Play Fútbol: "Tiene todo para ser entrenador de élite" (04/02/2019)

Voz 0301 00:26 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa a treinta y cinco años en los banquillos es el tiempo que lleva Albert Capella entrenando el técnico catalán empezó en el Gavà estuvo en la Escuela de Formación del Barça empapando tapándose de todo el fútbol que iba transmitiendo Johan Cruyff decidió jugársela y ver mundo salir del Barça para estar en Holanda Dinamarca e Israel Alemania y China que le han visto entrenar ha coincidido en los banquillos con técnicos como Peter Voss o más recientemente Jordi Cruyff ha entrenado aunque fuera unos meses a futbolistas como Guzmán de melé es un fiel seguidor del juego de posición y de la vertiente más lúdica del fútbol y hoy no visita en el estudio de Play Fútbol para charlar por un rato del deporte que más nos gusta además en el programa de esta semana hablaremos con

Voz 1038 01:20 Axel Torres de Félix Sánchez

Voz 0301 01:23 el entrenador español que se ha proclamado campeón de Asia con Qatar vamos a hacer un perfil vamos a conocer un poco mejor al entrenador catalán además con Alberto López en repasaremos lo mejor de la jornada especialmente en Manchester City tres Arsenal uno en el que el Kun Agüero destrozó a los de Unai Emery también algún movimiento táctico interesante del equipo de Pep Guardiola demás iremos a Bahrein hasta Bahrein para saludar a un entrenador español que acaba de proclamarse campeón un rato de charla tranquila un rato de actualidad para compañeros durante la próxima con el pico en Play Fútbol empezamos los hace especial ilusión que nos visite de venga al programa Alves Capellán ha vivido situaciones de todo tipo en el fútbol lo que los periodistas etiquetados como éxito lo que a veces también la echamos como fracaso ha vivido el fútbol en diferentes continentes de múltiples países también y culturas y no digo con la visto digo que que lo ha vivido en primera persona aprendió todo lo que pudo de Johan Cruyff y ahora está predicando podemos decirlo así por por el mundo nos acompaña quiere además en el estudio tenemos la suerte de hacer la entrevista presencial en el día de hoy hola Albert qué tal muy buenas bueno buenas bueno enlatados de tenerte aquí hay muchas gracias por venir es un placer ahora habéis dejado el trabajo bien hecho ya desastres trabajo en en China ahora hablaremos de de nuevos proyectos pero hicisteis los deberes es al backstage a al Dan Daily Fan y finalmente con Jordi Cruyff en este caso como primer entrenador hicisteis los deberes y lo dejaste y salvado el equipo eh

Voz 3 03:20 sí la verdad es que si fuera zumos salía

Voz 4 03:24 he intentado hay Haidar el equipo a a salvar la categoría estaba en un momento muy difícil ir la verdad que después de mucho trabajo y mucho esfuerzo se consigue el objetivo final pues muy contento de la experiencia de dejar el equipo en la Primera División que un presidente llevas del del fútbol chino quede qué te ha parecido que es muy distinto es decir la gran diferencia del fútbol chino con los otros tipos de fútbol es que eh

Voz 5 03:51 la existen muy buenos extranjeros de un nivel muy muy alto que juegan contra los defensas chinos con lo cual juega los mejores delanteros contra los defensas que no tienen un nivel muy alto los partidos son más abierto son muy locos hay muchos errores nunca estás tranquilo porque nunca sabes cuando te te va a llegar la ponía de marcar o o quemar que no entonces te hace ver el fútbol de una manera muy distinta lo que estamos acostumbrados no en Europa donde los equipos son más estables al ver Capella lleva treinta y

Voz 0301 04:26 cinco años en los banquillos viene de ser segundo entrenador en China con Jordi Cruz lo fue de Peter Voss en varias etapas estuvo por ejemplo en esa en el Borussia Dortmund treinta y cinco años que prácticamente se puede decir que empiezas en Barcelona en la masía que que te llevas de de esa etapa Albert

Voz 6 04:46 eh pues todo muy agradecimiento fue fue mi escuela

Voz 5 04:49 fue muy donde donde la muchas de las cosas que sea ahora que han formado una parte muy importante de la vida no sólo también en el fútbol donde empecé antes de ir al Barcelona que estuve nueve años con Toni ya varía ahí fue donde realmente empecé mi carrera como entrenador como asistente entrenador de fútbol el Barcelona que era mi gran sueño no yo estaba luchando para poder tenemos la opción de entrenar en el Barcelona pues pues pues todos de desde con mucho conocimiento gracias a gente como Paco seguirlo como Quique Costas como Alesanco como haber Benayas la hasta contactos que luego te sirve mucho cuando vas fuera no tener la posibilidad de de tener buenas conexiones para solventar problemas día a día de cosas que necesitas a

Voz 6 05:47 el orgullo también de de haber podido foros

Voz 3 05:50 a parte de la Familia de Fútbol Club Barcelona y sobre todo el hecho de haber disfrutado de una táctica una etapa magnífica a en el fumo base que fueron unos años donde a muchos jugadores subían al primer equipo porque pues se desde les daba la confianza es les daba la opción de poder liberar el primer equipo y esto como un responsable pues de fumo base pues

Voz 5 06:14 es

Voz 3 06:15 te ayuda mucho en tu trabajo diario saber que los niños van a tener la oportunidad de debutar en el primer equipo

Voz 0301 06:21 ahora que hablas de oportunidades de los chavales en en el primer equipo tú has vivido en diferentes equipos las he tratado con diferentes canteras hizo el otro día un estudio nuestro compañero Marcos López en el que aseguraba que cada vez hay menos equipos de los top de de Europa que tienen a jugadores de la cantera en su once ideal que pueden llegar a debutar pueda llegar a estar en plantilla pero hay muy pocos que se estabilicen como titulares en en el once hemos visto en los últimos años como un grupo de equipos en Europa que están siempre en en la Champions claro si llevan un dinero por simplemente si estás cada año llegando más al menos de manera regular a cuartos semifinales de la Champions te llevas muchísima pasta muchísimo dinero entre ese dinero que tienen y las urgencias que tiene hoy en día Albert los clubes por los resultados por competir al al máximo yo creo que da como resultado los las conclusiones de ese estudio no de que cada vez tenemos menos canteranos en los equipos top de Europa ya no sólo en el Barcelona como pueda parecer

