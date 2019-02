Estartapeando: nuevas formas de formar

Voz 1 00:00 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos de espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es contar siempre con un buen asesoramiento Cadena SER

Voz 0194 00:19 el entorno Rafa Bernardo buenas noches hoy hablamos de formación

Voz 1762 00:23 era del futuro y el presente porque cada vez se ensayan más métodos educativos innovadores en los que pues los avances tecnológicos juegan un papel mayor abordamos este tema con nuestro experto con Julio Prats qué tal buenas noches buenas noches Julia director de productos y soluciones de empresas de Vodafone es la tecnología ya un ingrediente indispensable en todo proceso de formación cree oportunidades abre la combinación de estos dos ámbitos pues efectivamente yo creo que no se puede

Voz 3 00:47 es realmente el futuro de la formación sin considerar las posibilidades que la tecnología abre a esa esa formación no yo yo diría que por una parte la tecnología o permitir una mayor eficiencia la formación y eficiencia desde el punto de vista que ya no es necesario hacer una formación presencial para que la formación tenga el contenido y tenga el tenga digamos la la el la eficiencia la eficacia que porque deba tener esa formación tú puedes tener a día de hoy plataformas de teleformación de formación online puedes tener incluso en entorno de Tele presencia que va un poco más allá de la propia de la propia videoconferencia de forma que te permita reducir costes de desplazamiento de papel de espacio incluso que hay muchas veces que no hay un espacio realmente donde donde poder tener tipos formaciones yo creo que el primero es una es un beneficio de eficiencia el segundo mejora de la calidad de la formación porque tenemos que tener en cuenta que la calidad de la formación tiene que ver desde luego con la persona que imparte esa formación yo sí yo no tengo la homilía nación de desplazar al experto máximo de una tecnología o de o de cualquier ámbito en el que entiendo que quiero formar a al a una persona en realidad estoy facilitando el poder acceder a esa a esa formación pero es que además los contenidos en el mundo on line están mucho más actualizados y mucho más sencilla actualizarlo con lo que al final es algo que como digo incide en la mejora eh formación luego lo tercero y quizá lo más evidente es la mejora de formatos decisión formato más visuales son formatos en los que el vídeo cobró una una relevancia mucho más importante incluso Alter el tres de digamos las las tres dimensiones o formatos de de realidad virtual en las que tú puedes estar viendo realmente cómo se hace una operación sin que tengas que estar de alguna forma presente en la sala donde está haciendo esa esa operación yo creo que en estos tres aspectos tanto en eficiencia de la formación como en la formación como en esos formatos haber una revolución y desde luego la formación se va a aprovechar belleza

Voz 0194 02:37 ahora se dice que la formación tiene que ser un proceso para toda la vida que no vale con estudiar hasta los veintitantos años de qué manera se puede hacer operativa esta necesidad de reciclarse permanentemente que parece que nos va alcanzará a todos a los trabajadores a los empresarios incluso los propios formadores

Voz 3 02:52 como bien dices yo nos tenemos que someter todos en el fondo el principal punto llevó radica en la actitud continua adaptación de adaptación a ese cambio no en eso tiene que partir de del propio del propio empleado del propio de la propia persona que se quiere que se quiere formar no porque a partir de ahí lo suyo es ver en qué me quiero formar ver qué competencias son clave teniendo en cuenta lo que está evolucionando en mi entorno a mi mercado de trabajo y desde luego la tecnología son factor acelerador seguramente en cualquier entorno de trabajo de esos de esos cambios y a partir de ahí desde luego una vez que ella cierra el objetivo de formación el manejo de las nuevas tecnologías es clave es clave tanto para el formador como para el formado porque si vamos a Si vamos al formado conocer las alternativas tecnológicas las plataformas que existen realmente para a poder ser formado en en cada uno de los de los temas con qué contenidos y de alguna forma yo quiero formarme y qué contenidos hay disponibles en el mercado es muy importante para eso tener en cuenta esas plataformas tecnológicas que te ofrecen pero luego además desde el punto de vista de formador el formador utiliza la tecnología para llegar a un número mayor de de de sus clientes potenciales de alguna forma porque justo esa esa no necesidad de de ese entorno presencial te permite llegar a un público mucho mayor pero te permite también estar mucho más actualizado porque justo el mundo online te permita es una una actualización casi casi casi inmediata estamos llegando al punto incluso de ese esa necesidad de una formación presencial empieza a no ser tan necesario incluso con tecnologías que por ejemplo permiten tener una alimentación mucho mejor de cómo está todo audiencia solamente con con con digamos vídeo cámaras que pueden ver el como está del el la clase hacer un reconocimiento alguna forma las emociones de esa clase de ahí sacaron feedback que pueda sacar pasa es la clase tiene interés realmente lo siguen los alumnos llegamos a un punto donde el grado de sofisticación que puede tener esa formación online o esa formación esa tele formación es muy alto y que puede sustituir claramente a un entorno a un entorno presencial no

