Marta Fernández: "Pincho en todos los clickbait con placer culpable"

por todo por la radio en La Ventana hoy en el diario El País con Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo

Voz 0313 01:09 today hola Bale a Blanco

Voz 7 01:11 los Tegui estará también por algún sitio verdad hola Nerea Nerea ahora en edad hoy tenemos una entrevista con alguien de la casa

Voz 0313 01:18 eh que antes estuvo en la tele el que tiene un brazo echa a perder bueno que tiene que tienen muchas cosas interesantes para ser entrevistada la saludo ya que estamos y aquí

Voz 1 01:27 Cavadas Marta Fernández buenas tardes buenos días

Voz 8 01:32 un aplauso Marta

Voz 0230 01:36 puedes puedes y no puedes

Voz 0313 01:38 Puede venga venga vamos con un

Voz 0230 01:40 pasos rápidos los héroes del fin de semana el ex ministro máximo muerto y su chiste en la gala de los Goya

Voz 9 01:46 no se preocupen que ya saben que yo soy

Voz 0230 01:49 debe esa entonación esa pausa de Maxi muerta no recuerdan a una frase legendaria de la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella nada por lo que podríamos incorporar a partir de ahora la frase Huerta con trompeta

Voz 9 02:03 no se preocupen que ya saben que yo soy

Voz 0230 02:07 breve pero si el fin de semana Teddy ha tenido un héroe se ha sido Jesús Vidal premio Goya al mejor actor secundario convertido en protagonista de la gala de los Goya

Voz 10 02:16 señoras y señores de la Academia ustedes han distinguido como mejor actor revelación aún no actor con discapacidad ustedes no saben lo que han hecho ahora

Voz 2 02:31 nos va a cada una para llegar

Voz 0230 02:40 hoy tenemos bueno muchas cosas que contar por supuesto como todos los lunes pero hoy tenemos un programa especial hoy es el décimo aniversario

Voz 1 02:47 varió del mundo

Voz 0230 02:52 ya hace diez años que Kike García y Xavi Puig dieron a luz y como ellos dicen inventaron el periodismo y la comunicación de masas como diría Jesús Vidal

Voz 10 03:01 ustedes no saben lo que han hecho

Voz 0230 03:06 repasaremos algunas de las cosas que han hecho pero antes hay que cumplir con los rituales

Voz 9 03:16 y ritual repasarlas twiterías vamos este fin de semana un fin de semana de tiempo bueno para salir mucho de casa no mira lo que ha hecho por ejemplo

Voz 12 03:26 en lo que has hecho este finde elegir películas Netflix cuál has visto no no sólo elegir

Voz 13 03:33 hay que gran lección nos da con este tuit Walter von tortilla hay que tener ilusión por las pequeñas cosas de la vida hoy estoy nerviosísimo porque estreno nuestro bajo es muy triste es ver cómo personas que se engaña a sí misma por ejemplo lo estoy que no puedo ni andar con tanto Cross Fit se pronuncia cruasán y te has comido catorce luego amigos de gente tan positiva la vida que incluso entienden lo que quiero para no dejar de serlo un ejemplo este tuit de azul Boirron Sete ha quemado mucho la casa calcinada menos mal ya estoy teorías como un ejemplo de que todo depende de donde pongas el listón vital el Twitter de Vadillo tufo ya es poco no ojalá

Voz 0230 04:25 verdad que aquí tendremos que comenzar como todos los lunes pues con las noticias El Mundo Today pero hoy tenemos este décimo cumpleaños de El Mundo Today diez años de chistes demandas judiciales protestas sobresaltos yo risas seguramente alguna también así le vamos a dedicar unos minutos algunas de las publicaciones El Mundo Today han sido objeto de protestas quejas demandas por parte de aquellos que aparecían en su narraciones afectados no todos con esto es un poco arbitrario lógicamente porque no hay una asociación de afectados por noticias imaginarias de El Mundo Today por lo tanto no hay un criterio estable una de esas noticias por ejemplo que provocó la amenaza de demanda es esta el director de Interviú posará desnudo en Interviú yo al parecer la noticia e inocente a lo mejor dicha por Francino y con música más solemne tiene más potencia

Voz 0313 05:23 son las siete de la tarde las seis en Canarias el director de Interviú posará desnudo en Interviú

Voz 19 05:50 porque luego la gente se lo pasa por el culo esta no acabo de ver el inconveniente parece una campaña de publicidad bastante bueno

Voz 0230 06:03 es verdad que una de las motivaciones de estas amenazas de demanda puede estar en que hay tal cantidad de información circulando recibimos tal bombardeo de información que las afirmaciones más inverosímiles pueden pasar como cierre tras mucha gente se cree cualquier cosa que se publica en no sólo mucha gente mucha gente mucha gente dicho así con tono despectivo mucha gente también ha habido medios de comunicación que han dado por ciertas alguna noticia de El Mundo Today diferentes medios de comunicación españoles han dado por ciertas es las noticias

