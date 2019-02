Ariel Rot: "Es maravilloso empezar una nueva profesión a estas alturas"

Voz 2 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:09 si hacemos caso a los tópicos España o Bajo en jamón tiene el tacto de la piel de toro y destaca a simple vista por la brillante luz del sol vale pero adquirirían que suena no sé el ejercicio de buscar los sonidos que la mayor parte de los extranjeros que vienen a nuestro país asocian esta tierra escuchado desde fuera nuestro país sonaría guitarra española para algunos la castañuelas

Voz 1995 00:54 y ampliando la investigación de este sonido que son a nuestro país encontramos a un científico

Voz 5 01:01 Ariel Rot muy buenos días todo hola qué tal relativa a que te suena a todo lo que existe es creo que forma parte de de los tópicos de la tradición y tal vez al sonido de hace unos cuantos años atrás afortunadamente en los últimos años están pasando un montón de cosas este el auge de las bandas en los últimos tiempos es importante este creo que se cree una una escena interesante y bueno suena a música popular y tradición mezclada con vanguardia

Voz 5 01:41 creo que unas nos podríamos sorprender mucho ya de hecho yo lo estoy haciendo viajando por España y escuchando este a los a los músicos de Cavaterra lo vamos a hacer caso

Voz 1995 01:52 deben hacer caso varios porque a día de hoy de las personas más capacitadas para responder a esa pregunta mañana día cinco de febrero la dos de Televisión Española de emitir el primer capítulo de uno programa titulado Un país para escucharlo en él Ariel Rot va a recorrer las distintas regiones de este país para conocer su música y lo que es más importante sus músicos que no es lo mismo en empezamos así

Voz 6 02:15 a lo largo de mi vida viajado sin he bailado Roth en la plaza del pueblo vestido marinero y algunas de esas capítulos sin querer o queriendo de metido en mil menos una nueva aventura en la que explorar un país de música lleno de paisajes sonoros

Voz 1995 02:37 oficialmente Ariel Rot después de cuarenta años aquí debe ser ya el argentino más español de España

Voz 5 02:44 no sé pero oficialmente hoy me convierto en presentador de tele lo cual me da bastante bastante este Luca había hecho saber y todo tu vida pero nunca habían sitios el presentador de televisión non jamás además con unas ganas experiencia no sí bueno maravilloso empezar una nueva profesión a estas alturas de la vida no esto siempre siempre es excitante este siempre sorprendente entonces sobretodo bueno con un con un proyecto tan

Voz 5 03:15 eso encontrarme con con músicos algunos colegas otros desconocidos y juntarnos hablar charlar de una manera informal y espontánea tocara de una manera espontánea quiero decir que que las actuaciones no están armadas serían un poco como contarte el salón de casa a tocar con ellos yo creo que ahí es donde se produce la magia donde sale la verdad

Voz 1995 03:42 que Wendy es daban ha recorrido vas a recorrer Sevilla Madrid y Asturias Barcelona Granada Euskadi Galicia Aragón Murcia imagínate que ese viaje lo tienes que hacer en mil novecientos setenta y seis que es el año en el que tú llegas lo de comer en casa clara lo que ahora esa furgoneta deseó

Voz 5 03:58 bueno bueno viajábamos en un ciento veintisiete y en una R cinco

Voz 1995 04:02 en dos coches

Voz 5 04:05 no entrábamos y esperamos cinco este si las carreteras eran distintas los viajes eran muy largos pero bueno desde ese momento ya sentí que que España era un gran país para viajar creo que en ese sentido no sé si nos damos cuenta cuando vas a otros países realmente de de en un en un territorio tan pequeño hay tantas cosas interesantes concentradas no a nivel de música nivel de paisajes son conmigo esos contrastes tremendo impresionante eso estaba eso se va a notar mucho viendo cada programa

Voz 1995 04:39 más vale aparte tienes la ventaja de haber podido utilizar el programa de Echanove Imanol Arias ellos hicieron un país para comérselo con como recomendación que digamos que puede ser una un giro infinito constante de Un país para comérselo Un país para sí

