La Fuente de Neptuno

Voz 1515 00:40 un montón de artistas y detrás de la que está Esther Sabando como presidenta de esta organización de pacientes con fibrosis quística de España lo que busca es el entendimiento es decir hay un fármaco capaz de parar esta enfermedad yo decía que la esperanza de vida hasta los cuarenta años es una enfermedad complicadísima es la enfermedad ramas común muy investigado en Estados Unidos hay un fármaco que consigue pararlo que en Estados Unidos ya sea aprobado que está aprobada en toda Europa pero que está teniendo muchos problemas ahora mismo entre los laboratorios y el Ministerio de Sanidad qué está pasando ahí Esther

Voz 1 01:12 pues está ocurriendo algo que realmente perjudica mucho al paciente porque como muy bien decía Jorge la farmacéuticas hoy día son quién investigan y que en tienen lógicamente son empresas que tienen que que recuperar su inversión verdad pero hombre no

Voz 1515 01:24 a costa de la vida de la gente pero exactamente lo que no puede ser

Voz 1 01:27 es que en España llevemos cuatro años de retraso fíjate si llevamos retraso que ya no solamente hay un fármaco que es que empezamos reclamando este fármaco pero es que ahora ya hay dos generaciones par de este fármaco que ya la propia Agencia Española del Medicamento aprobado el segundo fármaco todavía estamos esperando el primero por supuesto que es un problema económico pero como muy bien decía Jorge el problema es que yo creo que desde nuestro punto de vista la El laboratorio ha generado demasiadas expectativas tiene un precio un poco abusivos abusivo el Ministerio no está dispuesto a pagarlo pero entre unos y otros pues la casa sin barrer los Pacino

Voz 4 02:03 que tienen me tienen que poner de acuerdo porque estamos hablando de una enfermedad rara aunque sea la quema clientes tiene pero es una enfermedad rara para algo tenemos la decía una de las mejores animales públicas mundo sabes

Voz 6 02:17 así que no sé yo siempre

Voz 4 02:20 con en ella yo creo que hay que hay que dejarse la piel para que lo me parece muy para luchar por la sanidad pública funerales

Voz 1515 02:26 entonces se que ahora mismo lo que tenéis pendiente Esther es que la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados o reciba para intentar mediar que el Ministerio de Sanidad se ponga las pilas y que se llegue a un acuerdo con los laboratorios que bueno es verdad que han disparado los precios de este fármaco que salva vidas pero que han conseguido llegar a acuerdos en otros países del resto de Europa y del mundo no

Voz 1 02:48 claro yo no estoy en contacto

Voz 4 02:51 con bueno con la secretaria de deben Faustino Blanco el secretario general de Sanidad me están tratando maravillosamente Si hay posiblemente tengamos una reunión Estelle yo con con Non Faustino antes de la votación para explicarle correctamente y con con el médico de la unidad del Ramón y Cajal para explicarles correctamente de qué de qué va la enfermedad que tendrán todas las armas situado en la información en su mano antes de la votación ya te digo no han residido desde la oficina de Don Faustino

Voz 6 03:31 y sí intacto

Voz 4 03:33 Clemente bien

Voz 2 03:35 les quiero felicitar públicamente de aquí para que la gente

Voz 1 03:38 bien entienda en qué consiste esta enfermedad que aunque es rara es la más común que hay cuando un niño cuando en casa hay un niño con una de estas enfermedades el trabajo diario de es una enfermedad multiorgánico que afecta a los pulmones que afecta al páncreas que pueda afectar a los riñones