Voz 0313 06:40 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias un error tipográfico obligara a un banco a regalar vajillas de porcelana a un cliente del Bulli Se come la factura creyendo que era otro plato Ferran Adrià cree que es una excusa para no para los nuevos hay Pocho no admitirán música de mierda

Voz 12 07:01 bueno dichas por Francino suena bien convencen la más sonada de las falsas noticias dadas por cierta cruzó la Aldana es un país muy lejano

Voz 0230 07:15 en el año dos mil catorce el juez Castro anunció la imputación de la infanta Cristina por el caso Nóos El Mundo Today publicó el siguiente titular en su página web la infanta Elena pide que la imputen como a su hermana en el subtítulo de esta información au de esta noticia de esta publicación entrecomillado añadía yo también puedo contar cosas dos medios de comunicación colombianos dieron esa ese titular esa publicación como cierta fue una radio y un canal de noticias de televisión en cuanto se dieron cuenta la del error fueron advertidos del error borraron de su web todo rastro de esa metedura de pata no hay rastro en Internet antes pero nosotros conservamos su momento de esa conexión de la televisión colombiana porque hubo una conexión con su corresponsal en España hemos conservado en el Archivo en nuestro archivo de cosas frikis ese momento en el que un canal de televisión de noticias de Colombia conecta con su corresponsal en España para que amplíe los datos aportados por el Mundo Today conocer esta decisión la infanta Elena dijo a través de un comunicado que está dispuesta a que la imputen igual que su hermana entre veinticuatro están en lugar de la noticia hacemos contacto con Iñaki Reta tres de la tarde quince minutos en Madrid hay más que el otro más recientemente más recientemente el diario argentino crónica ha publicado en su edición digital el siguiente titular Chocolates Valor lanza el chocolate con sabor a semen bueno llevamos vagina culo semen humor inteligente ya ya lo sé el caso es que bajo el titular este titular sobre chocolate el diario Crónica publicó además seis párrafos literalmente copiados de los publica a dos de El Mundo Today sin citar esto pasa a veces en el periodismo poquito esto vas a ese coge el artículo de otro que piensas bueno como está lejos no se enterara de Stop lógicamente es un es disparatado es un elogio eh es un texto disparatado como todos los textos de El Mundo Today pero hubo un redactor un editor que lo dio por bueno incluyendo el final que también se publicó en ese diario en el último párrafo dice que Chocolates Valor siempre pensando en innovar prepara un chocolate con sabor a facturas también se publicó en esa ese párrafo eso lo dio por bueno alguien lo copió lo metió en la edición digital y a partir de aquí comenzaron a opinar los lectores

Voz 1 09:55 lo dijo la psicóloga que contaremos hasta

Voz 0230 09:58 a veces los oyentes los lectores son todas personas maravillosas pero no cuentan hasta diez no siempre cuentan hasta diez las noticias abre en el recuadro de comentarios even que escribiera

Voz 21 10:13 de raza blanca vale que julio agosto septiembre pues me bronce un poco pero no mucho

Voz 0313 10:19 la raza blanca vale

Voz 0230 10:21 bueno hubo comentarios en esta a esta noticia en la edición digital del diario argelino crónica el primer lector que comentó esta noticia dice dieron chistoso dice estos gallegos no entienden nada deberían inventar el semen con sabor a chocolate a continuación una mujer escribió advirtiendo El Mundo Today es su medio satírico ninguna de sus noticias son verdad inmediatamente replicó otro lector vos sos una parada

Voz 16 10:56 muy duro no se lo creyó esto es así

Voz 0230 11:01 hay veces en que el lector quiere creerse una noticia ya aunque le digan que es mentira quiere seguir creyendo a esto lo llamamos ahora pues verdad antes la llevábamos tontería esto pasa en el periodismo también puedes publicar algo sabiendo que muchos lectores no lo van a leer porque están sobrecargados de información entre quienes lo lean habrá quien no lo entienda y entre quiénes lo entiendan habrá que no se lo crea y entre quienes se lo crean habrá quién sólo tome mal

Voz 22 11:25 ojo el bolso y me voy a la comisaría a poner

Voz 1 11:30 pero diez años después han sobrevivido su décimo cumpleaños ya ahora sí ahora las noticias las del mundo el día del cumpleaños Xavi y Kike por este orden sin correr

Voz 1981 11:51 Donald Trump pregunta dónde está Venezuela para saber qué alcance tiene que tener el misil