Voz 1995 04:55 por qué los músicos coméis bien hay que decir la verdad coméis bien sabéis dónde están los sitios buenos si aquí

Voz 5 05:01 lo pasó la cosa que yo creo que es un gran acierto del programa que es que en cada sitio donde hoy hay un anfitrión a un socio un colegas esperando a M este que sabe todos los secretos de la zona de los músicos

Voz 0249 05:16 de la de la gastronomía hay ido

Voz 5 05:19 donde se cuecen las buenas las buenas cosas en todo sentido musicales Si

Voz 0249 05:24 y luego también es impresionante el el el el el cuidado que hay de la imagen

Voz 5 05:32 los paisajes no eso creo que también es otra otra cosa que que es novedoso

Voz 1995 05:36 en un programa de música bueno mañana vamos a poder ver en La dos de Televisión Española Un país para escucharlo hacemos una pequeña pausa seguimos hablando para hallar

Voz 1995 06:00 llegó a Madrid a mediados de los años setenta huyendo de la dictadura argentina lo hizo para quedarse dos años venía para los años lleva por cuarenta y tres aquí se convirtió en este día el rock como guitarrista de Tequila enseñó quiénes eran los Rolling Stones a una legión de fans que entonces idolatrada así estábamos a Los Pecos dos décadas y varias curvas vitales después repetiría éxito entonces Calamaro como miembro de Los Rodríguez pasado otros veinte años aquello y Ariel vuelve convertido por primera vez en presentador de televisión al frente de un nuevo formato que veremos a partir de mañana era dos de Televisión Española Un país para escuchar el estas alturas de la vida tuya tú de dónde eres

Voz 5 06:47 bueno es difícil mira es complicado mis hijas son muy españoles tanda sido aquí no se quiere mover obviamente pero el resto a mi familia toda esta en Argentina

Voz 1995 06:59 con lo cual bueno es difícil difícil saber de dónde

Voz 5 07:03 es una realidad tampoco importa mucho me ha impresionado

Voz 1995 07:06 bueno decía supuestamente decía la madre Serranillos hoy donde comen mis hijos a tu casa la respuesta parece evidente bueno esa llegada el setenta y seis

Voz 5 07:15 queda evidente en este caso donde com donde come Mis padres no

Voz 4 07:36 este país necesitamos

Voz 1995 07:38 ocasionalmente pero de forma muy frecuente Ariel que alguien venga a contar quiénes somos sexo de las cosas que hace tomen este programa intento hacerlo nuestra cierta perspectiva de quiénes somos y lo cierto es que a esa España a la que tú llegas y que cuentas en esta canción a España de hoy hay una distancia sideral parece que estamos en en planetas distintos tú lo has vivido esa manera

Voz 5 07:57 sí lógicamente sí sí hay cosas que se mantienen afortunadamente este la canción lo hablo no yo venía de un de un país donde la calle se vivía con mucho temor y todo se hacía de puertas adentro y me llamó la atención cómo se vivía la calle en España creo que es algo que les llama la atención a todo el mundo por eso recibimos tantas visitas de afuera no creo que eso es alucinante creo que pocas ciudades CB este como como la gente local de disfruta con qué libertad se disfruta de la calle y bueno en el mundo entero ha cambiado no es mundo mucho más complejo más inseguro dentro de todo creo que España todavía es un país muy amable

Voz 1995 08:44 ese entidad fíjate que en aquel primer disco de Tequila aparece una canción premonitoria de lo que mañana estrena viéndote tocabas así cuando ibas cuarenta y tantos años tocando en roll en la plaza de el pueblo llegas aquí haces un programa que va a los pueblos con grandes amigos a compartir lo mejor que tenemos una de las mejores cosas que tenemos que es la música

Voz 5 09:16 sí absolutamente es un a veces no no no no es fácil reflejar todo lo que está pasando musicalmente en en España no yo creo que es yo soy el primer sorprendido la verdad estoy estén estoy en en una distancia tan corta con con lo cual los creadores con música popular este

