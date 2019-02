Flash deportes SER de las 18:30 horas (04/01/2019)

Voz 0419

esta noche se cierran la jornada número veintidós de la Liga el encuentro medida al Rayo Vallecano ya Leganés Butarque será el escenario donde se midan ambos equipos a las nueve de la noche partido importante que decidirá quién ocupa la posición de descenso tanto Michel como Pellegrino tienen ausencias esta jornada los Frankie rojos no podrán contar con en un fondo por lesión tampoco con los sancionados bebé Comesaña en el Leganés no estarán los lesionados y manos que Ezequiel y Carrillo también es segunda se completaron la jornada número veinticuatro de la Liga el encuentro será entre Las Palmas y el Zaragoza a las nueve de la noche también esta semana cita con la Copa del Rey Camp no espera la visita de los hombres de Solari el clásico se disputará el miércoles a las nueve de la noche una cita importante que deja muchas dudas por el momento Solari puede hacer rotaciones pensando en el partido de el próximo sábado frente al Atlético de Madrid por su parte el Barcelona puede tener bajas como Messi ídem velé por el momento no se entrenan con el grupo y el jueves tenemos el segundo pase a semifinales entre el Betis y el Valencia el partido de ida se disputará en el Benito Villamarín tendremos la vuelta en Mestalla si el Valencia anuncia esta mañana la renovación de Dani Parejo hasta dos mil veintidós el capitán pasa a tener una cláusula de cincuenta millones de la Copa del Rey Nos pasamos a la Copa de la Reina en las tres últimas finales el Atlético y el Barcelona se jugaron el título este año no va a poder ser la primera de las semifinales será entre el Atlético de Madrid actual líder de la Liga Iberdrola los azulgranas y la otra semifinal la disputarán la Real Sociedad hice el Sevilla ambos encuentros el diecisiete de febrero y fuera del fútbol los investigadores del avión desaparecido el veintiuno de enero en el que viajaba el delantero argentino Emiliano Sala el piloto David Boston anuncia que ha sido hallado un cuerpo visible en los restos del aparato encontrado en el Canal de la Mancha de momento no se ha identificado de quién es el cuerpo hallado por el momento es todo más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la Cadena SER