Voz 0573 11:56 propone también construir un muro entre Maduro y el pueblo veneciano

Voz 1 12:02 a Murray Danone venderá un yogur

Voz 1981 12:06 de mil quinientas calorías Compains salchichas bacon para los que quieran cenar solo un yogur vendrá a Casey Munitis de dos kilos de peso y con barba de dos días Rosalía triunfa en la Super Bowl con un tema de techo Aitor

Voz 0573 12:20 también se ha elogiado a los presentadores Andrew Wood Fontaine Silvia hay April

Voz 1981 12:25 robots organizará unos premios Goya alternativos donde sólo premiará películas de trece TV

Voz 0573 12:30 el partido ya ha pedido subvenciones a Irán para rodar El

Voz 1981 12:33 biopic de Santiago Abascal la Organización Mundial de la Salud rebaja sus expectativas y pide a los españoles que coman cinco piezas de fruta o verdura al año

Voz 0573 12:43 haced lo que os salga de los cojones concluye la entidad

Voz 1981 12:47 los hay falsa aprovechan cuando están a solas con los bebés para susurrarle ofertas de Apple

Voz 0573 12:52 buenos centros escolares alertan de que cada vez son más los hay paz que acuden a las tutorías sustituyendo a los padres

Voz 1704 12:59 el gol de Iniesta en el Mundial dos mil diez fue un montaje grabado en un plató

Voz 0573 13:04 es un actor conocido principalmente por anunciar los helados Kalise

Voz 1981 13:09 una señora da a luz a un completo desconocido

Voz 23 13:12 no he visto a esta persona en emitida vida insisten

Voz 0573 13:14 madre

Voz 1981 13:16 una pareja denuncia los cuarenta principales por poner su canción sin permiso

Voz 0573 13:20 además ya saben que es nuestra canción porque llamamos para pedírselo hace dos años y les dejamos bien claro que era nuestra canción argumenta

Voz 1981 13:28 Pedro Sánchez reconoce aguardó como presidente de Venezuela aunque admite que él también lo haría genial

Voz 0573 13:33 no entiende por qué guay dio no ha hecho una moción de censura si es facilísimo

Voz 24 13:37 al ICO allí una Now

Voz 0230 13:56 doscientas mil personas han quedado en paro en España pero el Gobierno no debe considerar esto motivo de preocupación porque en ningún ministro ha dicho nada Oye hay que ver con lo que hablan Nuestros políticos si cuando hay un dato malo recuerdan repentinamente su afición a la espeleología y se meten bajo tierra si hubiéramos tenido dos cientos mil nuevos empleos en enero probablemente hoy habría hablado más gente hoy el Gobierno tenía trabajo sobretodo tenía un trabajo el presidente del Gobierno

Voz 1 14:26 vamos a ver

Voz 0230 14:29 Pedro Sánchez tenía hoy ha apuntado en la agenda reconocer a Juan Márquez como presidente de Venezuela el Govern

Voz 25 14:34 lo de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela al señor Why do Márquez como presidente encargado de Venezuela

Voz 0230 14:48 el presidente encargado esta fórmula que nos nos suena al oído algo rara es la misma fórmula que utilizó Juan Why do hace diez días

Voz 1 14:57 con

Voz 0230 15:02 utilizó esta fórmula hoy quizás sucedido algo que no había sucedido nunca antes que es la diplomacia tuitera bastantes gobernantes en lugar de hacer un reconocimiento formal de Juan caído una declaración pública en lugar de hecho un tuit oye que reconocemos al nuevo antes era más solemnes todo este mundo de la diplomacia es verdad que la situación es fluida eufemismo que esconde la frase más rotunda quise puede montar un pollo que ni te cuento pero entre diplomáticos no se dicen esto se dice la situación es fluida lo que es seguro es que Nicolás Maduro es ahora mismo un gobernante ensimismados y estará ensimismado que para anunciar a sus seguidores la entrevista con Jordi Évole le llamó Jordi Éboli acabado ni que se concede es la que puede ser tu última entrevista como presidente aprende el nombre Prieto

Voz 1 15:52 Nicolás Maduro en el programa asaltado con Jordi Éboli

Voz 0230 15:57 la prefectura a las personas y a las personas con poder siempre es difícil llevarles la contraria pero vamos a escuchar porque la reacción de quiénes vitoriana Maduro parece percibirse en realidad parece que lo están corrigiendo parece que le gritan Jordi Évole escuchar lo hemos subido el volumen de esa reacción comprobaremos esa redacción curiosa porque no es un aplauso convencionales un grito en dos impulsos

Voz 1 16:20 en el programa han con Jordi Éboli

Voz 12 16:27 parece que el están corrigiendo común de Monty Python que sí luego que no

