La Vida Moderna | La muerte de un payaso

el estudio de la Cadena SER

Voz 2 00:48 el Papa sigue

Voz 3 00:55 la rebelión

Voz 2 00:59 sin grandes gente Sony veinticinco ya el pasado ocho no está ya lo sentimos por toda la gente que haya venido expresamente a oler a David que huele muy bien lo las que huele muy bien lo que levantó a la gente que venía solo por él la muchacha muchacha además chica con collarín

Voz 4 01:23 este año perdón que es muy

Voz 2 01:29 estamos en condiciones de bueno de

Voz 5 01:32 qué ha pasado ha pasado al chaval así esto tiene una explicación es verdad que habíamos hecho este a este pacto no de que siguiera en más de veinte podíamos que David tiene un pro un problema eso digámoslo claro con lo de llegar a tiempo a los sitios de puntualidad entonces nosotros lo hemos metido mucha caña con eso pero hoy el cabrón tiene una buena excusa sea hoy no que sea ya está pues no no es que haya quedado con John Mc Enroe para tomar algo habitualmente el tiene como es el Universo en su cabeza paralelo que le hace afrontar los muchos cero

Voz 2 02:00 Baker el caso ya que hay una causa

Voz 5 02:03 ha sido una causa mayor yo creo que deberíamos poner alguna música para estos

Voz 1194 02:12 un escalofrío ha recorrido ya se tenía que haber venido con

Voz 2 02:18 qué hubiera pegado más sibilina

Voz 1194 02:20 collarín de verdad ahora estarías más cerca de él

Voz 2 02:23 te sientes la caja de la Cruz que pasan de verdad y tú sabes que las alpinismo es verdad tú sabe bueno te lo voy a explicar además más suave ese subió una montaña alta

Voz 4 02:35 los retrasadas pues

Voz 5 02:40 vamos a ver tenemos la caja de la noche aquí sí que habían papel que ya estaba no lo acabo de meter yo ahora el papel

Voz 1194 02:50 de haber significado una profecía

Voz 2 02:53 David Broncano es tu letra David Broncano ha mostrado en otros bromeando sobre sus amigos y compañeros procesionales lo hubiera querido así él hubiera querido

Voz 5 03:11 le conocemos Si y creo que lo lo hubiese hecho gracia que hasta el último momento eh pues eso haya chanzas bromas en plan

Voz 1194 03:19 final porque

Voz 5 03:21 ha habido muchas desgracias sobre las que no se puede bromear pero sobre la edad gravísima hombre claro siempre le da rabia pasan cosas joder tenía chiste sobre esto claro pero no los he podido hacer claro ya hoy sus yo creo que él fíjate lo que le da más rabia es haberse ido sin una última ovación

Voz 2 03:39 llamo en un sitio donde

Voz 5 03:40 no voy a gente no había gente estaba solo nadie puede decir David Broncano siempre conoces la famosa Muerte de Tommy Cooper no es cómico que murió actuando en un teatro un cómico de la da digamos de la edad de Hillary si un ataque setecientos setecientas personas aplaudiendo si riéndose porque había hecho un chiste y pensaban que estaba fingiendo le dio un ataque de corazón justo en el escenario murió durante todo el mundo mientras sonaban

Voz 1194 04:09 ojalá David hubiera

Voz 5 04:12 podemos dar a título póstumo es verdad pero la ovación que le daré esa Broncano

Voz 1194 04:17 Dida pero ya sabiendo que mucha casaría como los Goya cuando sale los muertos tenemos a James Ross es que el el yo estuve

Voz 2 04:30 el Corolla señora me arrepiento de no haberle a un último pude despedir porque estaba muy borracho tú yo yo porque se dejan queda vino bebe y eso es lo peor que le puede pasar a una persona alcohólica igual cuando yo estoy con él tengo que beber por mí imponer si tiene otra persona que bebé pues ya entre los dos compensan la noche gente crea una ansiedad erial había conmigo al lado todo el rato tuve que ver por dos errores fue las últimas palabras que les de verdad la verdad que sí

Voz 5 05:09 qué vivisteis en el mismo tren de vuelta pero no saldrá claro es que ya estamos cansados a lo mejor volvemos en el mismo tren Johnny ni fíjate ni le mandé un mensaje y ahora me arrepiento mucho había a lo mejor vamos en el mismo tren pero su tren llegaba aún más lejos que el mío tenía parada en Madrid el suyo el de eternice Utrecht continuó hasta la eternidad vamos a darle yo creo que sería muy bonito verdad última ovacionada David Broncano al le hubiera gustado que estuviésemos aquí haciendo chistes que bromear sobre lo que ha pasado así que desde el más allá como siempre no cuando es verdad que les hace un gesto de la propia esto tiene típico bromista que hacer alguien así de muerto ya y es así David saludo David nos escuchas allí donde estés saluda Fosforito esto te acuerdas cuando mucho era que una mucho de los Payaso Fofó era bueno ya todos no eh pero en aquel tiempo que hacían el programa hubiera fue el que ha mucho y entonces ahí vieron Love Pallàs eso está ese vídeo estás ahí lo payaso por la tarde a ese vídeo si te lo pueden buscar explicarle a los niños porque no estaba Fofó entonces claro vistó ahí ahí dices qué huevos hay que tener pero es que la explicación era muy guay porque decía es que en el cielo hay muchos niños que también se quieren Rey

