Santiago Ponce: "No tenemos ninguna medida de prevención"

Voz 1995 00:06 hoy por hoy con Toni Garrido se conocen ustedes la última hora de la política exterior de este país vamos a conocer la última hora de la política interior en este caso muy Interior hoy el planeta entero celebra el Día Mundial contra el Cáncer la lucha contra el cáncer es una enfermedad que causa la muerte de ocho millones de personas en el mundo es una realidad en la que viven más de treinta y dos millones de pacientes y todo el entorno porque el cáncer es como cuando tiras una piedra al agua se eleva una primera Onda Cero una segunda depende de cerca que esté gallega piedra esa onda sacude más sacude menos se lo pedimos el pasado el pasado viernes queríamos que hoy nos acompañan ustedes no crean que lo siguiente de reproche no haber juicio todo lo contrario pero queremos conocer la experiencia de dos fumadores

Voz 4 00:59 Cynthia

Voz 1995 01:00 y Alberto muchas gracias por haber venido placer cuando hay sumó por última vez ya este fin de semana esta mañana los mando todavía tu casa Alberto Baeza cuanto más a menos mediadora sí es mediadora estabas en la SER cuando no Canino se van cuando fue más el día más o menos Alberto cuatro

Voz 5 01:26 los cinco cigarros depende un poco de la sino

Voz 1995 01:28 social no está mal y en tu casa Cynthia yo fumo

Voz 6 01:31 bastante menos yo normalmente solamente los fines de semana tampoco me considero que estoy muy enganchada pero lo asocia así como a mí salidas

Voz 1995 01:39 mal alguna vez habéis intentado dejarlo sí

Voz 6 01:43 sí porque no me gusta siempre como asociar mi salida es como al que tengo que tener siempre un paquete de tabaco en el bolso entonces sí se tienes que salir con humor

Voz 1995 01:54 de tabaco

Voz 6 01:55 como no sé qué me lo pide el cuerpo cuando salgo con mis amigos lo que sea

Voz 1995 02:01 insisto en que no hay reproche son juicios de valor es conocer un poco porque tus hábitos seguro que son las de mucha otra gente y cuando hablamos se vamos a dar datos enseguida la cosas va a dar cifras datos porcentaje pero quedan ahí no va a ningún sitio que conociendo vuestra experiencia la de Alberto seguro que tenemos un dato a un poco más cercano de la realidad Alberto tu podría salir de casa sin tabaco

Voz 5 02:24 y es compraría de imagino

Voz 1995 02:30 qué te ha pasado alguna vez devolver a casa porque sea te has dejado las llaves no importan tanto como el tabaco no me he olvidado ninguna de las dos cosas creo pasado has intentado alguna vez de formas firme dejar de fumar

Voz 5 02:42 no no te lo plantea

Voz 1995 02:46 Nos va a contar enseguida a la datos terribles tú sabes que el tabaco es la principal causa de del cáncer de pulmón que es uno de los tipos de cáncer más mortales pues esta es la realidad claro que que yo también soy vuelve a existir no hay reproche no hay juicio de valor al contrario agradecemos mucho que

Voz 5 03:05 que estéis aquí

Voz 1995 03:08 bueno como os vais a acompañar durante toda la mañana vamos a tener la oportunidad de conocer los datos de conocer la opinión de un oncólogo y la vuestra así tratamos de hacernos un una composición un poco más exacta porque generalmente o dar o tenemos datos a tenemos opinión pero esta vez hemos querido juntarlas ambas por cierto la buenos días tú fumas te acuerdas que yo fumé cuando tú fumas porque tú compras de yo no miento se está así de pero pero muy muy poco muestra es una modalidad de fumador que deberíamos hablar de será que la compra tabaco pero si yo fumo cada fin

Voz 3 03:46 puros habanos me gusta relajarme con esto no sé si es fumador fumado o no pero bueno

