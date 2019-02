Las asociaciones de consumidores piden la voz de los usuarios en el conflicto taxi y VTC

Voz 0480 00:00 buenas de bastante movida sobre todo en Madrid y Barcelona con el conflicto de los taxis y la súbete hace nosotros hemos querido hoy plantear a las asociaciones de consumidores como ven este conflicto que soluciones ven porque el conflicto no es sólo de nuestro país es también de otros muchos países en Francia en Alemania en Italia en Estados Unidos donde ella ha ganado Over por ejemplo en Rusia donde conviven en Portugal donde se acaba de regular es decir un conflicto Glock aval pero aquí qué está pasando pero sobretodo una visión que hasta ahora se ha visto poco que piensan Ikea soluciones ven las asociaciones de consumidores lo escuchamos

Voz 1853 00:46 Facua nosotros tenemos claro que hay que proteger los intereses del sector del taxi porque es parte débil frente a una parte fuerte que son grandes multinacionales que dominan el sector de la juguetes es pero eso no significa que les demos carta blanca para que haya una regulación a la medida de los intereses de quienes desde el sector del taxi están trasladando reivindicaciones hay que pensar también en los usuarios nosotros por ejemplo pensamos que no hay que aceptar que haya que esperar una hora para que la UBS llegue que haya que pedirlo con esa antelación tan desproporcionada siempre hacemos lo menos malo sería solucionar el tema con esa distancia obligatoria de entre trescientos y quinientos metros ojalá que tendría que estar la UBS que perdiéramos pero en cualquier caso hay muchas cosas que regular en este sentido no se está teniendo en cuenta en absoluto los intereses de los consumidores se intentar simplificar aquí es un conflicto a dos bandas CTC no son dos porque dentro del taxi hay asalariados hay propietarios de una licencia hay propietarios de muchas y dentro de las subespecies peces están las plataformas multinacionales pero también están los asalariados también están las empresas que tiene varias licencias Juan muchísimas licencias digo veces

Voz 4 02:17 soy José Ángel Oliván el secretario general de los consumidores pero lo primero que tenemos que decir es que lo que no tiene sentido es que un mismo servicio tenga dos reglamentaciones esto se produce porque los gestores de las vs como está como ha reconocido el propio sector tradicional de las empresas de TC está utilizando sus licencias de manera fraudulenta por lo tanto en ese sentido los taxistas tienen absolutamente toda la razón no obstante tenemos que decir que para la solución del problema general del servicio de este servicio tanto el de billetes es como de taxi es absolutamente imprescindible la presencia de los consumidores en la mesa de negociaciones que es algo que no entendemos todo el mundo tiene a los consumidores en la boca todos están defendiendo nuestros derechos por lo visto pero nadie nos quiere preguntar

Voz 6 03:22 dando una Romero presidente de CECU Confederación de Consumidores y Usuarios yo creo que los consumidores tenemos claro cuál es la situación y obviamente las soluciones a esta situación lo primero y primordial es que estamos una europea donde se promueve la liberalización de la diferente tipo de servicio en segundo lugar yo creo que todos los consumieron queremos que en todos los sectores haya competencia la competencia Sunny la competencia mejora la calidad de servicio a los a los consumidores y ajustar lo máximo posible el precio entonces yo lo que le pido a la Administración y no me refiero al Ayuntamiento o a la Generalitat pero sobre todo yo creo que ha al Ministerio ejes entendía que e intentar otra vez de una mesa tuviésemos estar todos los agentes interesados yo obviamente es que esta situación estas implica directamente para que me senté hacemos hubiésemos de qué manera podemos hacer que este servicio que ofrecen los someterse se pueden seguir realizando en las ciudades que interese pero con unas reglas de juego esas reglas de juego lo que tienen que hacer es primero no generar competencia desleal con otros servicios similares como pues ser del taxi pero ahora mismo tiempo que sea lo suficientemente competitivo para que es interesante obviamente y genere puestos de trabajo y por supuesto de respuesta a los consumidores que tiene este tipo de servicio

Voz 7 04:37 porque la propuesta del taxi siempre van para perjudican las heces porque están pensadas para poner barreras a las heces no hablamos de que el sector del taxi sea menos rígido por ejemplo que no tengan porque tener una un único modelo de coche que no tengan porqué tener las restricciones a los conductores que tienen al número de días que trabajan porque no hablamos en en facilitar la vida el taxi para que sea más competitiva

Voz 8 05:01 Iliana Izverniceanu soy la directora de Comunicación y Organización de Consumidores y Usuarios el conflicto con el sector del taxi las vs heces un conflicto que se ha enquistado en nosotros la primera reflexión que queremos es que las administraciones todas y cada una han mirado para otro lado sabiendo que este conflicto iba a llegar a un momento muy intenso como es este nosotros somos defensores del servicio público del taxi creemos que es un servicio que necesita ser regulado pero por otra parte creernos la libre competencia portantes que encontrar dos regulaciones diferentes porque estamos hablando de dos servicios diferentes que dan respuesta en determinados momentos de muy de una manera muy diferente por tanto creemos que la solución pasa por diálogo por supuesto tolerancia llegadas de de negociar por ambas partes con un responsable de la Administración un mediador nuevo no ha sido capaz nadie hasta ahora de lograrlo y que se entiendan insistimos desde que es la clave que son dos servicios diferentes pero por supuesto entendemos que tiene que haber un servicio público como es está aquí y que no puede desaparecer años