Voz 0230 16:35 escuchamos un momento en el que Maduro dice que el presidente del Gobierno español es un farsante utilizando un tono que recuerda al difunto José María Ruiz Mateos esto sólo lo entenderán quienes tengan una edad pero son sólo dos segundos atentos al farsante que Pedro Sánchez

Voz 12 16:48 farsante e Internet eres un farsante bien simpatizante importante no se da cuenta

Voz 0230 16:58 Podemos ha mantenido un prudente silencio hasta ahora sobre la crisis venezolana bueno ahora esto se llama perfil bajo a veces las organizaciones políticas cuando tienen que afrontar un debate que no les conviene adoptan perfil bajo son expresiones de politólogos que traducido al español ya dos callado las las antiguas relaciones de los dirigentes de Podemos con el régimen de Venezuela aconsejan este perfil bajo incluso huy bajo perfil espeleológico te metes bajo tierra te encuentras con la ministro de Trabajo con qué haces aquí yo estoy por el dato del paro yo por Venezuela por si fuera poco con el digo que tiene Podemos en Madrid

Voz 1 17:35 Neguri elitista

Voz 0230 17:38 Lucía aconseja perfil más bajo todavía si siguen bajando el perfil podemos aparecerá en Australia salvo en el caso de Manuela Carmena que se ve que se siente liberada de Podemos la semana pasada ya dijo yo

Voz 1704 17:48 apoyo sin ningún inconveniente en que se reconozca el señor

Voz 0230 17:52 hoy ha hablado Pablo Echenique mostrando sus reservas planteando dudas sin una oposición frontal ni un acuerdo en desacuerdo lo que técnicamente se llama ponerse de perfil además tienes que meterte bajo tierra que perfil bajo y una vez abajo de perfil para ocultar menos sostiene Echenique que reconocer agua hay dos peligroso en diplomacia internacional

Voz 1662 18:12 reconoce a a una persona como presidente de un país cuando esa persona no controlas el país no con todas las instituciones de país es algo muy peligroso diplomacia internacional

Voz 1 18:28 ah caramba el gran Isaías queda para el gran Isaías Lafuente aclara

Voz 0230 18:36 por si existe una diplomacia que no sea internacional en la medida que la diplomacia trata de la relación entre Estados ya queda para Sheila el desafío de traer hoy a esta mesa Rosalía árabe

Voz 26 18:49 va muy bien

Voz 23 19:05 bueno bajos allá vamos a dejar a Rosalía para para la guinda del pastel sí porque así tengo dinámica para cantar me lo han preparado fenomenal si del volumen y eso para los cantantes venga vamos el primero os contaré que estado leyendo las noticias musicales y me he llevado una alegría porque un grupo de mi infancia como son los Hombres G come pues vuelven después de diez años que han estado perdidos desaparecido bueno pues vuelven ahora con un disco que se llama pero están vivos es tan vivo

Voz 1 19:32 no no desaparecidos pero vida

Voz 23 19:35 bueno vuelven con un disco que se llama Resurrección

Voz 1 19:38 que está muy bien

Voz 23 19:41 bueno todos recordamos el éxito de Hombres G El devuelven el de Wall venia a mi chica que ojo buscándolo no se llama así la canción la canción se llama eh o sea la canción se llama así pero todo el mundo la conoce como

Voz 13 19:55 la música cada uno

Voz 23 19:57 en el caso es que bueno para hablando de resucitar y pensar en Un buen voces cruzadas quién mejor para cantar esta canción como digo resucitar que Paloma San Basilio

Voz 26 20:17 en tus ellas se fue con un niño tiene un Ford Fiesta

Voz 23 20:42 además por él

Voz 0277 20:45 les veo a Cuba

Voz 27 20:55 bullía venga Carme

Voz 0277 20:57 Mari Capi pues vamos

Voz 8 21:31 impoluta Jamal se quedara afónica como habría que viene quedaba pone en la boca

Voz 23 21:40 te va a Paloma bueno vamos con lo otro disco otro disco esperado de dos mil diecinueve para es el de Elia del pero hojas cómo funciona el management porque el disco va a salir en once meses no pero ya suman ayer ha dicho para ponerle los los dientes largos a los fans que va a salir no llegamos a estar once once meses esperando

Voz 23 21:58 bueno vamos a cruzar Adele y su primer éxito el Songhua en Like You

Voz 1 22:04 a la vista

Voz 12 22:07 con con una voz muy diferente y muy carismática

Voz 23 22:09 también que es la de Björk

Voz 19 22:12 a Dios York para cantar Songhua en I

Voz 28 22:22 y lo ha y

Voz 16 22:30 no son míos la y

Voz 29 23:06 muy buena

Voz 2 24:12 la Ventana desde el país con Carles Francino

Voz 0313 24:29 seguimos en La Ventana en Todo por la radio y les hablamos desde el diario El País tenemos a una protagonista de nuestra entrevista que forma parte del equipo del diario El País pero antes de saludarla

