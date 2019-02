SER Deportivos: Incógnita Messi (04/02/2019)

Voz 0699 00:00 todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el aficionado al fútbol tiende a buscar nuevas caras que les sorprendan el periodismo también lo reconozco y en esa mezcla entre unos y otros todos hemos encontrado a Vinicius un chaval de dieciocho años que en el Real Madrid empieza a despertar las esperanzas que con su edad despertaba Raúl hace décadas el brasileño demuestra ser un jugador con desborde con imaginación y con gol ya lo hemos de esas virtudes ha hecho viajar al madridismo de la depresión a la ilusión los escépticos dirán que apenas es mayor de edad y que con esos años no se puede saber si un jugador sale melón pepino pero la realidad es que la temporada la empezó en el Castilla pasó por la suplencia en el Real Madrid y ahora es casi indiscutible titular le queda una prueba de fuego si en un gran partido y esta semana tiene dos al precio de uno con el Barça y el Atlético sí Solari confía en el caso es que ya podemos decir que en la primera temporada post cristianismo el aficionado blanco parece empezar a ser fiel a una nueva religión la de ser de los testigos de vino las tres y comenzamos SER Deportivos

Voz 1 01:09 en la Cadena SER SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:14 y con toda la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta hasta las cuatro el vamos a acompañar con el resumen de lo que hemos consumido ya de lunes gracias por estar ahí del modo que más nos cuadre por la radio de toda la vida ahora con las emisoras en la oferta por la aplicación de la SER en el móvil por en en redes sociales la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que como siempre tenga hay mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción a Juan Carlos Ingelmo Julio Hernández como cracks de la técnica empezamos una de las semanas grandes de la temporada en el pub con un clásico un derbi dos semifinales de Copa y un Athletic Club Barcelona de postre febrero que parecía un mes de transición en el fútbol se ha convertido casi en un mes vital para varios equipos ya esa cita hay dos conjuntos que llegan bien felices el Real Madrid yo diría que el qué más que ha recortado dos puntos al Barça este fin de y tres al Athletic que son los dos equipos contra los que juegan los próximos seis días todo con el nuevo jugador de moda el veintiocho de los blancos

Voz 0239 02:12 Vinicius si me estoy contento y llegar a Madrid

Voz 2 02:16 hay que hace seis meses

Voz 0239 02:19 es una persona maquinaria que ya estaría jugando

Voz 2 02:22 me quedo contento por eso ahora

Voz 0239 02:24 la disfrutar ese momento hoy se que trabajaba no paro

Voz 3 02:27 ahora no puedo no puedo matriz

Voz 0699 02:29 que el mundo no es Casillas ah y besar el santo Vinicius es la nueva esperanza del madridismo que se une a la duda de Messi que hoy ni ha entrenado ni han pasado pruebas e insisto es duda para el partido de Copa entre Barça y Real Madrid del próximo miércoles de lo que no hay duda es de que el principio de semanas de intenso para el Real Madrid para el Barça para el Valencia y para el Betis que son los cuatro que juega en las semifinales de la Copa el Betis llega también feliz porque Setién ha ganado por primera vez al Cholo este pasado fin de semana porque le ha marcado por primera vez un gol al Cholo porque se ha metido de lleno con esa victoria en la zona europea eso sí del penalti que se tragó el para el Atlético de Madrid y también el árbitro tenía menos opinión Setién

Voz 1881 03:11 nosotros no lo sé me han dicho que ha sido una mano la otra comentaba nada ni he preguntado nada no no sé si ha podido ser penalti o no la verdad no se me dediqué que jugar ha sido a que reclama no lo sé cuánta una amoratado cincos en lo tanto desde la verdad es que no lo sé

Voz 0699 03:27 bueno eh no hay semana así en el bar de por medio y esperamos que cada vez los errores sean menores aunque no está pasando eso conforme va pasando la temporada lo que va a pasar hoy es Goethe completa la primera división con un rayo Leganés y un Las Palmas Zaragoza que completa la segunda en medio de la primera semana grande de dos mil diecinueve recuerdo eh pues acaso algunos de pista hay un Barça Real Madrid un Betis Valencia de semifinales de Copa un Atlético de Madrid Real Madrid un Athletic Barça de Liga en el fin de semana mañana un España Brasil de fútbol a las siete en el with en el mejor partido que se puede ver en el mundo Joss vamos a invitar a que lo presenció en directo no a todos pero tenemos tres entradas dobles para el choque de mañana a las siete modo de poder ir seguir nuestra cuenta de Twitter que es recuerdo arroba SER Deportivos Nos hacéis un al mensaje que acabamos de poner entre los que lo hagan saldrán los tres ganadores de las seis entradas dobles que tenemos para vosotros ya puesto a recuerdo en página polideportiva que además del fútbol sala es noticia la Superbowl que esta madrugada han ganado los Patriots Luka Doncic que ha llegado a los mil puntos en cincuenta partidos en la NBA a una media de anotación sólo al alcance de los elegidos dejó para el final de la presentación una historia rara es indignante descalifica ante para su protagonista a ver si la puedo contar rápido que da para más el protagonista es el entrenador de la Arandina que anda nombre nerviosillo el equipo que se puso tristemente de moda por el caso de los jugadores acusado de agresión sexual fichó en este mercado de invierno jugador Flórez que se da la casualidad de que es testigo en el caso Arandina el padre de la chica se quejó de que se contratase a este jugador vamos que ya entendemos que eso es noticia el viernes el entrenador de la Arandina se desquició y cargó contra los medios de comunicación por las preguntas los medios muy respetuosamente pidieron explicaciones al club en una nota que firmaron todos y ayer cuando acabó el partido de Liga salió el entrenador del equipo bueno Javier Álvarez de los Mozos que se llama el tipo armó esta a nuestro compañero Diego Martín

Voz 4 05:25 porque arrancó la cabeza pollas eres crees que eres un hijo de puta tú

Voz 0239 05:32 venga Javi

Voz 4 05:38 esto que yo vaya esperamos pierda estamos

Voz 1576 05:44 el mierda que resumía

Voz 4 05:46 verdad y un hijo de puta te lo digo veinte veces

Voz 0699 05:50 yo creo que no hace falta calificar las palabras porque cualquier persona con sentido común sabe que esas palabras las personas que lo pronuncian son las que nos sobran en el deporte en general en el fútbol en particular yo diría que en nuestra sociedad también y no me enredó más que quiero tratar de demostrar la educación que este señor no tuvo las trece seis vamos al lío ya