Voz 5 07:25 mi visión es que el fútbol profesional Si alguna cosa no te da es tiempo tienes toda la razón cuando hablas de que la urgencia de obtener resultados pues eh es prioritaria yo siempre digo que cuando ganas un partido lo que estás ganando a parte de tres puntos es tres semanas de credibilidad no iba a ese son los términos en los que los modelos los entrenadores a también depende de los clubs no pero sí que es verdad que ha el mundo del fútbol profesional pues se mueve mucho dinero y muchas veces es más fácil y más accesible comprar un jugador que cubra las necesidades exactas que necesitas en un momento determinado en función de las ya desde el equipo que apostar por un chico joven que es dar una adaptación a analizar un tiempo que tampoco sabe si realmente se va a poder adaptar con lo cual también hay un riesgo y donde se le requiere una puesta más de futuro no entonces es verdad se requiere mucha más paciencia dar oportunidades a los jugadores de Alaska

Voz 3 08:30 esa

Voz 5 08:31 yo siempre digo que todos los clubs deberían tener a corto plazo no ha previsto pero que también deberían tener en cuenta lo lo largo plazo no debía formar parte de la visión de la misión del club pues que una parte de de su estrategia deportiva también fuera pues dar oportunidades a esos jugadores de fútbol base que se lo merezcan te es importante no tengan la calidad y que realmente se lo merezca entonces a hacer una planear una trayectoria para estos jugadores para poco a poco ir les dando la edad de ir incrementándose a al primer equipo sin estar en función de los resultados de día a día

Voz 0301 09:12 podía haber seguido en el Barça pero decidiste correr la aventura de de ver mundo estuviste en el Vitesse en el Brondby has estado en Israel como segundo entrenador también en el Borussia Dortmund ahora en China haber estado en tantos sitios diferentes viendo tantos fútbol es tan diferentes que te a que te ha dado Albert

Voz 3 09:34 la la verdad que me llevo buenos recuerdos de

Voz 5 09:38 todas las experiencias que he tenido la suerte de poder disfrutar porque se ha sido un privilegiado a primero cuando viajas te llevas pues muy claras la cultura te llevas a unas experiencias ya no solo desde el punto desde el punto de vista futbolístico

Voz 3 09:54 a la sino también de la vida no

Voz 5 09:59 es amigos de los países pero también de otras partes del mundo y sobre todo que te abres es la mente ves las cosas de una manera mucho más abierta mucho más tolerante y entiendes mucho más

Voz 3 10:14 la

Voz 5 10:14 la es mucho más receptivo a la manera de ver las cosas de la sobre todo también aprendes a escuchar mucho antes de opinar no entonces

Voz 3 10:24 va a nivel futbolístico pues ha pues lo mismo

Voz 5 10:28 sobre todo

Voz 3 10:30 cuando estás en el Barcelona es muy idílico todo está súper pautado la idea de juego es muy clara

Voz 5 10:37 hay casi lo hacemos inane duda del modelo no es decir lo tenemos tan interiorizado pues que cuando sales fuera ves que hay otras maneras de entender el fútbol igual de válidas o algunas quizá incluso más entonces yo lo que he intentado sin perder miden lo que es la de intentar tener siempre el balón

Voz 3 10:59 dónde salir jugando de presionar arriba en el la defensa adelantada de intentar recuperar el balón lo ante

Voz 5 11:05 es posible a todas estas cosas que que sigo creyendo que que es la base de buen juego en el que más creo sí que las otras culturas me han enseñado cosas que he intentado quedarme las para mejorar mi propio manera de entender el juego no entonces lo que me ha aportado dos otros estilos de juego es enriquecimiento

Voz 0301 11:31 hace unas semanas Albert hicimos un especial de Marcelo Bielsa en Play Fútbol me llamó especialmente la la atención una declaración suya en la que hablaba de la responsabilidad que tenéis los entrenadores con el espectáculo con el que el fútbol no no pierda ese componente de de espectáculo estás de acuerdo

Voz 5 11:52 bueno quizá estas son una de las herencias de haber pasado muchos años en el Fútbol Club Barcelona es verdad es decir el fin no justifica los medios es decir nos pasamos muchas horas entrenando muchas horas jugando muchas horas analizando qué menos que intentarlo pasarlo bien además pues el fútbol es un deporte donde lo ve muchísima gente además somos un ejemplo

Voz 3 12:15 es para los niños y las niñas colgó la cabeza de influenciar a la población

Voz 5 12:23 pues ya que es un entretenimiento pues que sea la que sea agradable no y que sea vistoso atractivo no que sea creativo y que a parte de ganar o perder que es importante el incluso más la pues que en el proceso no de de la creación del juego dos que podamos disfrutar y que la gente se lleve algo más que sólo la victoria la derrota no entonces sí sí absolutamente estoy absolutamente de acuerdo con Bielsa

Voz 3 12:55 donde no es sólo el resultado

Voz 5 12:58 los sino es como si alguna cosa está evolucionando el mundo del juego desde el fútbol es que cada vez sienta no tienen más conocimiento están más preocupados por el conocimiento yo creo que esto será muy bueno para el juego en el futuro

Voz 0301 13:11 sin embargo sí que vimos por ejemplo en el Mundial muchos equipos muchas acciones de una naturaleza más reactiva que propositiva que trataban dos eso siempre de estar orden adictos atrás y tratar de salir rápidamente a la a la contra utilizando sobre todo facultades físicas de sus futbolistas también en en lo técnico pero no se da la sensación de que la tendencia es la la inversa tute de claras ferviente seguidor fiel a esos preceptos del juego de posición crees que eso está un poco más en riesgo o tampoco