Voz 2 06:34 entonces era muy Crispi porque era muy difícil porque en Estados estaría ya ese cuerpo quiero decir para para que los yo aunque estuviera ya en el cielo se pudieran Reid era ser muy optimista pero bueno a lo mejor lo hay un hay otros códigos de humor que aquí no Coppola vamos a hacer eso vamos a hacer lo que a intentarlo lo que hizo Miliki

Voz 5 06:58 los niños a pagarle a todos los

Voz 2 07:02 a todo el público a moderna ahí de la recesión también aprovechamos

Voz 1194 07:06 sí queridos niños Dabiz no está si hay niños en el cielo que también quieren escuchar el jinete a que es la otra cámara

Voz 2 07:16 además la otra dice que esto es muy triste

Voz 5 07:23 ya no es esa la eh hay muchos niños en el en el limbo ya que los niños no suban al limbo es verdad porque no están bautizado claro que es un baile también Davis tampoco está bautizado habiendo está bautizado que va a hacer reír a los niños del limbo es el caso yo que mi padre no quiere decir que me han tenido que murieron sin voto

Voz 1194 07:47 Izar para ti David esta última ovación del público que te quiere

Voz 2 08:06 David

Voz 4 08:10 David Broncano sin éxito

Voz 2 08:19 qué te ha pasado las cuéntale a España lo que está pasando es todo un repaso pero fíjate tú que todo el mundo estaba diciendo joder qué ritmo lleva aquí están todos lados nadie lo aguantaría este ritmo y finalmente finalmente has demostrado que eres humano

Voz 0470 08:36 de hecho me estaba poniendo treinta Escucha todo esto porque digo a ver si pienso que estoy solo aquí para el puerto de verdad

Voz 2 08:44 qué bonito sería

Voz 7 08:45 claro pero sí que te mareantes que ha pasado te cuento la cuento la verdad

Voz 2 08:51 sí sí por favor será ridículo como la vez que te rompe el pie no

Voz 0470 08:55 bueno es que es que en los últimos años más pasa muchas cosas más graves todo deportes caros me he caído lo que ha sido el he podido programa yo yo he podido pero estoy ya estoy a diez minutos del del estudio ahora mismo si en un gimnasio nada de casas eh

Voz 2 09:14 a que no podía salir del gimnasio todavía

Voz 0470 09:16 no ahora mismo estoy ahora mismo estoy tumbado boca arriba con los pies en alto con la hubiesen en alto

Voz 2 09:21 qué bonita no por qué te desmayarse David Broncano con los pies en alto en un gimnasio de la Gran Vía enternecedor hostia para toda la gente que nunca todos los fallos Atocha es el momento hostia es cierto grupo social después de que estás ahí desvalida

Voz 7 09:42 ahora estoy a dos y un muñeco de trapo puede hacer lo que se queda con energía

Voz 2 09:48 bueno hay cada sabe que Jerzy solas y le voy a mandar

Voz 0470 09:50 les después al ex una foto porque en mí siempre pensando en el programa de mantener una foto para que la pongan en esto de conexión telefónica hay proteja para que se vea que estamos hoy mal no tiene no

Voz 2 10:01 se las Bille estabas jugando al twist

Voz 1194 10:06 pero como vamos a ver

Voz 2 10:12 no sé lo que lo que la industria del espectáculo una podría tumbar el ejercicio físico lo ha conseguido

Voz 7 10:18 es lo que la rueda de la comedia

Voz 2 10:20 ya no ha podido mucha cártel dime por favor que que actividad física estabas haciendo

Voz 0470 10:25 vamos a ver estábamos entrenando porque hace estoy estoy volviendo poco a poco la mierda

Voz 2 10:31 entre los bueno sí sí sí sí sí sí la vida es un entrenamiento

Voz 0470 10:37 entonces soy ediciones no es tengo que recuperar fuerzas volverán hoy a partir de pros porque esto tiene que ser un poco la vida casado