Voz 1995 03:52 van a vosotros comprar nuestro verdad de Alberto deberemos otra opinión tiene no sé si esto tiene mérito comprarlo no es el día mundial de la lucha contra el cáncer el tabaquismo recuerden la principal causa del cáncer de pulmón la primera causa de mortalidad tanto en hombres como en mujeres cuando hablamos en España incomprensiblemente

Voz 5 04:13 ahora formamos más que nunca

Voz 1995 04:17 a a Marcos redactora de Sociedad de la Cadena SER la habrá buenos días

Voz 1276 04:20 qué tal y como esta es una semana hace pocos días

Voz 1995 04:23 decíamos los datos del informe presentado por la sociedad española en Médica que dicen esa estatua

Voz 1276 04:27 bueno pues en el mundo entorno a la mortalidad lo que hablaba según la Organización Mundial de la Salud nueve millones seiscientas mil personas fallecieron víctimas del cáncer en dos mil dieciocho prácticamente dos de cada diez tenían cáncer de pulmón y si nos fijamos en España pues los tumores son la segunda causa de muerte solo por detrás de las enfermedades del sistema catorce de los infartos por ejemplo el cáncer mata a más hombres que a mujeres de cada cien mil personas acaba con la vida de unos trescientos hombres frente a unas ciento noventa mujeres de nuevo pues eh fumar es lo más letal el tumor de tráquea bronquios y de pulmón mata a más de veintidós mil españoles al año aunque la cifra se ha reducido un poquito ha sido ligeramente un cero coma tres por ciento en relación a un año antes sin embargo Toni sigue quería decir que hay que desterrar esta idea de del cáncer como una enfermedad terminal porque también es cierto que aumenta la supervivencia más de la mitad de los enfermos de cáncer un cincuenta y tres por ciento aproximadamente sobrevive a los cinco años del diagnóstico de esta enfermedad y por ejemplo si hablamos de del cáncer de mama pues esa tasa de supervivencia es mucho mayor llegamos a hablar de un noventa por ciento de Superman

Voz 1995 05:33 ese sería los los tipos de cáncer más habituales en nuestro país

Voz 1276 05:36 bueno los tipos de cáncer más habituales en en nuestro país en primer lugar son el de colon y el de recto en segundo está el de próstata luego el de mama el de pulmón y el de vejiga pero claro esto es a nivel global luego hay grandes diferencias en si hablamos de hombres

Voz 3 05:49 mujeres pues esta mañana escuchábamos

Voz 5 05:52 con con Pepa un dato preocupante la

Voz 1995 05:57 no hay ayuda hacerlo cuando pensamos en lo terrible que es una enfermedad este tipo pensamos que la administración no solamente tiene grandes oncólogos trabajando en una cura sino de que puede llegar a tanto al enfermo como a la familia a pasar por ese trance pero queríamos esta mañana es todo lo contrario no existe esa ayuda

Voz 1276 06:13 el problema es que prácticamente todas las comunidades autónomas el noventa y cuatro por ciento según un informe que está presentando ahora mismo esta misma mañana la Asociación Española contra el Cáncer pues el noventa y cuatro por ciento de las comunidades no ofrece ayuda psicológica ni a los enfermos de cáncer ni a sus pacientes o en el caso de que la ofrezca esta ayuda pues es bastante insuficiente hay cuatro comunidades Canarias Cantabria Baleares y Murcia que directamente no tienen planes contra el cáncer y en el resto de las autonomías pues podemos decir que son papel mojado porque la mitad de los casos más o menos estos planes no se ejecutan así que más o menos unos doscientos treinta y cinco mil españoles necesitarían tratamiento psicológico pues para hacer frente a la ansiedad la depresión que van asociadas a esta enfermedad pero casi nueve de cada diez no lo están recibiendo o está muy muy por debajo de lo que sería recomendable para ellos para que se hagan una idea a nuestros oyentes yo creo que esta esta idea es bastante esta imágenes bastante clara casi la mitad de los hospitales públicos directamente no prestan este servicio y lo que mucha gente no sabes que este servicio muchas veces lo necesitan más los familiares que los propios pacientes claro porque el el paciente al final es quién lleva las riendas de este proceso es quién recibe toda la atención hospitalaria efectivamente es quien sufre la enfermedad pero sus seres queridos muchas veces son los grandes olvidados del sistema no tienen herramientas para saber muchas de si tienen o no tienen que hablar de la enfermedad con el paciente con su familiar sufren crisis emocionales muy muy duras IN esto pues un psicólogo es fundamental y muchas veces