Voz 5 13:45 yo creo que está evolucionando sería una cosa es el sistema de juego otra cosa es el estilo de juego entonces cuando tú haces tus planteamientos lo primero te planteas es bueno como quiero salir jugando pues con balón largo o desde atrás si decides jugar desde atrás y empezar a piensa el cómo cómo lo vas hace cuanto está planteando el cómo lo vas a hacer tienes que tener en cuenta cómo crees que te van a presionar y eso es lo que está evolucionando mucho en el juego no porque los equipos contrarios cada vez has están mejor preparados y te presionan mejor colocado nos fuerzan a los entrenadores a crear nuevas estrategias nuevas maneras de salida balón jugado esa es la riqueza de del fútbol que está viniendo ahora no que antes igual tenías dos salidas de balón en esto era suficiente porque muchos equipos ya ni se planteaban presionar arriba y ahora no ahora cada vez hay más equipos que consideran que presionará arriba pues tiene sus efectos positivos y esto nos obliga a muchos entrenadores pero sí es cierto yo soy de esos entrenadores que me gusta jugar mi propio estilo me gusta que los demás entran sepan que yo quiero jugar así que voy a jugar que no voy a cambiar seguramente muy influenciado por Johan Cruyff seguramente también por Guardiola hoy sobre todo por la Escuela del Fútbol Club Barcelona pero no sí que es verdad que los equipos rivales también te obligan a evoluciona hoy en día hay mucha información hay muchas estadísticas hay mucha el análisis de vídeo hay muchos ya peses que dan muchísima información hay hay que utilizarla para adquirir ventaja con lo cual yo diría que el modo de lo este modelo no está en juego yo creo que hay entrenadores que que aún creen en todo esto lo que sí que hay que evolucionar es decir por qué porque el equipo rebate te obliga evoluciona pero yo creo absolutamente no

Voz 3 15:42 entrar dominar el juego ser protagonista

Voz 5 15:45 desde decir no esperar a que el rival

Voz 3 15:48 te regale el balón sino

Voz 5 15:50 más vale que estés preparado porque voy lo voy a quitar

Voz 0301 15:53 has trabajado con varios técnicos que son fieles también a esa filosofía empezando por Peter Voss estuviste con el en Israel también en el Borussia Dortmund ahora Bono está de enhorabuena porque la acaban de ganar este fin de semana al al Bayern que es lo que más destacas de vos

Voz 3 16:09 un entrenador de estos

Voz 5 16:12 no

Voz 3 16:13 un entrenador que no duda tiene muy claro cómo quiere jugar tiene muy claro que quiere tener el balón que lo tiene muy claro que quiere presionar arriba que quiera la defensa muy adelantar a muy adelantada que quiere recuperar el balón muy rápido que le gusta triangular no regalar el balón de manera fácil la lo tiene clarísimo y además tiene muy claro que no va a cambiar su manera de jugar en función del resto

Voz 5 16:37 dado sabe que si las cosas van mal pasa por mejorar lo que está haciendo de hacer lo mejor himno cambiar el sistema de juego o el estilo de juego eso es lo mejor que tiene Peter vos que tiene una idea muy clara de cómo quiere que sus equipos jueguen

Voz 6 16:56 si esto es lo que me llevo de

Voz 5 16:59 de Peter además de su profesionalidad porque como persona pues es una persona íntegra muy

Voz 7 17:04 el ingente donde es

Voz 5 17:07 muy fácil trabajar a su lado porque es un entrenador estos que que tiene en cuenta a su staff que valora las aportaciones de su staff

Voz 0301 17:15 con vos estuvisteis juntos en aquella etapa en el Borussia Dortmund sólo unos meses empezó el equipo como un tiro y luego parecía que un castillo que estaba perfectamente construido se cayó

Voz 5 17:28 que bueno de entrada Hay yo soy de los que pienso que en dos meses no puedes construir un gran castigo no entonces empezamos muy bien es verdad era ambos el mejor equipo de Europa con las mejores estadísticas pero nosotros ya sabíamos en ese momento

Voz 6 17:43 lo que había habido partidos donde

Voz 5 17:47 o quizá obtuvimos más de lo que quizá merecimos por el juego ya sabíamos que el equipo no era tan consistente como parecía demostrar los resultados a luego OPA perdimos tres uno en campo del Tottenham en Champions League a ir si esto no se hizo mucho daño moralmente porque llevábamos sólo un gol en contra Ibai fue como que el equipo se separó vale y costó mucho volver a juntar las líneas

Voz 7 18:16 a partir de que pasaron más cosas ha pues muchas les sí

Voz 5 18:21 pones a teníamos

Voz 3 18:23 es que recupera jugadores como coche como Kaká o va como mal correos

Voz 5 18:28 Marcos Royce todos ellos estaban saliendo de lesiones muy graves de la temporada anterior todo esto con dado pues que nos quedamos sin laterales eh nos quedamos sin un central a Weigel jugaba de mediocentro también salía de una lesión es decir el equipo estaba muy tocado cuando nosotros llegamos vale entonces cogimos una mala racha de resultados y el equipo no estaba los suciamente sólido como para hacer frente entonces estábamos intento buscar soluciones en el mercado de invierno para dar tiempo a que estos jugadores cogieron la forma Hay tuvieran más equipo pero no llegamos a tiempo yo siempre digo que en el Borussia Dortmund un club al que estoy agradecido he vivido lo mejor del fútbol

Voz 7 19:19 he vivido la peor experiencias

Voz 5 19:22 hicimos todo lo posible para dar la vuelta pero a veces hay muchas cosas que claro que somos responsables pero hay muchas cosas que que que no puedes controlar in secundaron las dos Valadez

Voz 0301 19:36 fueron sólo unos meses y no de competición pero coincidí con embeleso del futbolista te pregunta sólo Alber qué destacas bueno yo

Voz 5 19:45 lo que no descubro a nadie y menos ahora que últimamente está jugando muy bien que es un jugador con muchísimo talento es a esto yo creo que no duda nadie y ahora la única duda que tenemos a que yo no la tengo pero que mucha gente tienes cuán las veces eh puedes ofrecer este nivel no ha de ser una cosa es llegar no el día ha demostrado que tiene nivel para ser un jugador muy importante y en el mundo del fútbol en los próximos años es ser un protagonista real al máximo nivel y ahora habrá que ver hasta qué punto es capaz de de estar no que quizá a veces es lo más difícil de cosa es llega la otra cosa es esta eh