Voz 1 06:10 mírala tan grande tan llena de datos que la doblemente irresistible de ella este XXV gigas Toth libias debo llamadas ilimitadas CIG Ibra cien becas a un precio irresistible Samsung a7 por muy poco Jazztel para que no te falte de llama ya quince días

Voz 5 06:30 no te ha tocado la hostelería pero y sufrir la cuesta tener oye encima del aceite del coche sea capaz de encender pero tranquilo ante este en un genio dentro

Voz 6 06:40 mira este concedemos tres deseos aceite más filtro y revisión de treinta puntos desde sólo cuarenta y nueve con noventa y nueve euros pide cita en Midas punto es deseos concedidos

Voz 7 06:51 buenos días señor García llamo de su coche ya está listo puede pasar a recogerlo cuando quiera señor García llamo nuevamente de Four les recuerdo que ya puede recoger su coche señor García estamos esperando ley señor García

Voz 1 07:03 ahora te dejamos un Cougar de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento lo único que te costará será devolverlo Solís cambio de litro por setenta y nueve euros fue la increíble sensación de de preocuparse condiciones punto es

Voz 0699 07:18 y seguidores del Valencia se para llevar una muy buena noticia escuchando este tramo de Ser deportivos pero antes el nombre del comienzo de la semana es Leo Messi el jugador azulgrana que se llevó un golpe en el partido ante el Valencia precisamente que le hizo terminar el encuentro renqueante Joyce esperaban prueba pero las pruebas pasará mañana

Voz 1576 07:35 hola Pacojo qué tal muy buenas si mañana

Voz 0017 07:38 dejar los médicos pero a esta hora sigue siendo duda Leo Messi para el clásico es probable que hasta el último momento no se tome una decisión sobre si jugará o no sigue con alguna molestia en esta en esta parte del muslo derecho donde recibió el rodillazo delato esta mañana ha ido a la ciudad deportiva pero se ha quedado en el gimnasio trabajando con los fisios del club es habitual que Messi no entrene en la primera sesión pos partido ayer tuvieron día libre y hoy no ha saltado al césped aprovechando para hacer un poco de trabajo de fisioterapia

Voz 9 08:08 veremos cómo está mañana la intención como

Voz 0017 08:11 decimos es que pueda aprobarse en el césped y que pase una última prueba para saber si las sensaciones son buenas o no desde el Barça lo que transmiten es tranquilidad dicen que no hay preocupación porque no existe lesión importante

Voz 9 08:23 dejan claro Pacojó que no se va a correr

Voz 0017 08:25 eso sí ningún riesgo con Leo Messi

Voz 0699 08:28 claro pero es que sabiendo cómo ha al Barça sin Messi en los últimos clásicos la pregunta es arriesgaría esa forzarle para que jueguen este primer partido ante el Real Madrid Lluís Flaquer

Voz 1296 08:35 muy buenas Pacojó hola no no no y rotundamente no no hay que asumir ningún riesgo si Messi el miércoles nota molestias no es que vaya de sobrado Joy piense que si Messi el Barça ganará fácil como en el último clásico en la Liga sino que lo que defiendo es que no se debe arriesgar porque el clásico no es decisivo quedará la vuelta porque es partido de Copa no puede ser que la Copa pase de ser el toro veo menos prioritario a ser lo que te marque la agenda al Barça le viene un mes de febrero complicado y crucial para sus aspiraciones en Liga hay para marcar tendencia en Europa eso es lo importante y ahí es donde se necesita al mejor Messi Si el miércoles no está al cien por cien que no juegue de nada serviría ganarle al Madrid si asumiendo el riesgo de jugar pudiera perderse lo que viene por delante entiendo las ganas de Messi por jugar el clásico tras perderse la manita en Liga pero alguien debe subrayar argentino que por mucho que el miércoles se juega ante Real Madrid lo que se disputa es un partido de Copa de Copa así que leo el miércoles si hay molestias toca descaro

Voz 0699 09:28 ah vale Nos que queda claro gracias a que todo gira en torno a Messi pero hay más dudas en el Barça que preocupan también a Valverde Adrián

Voz 0017 09:33 sí sobre todo la de de melé al que esta mañana hemos visto ya corriendo y tocando balón sobre el césped de la Ciudad Deportiva está prácticamente recuperado del esguince que sufrió en el tobillo izquierdo pero parece complicado que pueda reaparecer el miércoles el tiene ganas de volver tras perderse los últimos cuatro partidos pero Valverde no quiere arriesgar nada tampoco con el francés porque le va a necesitar en un mes de febrero cargadísimo de partidos el que no estará el miércoles Stiles en que tiene para seis semanas jugará seguro Ter Stegen ya esta semana veremos también cómo evoluciona Umtiti Si puede empezar a entrenar con el grupo como tenía previsto el francés

Voz 0699 10:06 eso del Barça gracias Adrian el Real Madrid la semana está más clara después de una victoria noche tres cero ante el Alavés que recorta la diferencia con Barça y Atlético de Madrid en la Liga con Vinicius y Benzema entre otros como grandes figuras Javier Herráez

Voz 9 10:17 sí Pacojo la sensación es es Vinicius la alegría del Real Madrid dieciocho añitos lleva nueve partidos seguidos como titular lo intenta siempre es el hombre que levanta al público de Santiago Bernabéu no solamente por los goles sino por su actuación un partido tras otro y fíjate que su primer encuentro fue cuando el Madrid perdió frente a la Real en fue mejor del Marie ya entonces como digo en ese en ese encuentro amén de que como está Benzema que sigue de luna de miel por cierto si me pides opinión lo del Real Madrid creen que va a jugar Leo Messi ese partido frente al equipo blanco el próximo miércoles en el Nou Camp osea que Solari y los futbolistas piensan que basta el argentino el resto te cuento Asensio con gas

Voz 0985 10:57 las cuando lo saca Solari después de la lesión

Voz 9 11:00 está bien lo de Isco pues es un tema que hemos contado aquí en la Cadena Ser medio cerrado por parte de Solari no de Isco que quiere jugar de hecho jugó cinco minutos y fue el pase del partido para el gol de Mariano lo sacó en el ochenta y seis Nice acercaba Solari ya Isco porque tampoco lo miraba el malagueño por delante el Madrid tiene