Voz 1995 07:38 bueno vamos a poner el foco en el el tabaquismo como como problema nos llama mucho la atención la hora según los datos aumenta el número de fumadores en España

Voz 1276 07:47 sí a ver vamos no decimos nada nuevo no lo comentaban eh Cynthia hay Alberto antes no decimos nada nuevo se hablamos de lo nocivo que el tabaco en España es la segunda droga desde hace años más consumida en nuestro país suena a tópico pero dos tercios de los fumadores continuados es decir de los fumadores que que fuman diariamente ojo dos tercios va a morir

Voz 6 08:05 fruto de este mal hábito así que las ventajas de

Voz 1276 08:07 el dejarlo pues bueno Seven obviamente desde el primer día pero a los diez años el riesgo de morir de cáncer de pulmón se reduce a la mitad estamos hablando de de una de una bajada muy significativa y como dices pues desgraciadamente aumenta el porcentaje de quienes fuman a diario según la última encuesta edades del Ministerio de Sanidad uno de cada tres españoles fuma cada día hace cuatro años eran un cuatro por ciento menos y lo malo es que ese mismo treinta y tres por ciento de españoles reconoce que nunca jamás se ha planteado dejarlo ellos siguen estando más pegados a la cajetilla que ellas consume un cuarenta y seis por ciento de los hombres frente a un treinta y cinco por ciento de las mujeres aunque es verdad que esa diferencia entre sexos Se estrecha mucho si si hablamos de la gente más joven

Voz 1995 08:48 pues Laura barcos esto son los datos insisto por eso hemos invitado a gente que no son datos que son personas como usted Laura muchísimas gracias Alberto dos de cada tres hombres que fuman van a morir Si yo te pregunto tú te subiría a un coche que se va estampar que dos de cada tres veces te va a estampar tú te subiría a esa

Voz 5 09:08 hombre visto así es un poco fuerte de asimilar pero es que me plantearía es no fumar así no fuera morir quiero decir que no es por dar un poco de prepotente pero no sé

Voz 1995 09:20 te subiría a ser igual pero saca lo que contexto estoy subiría ese ese coche pues si tengo que ir a algún sitio vamos a vivir un poco convencido perdón lo quiera hacer tampoco no no no que no ve ahogar ni yo quiero hacer ningún reproche es una especie de verdad es todo sería lo último debemos que nosotros a Santiago Ponce que es doctor de la Unidad de Investigación Clínica de cáncer de pulmón del Hospital doce de Octubre Santiago buenos días

Voz 3 09:46 buenos días

Voz 1995 09:48 usted eso ha sido fumador yo soy así

Voz 3 09:50 sumados

Voz 1995 09:51 los entiendo soy exhumado es decir que cuando uno fuma ya va a ser el de toda la vida

Voz 3 09:54 siempre el riesgo disminuye de las enfermedades cardiovasculares oncológicas pero nunca se iguala a cero el cuerpo tiene memoria las células del epitelios pulmonar lo sabeos los tienen memoria al igual que que el hábito no saludable impacta a lo largo de tu vida el tabaco aunque ciertamente de decrece el impacto a lo largo del tiempo pero siempre algo de más riesgo vamos a tener

Voz 1995 10:24 es usted que empieza a fumar

Voz 3 10:25 pues empecé a fumar básicamente la universidad en el Colegio Mayor por un hábito aprendido como casi todos no eso es una realidad no dejé de fumar básicamente cuando empecé a hacer la residencia de R1 R2 IFOP por una cuestión realmente convencimiento aunque es muy difícil no el potencial de adicción del tabaco es muy alto la compañera decía que ella sólo fuma el fin de semana bueno es un hábito de consumo uno puede beber solo el fin de semana uno puede fumar sólo el fin de semana lo cual no quiere decir que no sea uno fuma dos ex fumador de fin de semana no esto pues ciertamente impacte menos en su salud que si lo hace a diario o en más cantidad pero impacta