Voz 3 20:27 la cada vez lo veo más maduro o cada vez lo veo más adaptado cada día

Voz 7 20:32 vez él también se siente más querido porque es un jugador que necesita sentirse querido

Voz 5 20:38 potencial está

Voz 7 20:40 íbamos a ver si es capaz si si se centra Si sí legal que necesita ilegal la confianza y ahí yo creo que puedes

Voz 5 20:51 es un jugador muy importante en los próximos años

Voz 7 20:54 sí creo que sí que tiene esa capacidad para

Voz 5 20:57 para ser protagonista de un futuro Estado

Voz 0301 20:59 la actualidad también de John el futbolista que acaba de firmar el Barcelona Frankie de John tú no coincide con él pero Peter vos sí estuvo con él en el Ajax unos meses también que referencia este llegan de de John bueno

Voz 5 21:12 no no no no no no te descubriría nada de John eso para mí es un jugador muy muy bueno es un grandísimo fichaje yo creo que aquí en Barcelona ha estado muy acertado en la en hacer todo lo posible supongo que lo imposible para atraer el jugador aquí

Voz 3 21:32 es un jugador joven y de futuro

Voz 5 21:36 donde tiene un futuro por delante inmenso que además creo que puede marcar una época en en el foco Barcelona y también en el fútbol europeo yo creo que encaja perfectamente en el modelo estamos acostumbrados el Fútbol Club Barcelona y creo que es una gran apuesta Peter que va a hablar de pues maravillas

Voz 0301 21:55 si te claras partidario fiel seguidor del juego de posición acerca de esto tienes una web posesión fútbol punto com me lo has podido enseñar ajustado antes de entrar a agravar la la entrevista es una una web que todavía no está abierta a la gente basado en una presentación en en breve pero es interesante que le puedes explicar a la gente que puede encontrar en esta web

Voz 3 22:21 bueno primero todo muchas gracias

Voz 5 22:23 me alegro de que te haya gustado hay mucho esfuerzo

Voz 3 22:26 tras muchos años de trabajo una V

Voz 5 22:31 esa ha reinventado ya tres veces

Voz 3 22:34 y ahora pues el uno de abrir la voy a lanzar oficialmente

Voz 5 22:38 ah

Voz 7 22:39 la hasta ahora sólo en a poca gente y la verdad es que es que sí

Voz 3 22:45 dado crear algo que me hubiera gustado encontrar cuando yo era

Voz 5 22:49 eh

Voz 7 22:50 que era conocimiento a un precio asequible no es decir yo he aprendido muchísimo de mucha gente tenía la suerte de vivir

Voz 3 22:57 al lado del Camp Nou con lo cual podía coger la moto ir

Voz 5 23:00 me todos los entrenamientos a

Voz 3 23:02 ça de Johan Cruyff Si algo

Voz 5 23:05 a semana los partidos de fútbol base con lo cual tuve esa oportunidad pero hay muchísima gente en el mundo que no tiene esa posibilidad entonces a es una manera de

Voz 3 23:14 de volver a al mundo no lo que a un mundo me dado un poco

Voz 7 23:18 si no hay además intento que sea un precio muy asequible pues para que dé

Voz 5 23:23 todo el mundo puede tener acceso a ello esa un poco todo parte intente escribir un libro

Voz 3 23:32 ah pero no no no fui capaz y entonces Ésta fue la

Voz 5 23:37 la manera en que encontré todas las nuevas tecnologías de expresar lo que yo quería decir que el legado que dejar en el mundo de fútbol vamos a ver si a la gente le gusta si encaja Hay si les puede servir pues fantástico

Voz 0301 23:53 pues estaremos pendientes en redes sociales y además para para saber de ese lanzamiento de de la web nos hemos quedado en nombres propios te preguntado por Peter vos porten velé por de John con Jordi Cruyff qué destacas con qué te quedas

Voz 7 24:08 la Jordi que Jordi Jordi yo Janet Johan

Voz 5 24:11 eh

Voz 7 24:12 mira si Jordi Jordi tiene ese punto de genialidad

Voz 5 24:16 ese punto distinto de persona especial de donde es capaz de visualizar cosas que yo no soy capaz de visualizar

Voz 7 24:27 tiene esa capacidad de de analizar

Voz 5 24:33 de solucionar problemas de prevenir de

Voz 7 24:37 yo creo que un talento innato que estas cosas me recuerda a su padre no le insistió a una persona

Voz 5 24:47 muy interesante muy válida hay muy preparada para estar al máximo nivel

Voz 0301 24:51 como ha hecho cosas diferentes en el fútbol te pregunto Albert tú crees que Jordi quiere ser entrenador que lo tiene claro

Voz 5 24:57 bueno la ha sido muchos años a muchos años director deportivo ha hecho grandes proyectos hemos donde los a los que ha estado dejando un legado muy importante en cada uno de ellos yo tuve la oportunidad de coincidir con él cuando era secretario técnico en el Maccabi que la vid si se bloquea lo quieren allí vale luego por razones hay empezó a entrenar también me estuve ayudando y ahora está experimentando a ser entrenador es China es su segunda experiencia lleva dos años a entrenando supongo que llegará un momento que tendrá que tomar la decisión si definan definitivamente pasa a ser un entrenador intentar llegar al máximo nivel talento con capacidad ganas las tiene o a si se siente más cómodo en la secretaría técnica donde se está también más que preparado para llegar a lo máximo nivel yo creo que Jordi será una de las personas muy importantes dentro del mundo futbolístico también en los próximos años no no no tengo ninguna duda esto

Voz 0301 26:07 seguro que has vivido mil anécdotas me llamaba la atención una que me has contado ajustada antes de entrar cuando estabas en la cantera de del Barcelona un día te fijas te por una casualidad pero te fijas ten un chico danés que parecía que jugaba bastante bien bueno era Cristián dediquen no tuviste mal ojo de todo pasó llegó a pasar una prueba con el Barcelona Albert