Voz 0699 11:18 Barcelona en Copa Atlético de Madrid en Liga

Voz 9 11:20 ya ya en Champions por tanto viene lo que es importante en este mes de febrero de Gareth Bale decir que está muy flojo Easy hay duda entre Bale Vinicius si es justo Solari tendrá que jugar evidentemente Vinicio

Voz 0699 11:32 pues ya veremos cuál es la decisión que toma Solari y el tercero en discordia de la semana es el Atlético de Madrid que este fin de semana el Real Madrid que hoy se queja del Bari con cierta razón Pedro

Voz 0239 11:40 si se quejan aunque no en público en privado no

Voz 0231 11:43 tienden el porqué desde el al colegiado sobre esa acción clara sobre Morata no hay quejas públicas no hay quejas consabido en otras ocasiones a la Federación tampoco quejas porque entienden que el ante Felipe fue penalti y lo que duele sobre todo es que dejaron de pasar esa oportunidad de restar los puntos con el Fútbol Club Barcelona y que se quedan ahora a seis del líder del conjunto azulgrana sobre todo lo gana al Madrid la posibilidad de adelantarles en la clasificación si consigue la victoria en el derbi del próximo sábado y un Simeone que le da la vuelta a la interpretación por la derrota ve el vaso medio lleno

Voz 10 12:14 no soy optimista entiendo de qué menos mal que el Barcelona empató y no se alejó tanto así que nuestro largo y hay que seguir Rojas

Voz 0231 12:22 la mejor noticia es que Koke y Saúl aceleran para llegar al partido del sí

Voz 0699 12:26 para terminar con la zona alta en Sevilla tenemos la cara y la cruz en sus dos equipos en el Sevilla está Machine hombre no cuestionado pero sí discutido tras una racha horrible ya Setién lo tiene en las alturas con el Betis aunque ello

Voz 0700 12:36 si tú lo has dicho bien muy buenas Pacojó la alegría va por barrios no Machín no gana fuera de casa ni los sorteos de campo y la verdad es que la última victoria fue en septiembre contra el Eibar Si el calendario fuera asimétrico habría pasado una vuelta porque es el rival de la semana que viene ahora tiene una dinámica negativa encima dos triunfos en los últimos partidos de Liga ha sido eliminado de la Copa hay encima enfrente el Betis

Voz 0699 12:59 sí que lo está ganando todo queda eliminado

Voz 0700 13:02 al español que remontó ante el Girona en el último partido de Liga que volteó la eliminatoria que ayer por fin le ganó al Cholo y que encima está a las puertas de meterse en una final así que unos y otros en una realidad bien distinta y la ciudad divirtiéndose mucho como es lógico por aquí abajo

Voz 0699 13:18 bueno pues está bien que la cosa sea divertida con esa noticia se van a divertir elogió el seguidores del Valencia es de última hora y no la de strip o cuenta ahora tu Pedro Morata muy buenas tardes

Voz 11 13:26 hola buenas tardes Dani Parejo el capitán del Valencia ha ampliado su contrato con el Valencia dos temporadas más tenía contrato hasta junio de dos mil veinte osea lo que resta de temporada y una más ese era el contrato que tenía ahora tendrá lo que resta de temporada tres temporadas más amplía dos hasta junio de dos mil veintidós Se mantiene la clausura de misma a recesión que tenía cincuenta millones de euros y una leve mejora económica de contrato pues

Voz 0699 13:56 una de las que no son leves mejores noticias para el aficionado del Valencia asegurase la continuidad a más de fútbol

Voz 12 14:02 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando de la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar y quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 13 14:13 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio es el logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 14 14:22 duda que corte de traje te va mejor todavía no tenemos asesoría de imagen pero si disponemos de asesoramiento comercial especializado para profesionales y pequeñas empresas con Vodafone One Profesional y nuestros canales de ventas especializados tendrás las soluciones que mejor se adapten a las necesidad

Voz 8 14:37 este tu negocio informe hacen el catorce cuarenta y tres su entiendes Vodafone Vodafone Business

Voz 15 14:43 hola tiene corbatas impermeables y con corta fríos

Voz 16 14:45 on si eres urbano y salvaje a partes iguales te presentamos el nuevo SUV Ford Eco Sport totalmente equipado por ciento veinticinco euros al mes con navegador pantalla

Voz 17 14:54 el de ocho pulgadas control de cero luces LED sensor de parking cristales de privacidad todo por ciento veinticinco euros al mes entre cuatro mil doscientos ochenta y nueve euros siete mil trescientos ochenta y cinco euros continúe meses nueve con treinta y tres por ciento TAE financiando con FC banca este fin de mes condiciones puntuales

Voz 18 15:07 a partir de los lunes

Voz 0699 15:10 cierra la jornada un duelo de necesidades entre el Rayo Vallecano

Voz 18 15:13 y el Leganés José Palacio duelo clave para

Voz 1038 15:15 la permanencia Pacojó ambos están empatados a veintitrés puntos aunque es el Rayo el que ocupa ese último puesto de descenso directo a Segunda División el Rayo que llega en el mejor momento de la temporada trece puntos de quince posibles el único que le mejora esos datos en las últimas cinco jornadas es el Barça de Ernesto Valverde baja importante la de Santi Comesaña por sanción tendrá que decidir Michel sic coloca como medio centro defensivo a Medrano os coloca como medio centro ofensivo Amat ida entrada a Gálvez en la posición de central hay convocatoria ahí entra uno de los fichajes nuevo Franco eso sí no están ni Mario Suárez Tiago Uche en el Leganés sólo ha ganado un partido a domicilio quieren mejorar esas estadísticas de cara a esta segunda vuelta con moral tras remontar ese cero dos ante el Eibar vuelve Rubén Pérez este encuentro

Voz 0699 15:58 captarlo Martínez Munuera en el bazar

Voz 1038 16:00 Estrada Fernández y ojo Pacojó porque protesta de la afición del Rayo Leganés por los partido lo lunes en el minuto diez