Voz 0249 09:41 en este viaje no sé que me sorprende me sorprende hay que a veces

Voz 5 09:48 yo cuando me enteré cuando me di cuenta que esta gente era tan buena

Voz 1995 09:52 está bien que lo los programas de música deben hacerlo músicos es verdad que la relación que hay entre vosotros no es la misma con alguien que no conoce con profundidad de que estáis hablando por ejemplo mañana quieras el programa pero

Voz 5 10:04 mañana es a las veintitrés horas en

Voz 1995 10:06 en La dos a las once en lados pues mañana vamos a viajar vean ustedes que viaje no subimos al Mercedes blanco de Kiko

Voz 8 10:13 lleno de En un Mercedes blanco llegó a la Feria del gana

Voz 1995 10:21 recorrer Sevilla con Kiko Veneno debe ser como ITA Nueva Orleans que te acompañe eludía esas ventajas sobre los mayas

Voz 5 10:30 doctor John sí por eso decía que esas son esas son gran esas son gran este acierto no y aparte bueno para mí es formidable no tener un anfitrión un cicerone de ese calibre con ese conocimiento y bueno luego conocer a Kiko y poder compartir con él intensamente tres cuatro días que es lo que dura más o menos cada programa en hacerse este es un lujo es un lujo poder tocar con él luego de ir de su mano a por ejemplo las chirigotas de Cádiz

Voz 0249 11:02 al al patio de la Bastian a la madre de de toma de Tomás

Voz 1995 11:06 cita idilio tenga porque lo músicos tocaban mucho a la biblioteca es es decir anda muy pronto por la mañana los desayunos son muy conocidas ese año saludables en los músicos somos conocerse

Voz 5 11:17 aquí unos nos levantamos bastante pronto hay mucho contenido en muy pocos días y la verdad es que creo que es texto trabajando más que nunca en mi vida

Voz 1995 11:24 bueno insiste de que ese terrible de todos es todo de todos es que me me está gustando fíjate bueno no sé de Kiko Veneno Rocío Márquez

Voz 10 11:44 Raimundo Amador

Voz 4 11:50 no

Voz 9 11:53 tal día

Voz 11 11:57 yo ahora como estrella

Voz 1995 11:58 es difícil hablar de estilos cuando uno habla ya de música afortunadamente nos hemos quitado las pegatinas y hablamos de música buena y música mala pero me tienen un programa con el que tú haces alguien que hace música electrónica actual y alguien que va a lo más antiguo cumplir todos a la guitarra como cumbre mundo tiene todo el sentido en una nadie le discutió si creo que

Voz 5 12:20 un a mí personalmente los las los los problemas mono temáticos solamente van para un segmento yo creo que esto es es mucho más amplio es para para la gente para los curiosos y para los amantes de la música para los que tengan la la la mente abierta hay ganas de conocer cosas

Voz 11 12:38 un poco fuera de sus interés de su zona de confort musicales es interesante cuando se mezcla el folclore no con pro que

Voz 12 12:48 siempre eso sí no sé si existe el el neo folclore en España si no existe alguien debería invitarlo porque hay tantos será Icex eso sabéis es reciclado musicalmente creo yo creo que tendrá una potencia muy

Voz 5 13:03 no es muy interesante entrevistar a las nuevas generaciones de familias con con gran tradición flamenca o de copla o de lo que sea Ibar como estas nuevas generaciones sin intentan salirse de la tradición a pesar empezar peor tenido todo esa gran escuela maravillosa pero lo difícil que también cuánto les cuesta este poder romper poder este empezara a incursionar y aprobar cosas nuevas no yo creo que no hay muchísimo de eso está pasando muchísimo este a generaciones que se juntan con un rock con electrónica y mezclan lo que escuchaban lo que les hicieron escuchar también sus padres

Voz 1995 13:46 por Hillary Ariel este año en dos mil diecinueve se cumplen cuarenta años del inicio del hip hop que todavía sigue para muchos siendo esa música joven rumana transgresora bueno pues cumple ya cuarenta años y al final los generosos atropellan introduce o no en nuestros hábitos y es el síntoma que tienen éxito o no lo tienen la música Sandro incorporado esta vida ya está tampoco y no cabe mucho más análisis