Voz 5 26:30 yo si no me mira la verdad es que estaba de coordinador

Voz 3 26:36 en Barcelona a través de Paco Martínez ha llegado a un acuerdo con la Federación danesa donde se compartía información metodología entonces el club me envío a mí a Dinamarca a dar unos seminarios para explicar un poco la metodología de con Barcelona a a todos los entrenadores de la Federación danesa de fútbol eh allí pues como es normal e hicimos unas clases teóricas y una clase práctica y concretamente

Voz 5 27:09 hemos es un juego de posición que contra cuatro cuatro contra cuatro más tres India ahí yo les pregunte al contacto Dinamarca que es que el borde y ahora somos amigos personales conquense

Voz 3 27:22 ahora pues a la

Voz 5 27:24 pregunté oye cuál es el jugador con más talento con más calidad con más visión de juego que allí estás de durante de doscientos entrenadores haciendo una práctica en el estadio del Weigel y a no tienes tiempo es decir con lo cual es lo mejor me dicen que coja este tenía catorce años dijo a la selección sub quince Dinamarca tenía un año menos este sábado mejor y lo puse de pívot en el medio de Joker

Voz 3 27:47 y entonces en cinco minutos

Voz 5 27:51 cuando vi cómo estaba jugando me giro aquel lo están sus padres aquí conmigo

Voz 0301 27:57 decir sí sí pues que no se va

Voz 3 28:00 entonces la la la verdad es que al acabar la sesión intente hablar con Alesanco oí nada lo invitamos a una semana estuvo unas semanas

Voz 5 28:13 aquí me acuerdo si no estoy equivocado de toda esa generación de Oriol Romeu Thiago Alcántara y estaba Rafinha pretenden también entreno esos días estaba a Jonathan Dos Santos eh bueno había un una generación de futbolistas muy importantes

Voz 3 28:32 aquí viendo a jugador también estaba Quique Costas estaba Boada estaba al estanco estaba yo estaba

Voz 5 28:39 eh

Voz 3 28:40 varios entrenadores porque siempre intentábamos decidir a quién entraba

Voz 5 28:46 como en trabajo en equipo no porque entendíamos que era más fácil tomar buenas decisiones no que no sólo que dependerá de una persona en diez minutos todos llegaron a la conclusión que era un jugador para nosotros rodó por razones contractuales el Odense pidió en ese momento eran dos millones Ia Lupe en este momento no pagaba ningún traspaso ningún jugador de categorías inferiores entonces fue imposible llegar a un acuerdo se intentó pero no fue posible ego al cabo de un año pues el Ajax lo ficho por un millón creo que eran de euros no sé si ha con Cristian Ericsson aún mantenemos relación

Voz 3 29:24 ahora o a un hablamos e incluso comentamos esta esta anécdota o a alguna vez sí

Voz 0301 29:32 en un momento importante de su carrera jugando a un nivel impresionante en el Tottenham de Mauricio Pochettino para acabar al ver que entrenadores del fútbol actual ha citado a Guardiola evidentemente tiene relación ya los has destacado Peter bolsas Jordi Cruyff alguna entrenador del que veas cosas si te gusta el fútbol actual

Voz 6 29:55 bueno mi amigo que como comprenderás a mí

Voz 5 29:59 a los que más me gustan aunque quizá no han tenido éxito a nivel deportivo en el mundo de fútbol es es Juanma Lillo Si yo creo que es un entrenador donde han por los que nos gusta aprender el juegos de estas personas pues que hablar con el que enriquecen cada una de las palabras que dice entonces es un entrenador que sigo que admiro y que valoro muchísimo y que me gustaría pues que que le fuera muy bien vale te cuesta también mucho la propuesta de Roberto Martínez bueno también es un jugado un entrenador ex jugador donde creo que está costando a poner mi estilo de juego que tiene personalidad Ike la pena seguir a mí sobre todo me gustan todos los entrenadores que puede que puedo reconocer su idea de juego en el campo aunque no hace falta que se han basados en el juego de posición no sí aunque sea un un sistema de juego muy difícil no puedo de Simeone no que pese al carácter débil pasmado en el terreno de juego intento descubrir todo aquello que hace bien y luego intentó robarle lo que puedo la de sí sí que puedo sacarle que me beneficie a mi madre de entender el juego no entonces estas son todos los perfiles de entrenadores que que que a mí me gustan no

Voz 0301 31:24 ha sido un placer tenerte aquí en el estudio de charlar de fútbol todo este tiempo con contigo oí te deseamos suerte en tus

Voz 5 31:31 gracias por estar en Alberto muchísimas gracias un abrazo

Voz 0301 31:59 selección de Qatar con Félix Sánchez vas como técnico en el banquillo hizo seguramente una de las gestas de la temporada en lo futbolístico la selección de Catar se proclamó campeona de la Copa Asiática dos mil diecinueve superando a selecciones como Japón en la misma final bueno fue impresionante lo que han conseguido los pupilos de Félix Sánchez más y lo queremos comentar con Axel Torres que está hoy aquí con nosotros en el estudio que tal Axel muy buena muy buena hasta qué punto es una sorpresa para ti que qué catarsis programado campeona yo te reconozco haga yo no la ponían ni siquiera en el Top tres de

Voz 5 32:34 bonitas eh no no ha yo tampoco

Voz 8 32:36 SER favoritas antes de empezar eran Japón Corea Irán creo que eran las tres grandes favoritas se podía pensar que Emiratos Árabes por ser local podía tener alguna opción más Australia por ser vigente campeona incluso Arabia Saudí por tradición Irak ya había ganado una vez no hace tanto te salían fácil ocho nueve antes que que Qatar todos somos conscientes del trabajo bueno que venían haciendo que pensando en dos mil veintidós piensan tener ternero están con un proyecto para tener una selección muy fuerte pero pensábamos que les llegaba pronto esta Copa Asia o que al menos no habrían alcanzado aún esa madurez que han mostrado es que ha sido un equipo arrollador ha ganado los siete partidos es es absolutamente merecido el triunfo no no no sean juntado los astros no se ha alineado en Osaka