Voz 1995 11:12 de igual modo del parece que cuando hablamos además es investigador hablamos de estudios hablamos de porcentajes pero se les olvida las las personas tratamos a los fumadores como una especie de Massa muy homogénea iguales todos cuando pues probablemente lo siento no sé si es conocerse no se sentía Alejandro pero promete lo único que primero se une

Voz 3 11:33 es el tabaco informalmente poco poco más

Voz 1995 11:36 diríamos un poco más en las personas

Voz 3 11:38 esto sin duda yo creo que hay un déficit no de atención a esta parte de la población que tiene un problema que es el tabaquismo y que los sistemas de salud al igual que decías que no se atiende a los pacientes integral mientras sus familias tampoco atendemos a los no pacientes pero como has dicho casi con toda seguridad futuros pacientes no estamos haciendo ninguna medida real de prevención en esto

Voz 1995 12:02 sentía que investiga el cáncer como explica que hoy en febrero cuatro de febrero del dos mil dieciocho fumé hemos más que nunca bueno ya había más gente que empiece a fumar ahora con todos los datos que tenemos sobre la mesa

Voz 3 12:16 bueno yo creo que en España hemos vivido una época hace unos años con la ley antitabaco en la que hemos visto reducir realmente el hábito yo creo que la regulación y el hecho de tener que prohibir pero prohibir lo que creo que está mal no es bueno impacta en la salud fue positivo en su momento y ahora hemos vivido un relajamiento en la aplicación de la propia ley que es una ley restrictiva pero estamos relajados no es infrecuente ir algún bar en Madrid y que se fume dentro de algún bar no eso está prohibido pero no es infrecuente verlo is sobreros todo eh la parte de la regulación prohibición puede estar uno más o menos en desacuerdo pero funcionó y lo que sí que hay un déficit a mi juicio importante es en la educación sobre todo en la educación básica en nuestros niños para evitar cuando lleguen a la adolescencia que sabemos que es el periodo donde habitualmente por una por por bueno pues por hábito aprendido no por eh emular los compañeros que no están pues estos niños los tenemos que decir con un déficit de educación sanitaria que es casi una constante en el país pero en este caso contra el tabaco yo creo que eso en Gap un punto en el que necesitamos mejorar como ese

Voz 1995 13:37 a usted lo hace de manera habitual como le dice usted a alguien que tiene cáncer de qué manera

Voz 3 13:43 bueno pues uno siempre puede pensar que es muy complicado no un paciente cuando llegan nuestra consulta habitualmente ya bueno si no lo sabe atisba que tiene un problema serio un problema de salud muy serio no yo creo que es bueno que la noticia o la o la situación el diagnóstico sólo de un oncólogo por ante una noticia que quiebra no sólo unas es una situación personal sino también familiar laboral que es el impacto duro que tienen esta enfermedad es bueno que lo ligué hemos a las alternativas terapéuticas es bueno que no sólo el oncólogo cuando ésta explicando que hay donde está el tumor también pueda explicar sepa que alternativas como podemos enfrentarnos a la enfermedad como Podemos quizá conocerla un poco mejor y ofrecerle para ese paciente en concreto una alternativa terapéutica que sea poco tóxica que le pueda permitir seguir con su vida yo creo que el objetivo tiene que ser que los pacientes sigan con su vida y que al mismo tiempo controlemos alguna manera esa enfermedad

Voz 1995 14:48 hoy es el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de la Sociedad Española de Oncología Médica asegura que en dos mil XXXV habrá un cuarenta por ciento más de casos de cáncer nuestro país pero luego no