Voz 2 10:46 a perder el pie ejercicio estamos haciendo

Voz 0470 10:49 me mareo poco estaba corriendo corrieron

Voz 2 10:51 la cinta

Voz 7 10:53 sí pero tampoco es un ejercicio que dijo bueno

Voz 0470 10:56 haya una buena que había hecho una muchas cosas

Voz 1194 10:59 ahora lo bien no en la bicicleta estática por no es Gimnástica Es muy emocionante

Voz 0470 11:08 banqueros si ya te he dicho que no es lamentable es que no tuve que yo te diga

Voz 1194 11:14 puede darse el caso volvimos en el mismo tren ayer frente a las cuatro y cuarto no

Voz 0470 11:18 no yo volví a las doce que tuvo el visto bueno

Voz 1194 11:20 vale vale más que me estaba dando cargo de conciencia digo a lo mejor viajamos juntos en el tren y yo no me pude despedir de esto

Voz 0470 11:28 esta vez que es que eso no se lo peor que es que cuando ya estaba cuando había recuperado fuerzas piensa que para puertas ido hacer he ido estaba escalando entonces seguido hacer como como dominadas y entonces hay un ejercicio que es desplazarse lateralmente y al enganchar me de uno de los lados me caído al suelo

Voz 2 11:49 pero aplomo más o menos islámico que lo de Lopetegui

Voz 0470 11:58 sí pero atrás caro porque además te iba a San

Voz 2 12:00 a algo ya visto que no no he visto que no

Voz 0470 12:03 no he visto que la que que mi cerebro parecía que no David era impedir que es que es que no

Voz 5 12:07 claro que el sábado estaba colgaban no sé cuántos metros de altura en la gala de los Goya iguala el sobreesfuerzo vienen hay mucha altura

Voz 1194 12:15 la puede se lo achaca algo en concreto

Voz 0470 12:19 es que no es que no sé no soy capaz de razonar no sé qué ha podido pasar

Voz 5 12:24 te has ido a pantalla azul osea o a salió la la bomba

Voz 0470 12:27 válido si yo antes te cargan suelo desde oido POM pomposo

Voz 7 12:33 cesiones

Voz 2 12:35 claro claro claro claro si escuchaste una voz de un juez de silla de tenis que dejó out

Voz 0470 12:48 bueno me gusta que me gusta que aunque soy incapaz de hacer chistes porque no ha perdido ahora mismo según la capacidad de reírme con bueno Cites

Voz 2 12:57 de aquel que ves que te empiezas a reír así a lo bobo Bt al médico vale también te va a quedar para campeones dos ya te veo haciendo el discurso

Voz 4 13:16 el año que viene

Voz 2 13:23 qué diferencia porque si a mí me hubiera estado yo no tengo ni puta idea Si me voy si me pasa esto me pongo como místico que me lleva que me lleva el señor me lleva todo empiezas claro tengo menos oxígeno en la sangre es de científicos hasta el final

Voz 0470 13:39 cosas más pasa lo que pasa es que nunca me han pasado media hora antes

Voz 7 13:42 el panorama claro sabe acabó accidentes deportivos he tenido mucho

Voz 2 13:45 pero ha pasado más

Voz 0470 13:48 con combinó con caídas alguna vez sí claro escalando

Voz 5 13:51 no hay daño físico no sólo el mareo la luego lo que no

Voz 0470 13:54 creo que no hay daño físico lo que pasa es que la combinación de la falta de puertas y la caída madre ahora mismo estoy me levanto me vuelvo a caer

Voz 2 14:02 es un rato ahí ya lo que estás haciendo es quedarme por poner una posición en el que la sangre llegue a tu cerebro

Voz 7 14:13 no teníamos que haber hecho videollamada

Voz 2 14:16 estaría tuviera una erección decir están acumula

Voz 4 14:27 ahí no la necesito

Voz 7 14:29 no nos vamos si me empalmaba ahora me he dado Nico

Voz 2 14:34 pero el niño

Voz 0470 14:39 pero para vamos a ver no sé si voy a llegar para el segundo programa porque

Voz 2 14:42 bueno tú tranquilo que lo dudo

Voz 0470 14:45 han segundo quizás llamada

Voz 2 14:47 vale te mandamos fotos eróticas que no porque no porque no vas al médico a lo mejor

Voz 7 14:54 es que yo creo que no hace falta médico

Voz 0470 14:56 creo que no en el porque has M

Voz 2 14:59 la medicina también David los dos primeros cursos de Medicina mientras claro

Voz 7 15:04 sí me tiene realizando a mí mismo si como controlador aéreo

Voz 2 15:11 entonces imagínate de verdad porque sería sería feo que te pasara algo así en estas circunstancias tan tan prosaica se imagínate algo heroico imagínate qué horas