Voz 0699 16:06 hasta el doce de espaldas al campo para los los lunes no gustan mucho a la segunda división que trata evitar Rayo Vallecano y Leganés una segunda que esta temporada está preciosa y un triple empate en la cabeza de la categoría con tres históricos en liza Óscar Egido

Voz 1643 16:20 está la segunda más igualada que nunca con cinco equipos en dos puntos tres platós a cuarenta y cuatro Un triple empate entre Granada Málaga es una que eso es lo que han provocado los navarros ganando al líder en El Sadar donde son mejor equipo local de esa junta pero el Granada Pamplona el Málaga la cosa en empate en el derbi ante el Almería y tampoco gana el cuarto que es el Deportivo tiene cuarenta y tres puntos el empate con el Tenerife todo ese tipo de parte de encabeza de todos modos es engañoso porque cuando esta semana me sume los tres puntos del Reus desde partidos de los jugó la semana pasada se lo machacó a los cuarenta y cinco puntos los líderes en solitario de la segunda

Voz 0699 16:52 así estaba segundo y con un partido para hoy en Las Palmas Zaragoza frase novedad de Francia matan muy buenas

Voz 0672 16:56 qué tal muy buenas dotes la decepciones de la temporada se enfrenta hoy en el Gran Canaria en la Unión Deportiva Las Palmas en la convocatoria no están Isère ni ni Aythami Artiles dos de las incorporaciones en el mercado invernal vuelve Galarreta

Voz 9 17:07 cosa diecinueve futbolistas ha convocado Víctor

Voz 0672 17:09 antes están dos de las incorporaciones en el mercado invernal Chechu Dorado Linares espera una floja entrada en el Estadio de Gran Canaria por el horario y el día claro

Voz 0699 17:17 sí estará segunda de primera deprimentes os digo que aquí hubo una de las noticias que no querría yo contar pero bueno hablamos del accidente el avión de Emiliano sala que en las últimas horas ha tenido novedades Inglaterra Álvaro de Grado cuéntanos buenas tardes

Voz 0267 17:28 hola buenas tardes pues se han encontrado los restos del avión en el fondo de Canal de la Mancha la investigación submarina ha dado con el avión y esta mañana ha informado que también se ha encontrado uno de los cuerpos las familias han sido avisadas todavía no se conoce nada más pero el jefe de la investigación ha reconocido que esta es la mejor dentro de las malas noticias que se podía dar las familias haber encontrado la solución a toda la búsqueda

Voz 0699 17:50 ya lo que cabe desear es que la búsqueda encuentra resultados rápidos tiene el aspecto más deportivo tenemos en la Premier hoy un Liverpool muy importante para los reds Álvaro

Voz 0267 17:58 efectivamente porque ayer ganó el Manchester City Se puso a dos puntos del equipo de Clovis y los de Salah afirmó no Manel Company ya gana esta esta noche a las nueve de la noche en España al de Pellegrini se volví pedían a poner a cinco puntos de venta

Voz 0699 18:12 gracias estaremos pendientes ya hemos están pendientes esta mañana del sorteo de las semifinales de la Copa de la Reina que ha dado una eliminatoria que tiene su aquel Sofía Álvarez

Voz 1038 18:19 buenas tardes buenas tardes Pacojo en la primera semifinal viviremos un auténtico clásico y al que se enfrentarán el Atlético de Madrid y el Barça y el Barcelona por lo tanto el próximo diecisiete de febrero se repetirá en la final del año pasado pero en esta ocasión será el semifinales en la otra semifinal se medirá en la Real Sociedad y el Sevilla recordemos que este torneo se juega a partido único y que la final se disputará el once de mayo en el estadio Los Cármenes

Voz 0699 18:40 los fútbol de primero de segundo y tercero la página acontecimiento de la madrugada la final de la Super Bowl que paralizó Estados Unidos y parte del mundo ganarán los Patriots Amanda Dallas

Voz 0419 18:49 así es un duelo con muy pocos puntos los pero se impusieron a los raids por tres a trece en la final protagonistas conquistar ayer la victoria como decimos sexto titulo en diecisiete años para el equipo Tom Breivik volvió a brillar pero jugador que anoche sobresalió fue Edelman Grace socio de Tom Brady no juego ataques de los patios que ha sido nombrado en Vichy de la Superbowl está dicen ha pasado a la historia por ser el partido donde los patios Alcazarén a los Steelers con seis campeonatos y además posee la final con menos puntos de la historia

Voz 0699 19:17 partido para esta pasada madrugada gran partido para mañana de fútbol Sara otro España Brasil Toni López

Voz 1571 19:23 si ayer empataron a dos en Cáceres goles de Lin Rafa Diego higa Deia partidazo con bastantes ocasiones grandísimo tracción de los porteros y con homenaje a Paco Sedano que jugó sus últimos minutos con la selección mañana segunda parte del desafío en en Madrid a las siete de la tarde es España Brasil que enfrentará a las dos mejores selecciones del mundo

Voz 0699 19:39 en tenis de España no será cabeza de serie la nueva Copa Davis Usua Caballero

Voz 19 19:42 no no estará entre los seis cabezas de serie en el sorteo del próximo catorce de febrero de esta forma conjunto capitaneado por Sergi Bruguera ir a pasar al segundo bombo con las potencias comprendidas entre el séptimo lugar el décimo según

Voz 0699 19:53 gracias acabó lo que se daba en el primer tramo de SER Deportivos hasta las cuatro Damon más deporte en la SER

Voz 20 20:09 emociones fuertes de lunes en este tramo de SER Deportivos sí tenemos de fondo un Barcelona Real Madrid Atlético de Madrid Real

Voz 0699 20:16 como ya sabéis de qué va un poquito la semana el madridismo está un poco preocupado con un poco supongo que estará pendiente de si juega Messi el miércoles y uno del Madrid Courtois lo que está preocupados por si les silban el sábado en el Metropolitano por su pasado que él cree que sí

Voz 21 20:34 espero que me pitan porque eso obviamente es algo pero yo le respeto mucho a la afición al club porque estuve ahí tres años gana trofeo siempre he dado todo por ellos que se interpretó mal porque lo que dije que me iba a motivar más a porque son los pitos obviamente no las que me tiran cosas en la cabeza yo creo que eso no hace parte del fútbol