Voz 6 24:38 Especialistas secundarios

Voz 13 24:45 placa pero no siempre trabajar un poquito bueno estamos un poquito sobrecogidos por estar aquí en en el país no es la es bonito la institución periodística más importante de este país el país y por eso creemos que es el marco ideal para presentar un nuevo medio

Voz 0313 24:58 así acción para desear suerte a un diario

Voz 13 25:00 cañito

Voz 12 25:16 bueno ni una semana hace que estamos ahí en la lo la eso de la cosa está llena de revista de chicles Bosco padres

Voz 13 25:25 bueno esto de hacer diarios Tommy lo llevas en el ADN porque ya su abuelo fundó el Telegraph de soldador

Voz 12 25:30 sí

Voz 13 25:31 que es un diario que estuvo en los kioscos alemanes durante cuarenta años

Voz 12 25:34 sí señor y sin saber alemán que te puedan hasta

Voz 13 25:37 es un mérito más mérito esto es muy interesante que lo que lo que lo resalta porque hubo un gran escándalo en su momento porque resulta que el telégrafo de Düsseldorf está editado en una alemán inventado Bercy

Voz 12 25:48 el Main extrae cosas y cosas así habló bueno un nicho de mercado alemanes que disfrutan con los texto ininteligible tienes muchos eh

Voz 13 26:00 compradores ofreció sea producto no tardaron cuarenta años en darse cuenta del timo del que era alemán en Granada

Voz 12 26:05 la Gomera no en alemán hay una palabra es ya fue faena

Voz 13 26:09 en alemán inventado en alemán inventado ya la palabra

Voz 12 26:11 día sí que explica el carácter del alemán que acepta todo lo que parezca alemán aunque no sea lema vale eso le le estimula voz

Voz 12 26:28 total

Voz 13 26:28 cuál es la intención del expreso de Tomelloso qué tipo de lectores

Voz 12 26:31 soy buscó el expreso de Tomelloso un diario riguroso es un diario para para ese lector exigente como bolita rural con poco estudio hay mucha formación académica sin cultura pero bastante culto ese lector progresista que no está cerrado al fascismo

Voz 13 26:46 yo creo que suele enfoque ambicioso valiente y hablando de valentía extendió a sacar espeso de Tomelloso en papel por qué en papel qué tipo de locos a diario en papel en el año dos mil diez

Voz 12 26:58 es el clásico loco que heredó de su abuelo un bosque lleno de eucalipto aunque hay más bonito que usar los árboles para fabricar papel para imprimir noticia luego además las ardillas no pagan alquiler que Villa no pienso

Voz 13 27:13 el lleva un mes y pico no en el kiosco no traer al al lector moderno a tu diario de papel

Voz 12 27:20 bueno pues un poquito con las más modernas y rastrera técnicas el famoso Climate

Voz 13 27:23 con el clip Beit no se titulará anzuelo y engañoso que sirve para que la gente tiene que no

Voz 12 27:28 que está feo hacer lo la verdad lo recordó Getafe octavo pero es genial para atraer interés Si el papel funciona muy bien

Voz 13 27:34 el papel función empezando desde luego es maravilloso porque

Voz 12 27:37 lo poco pero tengo tiro aportó del del

Voz 12 27:55 miedo a hasta la página seis siete ocho editorial

Voz 13 28:00 luego otro tema importante sólo suplemento dominical los dominicales lo que es uno de los alicientes con los que quería revolucionar el

Voz 12 28:06 ah claro si no mira por ejemplo el próximo domingo con especial sobre África de regalo una jirafa como ya de carne y huevos sí he pillado una manada entera ya está existencias de regalo no darme entre todas las familias y con eso no vendemos discos yo ya no sé diarios eso

Voz 13 28:21 por cierto el la venta de ejemplares muy importante cuesta setecientos sesenta euros

Voz 12 28:26 lo dio todo no porque trajes muy limitado a rentabilizar cada hoja de papel

Voz 13 28:30 pues mucha suerte con este proyecto también porque crees que te va a hacer mucho

Voz 12 28:34 el alto de Madrazo persigo un acuerdo de colaboración con el país sólo llegó dónde estás

Voz 13 28:39 mira ahí está ahí está buenas tardes

Voz 0313 28:45 bueno enseguida saludamos a nuestra invitada pero la costumbre los lunes en la entrevista es que Olga Nebra nos traiga su banda sonora músico vital

