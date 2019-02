sí sí me parecen quiere gente que ha hecho cuatro precisiones importantes una que no está contento lo ha dicho así está contento

que no todos los países europeos lo apoyado y que por tanto hay que seguir trabajando para ampliar a todos los países de los europea esta posición que el apoyo al el presidente interino ha no es una podría yo para decir así en calidad de en te cumplir la tarea de transición es convocar unas elecciones para otra cosa en tercer lugar que aprovechó así para El Grupo de Contacto allí es muy importante también lo que ha visto sobre las relaciones con México dieron ayer en cuarto lugar el desencadenamiento de un plan de ayuda cuatro concreciones se importantes los jueces completamente está bien que el momento de recogimiento cose las tareas para los próximos días

conocimiento muy muy muy medido muy modulado y muy descafeinado apela a España al respeto al multilateralismo algo imprescindible porque es nuestra acción exterior nuestra estrategia de Acción Exterior las que nos obliga a esto porque reconoce es sólo para el esas elecciones lo antes posible la Constitución venezolana habla de treinta días presidente encargado habla de nueve meses a un año pero sobre todo especialmente porque este reconocimiento el presidente no nos ha dado ningún detalle de todas la que es la representación diplomática si no lleva aparejado este reconocimiento la retirada actual del embajador y el reconocimiento de un nuevo embajador queda el nuevo presidente encargado honestamente creo que es un reconocimiento muy descafeinada

bueno es la segunda comparecencia de Pedro Sánchez sobre Venezuela en una semana y me pregunto si era realmente necesario son realmente necesarias sino hubiera sido más prudente lo hiciera el ministro de Asuntos Exteriores y reservar la fe el presidente pues bueno es que ahora el presidente ya no queda nadie que que puedo hablar por detrás de él si hay que hacer alguna corrección a matizar algo segundo yo he echado de menos distanciarse un poco de el intervencionismo unilateral que propugna la administración Trump que está llevando la voz cantante en todo este asunto y tercero sinceramente creo que este no es el papel que debería estar jugando España debería estar jugando lo negro

pero ojo que si España no tiene un papel de liderazgo en América Latina Nos quejamos si decimos o América Latina se juega todo en otro sitio y España no lidera comunidad cultural natural las situaciones complicadas que ha sido la soledad

bueno asemeja a ver qué hace finalmente Méjico eh no es tanto no bueno todavía no está en el grupo de contacto pero está de observador está en la tesis de mediar eh de mediar que no es algo que va a haber de momento el grupo de contacto si Ignacio el reconocimiento al presidente ha sido limitado porque había hablado sienten cargado efectivamente es es muy relevante y a mí me gustó mucho también que haya una referencia explícita a la población española en Venezuela ya la presencia de empresas españolas en Venezuela yo era entonces mil españoles siempre hace una cosa