Voz 0699 20:52 entiendo que la reacción no será de cariño pero entiendo que la reacción desde luego no Baser tirarle objetos y me quedo con que vamos a ver en ese partido a donde lo mejor porteros del mundo en el derbi aunque antes lo que le queda al Atleti hoy antes de que llegue el derbi es la indignación sobre lo ocurrido en el Villamarín con un bar que no es de ida sino que juzga unas cosas de una manera hay otras de otra lo que tampoco tiene Day vueltas el Rayo Leganés que eso juega esta tarde que son tres puntos y medio para el que lo gane si lo hace algo que también puede haber un empate hablaremos de lo ocurrido el fin de en el baloncesto madrileño sí que fue un derbi con polémica en Fuenlabrada y una remontada con general sobre un Real Madrid que ganaba por veintiuno al descanso y perdió en la prórroga en Málaga contra Unicaja es recuerdo que estamos regalando entradas para el partido de selecciones de fútbol sala de mañana que se juega en Madrid a las siete de la tarde en el juicio intenten Brasil España o España Brasil ya que jugamos en casa un reto un reto para tener opciones de ir en el mensaje que hemos puesto en la cuenta arroba SER Deportivos tenemos tres entradas dobles e sobre las seis de la tarde entre todos los que participamos a comunicar en redes sociales para quién va por sorteo está centrada ahora comunicamos empieza la barra libre

Voz 22 22:03 la Ventana de Carles Francino es escuchada cada tarde por otros setenta kilómetros saldrían de la atmósfera llegarían al espacio exterior veo por qué

Voz 23 22:14 bueno a los oyentes de La Ventana uno encima de otro hombre bueno para hacer un símil para que se vea que son muchos que llegarían hasta el espacio eso no se hace con los oyentes a los oyentes no se les ponen unos encima arriba hasta que salgan de la atmósfera eso no es humano no

Voz 1 22:27 eso es un símil no exime el máximo La Ventana

Voz 8 22:30 Perry estratosférico pero es muy gráfico pero no es humano

Voz 0699 22:38 semana de Barça Real Madrid semana de Atlético de Madrid Real Briz como diría a Schuster no hace falta decir nada más Antonio Romero muy buenas tardes qué tal Pacojó muy buenas tardes a todos Manuel Esteban muy buenas tardes buenas tardes si me permites una pregunta ya para Jordi de de mi ignorancia cómo es posible que Hernández Hernández que fue el hombre que vio penalti de Luis Suárez

Voz 24 23:07 en otras de ayer en el Benito Villamarín no viera la falta de Manolete

Voz 0239 23:13 dice yo anoche esa pregunta que no se acordaban

Voz 24 23:15 no ha sido pero a lo mejor ver capaz de algo

Voz 0699 23:19 Jordi Martí Barcelona muy buenas tardes

Voz 0239 23:22 Es tarde sí permíteme que antes de entrar en el fondo de la cuestión te salude desde una Barcelona que le dice a Messi

Voz 0699 23:28 Leo no arriesgó vale sí desde algún lugar de Madrid en su día libre Miguel Martín Talavera muy buenas tardes

Voz 1576 23:34 qué tal chico buenas tardes Manuel no no vuelvas por ese camino no entró al trapo da igual esto con bar con no barco dos árbitros con cuatro con veintiocho con un sabor os al abrir esto es lo que ha pasado toda la vida a Manuel nota ese es que esto es así también tengo para ti

Voz 0699 23:53 he pedido pensando en la semana que viene al Athletic con el Madrid ICO después con la Juve que tú icono mediático llamado Cholo Simeone de vez en cuando juegue al ataque Arretxe lo conseguimos

Voz 1576 24:06 pues mira precisamente es el que ayer te pilló el así inocentes el partido no era era muy mal ahora porque precisamente si ayer un equipo que se defendió se atrincheró fue el Betis y el que intentó jugar y proponer incluso se llevó esa tan manida posesión fue el Atlético de Madrid pero lo he dicho igual te pillo te mala cabezada y no estará

Voz 0985 24:28 estaba pareciera pareciera por lo que dice es que el Atlético de Madrid mereció que hizo un partidazo

Voz 24 24:36 desde luego desde desde luego yo no te aseguro digo que te aseguro es que no me

Voz 1576 24:40 de hecho perder

Voz 0239 24:41 a ver si te hace pensar que habrá que ver Talavera bueno yo quiero decir de este partido varias cosas bueno primero P penalti

Voz 25 24:48 si no tiene discusión

Voz 1576 24:50 los lloros de de talar

Voz 0239 24:52 verá yo creo que va un paso más allá a mi me parece que los árbitros son muy malos

Voz 1576 24:56 mayoría que no vale hecho si yo lo he dicho a Manuel que no llora no traje irónico nos he dicho que uno se tiene que yo ya me bajé eh que ya hace no pero yo creo que lo de ayer Talavera Jean

Voz 0239 25:09 es una cuestión de Bart sea yo he visto la repetición bueno si es una cuestión de bar en la explicación de Iturralde González que ayer dio un recital en el tramo final del Larguero explicando por qué pasaba exactamente esto ya es porque los árbitros del bar ejercen sin presión es decir que si hoy Velasco Carballo como hiciera como hiciera como como hace con los futbolistas saliera públicamente o con un comunicado como si no es verdad Idi mira este señor se ha equivocado como cualquiera que ejerce su profesión

Voz 0699 25:37 cuando se equivoca

Voz 0239 25:38 EFE una sanción una profesión de este tipo

Voz 0699 25:41 no hablamos de deporte merece una sanción

Voz 0239 25:43 las sanciones tal Isaac la pamplinas pero claro eso no va a pasar el corporativo de los sabemos cosas que además es

Voz 1576 25:48 te pero yo quiero decir no pero pero creo que he dicho antes maestro lo que ha dicho pero es que es imposible que se haga lo que tú has dicho te voy a explicar por qué porque alguien porque yo no ya no te digo que les sancionen no sancione yo lo que te digo porque alguien tendrá que explicar Hernández Hernández sería el ideal pero sino su jefe si es que fue cobarde y no quiso no quiso verlo es que es inepto y no supo