Voz 13 33:27 toros no no es que han han sido mejor

Voz 8 33:30 hombres que que todos los demás sí absolutamente

Voz 0301 33:32 mucha gente podría pensar hombre es que parece broma luso un Mundial en en Qatar dos mil veintidós va a ser un anfitrión que no va a tener nivel bueno de momento han puesto la primera piedra ganando esta este asiático dos mil diecinueve van a estar además Axel recordémoslo en la próxima edición de la Copa América como uno de los invitados precisamente con con Japón y puede ser otra piedra de toque interesante para ver cómo están

Voz 8 33:57 sí vamos a ver qué equipo llevan a esa Copa América estoy convencido porque es una magnífica oportunidad que no tendrían de otra manera para competir contra selecciones como Argentina Uruguay Brasil y hacerlo en un contexto oficial así que yo si fuera la Federación decantar por supuesto

Voz 1038 34:12 no me lo tomaría como banco de pruebas iría con

Voz 8 34:14 todo lo mejor para aprender mucho pero pero sí va a ser muy interesante verlos no sé si estará en la próxima Copa Confederaciones porque no sé si hay próxima Copa Confederaciones es algo que la la FIFA tiene todavía que confirmar

Voz 0301 34:26 sí está en el aire esa próxima confederaciones

Voz 8 34:28 en circunstancias normales el campeón de Asia se habría clasificado para ella pero no tiene ni fecha ni sede aún la próxima Confederaciones sabemos que están estudiando a reformarla en cualquier caso un equipo muy táctico un equipo en el que el manejo del entrenador ha sido muy notorio todo como un club practicamente que sabía muy bien a lo que jugaba que se notaba que era una unidad compenetrado que movía ya los sistemas y las posiciones de los jugadores en función de las características del rival ha jugado partidos con tres centrales otros partidos con línea de cuatro ha movido a a a Hafiz de posiciones de fuera posiciones de dentro para para que fuera más determinante también en función de si el equipo estaba con un carrilero más alto o con o con un sistema

Voz 14 35:15 en el que le daba la banda El in y en general

Voz 8 35:18 a mí me apareció un equipo muy bonito de ver desde un punto de vista como te digo táctico es decir maravilloso como Coke y el número dieciséis a veces ha sido central a veces ha sido medio centro incluso jugaba más arriba ya son jugador muy funcional en en todos los partidos in con nombres propios verdaderamente a seguir algunos de ellos jóvenes al Raúl el central derecho creo que es un jugador muy prometedor Hafiz sino ha sido el mejor jugador del torneo ha estado muy cerca por supuesto al que si es el MVP para la confederación asiática nueve goles como los que ha marcado de todas las facturas posibles con una facilidad para armar el disparo para definir espectacular creo que es un equipo que ha sido muy atractivo hemos repasado

Voz 0301 36:07 algunos de los nombres propios seguramente uno de los más interesantes porque nos toca de cerca es el de Félix Sánchez vas el seleccionador en cuentan contó Sique Rodríguez el pasado sábado en Carrusel que tiene la intención Xavi Hernández el día en el que vuelva al Barcelona en calidad de lo que sea de contar con me Félix Sánchez de del técnico ya sabemos que bueno había estado muy cerca de del trabajo de del técnico Félix Sánchez basen en la selección de Catar de hecho llegó a hacer una prospección Axel de de cómo iba a ir todas

Voz 13 36:46 la Copa de Asia me quedé alucinado cuando lo bien acertó en Qatar Totó el cuadro estéticamente no he visto a nadie pronosticaron así un torneo de eliminatorias porque tienes que cuadrar quién queda primero ese grupo bien que la segunda del otro golpe que tengo hacemos estas pueden los mundiales a la mitad la mitad una increíble si si esta bien se increíble

Voz 8 37:07 es que yo a Félix Sánchez vas la verdad no lo conozco personalmente no había visto a sus equipos y en esta Copa de Asia desde el primer momento me quedó la sensación de que era un equipo muy

Voz 15 37:18 el entrenador osea que lo ves y dices Jonque traba

Voz 8 37:21 todo está este equipo equipos es un es un equipo de autor es un equipo en el que el entrenador tiene un peso específico que está multiplicando el potencial de de los jugadores en la suma de todos los jugadores al final es más que lo que individualmente sería así si fueras acumulando el el valor no el colectivo es más fuerte que esa suma in por lo tanto me parece que sale reforzado Félix Sánchez bases que es imposible no pensar que que es el artífice de ello no sé que se habla mucho de de que Qatar tiene mucho dinero y que con mucho dinero es más fácil crear una academia como a Spyker firmara entrenadores de buenas escuelas como hay en Barcelona eso es innegable es decir yo yo sí lo quiero hacer no se imagínate que yo soy Andorra y lo quiero hacer pues pues igual no tengo el dinero que tiene Qatar no lo puede hacer no pero pero una vez lo tiene es también hay que valorar como lo cómo lo hizo Martes y la verdad es que lo han invertido con mucha cabeza con mentes pensantes con gente de fútbol gente muy buena del Barcelona a gente muy buena Ricardo Roberto Olabe ha estado trabajando allí mucho tiempo que es el actual director deportivo la Real Sociedad una de las personas que probablemente más piensa o piensa de manera más Office picada en el fútbol español no se han tenido grandes mentes pensantes ahí

Voz 14 38:41 sí y creo que al final el el

Voz 8 38:43 el trabajo en el fútbol no siempre el trabajo da resultados pero en esta ocasión creo que los resultados vienen

Voz 0301 38:49 precisamente por el buen trabajo a nivel de clubes también está apostando por entrenadores que saben de qué va el tema Rui Faria acaba de firmar por Dujail Rubén de la Barrera que estuvo como segundo precisamente en la Real Sociedad se acaba de ir también a acatar así que a nivel de clubes se supone también que en breve vamos a hacer un crecimiento de del fútbol qatarí en los principales torneos a nivel la semana que viene más con Champions Axel que vuelven a unos octavos de final en este caso de la Champions antes gracias perfecto un abrazo repasamos también lo más destacado de la jornada según la lupa de Alberto López en la sección Alberto a tres toques hola Alberto qué tal muy buenas Alberto López Espada

