo de recordarnos en la pantalla grande yo haría una película sobre eso sobre cómo al no poder conocer nuestro pasado Netflix lo que conoce