Voz 1194 15:21 llega un alud o

Voz 7 15:24 qué

Voz 0470 15:25 esto me ha pasado otras veces más heroicamente caldo voy es lamentable si me faltaban ahí sin embargo hoy en la puta mierda aquí tirados

Voz 2 15:33 pero estas tú solo allí

Voz 7 15:36 estoy solo

Voz 2 15:39 te da vergüenza ya estoy solo llama ciento gozó alguno eh no hay nadie que ha querido hacer ejercicio esta mañana dentro la puerta no yo sobre todo a puerto ha muerto

Voz 0470 15:53 no osea ahora mismo no me alegro porque hace muy lamentable asumiese hubiese y si hubiese sido de verdad había muerto aquí

Voz 7 15:59 que esto todavía es muy triste

Voz 2 16:02 de haber toda la puerta ella dicho un presentador de éxito tras el presentador deleita ahora mismo en el suelo con las patas para arriba

Voz 0470 16:12 pero sí si está escuchando esto Ricardo Jorge quiero decir que a la resistencia así que voy que no se pueda

Voz 2 16:17 no no no no no no no no no no te preocupes por nada no fuerce se lo tenemos todo controlado y yo vamos a ser de secretarios tuyos íbamos a llamar a Ricardo Castella a Javier del Pino para decirle que no va a jugar al tenis con él ejercía Jones para que vaya ella a pesar de P te vamos a anular toda la agenda de no vamos a decir a Ingrid que se vaya presentando para preparando para presentarla

Voz 7 16:46 el programa sí sí sí sí

Voz 2 16:48 de hecho es verdad

Voz 0470 16:50 aquí te pones muy nervioso se imponen al menos

Voz 2 16:52 cuando era una foto si puede espero de verdad que nosotros te lo arreglamos todo dichos temas que es que ya tenemos a Ricardo Castella día para Ricardo

Voz 7 17:01 hola sí es un fuerte aplauso para Ricardo

Voz 2 17:03 Estella director la resistencia que se va a enterar se va a enterar en vivo de lo que la pasada ahí pues no tenían idea no Ricardo

Voz 4 17:15 el

Voz 2 17:17 la puede ser un muy bonito que es que te lo cuente el propio David el propio David presentador de cuenta el director del programa lo que le ha pasado vamos no no no

Voz 7 17:26 lo que Ricardo es muy sensible la radio igual

Voz 2 17:28 Mary T Premio Ondas dos mil diez

Voz 9 17:31 la verdad que salir de las que enfrentar otra mierda no

Voz 2 17:36 no es más triste aún Ricardo Ricardo

Voz 7 17:40 que me oye Ricardo sí sí sí sí

Voz 9 17:43 sí

Voz 7 17:43 Ricardo se que me ha pasado varios mentar en suelo

Voz 2 17:45 no

Voz 0470 17:46 Ricardo se quemar mandó mensajes para pasar pero es que tenía las los ojos nublados

Voz 9 17:52 a mí me pasa igual yo hablar contigo hasta ahora que son la una pico de la tarde no tengo costumbre a echarle están empañando sabes que

Voz 0470 18:01 es que a Ricardo esto no le interesa porque la diferente así que voy a llegar que me he caído Ricardo me he caído hoy estoy aquí tiran

Voz 2 18:08 bueno que de verdad que no no nos encargamos llamamos I B te mando a Movistar Alex

Voz 7 18:14 no se puede quedar un poquito un poquito con calma ahí mejor no venir alguien que sí

Voz 2 18:19 estamos ya lo estamos de verdad que un día que fue mejor cada día que ya no el resto de la temporada exacto exacto Ricardo

Voz 7 18:29 hoy no te hagas el héroe la vi que que esto es un bosque de pollas que que mejorarlo que una vez una vez yo sustituía a Hereu

Voz 0470 18:42 pero el programa

Voz 2 18:45 de miedo ahora lo debo a él nos pega mejor

Voz 7 18:50 llamamos a Ingrid que tiene el día libre

Voz 2 18:53 esto coger la semana la llamamos nosotros Ricardo de verdad Coopers ahora mismo ahora mismo él es el puntal que sostiene toda la industria del espectáculo de verdad tiene tenemos que tener entre algodones claro te caes tú y se desmonta Lin después después de esto te una cosa después de esto tiene que

Voz 5 19:11 tomar medidas Cadena SER y Movi Star e incluso

Voz 2 19:14 en el contrato que no hagas prácticas de riesgo espérate que te habían dicho ya que no hiciera alpinismo o siente ya al final y al final ha pasado por correr enlaces

Voz 0460 19:26 le podría haber pasado a Mariano Rajoy

Voz 0470 19:29 este fin de semana no te habrás colgarle ninguna Arlene ni nada no