Voz 0239 26:10 verlo ahí siempre es el mismo Clemente no tapa se lo dijo a su compañía ellos tapan ellos tapan el rollo con la historia del protocolo y entonces como como a lo mejor alguno de todos estaba allí estaba guiando un ojo y no no lo vio bien dicen no como no es una jugada de blanco y negro que evidentemente lo es como no intervenimos estés el protocolo y esto es lo que te van a contar todo y no los vamos a sacar en toda la temporada ahora ocho esto no que digamos el Talavera dicho esto me gusta quería decirle a Talavera que no vi rajado tanto del bar cuando pasó por ejemplo lo de Vinicius que no me que que a mi me parece que no es recomendable que el Atlético de Madrid no era junto a Antonio no no se instaure el hombre

Voz 24 26:52 la política llorona de

Voz 0239 26:55 entonces me pasaré porque no no es que lo

Voz 1576 26:57 dije que lo de Vinicius lo dije pero de Luis Suárez lo dije con el atropello al Getafe en San Mamés el liga y lo que ocurrió el otro día en Valencia es que ahí no me vas a pillar Antón estaba me porque no suele hablar cuando hay es un color de camiseta perjudicado yo lo he hecho siempre lo que

Voz 26 27:10 es verdad mira si mucho me gustaría y tú lo sabes muy bien que suena

Voz 0985 27:14 verdad Antonio ha caído de cuatro patas en la trampa que le atendido Talavera yo no voy a caer en ella Pacojó si me permites

Voz 0239 27:20 sí que ha visto todo estoy aquí Hushovd

Voz 0985 27:23 lo que tienes que decir auto y claro es que el Atlético venía descansado que el Atlético tenía la oportunidad de recortar la venta

Voz 0699 27:32 así que Yorke enfrente tenía un

Voz 0985 27:34 el rival que llevaba llegaba exhausto tras haber disputado incluso una prórroga

Voz 0699 27:39 el pensando más en la Copa del jueves

Voz 0985 27:42 me si realmente las ocasiones tan claras que tuviste en este partido a favor del Atlético de Madrid si realmente el Atlético mereció ganar y como no mereció ganar entonces tala no nos cuentes no nos cuentes milongas

Voz 24 27:55 por Morata porque no perdona

Voz 0985 27:58 tala en lo futbolístico Hiram explicaciones pero responden de las tres preguntas que ya lo hemos hablado dictó sentencia sí

Voz 1576 28:08 pero yo te yo estoy muy laxo no te he visto que te han metido en profundidad por interés a Jordi pero no

Voz 0985 28:14 las cuenta que ayer Iturralde dijo dos cosas enormes la primera cosa que nos dijo es que no volverán a la tele no volverán a la tele no van a pedir más la tele por qué nos dijo Iturralde que como les tienes que mandar un mensaje que no se les manda pues viven tan tranquilamente ya la sentencia la hizo Iturralde estoy de acuerdo con Antonio ya a partir de aquí a creo que unos tienes que dar una explicación

Voz 24 28:38 con pues te la voy a dar que te la voy a Madrid

Voz 0985 28:41 descansado recorte

Voz 24 28:43 es capaz la voy a darte la medida porque falto a la verdad

Voz 1576 28:46 lo único que te voy a decir es que el Atlético Madrid no hizo un buen partido estoy completamente de acuerdo contigo de que perdió una oportunidad de acercarse usted misma haya acercar a pero te has que estás diciendo una cosa que no es verdad

Voz 24 28:56 ahora mismo es que ahora mismo no te hablo de

Voz 1576 28:58 más cara o de más calidad tiene más plantilla al Betis que el Atlético de Madrid

Voz 24 29:03 me quedaré

Voz 27 29:07 me ha sido Omer en tu día libre pero que sin coche mira descansar me descansaron los laterales que los cambios al descanso sin descansó lo Celso descansó en la gente de acá es el Atlético de Madrid tú crees que el Betis tiene futbolistas yo te voy a millones de euros que perfecto pero por favor si este dos Ike está siendo una auténtica ruina yo lo que te digo

Voz 24 29:28 mira yo lo que aquí haciendo o está muy jugó con cuatro

Voz 1576 29:32 lo defensas que tenía porque Filipe se dio en la segunda parte que salía de lesión y que no está

Voz 24 29:36 ha preparado para jugar que jugaron a pierna Arriaga que salía los únicos que han tenido único giro porque ha habido Antonio pero bueno es otro tema pero no me otro tema no

Voz 1576 29:50 es que es que según según Jordi el Atlético de Madrid tenía veintiún tíos que han estado tocando los Meléndez

Voz 24 29:56 para jugar contra el Betis a flote no te digo pero si yo sólo te digo

Voz 1576 30:01 que tenía cuatro defensas

Voz 24 30:03 ellos la traes derechos bueno a mi me parece que lleva toda la temporada tenía vais cuatro cuatro pero no pudo poner en nuestro país toda la temporada vais centrocampistas Mira quién baila tocan toda la que Correa lo más de millón y arriba tiene tres

Voz 1576 30:22 el juegan dos es que no es verdad que tenga una gran plantilla descansado Lukas Haas el juez no se puede inculpados entrenamientos no está Koke no está Saúl no está Godín

Voz 0239 30:31 vale pues la verdad es que mira también muy bien si tú lo que quieres es convencer a la gente que el Betis tiene mejor plantilla que el Atlético de Madrid Jorge no creo más

Voz 0699 30:40 alma yo creo sinceramente que lo tienes muy

Voz 0239 30:43 ligado mejor lo que me gustaría mucho arte a mí lo que me gustaría escucharte es que sale el entrenador del Atlético de Madrid que por si no te lo he dicho en cada edición de la barra libre de lunes menos la pasada que me la perdí por enfermedad es un entrenador que ha marcado historia Eagles está marcando en la trayectoria del Atlético de Madrid junto con Luis Aragonés el entrenador más importante de la historia del club si le el entrenador del Atlético de Madrid le preguntan por el pinchazo dice que es optimista y que no sólo no han perdido sino que está contento porque el Barça

Voz 28 31:14 yo no ganó que falta autocrítica o sales Solari déjame terminar por favor basta opinar porque sales Solari

Voz 0239 31:26 dicho que si sales Solari Talavera si sale Solari Talavera dice una frase parecida en una semana en la que el Fútbol Club Barcelona o el líder de la competición ha empatado el tercero pues el tercero en la clasificación que es el Real Madrid está a punto de trincar si sale Solari dice eso tú vienes hoy aquí con un chaleco antibalas Isaac todas las armas que tienes en tu casa