Voz 1038 39:51 dándonos cositas que le ha dejado la jornada que le han gustado de lo ocurrido este

Voz 0301 39:56 último fin de semana en el fútbol internacional empezamos el que seguramente era el gran partido del fin de semana por la calidad de los dos equipos pero te Díez sobre todo por lo que se jugaban unos y otros se porte en el Arsenal está perdiendo la pista de de la zona de Champions en en las últimas semanas por una parte y el Manchester City bueno después del pinchazo contra el Newcastle Se jugaba mucho en ese partido contra el Arsenal al final victoria del equipo de Guardiola con bastantes cosas en lo táctico Alberto muy interesantes para empezar la posición variable que sí que se me entienda la expresión de Fernandinho sí así es

Voz 16 40:35 el partido no tuvo que trabajar mucho tácticamente el City yo creo que ahí encontró la ventaja sin el balón e podríamos decir que les quemara un cuatro tres tres con con Walker y Laporta los laterales Fernandinho como central en el perfil derecho junto a Otamendi mundo gano poquito por delante luego Silva RIM Bernardo sirva exterminio pero qué sucedía que cuando el City tenía la pelota esa posición de Fernandinho variaba se ponía a cerrar con tres Walker Otamendi la Laporta por delante Fernandinho un Dogan

Voz 8 41:04 después pues ya esas parejas que

Voz 16 41:06 me gusta tanto a Guardiola meter por dentro Bernardo Silva Sperling Silva De Bruyne otra altura y arriba Agüero y creo que hubo fases del partido sobre todo en la segunda parte en la que fue indetectable para el Arsenal

Voz 0301 41:17 sí sí absolutamente y creo que hay varias cosas de del partido que son interesantes para empezar la la que dices esa posición variable de de Fernandinho muy interesante la lectura que hizo Guardiola en en ese sentido pero además se permitía pues eso que sabía que tenían tanto la por sobre todo en la banda izquierda sabía que tenía un escudo ahí con esa posición de de Fernandinho subió más que en otros partidos en los que hacía de central no no voy a decir que jugó de lateral por pero sí que tuvo un un perfil más ofensivo y agresivo a la hora de presionar como en la jugada del primer gol que me parece también que ese es un punto importante así que la nueva jugada perfecta a Guardiola de el partido destacó dos cosas una la gran temporada que está haciendo el Kun Agüero seguramente porque a nivel de goles no destacaba tanto en mucha gente no la estaba valorando en su justa medida nosotros incluso cuando está muy muy lejos de los máximos goleadores en Inglaterra lo lo hicimos Alberto el segundo punto es la participación de David Silva sobre todo en el primer tiempo vimos a a Silva participando bastante menos de los de lo que nos tiene acostumbrados yo creo que se juntan dos cosas una que por una cuestión de puntos de físico de de nivel en en una misma temporada no estaba en el punto de tan agitado como otras semanas Alberto y otra que en el sector derecho es decir justo en el sector contrario al que juega a David Silva en el partido de ayer se juntaban de Brooklyn que cada vez está mejor Bernardo Silva el volumen de juego que que acumulan esos dos es que claro es prácticamente incomparable gay yo creo que se vio algo perjudicado en ese sentido Silva

Voz 16 43:00 totalmente de acuerdo y yo creo que participó un poquito más en la segunda parte por la posición que es lo que el cupo en la primera efectivamente se juntaban en el sector de Bruyne Bernardo Silva los futbolistas que asumen mucho protagonismo con balón como el como les sucede a él que a veces incluso lo que le pasa al City es que se convierte en un equipo plano porque ha habido muchos partidos en los que domina al rival cuerdo recientemente el del Newcastle sin embargo toca toca en horizontal no encuentre a veces les Wiener de paz interiores en la segunda parte subieron un escalón yo creo que es ir bajó un poquito más adelante más cerca del área de ahí participó un poquito más pero estoy de acuerdo contigo que en la primera parte un poquito más atrás participó un poco menos de lo que nos lo que nos tiene acostumbrados probablemente en parte también por ese punto por ese momento físico que tú comentabas

Voz 0301 43:45 hay que hablar también de la derrota sí sí sí pero

Voz 16 43:48 Pilar respecto a la posición de Agüero a mi me gusta acordarme muchos el Tata Martino porque yo creo que Agüero no recuerda la primera vez que jugó de punta puro pero yo cuando llegó a España yo le recuerdo más como un segundo punta en el Atlético Madrid

Voz 0301 44:01 Juan Diego Forlán Forlán mucho más adelante

Voz 16 44:04 él

Voz 0301 44:05 totalmente de la primera me dicen el fútbol

Voz 16 44:08 Lippi que yo recuerdo al Kun Agüero de nueve nueve es con Argentina en la Copa América dos mil quince con el Tata Martino en el banquillo que sorprendía mucho ir a partir de ahí creo que se ha ido gestando luego Guardiola lo ha ido perfeccionando como casi todos los jugadores que que toca irse ahora mismo creo que es uno de los mejores delanteros centro de del mundo

Voz 0301 44:26 qué tal mente está haciendo un temporada un tremendo oí que bien interpreta la la oposición también se saliendo hace era ayudas a Annan un jugador más en la asociación en en el centro del campo cayendo a banda izquierda o cuando hay espacio hoy para recibir que lo hace muy bien también Kun Agüero definitiva que está jugando un nivel impresionante el delantero argentino del Manchester City ahora ya sí tiempo para la derrota del Bayern de Múnich otra más del equipo de de Kovacs que llevaba una buena racha pero se vio cortada por esa victoria del Leverkusen salió Kovacs con un equipo en el que estaban en los laterales Rafinha en la derecha y lavan la Izquierda eso permitía que Joshua Kimi saliera como medio centro estaba acompañando acompañado en ese centro del campo gourmets Kaye James Rodríguez pero la cosa evidentemente Alberto no funcionó