Voz 7 19:32 yo creo en eso estamos

Voz 0470 19:35 estando igual de verdad que me ha pintado a la femoral

Voz 7 19:37 no puta arnés de lo todavía pues yo creo que no creo que no

Voz 0470 19:40 tiene que haber pero que ha que dar asistencia a poner Ricardo no mováis nada

Voz 7 19:45 mira hoy condenamos Contigo hasta el lunes que viene mira yo estaba exenta eh

Voz 2 19:49 no es algo con petróleo si no puede Ingrid llevamos a Miguel Maldonado vale

Voz 7 19:55 todos los buenos recuerdos inmejorable a gracioso no me hagáis por favor que Cepyme

Voz 2 20:05 la de verdad alguna chica puedes venir es algo sexy son una frase no era el momento eh

Voz 7 20:18 sólo como chirrido seguro que no es su telesilla

Voz 2 20:22 a Ricardo que dio te vamos llamando con lo que sea pero vamos que en principio no cuentes con David Valley vamos a gestionar lo unos

Voz 9 20:28 hace hasta unos minutos antes de las doce no contamos ningún mía

Voz 7 20:33 con recargo que voy seguro eh que para eso me para la tele para hoteles sí

Voz 2 20:37 sí pero muchas gracias un aplauso Ricardo Castella ánimo Ricardo Ricardo además tendremos Carlos tranquilos o que bonito lo que cree que es verdad que la radio sirve para esto es esto Radio ahora mismo circunstancias que surgen coyunturales el directo directo y hay que afrontar la adrenalina sin papeles sin papeles indignidad hecho mira ahí Dani Mateo está como buitres

Voz 4 21:09 quiero su puesto prometo no volver a sonar me con banderas da

Voz 3 21:27 hemos vuelto a corto y llega tú momento Daly

Voz 0460 21:36 este

Voz 2 21:39 esta es la oportunidad que le estabas esperando para redimirse

Voz 0460 21:41 cuántos días llevo viniendo aquí a los tomarnos total es verdad eh media hora antes de asomaba

Voz 2 21:47 pues sí porque es que yo me están volviendo a mí

Voz 0460 21:49 no hace mucho tiempo que está jugando muy al borde

Voz 1194 21:54 a la Antártida ahí

Voz 0460 21:56 en bañador al mejor chino pero habían sido has contado eso de que cuando cuando casi muere por cagar

Voz 7 22:01 no no no no no no cuenta

Voz 0460 22:04 pero por favor cuéntalo como nuevo y digo da igual lo que les vaya David tarde o temprano alguien se hará con lo que consiga a morir pero Danilo estamos eh

Voz 2 22:16 momento pero por favor cuenta cuando tuviste que volver sobre

Voz 0460 22:18 de tu propia mierda atiendo el ángel en la nieve cuenta

Voz 7 22:21 de vanidad y no cuenta es cierto te lo pide

Voz 0460 22:24 eso es lo que viene con tal como fueron nos hemos estado perdiendo

Voz 2 22:33 este director viene

Voz 0460 22:35 el que quiso cagar en el polo verás que lo Tarraco puta madre alguien se le ocurre ir a cagar al Polo Norte entonces sí pero cuéntalo tú a Dios y entonces perdió la referencia mereció la tienda de campaña entonces siguió el su propio rastro de izquierda

Voz 2 22:52 sí

Voz 0460 22:53 les salvó la vida pero cuéntalo tú por comer ballenas

Voz 2 22:55 cuenta es verdad pero Moscú cuéntanos cuéntanos cuéntale otra vez vamos a contar historias épicas de verdad que estuviste a punto de venga como cuando cuando tuviste que comer que con piedras

Voz 7 23:10 cuánto de piensas no

Voz 2 23:13 que tuviste una semana comiendo no sé qué cosa porque esquí que había quedado en un esquimal que tempura recogerá aquella isla no llegaba fue lo que tuviste una liebre una libre

Voz 7 23:25 tuvimos que matar una liebre con una piedra

Voz 2 23:29 ese presentador de éxito dándole con una piedra gracias por sacar el tema Dalí porque este moche pudo haber sido mucho más glorioso de los

Voz 7 23:39 se ha visto en este rato David llevas tú

Voz 0460 23:42 dado en el suelo David un gimnasio con la pierna arriba

Voz 7 23:46 no dañinos llevas contando historias épica

Voz 0460 23:48 hace la montaña desde hace también el drama de la comedia eh pero cuenta lo que han en el Polo Norte David hombres

Voz 0470 23:57 vamos a ver vamos a ver me puse malo por comer alcohol comeros fíjate Picazo Toto llegamos a la

Voz 7 24:05 de una noche estabas pero enlace norte allí entonces una noche comí Vallina con lentejas

