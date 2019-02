"Felicidades, Facebook, aunque ya no eres lo que fuiste"

Voz 1 00:00 efectivamente si ven

Voz 3 00:16 hoy Facebook cumple quince años así que estamos preguntando si pueden vivir sin esta red social

Voz 4 00:22 todas dicen buenos días buenos días soy Ángel de Madrid se busca convertir

Voz 5 00:27 Don muro de propaganda absoluto yo me lo paso de me gusta pero no era lo que era el principio no está mal pero Si bueno

Voz 3 00:38 un beso un beso Ángel gracias

Voz 4 00:40 hay quien se lo quitó Ángel como Amparo de Alicante Diego de A Coruña

Voz 6 00:43 me fui dando cuenta poco a poco que la gente colgaba estaba de vacaciones estaba o comiendo está subiendo escéptico estaba jugando a esta playa hilo colgaba todo yo no colgaba nada entonces me daba la sensación de que si no cuelgas nada es que no tienes vida o que no eres feliz y un momento camina me gusta participar de eso entonces lo quite eso de estar ahí colgando tu vida entera no me gusta

Voz 7 01:07 en esta vida y tendemos a apartarnos de lo que no nos gusta yo no tengo facebook ni

Voz 8 01:12 sí tengo Twitter por qué porque los tuve porque los tuve

Voz 4 01:17 gracias Diego desde Carlet en Valencia Ramón

Voz 9 01:21 ha ayudado a encontrar amigos que hace tiempo que no veía ahí incluso compañeros de mili es una herramienta incluso de de publicidad propia pero tienen una cosa mala esa cosa mala creo que es pesa son mucho más que todo lo bueno que puede tener que es cualquier elemento subversivo puede meter una

Voz 4 01:35 noticia falsa trescientas personas que le les reportan sin contrastar esa noticia y ese es el problema las Fake News las noticias falsas vive Alicante

Voz 10 01:45 todo consciente que tengo lejos a los que tengo fiscalizado ya los que tengo un poquito más lejos no nos podemos ver un tiempo pues si tu un poquito método que de Espasa central que me pasa un poco Javi Javi si yo e implante lo lógico ya está todos podemos cotilla

Voz 11 02:03 todas todas Mena arrasa de Madrid

Voz 12 02:06 por más que insisten es que lo haga algunas amigas pero no niego en rotonda me parece una red para cotillear

Voz 4 02:14 última parada en Bolivia desde donde a partir de ahora nos escucha nuestros ir opinadores Julen de Irún

Voz 13 02:19 buenos días a todos desde la paz y felicidades Facebook prestos quince años pero sinceramente yo creo que deberíamos empezar a preguntarnos qué ha supuesto Facebook para esta radicalización ideológica que estamos sufriendo porque esto de estar leyendo cosas que solamente te gustan las pensar en solamente las cosas que te gustan uno tras descontar nuevas ideas buenos días efectivamente vivir en una burbuja verdad estando de acuerdo contigo mismo que bien que hace liquida sin contradicciones

Voz 14 02:47 son las siete menos diez las seis menos diez en Canarias

Voz 4 02:53 terminamos de celebrar los quince años de Facebook con Ángeles de Sevilla

Voz 15 02:56 yo no soy consciente desde cuando tengo fe muy no sabía cumplía quince años ya lo que sí recuerdo en el dos mil dos es hijo y muy activa porque fue cuando mi primer cáncer entonces así que tenía el Facebook para comunicarme con toda la familia tengo familia fuera de España y años repartida por España y así no tenía que está cogiendo el teléfono iban viendo a Homero lo que iba contando el el grupo que hicimos de y etcétera pero ya desde que llegó orgullosa ya todo el guasa y ahora no a penas los

Voz 16 03:28 gracias Ángel es cuánta gente se verá identificada en esto que está contando a Virginia Madrid no tengo escritas tengo facebook me ha servido para contactar con gente que lleva mucho tiempo sin saber que ellos sonantes vive en el extranjero no me lo quito por eso pero sí es cierto que prácticamente no vida hace en el Facebook iba psíquicamente intentó por todos los medios evitar las Fix Nits porque la verdad es que creo que está plagado coteja dejemos un poco lo que lo que le vamos porque no nos podemos creer cada palabra que nos dice

Voz 4 03:57 sobre Venezuela Pepa pues ya mañana que no tenemos más de bueno y luego