Voz 16 45:18 no me parece un partido muy preocupante para el Bayern primero porque Niko Kovac plantea un partido como tú comentabas con un centro del campo con Kimi con James unos metros por delante y los laterales como Rafinha y a la y Álava sobre toda la va muy ofensivo ante un equipo que si tiene una hábil su principal más ahora con Peter Bosch es la verticalidad al espacio que Valle rebecos en el equipo tremendamente irregular cuando puede correr te puede matar por las futbolistas que tienen los costados como son velará vi Bailey por la llegada que tienen los interiores ir por lo que hace que Bimbo Hollande que realmente no es un delantero centro es un futbolista que juega de delantero pero no fuerzas es verticalidad puras un segundo punta o incluso ha habido a partidos en los que partidas de una banda y no tuvo consistencia sea ese centro del campo con con químico oreja primero que es que estuvieron lejísimos uno de otro

Voz 0301 46:09 si tú a analizar las jugadas de los goles de

Voz 16 46:11 el del Bayern LB sobre todo el segundo y el tercer gol del Bayer Leverkusen o sea son jugadas en las que pillan al Bayern súper abierto los centrales sufriendo una barbaridad para correr hacia atrás lo pasaron fatal tanto suele como Hummels un una autopista a la espalda de Álava y Kimi Zigor no pudieron sujetar en ningún momento fue un tres uno oí pudo ser peor para para el Bayern

Voz 0301 46:34 absolutamente la la derrota de del Valle con un partidazo de Brand que cada vez no las jugando por dentro que parecía un un extremo y que se iba a quedar la hay sin evolucionar demasiado y francamente bien a un nivel impresionante íbamos a acabar con eh doblete del Pipa Higuaín en su segundo partido de la Premier al tercer partido como tú titular en el Chelsea Berto doblete pero más allá del doblete buen juego de del Pipa Higuaín en la delantera en esa goleada del Chelsea por cinco con dos a cero contra el hackers Phil como adicional

Voz 16 47:08 Melendi hambre no somos muy del Pipa Higuaín no

Voz 0301 47:11 sí sí me parece que es un delantero claro

Voz 16 47:14 Zorrilla SAR Servi perdón de le conoce de maravilla ir es un futbolista que que en el ataque posicional con el que intenta jugar el Chelsea cómo jugaba el Nápoles desarrolla pues igual no entiende bien si el primer gol es suyo en el partido es una prueba de ello el desmarque que le tira tírate me parece extraordinario uno es verdad que luego hay que ponérsela donde será pone poner con ventaja para que remate de primera pero es una jugada donde ese hueco no existe ese hueco lo inventa Higuaín

Voz 0301 47:40 totalmente es que moviéndose otra cosa es que su perfil físico el Le dé para para estar como en otros momentos de de carrera como aquel año sobre todo en Nápoles pero pero a nivel de movimientos ideas saber cómo gestionar las jugadas se es un futbolista diferencial

Voz 16 47:58 Egipto es inteligentísimo y claro en cuando estaba todo dejado desfile en la línea de la frontal del área tirar el desmarque en tan pocos metros con tan poca distancia a la portería de Lux el del guardameta del Huntsville verdad que canté que es otro jugador que otro día podemos hablar del lo que está creciendo Camper como interior me parecen futbolista que está marcando también la la diferencia tremendamente pues el pase luego Higuaín define el segundo gol habla de crecimiento de un Higuaín con menos facultades físicas me explico es una jugada en la que participa tres meses es verdad que con el partido ya muy sabor de obra y que en Huntsville a probablemente ahora mismo sea el peor equipo de la premien lo es en la clasificación y probablemente lo lo es a nivel de juego pero es una jugada en la que él baja medio campo a recibir toca toca de cara movimiento del Carla iba hacia el lugar donde da la pelota vuelve a recibir en vez de meter profundidad mete pausa levanta la cabeza busca una pared vuelve a aparecer una tercera vez para disparar desde la frontal tiene un poquito de suerte porque creo que es un defensor del

Voz 0301 48:57 sí sí sí sí sí ya pues de despista en

Voz 16 49:00 Clemente al uso es un golazo entra por toda la escuadra así que me parece que que ahora mismo para el sistema que pretende implantarse en el Chelsea y que además no tiene ninguna intención de cambiarlo porque le preguntará no tenían rueda de prensa hicieron en dos considera a usted mister que alguna vez podría modificar el dibujo y te hasta que no lo hagamos bien no lo voy a modificar esa fue su respuesta

Voz 0301 49:19 yo creo que que Higuaín un delantero ahora mismo

Voz 16 49:22 en el momento de la carrera que estaba Gonzalo Higuaín y Jan como tú decías Bruno a nivel de desmarque como entiende el juego posicional Gonzalo Higuaín le va a venir de maravilla

Voz 0301 49:30 pues el Pipa Higuaín protagonista este fin de semana con ese doblete será protagonista de aquí a final de temporada de sus goles va a depender que el Chelsea pueda llevarse quién sabe si un título con esa Europa League la final de la Copa de la Liga en Inglaterra o incluso meterse en ese top cuatro que no tiene ni mucho menos de hecho el conjunto de Stamford Bridge la semana que viene más Alberto muchas gracias un abrazo aquí

Voz 16 49:54 es un abrazo

Voz 0301 50:16 el pasado jueves de madrugada de jueves a viernes ya podemos decir se cerró el mercado de fichajes de invierno de esta temporada dos mil dieciocho y dos mil diecinueve ha sido trato de invierno de Morata Murillo obviamente el Milan el futbolista de del Flamengo buenas operaciones también de hecho estén llevando seas a barrios de Boca Juniors en este caso el Le Mans va a reforzar a Lester en este caso de de Colo pues bueno tenemos varias operaciones muy interesantes tenemos un clásico es el top diez de Fermín Suárez de fichajes Random de fichajes extrañas en este mercado de invierno y también hemos pedido a nuestros analistas habituales que elijan su fichaje ideal de este mercado de invierno responde primero ha dicho Gabilondo el mejor fichaje las operaciones más interesantes de este mercado