Voz 33 28:53 otro

Voz 34 28:57 eh

Voz 1636 29:01 uno de los recuerdos más vivos de la infancia de nuestra invitada es cuando se tumbaba en la alfombra mientras su padre escuchaba música clásica te gustaba especialmente Mozart y así sigue siendo cuando descubrió la ópera quedó presionar

Voz 35 29:15 son un mundo

Voz 1636 29:21 el Mago de Oz es una de las películas que le obsesiona desde la infancia esta versión le emociona por su alegría su frescura porque les recuerda siempre a momentos felices

Voz 36 29:35 Bowie era uno de sus ídolos de adolescencia

Voz 1636 29:38 en aquel tiempo parecía ser más hermoso de la tierra batida de la galaxia esta canción además es que hace un relato de ciencia ficción por alguna razón no supo lo que la ciencia ficción y la carrera espacial

Voz 36 29:52 son otras de sus obsesiones

Voz 12 30:41 no

Voz 1636 30:43 Cian hay una grieta por donde entra la luz es un verso que ha escuchado muchos momentos de oscuridad para buscar la luz

Voz 1 30:59 de esta tarde en Todo por la radio Marta Fernández Jaime Jack moderna estaba escuchando

Voz 0313 31:09 oye pudieran ser hermoso raro uno que que no se hombre es que la belleza Sierra errar una es mucho mejor batería hoy no la tenemos pero también experiencia

Voz 18 31:19 una cosa no podías mirar otra cosa más que a Brigitte Bowie acá además donde yo vivía en Aluche no se veía ningún ser como David Bowie

Voz 1704 31:27 bueno yo Uriarte eramos todos y otro pelo parecía que además de otro pelos

Voz 0313 31:34 no sé que tienes echaba cae fue

Voz 1 31:36 mira mira es estable frente a mi casa

Voz 18 31:39 dejé el cuaderno cuaderno dio contra un jarrón abigarrado

Voz 0313 31:42 la dona estaba ese sirviendo

Voz 18 31:44 el jarrón de contra una estantería cayó sobre la mano me corté el tendón de corte entiendo muy bien cortados el efecto mariposa

Voz 0313 31:52 cuantitativa de eso yo esto fue en el mes de

Voz 18 31:54 Julio in operaron el tendrán su volvió a romper en mi han vuelto a operar me metieron unas vainas de silicona y ahora estoy esperando que me pero una tercera vez para hacerme un injerto se lleva todos estos versos sin escribir si efectivamente tirando de cuadernitos para apuntar a

Voz 0313 32:14 tendrá una etapa nueva en tu biografía están los los diez años en la tele tu tiempo en el diario El País los meses en que estuviste lesionado

Voz 18 32:22 los que no podíamos verlos manita hay el dedo si relativamente bueno sí es además de ir y además lo hizo dos veces ACA primera y segunda parte periodismo de que me

Voz 0230 32:36 sí

Voz 18 32:36 hombre yo creo que no se pueda hacer periodismo si uno no se sale a la calle a ver las cosas y además creo que el periodismo de calle enriquece el periodismo de mesa y creo que los dos son complementarios yo que durante mucho tiempo trabaje en la tele no siempre en plató pero mucho tiempo como lo que llamábamos quedada especial no habían mayor Fest fiesta que cuando te tocaba salir algún sitio no creo que la calle es donde están las historias donde están las noticias que ir a buscarlas y luego sentarse en una mesa escribirlas televisión o periódicos pues periodismo pero mi yo que siempre quise trabajar en un periódico pero por esas cosas que suceden en la vida eh se cruzaron las oportunidades y acabe debería decir empecé en la televisión y allí estuve durante veinte años que se dice pronto así que después de veinte años en la televisión por fin tuve la oportunidad de hacer lo que siempre había querido que era escribiera en un periódico

Voz 0313 33:28 lo has conseguido yo empecé a estudiar pensando que escribiría y estaba la mitad de mi vida en la radio la otra mitad en la tele lo de este número ciento había notó

Voz 1 33:36 el pasado para allá y te dan algo estamos

Voz 0313 33:40 estamos físicamente es un periódico estamos en el en el país oye hablamos en su momento de de tu primera novela sí de Terra ganar el el el mundo no sé si ahora aprovechando la baja

Voz 18 33:51 estás ahí tramando alguna cosa es mira hablen no hace mucho hace unos meses con Agustín Fernández Mallo que es maravilloso sabes que Agustín se rompió la cadera de ese des no se rompió la quedar hace muchos años y del periodo que estuvo de inactividad con la cadera rota con el pasó de su carrera como físico a escribir y Nocilla y esto cambió su vida y me decía mira tú aprovecha para pensar en retos intelectuales así que si ahí tengo una novela que me ronda los personajes aparecen como yo siempre soy tan enrevesada requiere documentación así que dicta leer sobre ello que me dio