Voz 2 24:13 claro lo normal dijo

Voz 0460 24:19 el menú si del hombre no dudo me

Voz 2 24:21 maridaje de lo que se conoce en trío madrileño a algunos de esos casos dijeron va llena con y algo salió mal no

Voz 0470 24:39 esquimales probar las lentejas dijeron no lo mezcla me explico en las que te puedes pero yo tenía dos por la noche estando allí en una tienda muy pequeño de malísimo

Voz 7 24:50 pues lo que me dé se revolvió el estómago

Voz 2 24:54 para salir de la tienda en calzoncillos

Voz 0470 24:57 yo te saco a día bajo cero con con tal ansiedad que no cojín y el frontal que estén entonces me puse a entre ellos la es miedo

Voz 2 25:04 no cuéntanos todo como una persona cuidado a la vez a las dos cosas tiene esos tuviste que salí porque

Voz 7 25:14 Panamá Por qué no te dice

Voz 2 25:17 o en la tienda

Voz 0470 25:18 claro porque no quería porque las tenía que llevar un mes entero entonces lo mejor

Voz 0460 25:24 sólo los perros que en el transportín no Kagan exactamente igual

Voz 0470 25:30 entonces hubo momentos para empezar para tratar me caí efectivamente como bien ha dicho el hijo de puta

Voz 0460 25:37 tonito me voy a perder mi propio programa para contarme la historia le cuando te cagas te y es verdad que luego no

Voz 2 25:44 encontraba el camino de vuelta a la tienda claro

Voz 0470 25:46 habían desplazado porque iba a medio mareado polvo y salí con una foto en calzoncillos hacía a hacer

Voz 2 25:52 hostia y que volviste dime qué volviste por el olor

Voz 0470 25:56 no no no no flotó me di cuenta de pronto dije ojo que me voy a morir congelado el campo amarillos y tiendas

Voz 2 26:02 Kaká pero sabía que esta baja veinte metros pero aún así no encontrabas no tienda

Voz 0470 26:07 no lo Taro no lo encontraba porque había oscuridad total había una tormenta gratis no se veía nada

Voz 0460 26:11 el gran miedo de una madre muera un hijo cacao eso siempre dicen lo de llevas calzoncillos limpios del y como contraste latiendo

Voz 0470 26:20 que tuve que hacer una técnica muy una técnica clásica de orientación

Voz 0460 26:24 esto esto no esto no es bueno claro

Voz 0470 26:27 bueno pues hay que hacer si antes no como Arkote circunferencia intentar lo puso de rodillas por la AEPD ya equipo

Voz 2 26:33 os al Twitter

Voz 0460 26:36 te dan Hell señor ahí se diferencia imagínate al esquimal que le dio va llena con lentejas descojono eso es lo que viene a Jiri esperamos ir porque me dice

Voz 2 26:52 que tenemos al teléfono ahora yo

Voz 0460 26:55 me voy que tengo otro problema que hacer

Voz 2 26:58 así como abre cómo te estamos haciendo esta labor de Secretarios un poco de anular todas las tareas que tenía darle el día David exacto tenemos también al teléfono a Javier del Pino hola Javier un fuerte aplauso para Javier del Pino

Voz 6 27:17 otro de los empleadores durará esto

Voz 2 27:21 gracias por atendernos Javier estos cuando como cuando alguien dice siempre unas palabras bonitas cuando alguien ha fallecido pesos la única diferencia es que ahora está falleciendo todavía todavía no os puedo ir directo

Voz 7 27:32 eso me importa menos toda la cuestión esto

Voz 9 27:33 jugar al tenis hoy o no

Voz 2 27:36 a lo que importa tenemos que suspender esa partida no

Voz 0470 27:38 que íbamos a jugar no puedo Javi es que Steve realmente mal estoy es viene el suelo mareado desde hace un rato pero que el pequeño que contaba Javier

Voz 5 27:46 no nada nada yo creo que es está enterando ahora

Voz 9 27:48 entonces yo creo que el suelo mareado suele quedar con cuatro personas a las dos siguientes horas

Voz 2 27:55 llegar tarde pese jugando contra da bien al tenis le has visto en estas circunstancias

Voz 7 28:03 yo jugando contra sí

Voz 9 28:04 a las seis de la tarde sabiendo que él tenía grabación de la resistencia

Voz 7 28:08 movía cientos de dejar al tipo que incluso no cuenta con él alguna alguna haberlas visto el polvo

Voz 2 28:21 la es la pista de tenis

Voz 9 28:23 bueno tendría que hacer a la gente no David que tú tú alguna estoy preocupada mi nunca la he visto pero que tiene mucha sangre fría en la pista de tenis el carácter hay no hay no hay amistades no vaya amigo