Voz 24 31:51 no no por favor Amparo pido por favor Amparo

Voz 1576 31:54 al al presentador del programa pues yo pido la palabra es mentira de Diego Pablo Simeone el corte escuchado antes Pacojó dijera que estaba feliz por el por el por porque hubiera perdido mira hubiera empató el Barça eso no es verdad

Voz 0239 32:05 a ver si no es todo

Voz 0985 32:08 muchas veces yo ya he pedido a Pacojo incluso Inge como es los las cintas más controvertidas tenga tengámoslas a mano porque

Voz 0699 32:16 no son las más controvertidas de la barra libre las cintas que tú dices entre comillas no nos caben en el estudio y la segunda cosa quisiera decir tala

Voz 0985 32:24 esta ha sido la elección del Atlético de Madrid Si el Atlético de medita ha querido Jesús antiguo jazz que no ha querido que jugadores como Griezmann o jugadores o entonces como otean tengan salarios que no están dentro de sus capacidades

Voz 24 32:38 aquí será en detrimento perdona en dicho

Voz 0985 32:40 momento de otros jugadores que han visto recortados sus salarios esta es vuestra elección

Voz 24 32:48 te voy yo ahora gustaría que pudiéramos

Voz 0699 32:51 lanzando también un poquillo eh eh

Voz 24 32:54 pero pero ante la pregunta directa de Jordi pero que tiene

Voz 1576 32:56 que ver si tú tienes veinte jugadores tienes cinco lesionados hay dos que están entre algodones que se han recuperado para entrar en la lista como son Filipe Vitolo y tienes sólo trece futbolistas de la primera plantilla del Atlético hemos visto aporte Forlán lesiones entonces es entonces de qué estamos hablando Jordi que tiene que ver ahora el sueldo de Griezmann lo de Simeone

Voz 0239 33:16 cabe pasito a que el Atlético de Madrid no puede rajar de que tiene poco futbolista porque ha sido su está

Voz 0699 33:24 Paco te habíamos eso sí porque voy voy a ir avanzando en lo en los pasos en las rotaciones de Valverde cundía rota con Messi otro rota en la primera parte con Jordi Alba eso cómo se está llevando por Barcelona Jordi

Voz 0985 33:35 hombre yo por ejemplo en la eliminatoria de Copa contra Sevilla ya dije aquí claramente que se había pasado de frenada

Voz 0699 33:40 lo de Jordi Alba el otro día lo de Jordi

Voz 0985 33:42 hora el otro día pues me parece razonable creo que una cosa son rotaciones y la otra es pasarse de frenada pasarse de frenada que quiere decir que dos estructuras todo equipo irreconocible entonces esto es lo que le pasó a Barcelona tuvo que hacer un sobre esfuerzo para para para acabar remontando la eliminatoria contra el Sevilla El tema de Messi muy sencillo Messi ha descansado dos partidos consecutivos no recuerdo mal noventa minutos más sesenta Un total de ciento cincuenta son cosas inéditas nunca las habíamos visto pero Messi que se conoce conoce su cuerpo conoce el cansancio y conoce lo que ha pasado anteriores temporadas está en su derecho de tomar estas decisiones que son consensuadas con entrenador y a partir de aquí te pregunto ojo por poco sí hombre por poco por poco que los compañeros Adriano ante Ovalle nos dijeran que hay molestias OK en pequeño riesgo tú crees que Messi debería jugar el partido de ida de la eliminatoria contra el Real Madrid por más que sea un clásico ir recordando que es la Copa que no es tanto entre tus prioridades mi respuesta es no Messi no tiene por qué arriesgar

Voz 0239 34:37 pero bueno yo creo que la Copa del Rey se convierte en prioridad del Madrid del Barcelona en el momento en el que Cruz cuadro les empareja en semifinales les parece que no pero primero

Voz 0985 34:45 encima de que

Voz 0239 34:47 no prioridad para que no se pueden permitir en estas alturas de la temporada que te monje la oreja ahora no estoy de acuerdo por si estabas Messi medio Antonio pues es que estamos ya pero es que estamos hablando exactamente de lo mismo el Barcelona te recuerdo que le mete cinco a un Real Madrid muy difícil pero sí la primera vuelta sin Leo Messi es decir no porque está buscando desde Barcelona es una coartada por si no juega Messi el Real Madrid os elimina es una es una estrategia equivocada a mí es lo que hay que competir no

Voz 0985 35:15 me preguntaron en Carrusel que opciones las al Barça sin Messi cincuenta cincuenta es que creo que es una eliminatoria muy de aquí no me movidito daría la guardia como tampoco nadie me moverá de que yo nunca descarte al al Real Madrid el otro día me preguntaban Carrusel pero oiga usted en el en el derbi Madrid Atlético supongo que irá con con el Madrid para que le gana el Atlético como pero bueno pero si este fin de semana legal ante el Atlético de Madrid te quiero decir que esto está muy abierto a pesar de todo eh esto es el Barça sí pero sigue muy abierta va a ver partidos difíciles el Atlético apriete claro Jordi yo tengo muy clara Jordi

Voz 0239 35:50 que tú prefieres

Voz 25 35:52 el Real Madrid III a

Voz 0239 35:55 nueve puntos que el Atlético de Madrid según nos Chan aceite da más te da más miedo el Madrid tercero a nueve puntos hombre claro claro Talavera que te parece eso bueno pues

Voz 1576 36:05 a falta de respeto más de por qué estos dos espetos que Jordi que tú que tú te está riendo porque es la puesto en der

Voz 24 36:12 por eso porque cuando has

Voz 0239 36:16 si yo le pongo aquí encima de la mesa hay dice que yo me estoy yo digo que Jordi Martí y te iba a muchísima gente en Barcelona no teme más teme más al Real Madrid tercero a nueve puntos que al Atleti segundo es una suerte

Voz 1576 36:30 Jordi Martí debe recuerda a casa pasando el único equipo el único equipo que le aguantó el pulso hasta los últimos semanas meses de competición fue el Atlético de Madrid que Jordi

Voz 0239 36:40 le elocuentes

Voz 24 36:42 no te falta el respeto al Atlético de Madrid diciendo que le dais

Voz 1576 36:45 cuál que prefiere estar mucho más cerca del Atlético de Madrid que estará a nueve puntos del Real Madrid

