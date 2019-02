Estreno de "El cantante de Jazz"

en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

no

dicen que dijo Einstein es más fácil desintegrar un átomo que una idea preconcebida bueno lo vamos a intentar aunque sólo sea por reconocerle el mérito a quién averiguar la verdad lo ha aceptado es que el cuatro de febrero de mil no cientos veintisiete Se estrenó el cantante de jazz la primera película sonora de la historia falsa y falso que el actor al Lloll son soltará la primera palabra que soy yo en el cine y que encima hacía de falso negro todo mentira hasta la fecha del estreno porque otros dicen que fue el seis de octubre a lo que vamos esa que casi cuatro años antes en el cine Rivo de Nueva York se vio una película en la que salía cantando una chavala de dieciséis años con mantilla y peineta con todos ustedes Conchita Piquer

Voz 1626

01:30

son oyendo es de mil novecientos veintitrés y no lo ven porque esto es la radio pero es una película de once minutos en la que canta Conchita Piquer el cantante de jazz la recogen todas las enciclopedias como la primera película sonora pero ya está demostrado que no gracias al guionista Agustín Tena que localizó en la biblioteca del Congreso de Washington la copia de la película cuando preparaba un documental para televisión española dirigido por Jorge Martínez Reverte en esa peli sonora aparece una jovencísima Conchita marcándose un cuplé una jota aragonesa una copla con castañuelas así que o bien la Biblioteca del Congreso desconocía que guardaba una película sonora anterior al cantante de jazz os son unos tramposos hice lo callaron ni siquiera la de Conchita Piquer por cierto fue la primera película sonora fue la primera rodada en español