Voz 38 34:27 no no vela de contexto contemporáneo vuelves a echar para no no novela de contexto contemporáneos pero me empeñado en empeñado en que aparezca un banco que no es Cervantes pero es otro escritor manco

Voz 39 34:38 muy español

Voz 1704 34:41 Busto pero está últimamente con la otra mano lo da todo eh

Voz 18 34:50 Nos Valle Inclán y así que me entretengo leyendo Inclán muy bien eh

Voz 0313 34:55 CSKA Íñigo yo creo que es un buen enlace para que empecemos ya el tiempo de rueda de prensa a que esto no es nunca una entrevista uso Íñigo

Voz 12 35:02 a esta el hecho arrase que hemos entrevistado hacía referencia al clic desde Tomelloso el de Tomelloso hoy hechos no y bueno sería saber confundida Ivonne hoy emprendedor tú cuando lees en un titular la palabra CSKA sigue explicando yo pico eh yo veo el gran CSKA de Angela Merkel a Ismael de

Voz 40 35:25 que la pinche yo y al final no era para nada pero no no es a pero sí

Voz 12 35:30 yo me acuerdo perfectamente vamos siente siguen ensanchando los hechos

Voz 39 35:33 picas degenera

Voz 18 35:36 pues lleva me gustaría pensar que no pero luego pinchó en todos y cada uno de los clip veis además cuanto menos sofisticados mejora y además lo hago con ese placer culpable de comerme el chocolate no el de valor

Voz 1704 35:47 mira y de comerte la tableta de chocolate con bien de azúcar pues ya hay mediada la veía como la buena

Voz 0313 35:54 hacerlo en mente Xavi alguna vez y Noticias del Mundo Today grasas dado por buenas porque digo yo me da lo confieso denominado pero no digas no da sino darlas por buenas decir Postiga claro ahí podría ser sí o no al revés noticias veces crees Sandro Mundo Today luego

Voz 18 36:11 canciones sí que te ha pasado eso sí que me ha pasado y además supongo que en diez años habrá cambiado mucho la manera de trabajar porque creo que cada vez hay más medios que nos copian siendo teóricamente Periodismo periodismo serio sí

Voz 41 36:25 Nosotros alimentamos porque nosotros íbamos al club Bay también ya al final sí siempre bueno yo no sé qué tandas de memoria me me gustaría saber cuándo contraste un periódico

Voz 1981 36:36 papel por última vez pues el domingo no me lo creo que sí

Voz 40 36:40 buenas tardes yo yo no soy apoya no

Voz 1704 36:45 Antonio Bueno no somos valioso en el barrio kilos

Voz 18 36:48 era de cabecera no si es verdad yo yo viajo mucho en Metro iba a decir que cada vez se ve menos gente que sólo se me veo a mí misma con el periódico en metro ahora al ser imposible porque con la huelga de taxistas que no puedes desplegar el periódico pues lo cual se puede llevar como barrera contra la persona que te toque al lado y elemento de seguridad dignado al descubierto el metro

Voz 8 37:11 lo ha descubierto el metro sí

Voz 1704 37:15 el portavoz osea cinco vamos fijado es la cantidad si esas redes a cantidad de famosos

Voz 18 37:20 el haciéndose selfies el el metro que yo el otro día

Voz 1704 37:23 bueno y metro abarrotados iban dos

Voz 18 37:25 Becas haciéndose el selfie por supuesto sacando el brazo hay por arriba de las cabezas me parecía una cosa absolutamente fantástica

Voz 0313 37:33 pero tú no te has creído Xabi el que lo compró ayer también se costó pregúntele usted hasta ahora

Voz 1704 37:40 bueno pues todo lo también compré una María revistas está además tampoco

Voz 1704 37:51 hola Marta oye en Barcelona

Voz 0573 37:56 lo que hiciste una ruta por Nueva Jersey para sentirte un poco como parte de Los Soprano porque quería vivir como ellos entonces quería preguntarte

Voz 1981 38:05 si tienes pensado tu nombre o apodo

Voz 0573 38:07 mafiosa

Voz 42 38:09 hombre yo creo que podría hacer

Voz 1704 38:12 a lo Chita pistolas algo así no soporta Beatles Singer también estaría bien Little Singer también estaría bien que también también

Voz 0313 38:20 claro estoy como Los Soprano exactamente en qué se buenas noches

Voz 18 38:23 ahora es como vivir vivir como Los Soprano es un poco sobre interpretación pero si yo estaba obsesionada y entonces me fui a una zona de el Nueva Jersey profundo y y que profundo oye mira has dicho venía de Aluche y pensaba que que nada me sorprendería no pero fantástico eh fantástico y me me dice la ruta por supuesto de todos los lugares de Los Soprano en los autobuses de allí que también tienen tela