Voz 0985 36:50 pues ya sabrá Jordi no llamas y mira incluso pedir una cosa el otro día discutían de si Bale tiene que estar o no en el Camp Nou ya había muchos compañeros de Madrid que dicen oye Bale no se lo ha ganado por lo tanto sería una injusticia meter en el partido contra el Barcelona no se va a cometer este justicia porque Antonio Romero nos ha dado garantías de que Solari Si algo es es justo

Voz 24 37:10 yo no tanto por buscáis

Voz 0985 37:14 no ha perdona son cosas que yo tengo que recoger tal cual se producen en la antena de la cadena ser hombre

Voz 24 37:19 la gran cadena a mi me parece no ahora perdona

Voz 0985 37:23 a mí a mí me pregunta si quiero a Bale o no en el Camp Nou te digo yo no lo quiero Abel porque yo sé que ve él puede estar desconectado tala pero en un momento te arman follón porque zapatazo tiene

Voz 1576 37:34 a ver qué es lo que estamos hablando que tú faltas al respeto Atlético de Madrid que no te da miedo aunque haya sido único que ha competido en los últimos meses en el año pasado la Liga con el Barcelona que da más miedo el Real Madrid pero todo eso

Voz 0985 37:47 atiende a lo que son mis respuestas la única cosa que digo es que el Real Madrid este fin de semana se puede poner por delante del Atlético de Madrid por lo tanto que nada

Voz 24 37:56 con cinco puntos

Voz 0985 37:59 la piden que aplauda que aplauda una victoria del Real Madrid que se pondría por delante estableció esto en qué cabeza humana cabría hacerle sudar

Voz 0699 38:08 bastante el miércoles al Madrid eliminarle les pillamos desmoralizado golear IHS el sábado todo el feliz pero sabes qué

Voz 24 38:17 te has hablando estás hablando mucho de York

Voz 1576 38:21 de el del Derby Jordi pero irá San Mamés no va ser nada fácil para el Barça

Voz 0985 38:26 yo estoy totalmente de acuerdo contigo por lo tanto fíjate Manolete esto que decías tú de ir el miércoles en Madrid para meterle cuatro goles es que lo que tiene que hacer Valverde es gestionar los esfuerzos que esperan en las próximas dos semanas

Voz 0239 38:37 pero sintió para nuestros hábitos así lo

Voz 24 38:40 venga oye la liga se juega para el míster

Voz 0985 38:42 de semana una cosa es el partido el Barça en San Mamés la confrontación Atlético y Atlético me parece que esta combinación de los dos partidos de sanción

Voz 1025 38:51 queda mucho cuidado lo de pum

Voz 0985 38:54 cuidado un descalabro en San Mamés pues cuidado yo creo que la Liga pasa por este fin de semana

Voz 0239 38:59 yo lo que tú quieres decir que un descalabro en San Mamés se que el Real Madrid la por ganar en el Wanda ese te aprieta un poquito el sprinter

Voz 0985 39:04 eso no quiere decir pero ya no

Voz 0239 39:07 sabe ya si perdón ahora sí

Voz 1576 39:10 se sabe ya quién es al en esta tarde

Voz 0239 39:13 el descalabro quedarían a cinco más

Voz 0985 39:17 a cinco con un partido de vuelta en el Santiago Bernabeu pues Llanos una distancia tan grande al diez de mayo pequeños

Voz 0239 39:24 Barça a lo que voy que si el Barça cayera contra el equipo de nuestro admirado tuyo también Rafael Alkorta que el que gana es el Atlético de Madrid se pondría tres pero que tú prefieres que el Atlético de Madrid gane y este A3 que sea Radio tiene a5 una pregunta

Voz 24 39:41 no sabes cómo te gusta te hacen los despacho

Voz 0699 39:46 qué es que te reserva Manolete a mandar en esta semana ha tenido un día más de descanso que el Madrid y el Barça paga la próxima semana va a tener un día más de descanso porque juega el domingo

Voz 0239 40:01 no se sabe estos son los propios de esta sección invertida contempla parece hito salió de la sensación lo que con el bar yo creo que Madrid Barcelona y Atlético de Madrid hace muy mal o hacen haría muy mal cuando las cosas no les termina de salir en agarrarse a temas tan banales el calendario una abandono metas muy muy saco que está chocó con el mes oigo Manolete que no me has oído Manolete he dicho calendario o el bar he dicho

Voz 1576 40:31 no no metas a todo lo demás no no metas a todo porque yo repaso lo desde que ha empezado la temporada no recuerdo a ningún no recuerdo ningún atropello del al Barcelona no recuerdo tampoco ningún atropello flagrante al Real Madrid

Voz 24 40:45 sino te pareció atropello lo demás igual que tengo claro

Voz 1576 40:50 lesión de Ramos a Correa en el derbi está la mano de Casemiro

Voz 0699 40:53 en el penalti que le hicieron en Vigo

Voz 1576 40:55 tú a tal imagino me va a pillar Talavera que a mí

Voz 24 40:58 a quién me vas a pillar que que el Alto Volta el club cuando eso pasado

Voz 1576 41:03 está el sábado en la tele Mateu creo habló de

Voz 24 41:06 Paul Mateu y la tele que Dios no sé si el campo creo eh

Voz 0699 41:12 a quien hay que venir a aprender quiniela para la semana que librando me gusta mucho esto es verdad el Barcelona Real Madrid es Romero pero que hay que una quiniela uno dos ya pero cómo queda el partido como Carlos que sí cómo queda el baldeo X X sí sí Jordi uno dos cero vale mira con resultado Manolo uno uno uno uno Talavera tres tres Nicasio uno aquí dos libres Atlético de Madrid Real Madrid Romero he Jordi cuatro uno Manolete uno no en Talavera cinco cero Athletic de Bilbao Barça el Romero uno uno Jordi uno tres Talavera uno cero Manolete uno no vale la semana que viene a estas horas viendo los resultados si comparamos un poco y echamos una arresto

Voz 0239 42:13 hemos quedado sin tiempo eh pero ya dice

Voz 24 42:17 vale pues mira como cierre de Mariano que los Bordón un golazo bajado

Voz 1576 42:25 lo de Isco no Romero no conmigo Isco jugaría siempre pero ayer no