Voz 5 14:58 a la la bueno y es que también que cuatro de cada caso

Voz 1995 15:03 son evitables y mejoraremos mucho la ciencia pero el caso es que vamos a tener más Kansas debemos estar preparados para para eso no se vaya doctor porque ahora llega el momento de la lucha Fina vamos a llamar así no detenemos a un oncólogo tenemos a Cynthia también tenemos Alberto que ha decidido fumar a pesar de todo no ha cambiado nada bueno

Voz 5 15:25 a nivel físico y no digo de escuchando al doctor a no bueno tampoco es que fuera muy consciente de los datos así como a han dicho

Voz 1995 15:33 sí pero ver que si yo lancé mira si tú escuchas esto

Voz 5 15:40 cómo se te queda en nada no me produce tampoco un impacto muy negativos y es pero tendrá unas ganas de fumar no no tampoco tengo creo que un fumador muy compulsivo entonces mal

Voz 1995 15:53 bueno enseguida hablamos con un oncólogo y hablamos con hablamos todo si ustedes quieren también maderos esos mensajes al nueve cero dos catorce sesenta sesenta hoy vamos a hablar de política interior muy interior

sí

con todo ligar lo tengamos unos cuarenta minutos compartiendo un programa de radio con

Voz 1995 21:12 lores coincide con Alberto que han venido esta este estudio como hablábamos con el doctor Santiago Ponce cada uno tiene su historia personal relacionada con el tabaco que no son solamente estadísticas Cynthia tu caso turcos de La Beouf más

Voz 5 21:25 el primer cigarrillo es es ese era muy malo verdad ese sabe a rayos

Voz 6 21:31 al principio bueno no me gustaba mucho pero al final pues ha seguido prolongando coló año oí

Voz 1995 21:40 pero tú sólo fumas el fin de semana

Voz 6 21:43 normalmente si a no ser que sepa

Voz 1882 21:45 las circunstancia me encuentre me sienta muy estrecha

Voz 6 21:48 está por por lo que sea hay sí que tiendo a liarme un cigarro o a comprarme

Voz 1995 21:56 Guillem tu casa Alberto recuerdas el primer cigarrillo de tu vida

Voz 5 22:00 si te gustó Si bueno es que yo no empecé fumar tabaco pero te gusta si te gusta en cuando te que te ríes

Voz 1995 22:16 la diciendo alguna vez surge la vida social cuando alguna vez no sé si es conocido alguien interesante que también hay una parte de fumar que tiene una componente muy social pero yo alguien muy interesante el hombre o mujer de vuestras vidas la pareja ideal lo Lois conoció fumando habéis realmente dice bueno esto es fumar es maravilloso porque conozco gente genial

Voz 6 22:35 se liga muchísimo pidiendo mechero sí sí vaya yo tengo amigas que han a sus pareja pidiendo mechero

Voz 1995 22:44 amigas dice no vamos a entrar en datos de la destrezas es un hábito muy muy social alertó

Voz 5 22:53 sí bueno claro es decir no está tan mal visto como otra serie de cosas entonces bueno sí

Voz 1995 23:02 pienso que estar yo fui mi casa solo también entonces tampoco es decir canalizado nadie tampoco Brazomar pero uno de los motivos del repunte Laura nos contabas que es una gran operación para para que este país dejara de fumar en los espacios públicos una ley de dos mil once que funcionó muy efectiva pero ya está no hemos vuelto como sociedad a engañarnos en acabar con ese hábito

Voz 1276 23:23 claro el problema es que eh la ley antitabaco fue efectivamente muy muy eficaces ese sacó la cajetilla de los lugares públicos eh y aquello sí fue muy serio en los datos eh tanto a nivel de educación como la bajón en el consumo de tabaco en hombres y mujeres ahora hay muchas organizaciones por ejemplo el Consejo General de Enfermería la Organización Médica Colegial también lo ha pedido alguna vez que que exigen un poco como como comentaba también el doctor que se le dé un nuevo impulso a esa a esa ley antitabaco por ejemplo se habla de cosas muy concretas espacios que ahora mismo no están regulados pero que es verdad que las el los niños son son el colectivo más vulnerable