Voz 1762 05:00 si la clase tradicional parece que se queda pequeña para estas necesidades de formación que nuevos formatos dirías que son los adecuados vemos que la gente acude desde pues a charlas Ted no a los llamados but Camps también cuál es la fórmula más adecuada a estos tiempos pues de aquí

Voz 3 05:16 quizá es importante lo primero entender qué tipo de formación buscas porque al final efectivamente hay muchos formatos están arrancan muchas iniciativas que te permite a formar te den cosas que son distintas y con metodologías distintas no si yo lo que estoy buscando un recurso que de alguna forma es es muy raros muy privilegiado por el tipo de información que que imparten pero a la vez quiero que sea algo masivo incluso en muchos casos gratuitos por ejemplo los los mods son los cursos on line masivos en que imparten ojo hablamos instituciones como como el como el mito como Harvard es decir hablamos de hice importantes que están empezando ya a hacer formación en muchos casos incluso gratuita en cuanto tipo en todos los pues es entorno de los mods que digo podía ser para ese tipo de de formación si se busca una personalidad hacen una orientación más práctica a los Boot Camp que al mencionado son relevantes porque al final ahí sí que vas a una formación mucho más específica y con una salida mucho más rápida a una necesidad el mercado laboral que existe en ese momento no diría yo que es algo mucho más personalizado son cursos cortos intensos específicos y ahí una vez más Cannes hay mucha tecnología también puede dudar un poco en en este entorno si lo que buscas es un poco más inspiración tendencias algo menos de personalización pero por dónde van los tiros una charla Ted también comentabas no puede ser también yo creo que al final hay muchos recursos hay muchas plataformas lo importante es entender muy bien cuál es tu necesidad y a partir de ahí en función de ese tipo de necesidad que esas capaz de utilizar cada una de

Voz 0194 06:42 el director de productos y soluciones de empresas de Vodafone muchas gracias por estar hoy con nosotros a vosotros cuando hablamos ahora Rafa de un premio que recompensa las startups preocupadas por la seguridad en las carretas

Voz 1762 07:01 tras es el Premio Emprendedores y Seguridad Vial de la Fundación línea directa que han ganado por cierto en anteriores ediciones varias startups entrevistar al suelo estar pegando Francisco Valencia director general de la Fundación Línea directa buenas noches hola buenas noches bueno llevamos este año en la quinta edición del premio las startups tienen para postularse hasta el once de marzo qué tipo de empresas y qué tipo de proyectos estáis buscando

Voz 4 07:21 que lo que buscamos son emprendedores estar Avs como se suele decir con un pequeño grado de madurez es decir como se suele decir no queremos simplemente Power Point es decir presentaciones sino algo que ella tenga algo de cuerpo que ya ha empezado y que sean desarrollos hoy iniciativas que mejoren la seguridad vial eh en todo el tiempo que llevamos en convocando estos premios pues hemos visto que hay una variedad importante des de muchas veces en el móvil pues que mejoran la conducción lo que llaman la atención sobre aspectos de la conducción o aparatos propios del automóvil algunos muy sencillos pues para dar por ejemplo a atropellos cuando se detiene un coche en la había etcétera también aparatos objetos para la propia infraestructura para la carretera pasos de peatones etc instrumentos de seguridad pasiva para ciclistas para motoristas etcétera la verdad eh se completa quizá con temas de formación e que también hay hay gente muy imaginativa para estas cosas y esto la verdad es que pone muy difícil al jurado todos los años el el seleccionar quién gana no

Voz 0194 08:45 sí premio consiguen los ganadores que habéis preparado para el mejor proyecto

Voz 4 08:48 de tenemos un premio en metálico que de veinte mil euros pero luego tenemos temas de formación a través de startups el diésel tenemos en lo que se llama English decirle damos entrada en rondas de financiación tanto es el propio o Bankinter en general damos una formación incluso dentro de nuestra propia compañía a medida es decir según veamos las posibles carencias que tenga el emprendedor que le puede venir bien pues una formación en marketing de tipo financiero de tipo operativo etcétera no es decir en definitiva lo que tratamos es de empujar al emprende este año como novedad también eh Le Le damos acceso a un están promocional de esta feria que se llama Sam Sammy Spain Start Up que se suele hacer en el mes de octubre en el que bueno pues realmente tendrá Suu su stand para quien quiera conocer quién quiere invertir

Voz 0194 09:52 pues contra Francisco Valencia director general de la Fundación Línea directa muchas gracias por estar ahí en estartapeando