Voz 2 28:35 pero la ver nervioso contra las cuerdas

Voz 9 28:39 y que es muy peleón y es muy correoso pero yo le he visto romper una cabeza reprocha en la cabeza

Voz 7 28:46 hombre ropero y que quedar claro es otra pasearon nos vamos a ver es que me estáis haciendo contárselo a todo el mundo preocupar que el muy divertido David por favor cuenta sería claro que sí

Voz 0470 29:00 el pico Nocioni de pecó Javi estaba estaba entrenando aquí en un el gimnasio mareado perdió perdió manos caído tiene a cinco estoy encuentro con los pies en alto

Voz 2 29:11 pues que se entere de esto también Roger Federer

Voz 9 29:17 la división cinco socialistas lisos pero el padre lo que lo que más me duele que esto llovido que te está ardiendo dicho todo oye que te quiero decir Yoigo me hizo una persona

Voz 7 29:30 es que me lo estoy imaginando nadie

Voz 1194 29:34 que agravada

Voz 5 29:35 creo que Pedro no tener ese es el momento ese documento bueno que ahora mismo yo tengo ya veremos

Voz 9 29:40 los tres pero nosotros sí que que cuando cuando llegaba tarde quedado pensaba es que era un día más

Voz 5 29:45 además exactamente llamar David llegando tarde porque si por sus cojones Moreno

Voz 9 29:50 el otro día en el A vivir sabéis que habidas en la última sesión de la semana es de once a doce los domingos la productora becaria ya que están pensando después del programa me dijo si tengo que escoger entre seguir siendo la productora dijo de periodismo

Voz 7 30:06 dejo durísimas declara

Voz 2 30:11 Naciones y manos porque estoy aprovechando

Voz 7 30:13 lo que estoy a punto de morir

Voz 2 30:16 es que este programa cada vez se parece más hasta aquella catástrofe que hubo en Sudamérica que puedas que es que ha habido ha habido varias sí

Voz 7 30:26 la la la conquista de América no

Voz 1194 30:31 cuál cuál es

Voz 2 30:32 no no reírse porque es un drama pero es una situación parecida que un niño aún sacaba la cabeza fuera del agua todavía les podía seguir entrevistarle remató en Colombia seguía dando el terremoto de Colombia como yo seguía dando declaraciones a la prensa claro pero pero el desenlace fatal estaba estaba próximo entonces una circunstancia parecida sí sí sí

Voz 9 30:51 en serio de abril está tumbado en el suelo

Voz 7 30:54 el Valters se nunca Ignacio de la Gran Vía con los pies en alto pero por qué tanto tanto debate acalorado que que no puede ser una foto por favor

Voz 0460 31:04 sí sí

Voz 2 31:06 sí sí sí sí sí bueno Javier te que sepas que tenis nada y que probablemente a vivir tampoco

Voz 7 31:13 vale vale no pasó

Voz 2 31:16 ya hemos resuelto la mitad del día Vega Baja

Voz 5 31:19 a ver si resolvemos lo demás gracias Javier gracias

Voz 2 31:22 desde Javier del Pino hasta luego eh nos falta David pero tampoco tienes el móvil para mandarnos una foto

Voz 0470 31:31 sí sí pero claro o conversación foto

Voz 2 31:35 ya vale cuando una foto cuando acá

Voz 0470 31:36 en el descanso del desamparo Abascal mandó una vale

Voz 2 31:39 banda varía manda varias que tengamos siguiente programa ya no llega asegura

Voz 7 31:43 no yo no tengo claro entonces cambia

Voz 2 31:47 pero a ver si Marte esta llamada nadie sabe que estás ahí para atender te ahora mismo y no quieres que nadie lo sepa no hay un médico en el hotel o algo

Voz 0470 31:58 no no no hay nadie bueno hombres sí podría llamar a gente tengo tengo gente que me quiere

Voz 2 32:04 no no disimula ahora tengo gente que me quiere o gente que me quiere donde están efectivamente cada vez es más la niña de Colombia tengo gente que me quiere que estamos intentando hablar con Ingrid hacía Johnson pero

Voz 5 32:20 no hay manera a osea son son actores

Voz 7 32:23 claro van a ver inmediata ahora son las dos

Voz 2 32:25 a quién podemos ya íbamos a llamar a Ingrid a decirle que que se vaya preparando para sustituirle en la resistencia

Voz 8 32:31 número sí estaba al exponer

Voz 2 32:33 ah vale entonces podemos llamar llamarse no coge el teléfono de que te con un coro

Voz 5 32:42 tras

Voz 2 32:43 en la Cadena Cope del petróleo el otro día seguro

Voz 4 32:51 apropiación cultura no aprende aprende aprende

Voz 2 32:58 en los copió que grande

Voz 0470 33:01 dando cuenta que igual me estoy quedando poco tonto porque me río con dos no