Voz 6 23:59 de hecho dicen que que a ellos les afecta hasta diez veces

Voz 1276 24:01 es más que a un adulto un solo cigarrillo siendo ellos fumadores pasivos entonces piden por ejemplo que que dentro de los coches en los que haya menores eso esté regulado no se pueda fumar dentro de del del propio coche de una familia donde haya niños abordo que pasa que bueno esto más

Voz 1995 24:17 otras grandes empresas

Voz 1276 24:19 eh con lindan con la esfera privada La Esfera de los espacios personales y bueno hay un poco de debate ahí pero es cierto que hay muchas organizaciones que piden que se le dé un nuevo impulso a la ley antitabaco

Voz 1995 24:29 estarás conmigo en habrá que tampoco podemos exigirle al Estado que regule lo que es de sentido común si tú decides un coche cerró cuántos hijos atrás decide fumar en fin pues contra la insensatez y la estupidez poco puede hacer el gobierno más allá de de de de de interpretar una serie de normas doctor el

Voz 5 24:50 el autoengaño forma parte de de la deuda de fumador o yo lo controlo lo puede dejar cuando quiera bueno me

Voz 1995 24:56 esta hay soy así

Voz 3 24:59 creo que el supuesto o creído autocontrol forma parte de manera imprescindible de casi todos los hábitos nocivos para la salud no

Voz 28 25:08 del alcohol del tabaco de la

Voz 3 25:11 los hábitos dietéticos perniciosos uno siempre cree que es menos malo en Hoy es un mecanismo de bueno de no sentirse tan mal no cuando un atisba que algo puede ser nocivo para asimismo reincide en esto no pues es humano no tratar de minimizar no

Voz 1995 25:29 pues Cynthia Alberto Si en algún momento decidirse el próximo año de dejarlo el cierto no parecerá verdad que vaya dejarlo pero si en algún momento necesitéis algún consejo qué consejo le podemos dar

Voz 3 25:43 hombre yo creo que lo primero es plantearse no que cuáles son los impactos que va a tener lo que uno hace ahora no para un problema de salud a cinco a diez años sino plenamente pensando en la etapa más complicada de la vida no cuando no ya empieza a tener más años no y sobre todo en este país que vamos a vivir muchos años no yo creo es lo que una vez uno tenga en mente que es bueno dejar el tabaco yo les recomendaría que se acercarán a su médico de atención primaria porque muchas comunidades autónomas pues hay programas que aunque son deficientes hay programas de atención de tabaquismo no para intentar dejar de fumar yo creo que pedir ayuda en este sentido no es malo se tiene al tabaco como una adicción que uno puede de manera autónoma dejar y muchas veces puede que sea posible pero yo animaría a todos los fumadores a que lo piense en un par de veces acerquen a su médico de atención primaria y de pidan ayuda en este sentido

Voz 1995 26:36 hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Santiago Ponzio doctor de la University de la Unidad de Investigación Clínica de cáncer de pulmón en el Hospital Doce Octubre un hospital con algunos de los mejores profesionales guerreros de la lucha contra cualquier tipo de enfermedades de país muchísimas gracias gracias a Marcos compañera gracias insistía Alberto no se de Metro está mandando mensajes de que iba a fumar no estaba apuntando el nombre de Santiago de Santiago por si acaso por si acaso Cynthia muchísimas gracias hombre placer seguro que hay otros dile a tus amigas que seguro que hay otros sitios Donato delegar maneras para alega en los corrillos y muchos amigos se puede hacer de otra manera que claro que sí sí es fácil yo yo lo consigues es muy difícil pero después te besa Teguise estos cómo era yo que todos los días necesitaba encender es sin ponerlo en mi boca en fin Cynthia desde muchísimas gracias por darnos vuestro testimonio porque queríamos que fuesen personas no solamente datos fríos sino personas muchísimas gracias un placer gracias a vosotros seguimos

Voz 2 27:42 a Toni Garrido