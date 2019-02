Encuentran a un español que no tiene una opinión formada sobre la gala de los Goya

Voz 1 00:00 Nuestros nuevos programas viajeros más sesenta años con atractivos destinos de Costas circuitos países lejanos mucho más a precios especiales pensión completa pago en tres meses pide tu folleto de cruceros más sesenta años y club de vacaciones y recuerda que Viajes El Corte Inglés Somos agencia acreditada para la venta de Imserso Viajes el Corte Inglés expertos en viajeros más sesenta años estoy Javier de Class quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia puesta ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbala por el parabrisas

Voz 4 01:04 en Hoy por Hoy Punto y Terry

Voz 5 01:14 buenos días muy buenos días Pepa Bueno tal estás pues mira un poco cansado y eso la gripe como todo el mundo no

Voz 1 01:20 que va que va no es que me he pasado todo el fin de semana buscando en Amazon refugios no

Voz 5 01:23 Leire Pérez por favor ya los explicará el pequeño comercio pero qué quieres que le haga las tiendas de mi barrio no venden refugios nucleares compra

Voz 6 01:30 donde lo que te dé la gana pero no lanzan mensajes apocalípticos que bastante tenemos cada día no yo no lanzan mensajes apocalípticos Putin lanza mensajes apocalípticos yo sólo soy proactivo bueno empieza ya con los titulares del futuro porque seguro que futuro Pepa Bueno vale venga dentro Careta

Voz 1 01:46 los titulares del futuro

Voz 1022 01:49 Llamazares deja Izquierda Unida voluntariamente al descubrir que le han cambiado la cerradura de la sede el político intentó entrar por la ventana por el bien de la Izquierda pero los vecinos llamaron a la policía es una muestra de calidad de la democracia el CIS da al Eibar ganador de la Copa Davis el Centro de Investigaciones Sociológicas asegura también que en las próximas elecciones refresca hará por la tarde casado inicia su viaje al centro pero Carmena se lo peatonaliza a pesar de las quejas del líder popular lo cierto es que ahora el centro da gusto yo no creo que sea tan raro a Vox crea la sub división Bob negros la formación trata de quitarse así su imagen de xenófobos y no descarta crear también Vox mariquita gracias adiós encuentran a un español que no tiene una opinión formada sobre la gala de los Goya el sujeto que permanece en observación clínica podría sufrir daños en el lóbulo parietal Venezuela aclara que detuvo a varios periodistas porque sus continuas eran farragosa Maduro ha recordado que una cosa es la democracia y otra la gramática el inglés ambigüedad ambigú un taxista se deja el taxímetro en marcha durante la huelga ya horas sede debe cuatro millones de euros el hombre se ha concedido una semana para pagarse o se verá en los tribunales el juez del proceso cita como testigo a M punto Rajoy pero nadie sabe quiénes por el momento las sospechas se centran en un tal Manuel Rajoy propietario de una panadería en Almuñécar muy fuerte

Voz 1 03:30 oye pegue dime y más sabemos de ese Manuel Rajoy

Voz 1022 03:34 de Manuel pues mirando mucho que su especialidad son las Maddalena

Voz 1 03:37 las de experta poco más sobre su posición política

Voz 5 03:39 en una de esto nada ningún dato el periodismo de investigación esta semana eh vale me quedo me queda pendiente ese tema en cuanto tenga algo interrumpe y de cualquier otro eh pero cualquier otro cosa sabes adiós eso aquí nos quedamos esta mañana pendientes de esta comparecencia del presidente del Gobierno prevista inicialmente para dentro de un minuto para las diez en punto en la Moncloa sobre la posición de España en relación al reconocimiento de Guardo como presidente de Venezuela nos quedamos para escucharlo y comentarlo