Voz 2 33:06 bueno bienvenido qué qué quieres que alguien se entera de que estás ahí porque yo qué sé igual de tu hermano tu madre

Voz 0470 33:19 no no no mi madre a mi madre no por favor que debe a que vean mi madre estar verá mañana entonces yo es que ya se lo haya contado antes

Voz 2 33:27 hoy día tu hermano se está quedando estos días contigo está aquí en Madrid sí pero no no a la Familia

Voz 7 33:33 en El nombre mi hermano no por favor vamos a Daniel no yo no yo me dice mi hermano que está malo también

Voz 5 33:40 es verdad que tu hermano Jamal

Voz 0470 33:43 a ver si vamos a hacer a salir que una vez

Voz 2 33:48 una vez que vengáis Herría ellas Herría Cerrillo grave por la inercia de una vez una vez me caí escalando

Voz 0470 33:56 dan fe en él

Voz 7 33:59 a Rosa aumente pues bueno

Voz 2 34:01 esto es la muerte más triste hoy se llora arriba contando batallitas el el monte de Swiss escucha me este es mi testamento estamento verbal

Voz 0470 34:19 adelante que te te pasa no que que que me caí de verdad una caída sería de verdad que me debes pensé pensé que me moría y entonces se me ocurrió así con la mañana que era llamar a mi madre y entonces club para básicamente para pedirme pero no fue más

Voz 2 34:37 estaba aquí lo de la caseta que cuanta más gente sí sí sí

Voz 0470 34:39 mucho más bueno bueno aquello fue entonces aparecieron tengo que que te pensabas tu porque te

Voz 2 34:44 ya

Voz 0470 34:45 para porque está en porque no porque pronto no me no veía

Voz 7 34:48 la notable me sale bastante de la cabeza notaba notaba notas como que se te iba la vida me te saben quién se lo iba a Navidad

Voz 2 34:57 vale vale yo ya dije cómo se estaba doblando la servilleta

Voz 7 34:59 la sangre de la cabeza

Voz 0470 35:02 sí sí y entonces entonces llamé a mi madre dijo al mamá según la estaba en segunda estaba ya más no me di cuenta que tú a que recuperaba la puerta así que igual no moría pero ya estaba sonando a todos

Voz 2 35:14 la llamada perdida ya queda ahí la llamada perdida

Voz 0470 35:17 tengo la mañana habría sido peor y entonces se vio obligado a disimular no

Voz 7 35:23 hola mamá

Voz 2 35:26 soy muy bien no

Voz 7 35:28 el azar les ha haber dicho

Voz 2 35:31 debido por primera vez por primera vez más de lo que yo también yo estoy orgulloso

Voz 0470 35:46 el cuartel disimulé Le dije no estoy en un sitio está mal esto y me he acordado de golf

Voz 4 36:01 crees que sabes

Voz 2 36:05 la última anécdota David que en el que ha estado ya varias veces cuando lo de la liebre que con una piedra que fue eso no pero esto fue verdad esto lo J David María se había quedado con un pescador esquimal que le volviera a recoger a la isla después de una semana o al día siguiente no apareció hasta la historia para que te vi a recoger después de tres día iba apareció hasta después de una semana

Voz 9 36:31 tenía que viene que tenemos unos cuatro cinco días divino que vino a los diez días

Voz 0470 36:36 Carlos digamos que ha mí

Voz 8 36:39 sí pero no ahora

Voz 5 36:42 David tengo que acabar el programa nos hemos pasado ya de hecho de lo que tengo que grabar y no vas a venir a segundo claro no no ya digo colocar pues no se va ir pensando alguno de vosotros se nota pues otra que quieras mejorando segundo

Voz 7 36:55 voy mejorando pero ahora ahora marear al levantarme ya te ha venido

Voz 2 36:59 bien como como terapia digamos este rato

Voz 7 37:01 esto es que tengan que pagar forzado no hablar todos

Voz 2 37:04 esto ahí ha forzado a mí me por lo menos

Voz 0470 37:07 cuando te ríes cuando te ríes dicen siempre que exigen a Un poco a poco yo creo que estoy recuperando

Voz 2 37:12 a ustedes estamos haciendo cómico terapia

Voz 0470 37:16 ayudando está yo estaba cayendo estaba estaba llegando al túnel pero el brazo

Voz 2 37:20 la bonito que bonito que esto que está pasando ahora es decir eso que Shiva insta a echar un cable

Voz 7 37:27 efectivamente ha sido así es como ver amanecer ya acordar

Voz 2 37:29 la familia no muy bonito pues nada muchas gracias Day Broncano ya está aquí no por favor esto así que elevara hasta Cuenca para esto le suena esto necesito menos mucho mucho se vació