Voz 5 14:11 es una mente creo que bueno yo vengo del rock el rock siempre fue bastante proclive abierto a a juntarse y había que otras novedades digamos no con el con el reggae con la música disco I este incluso con la electrónica desde hace muchos años

Voz 1995 14:27 pues mira buscando la forma de de esta entrevista Un país para escucharlos estrena mañana helados les hemos dado cuenta que no hay una ciudad de España dosis en Suecia pasa lo mismo que no tenga su pasodoble

Voz 2 14:41 hombre el pasado doble sueco y acusó destaca una villa podría recorrer España saltando de Paso doble doble podríamos arrancar en Sevilla

Voz 13 15:00 es decir vamos por Madrid bonito acaba

Voz 14 15:05 a vivir aquí era cosa del qué bonito de renta

Voz 4 15:10 Muñoz notamos después Asturias

Voz 1995 15:19 mi entregarán acompañado por Santi Balmes nosotros lo hacemos con Antonio Molina

Voz 13 15:29 contamos con Juanito Valderrama Guerra

Voz 4 15:37 tenemos

Voz 1995 15:38 los pasodobles de Euskadi vamos a basar Aragón donde tú coincides con Amaral

Voz 15 15:50 el

Voz 16 15:53 error nos quedamos en Murcia yo creo que hay otras formas

Voz 1995 16:06 en en España esa es muy evidente que te mueves unos pocos kilómetros y cambia el folclore cambia el tipo de música

Voz 5 16:13 si cambian las bandas que tengo acompañar eso sí

Voz 1995 16:16 mira ocurrió nota

Voz 5 16:19 la entidad está más centralizado todo en tres ciudades practicamente el rock es muy parecido de ahí tuvo mucha mucha fuerza todos los todos los pioneros y marcaron mucho a todas las generaciones que vinieron luego bueno sí sí que hay folclore regional de distintos tipos pero la verdad que no no no tendré que hacer un programa como estos pero Argentina para poder hablar con más propiedad no está mal es verdad

Voz 1995 16:50 es una riqueza

Voz 5 16:52 extraordinario no también soy el rock nada tiene que ver el luego están las distancias también andaban en Argentina claro las estancias son muy grandes y se está mucho menos concentrado que aquí osea que hay menos se más distancia

Voz 1995 17:04 Eril crees que esto como músico te te ha cambiado decir este viaje que todavía sigue haciendo te ha cambiado como músico tu forma de ver la la música es distinta

Voz 5 17:13 absolutamente hecho ejercer de músico y muchas veces por día con distintos músicos aprendiendo nuevas canciones tocando con ellos invitan a tocar este bueno sí lo que es lo que me es lo que siempre quise hacer realmente no juntarme con músicos que admiro con gente que me gusta aprender me una canción sobre la marcha hay que salga lo que salga no

Voz 1995 17:40 es verdad que bueno hoy por cierto recordemos que también acaba de salir a la venta a vuestro disco con un adiós mira que era con la última gira porque ya es adiós Tequila de adiós

Voz 5 17:50 es una gira de la se adiós

Voz 1995 17:52 a ver pues lo típico es decir pero luego volver si no los ya nunca pero luego vuelos cuantas veces te pasa eso siempre nunca más bueno bueno muchísima muchísima suerte es un viaje que comparte con todos nosotros comienza mañana la dos de Televisión Española Un país para escucharlo Ariel sabes que aquí te queremos mucho compartir micrófonos con nosotros hace muchos años así que tu cuando acaba es el viaje vuelve pensamos seguir con Echanove Un país para comérselo y escucharlo para darle uno para siete iría a Tito hoy es pues no me vais a alguien tiene que hacerlo de frente juego voluntario Ariel Rot muchísimas gracias gracias a que lo disfrute

Voz 17 19:07 otro dato toca trabajar