Voz 1515 03:57 los otros dos temas hijos ha ligado pues otros dos tenéis hijos

Voz 1 04:02 con fibrosis quística el tuyo ya es mayor de edad y Esther como son los cuidados de un niño que tiene una enfermedad de este tipo pues como tú dices te trastoca toda la vida porque no cuidados son desde el entre en el que nace durante toda su vida no entonces sobre todo cuando son pequeños pues hay que hacer mucho tratamiento en casa mucha fisioterapia respiratoria mucha consulta al hospital algún ingreso por lo tanto se ve trastoca toda la vida laboral emocionales de colegio todo de de la familia lo que sí quería apuntar era lo que decíais antes Jorge tú de lo del laboratorio es que es cierto que el ministerio está como muy preocupado porque creen que estos fármacos de alto impacto pues pueden hacer que que que se pierda el sistema que tenemos no y lo que lo que nosotros queremos hacer ver es que realmente la innovación ahorra también muchos costes del que un niño que está en una lista de espera de trasplantes pueda salir de un trasplante y no se trasplante no solamente a alargar su vida sino que tan bien ahorrar mucho dinero y que la medicina cada vez es más personalizada ahí estos fármacos asilo son estos fármacos no valen para todos los pacientes pero por lo menos lo que queremos es que den la oportunidad de probar al paciente que Le puede funcionar o no oye que lleguen a acuerdos con los laboratorios inició un tratamiento no funciona pues que se retire decir nosotros somos los primeros interesados en que el sistema funcione porque

Voz 1515 05:19 además de ahorrar muchos costes porque es que las revisiones de estos niños periódicas cada poco los trasplantes pulmonares que es muy frecuente también en la evolución pues eso también ahorra costes a la sanidad pública no

Voz 1 05:31 claro es que los políticos tienen que tener un una visión mucho más a largo plazo y no a corto plazo no los primeros interesados en que el sistema funcione somos los pacientes que los tenemos que usar durante toda la vida ellos pasará la industria pasará pero nosotros aquí nos quedamos así que

Voz 1515 05:45 desde que a mí lo que me resulta muy duro de entender Jorge y Esther es que se haya conseguido llegar a acuerdos con los responsables con los titulares de Sanidad del resto de países de Europa que aquí en en España estemos a la cola en este tema no es que fijaos que nosotros somos líderes a mí siempre me encanta ponernos porque muchas veces somos demasiado críticos digo bueno vamos a ponernos medallas en cosas que hacemos bien en el tema de trasplantes

Voz 1 06:11 como ciudadanos

Voz 1515 06:13 en donaciones cuando hablamos de nación es España siempre está a la cabeza porque pasa de nuestros representantes políticos no están a la cabeza han cuando pensamos en en este tipo de cosas no tienen la capacidad de conciencia de generar esa conciencia entre la clase ciudadana que sí que la hay Jorge

Voz 4 06:29 voy a romper una lanza a favor de la clase política actual yo creo que hay una nueva generación política ha habido una regeneración habrá muy importante tuve la oportunidad el sábado de de estrecharle la mano a los políticos que estaban me sorprendió muy gratamente el señor casado fíjate no estoy de acuerdo con la línea editorial de su partido sin embargo me pareció una persona me me me colé me desde el control de seguridad a la torera porque me interesaba hablar con medidas hacerle idea contarlo

Voz 7 07:08 es conseguir Koke Pablo Casado inflar un globo

Voz 4 07:12 a casa me me me me me pareció un tipo para estar donde están tienen que tener una especial todos se pero él me parece un tipo un señor para empezar y me pareció que tenía una educación exquisita

Voz 7 07:28 una pintura que no te pues me imagino no pero conseguir yo

Voz 1515 07:32 qué es la labor no no yo iba con él

Voz 4 07:34 broche que me hizo mi pareja Aureli con vuestro precioso con globos de colores yo creo que hay que diferenciar no puede ir a los Goya a que la gente se mata es aquella que claro es cada cosa en su momento lo que si quería pasarle información a los políticos está bien

Voz 2 07:52 dije a trasladarle entremos fuerte me me me demostró que ya te digo que soy con clase con una educación exquisita porque el entre pero yo sé de quién qué tal se partía de la risa de verdad no me sorprendió el tratamiento

Voz 1515 08:07 bueno lo lo importante es que ahora se tomen medidas vosotros tenéis pendientes reunidos con la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados que os reciban que es es

Voz 2 08:15 está pendiente eso está está en trámite de haber porque las cosas de palacio van despacio ya sabes