Voz 0313 38:47 sería andas ahora

Voz 18 38:48 pues mira es que ellos aunque series en plural

Voz 0313 38:51 singular no se puede hablar pues es que yo no tengo problema fin

Voz 18 38:54 calidad con las series o las series se cuidado que tiene que ser muy buena para mantenerme ahora estoy viendo True detective quema esta tercera temporada está absolutamente Jorge la segunda cima porque la segunda que a la que no le tuve ninguna Fidel de decir

Voz 0313 39:11 no es tan buena como dicen la segunda no es tan mala como yo estoy contigo está también es que estoy contigo mira Premio puedes preguntar ala venga de verdad no

Voz 43 39:19 antes he oído que que era una gran fan de West Side Story si cabe

Voz 13 39:23 no sé qué qué qué expectativas tienes con la versión

Voz 43 39:25 la preparando Steven Spielberg de pues somos

Voz 18 39:28 mira es que además de ser muy fan de Wes ahí estoy soy muy fan de Steven Spielberg que es un genio sol

Voz 12 39:33 es Dios no es Dios

Voz 1704 39:57 el a ponerse a cantar como las locas dice Rita Moreno un poquito de duelo se pasa lo bueno no pero es que esto es un eso es también a veces

Voz 0230 40:09 de de todas las entrevistas que has hecho habrá alguna que te ha salido mejor y peor a mi me gustaría saber cuál es aquella entrevista de la que ha salido diciendo madre mía qué mal estado que mal lo he hecho bueno buena parte un poco mal

Voz 18 40:22 porque claro cuando presenta un libro viene gente a entrevistar de que pobres no tienen por qué haberse leído el libro entonces venía un periodista que no además veterano T que no es que no se hubiera leído el libro es que no sabía nada entonces me preguntaba cosas del tipo de bueno y cuando tuviste

Voz 12 40:42 en el juego de la oca

Voz 18 40:44 yo decidí mira para que lo voy a quitar la ilusión

Voz 0230 40:47 yo me refería aquí como entrevistadora claro

Voz 12 40:49 al llegar a una ya se está al día

Voz 44 40:53 no no no lo creo sería saber en qué entre el jugado bien no no eh

Voz 18 41:01 pues en muchas de esas que dices luego vamos recuerdo cuando era muy joven que entrevisté a Silvio Rodríguez y que manera de desperdiciar la entrevista Rice porque claro estaba tan absolutamente impresionada porque están allí con Silvio Rodríguez que él me contaba cosas como que el Unicornio Azul eran los vaqueros que lo extendió una vez en su casa de La Habana hice los robaron yo en vez de preguntarle cosas me quedaba sí mirándole con cara

Voz 1704 41:22 nadie arropada menos mal que él seguía

Voz 0313 41:25 habla estoy hablando día con el es verdad que fumaba sea pero tú que puedes hubiese en vez de preguntarle

Voz 18 41:32 además como los tejanos los tejanos

Voz 1981 41:35 ha y Silvio Silvio verdad qué desastre

Voz 18 41:39 ya me gustaría saber Marta siendo cine

Voz 23 41:41 en fila siendo melómana y bueno periodista escritora también

Voz 1 41:45 dando de entrevistas el orden me gustó siendo

Voz 23 41:50 siendo periodista que persona que exista o que ya no exista te gustaría que habría gustado entrevistar

Voz 45 41:56 uu

Voz 44 42:15 Prado muy bueno melena corta

Voz 18 42:21 y me encantaría entrevistarle pero estaría como decía Toni fatal en la entrevista porque si no no no sea esta sí que sería la peor entrevista de despedida porque no podrían superar la presión de conocer a esas humano de preguntarme si ese luego otra persona porque manda

Voz 1981 42:35 ah sustituto es hacer las cosas vamos a fantástica

Voz 0313 42:38 Marta Fernández ha sido un placer este ratito de conversación vamos a cerrarlo con un regalo porque se les ha planteado un desafío hoy es hacerlo de las voces cruzadas y una de las que cruza Rosalía tú sabrás con quién

Voz 23 42:49 he Rosalía pues mira primero a ver si a soplar days de tema ya tiene unos añitos pero yo creo que es muy famoso

Voz 2 42:55 sí

Voz 23 43:08 también te gusta Marta mucho sí pues venga vamos a Podemos

Voz 18 43:10 pensando que que cinco

Voz 23 43:12 bueno bueno vamos a ver es que esto tiene sorpresa porque esto son los Eagles esta yo creo que su canción más famosa no motel California bueno pues esta banda es que saca disco ahora disco aniversario porque se cumplen veinticinco años de uno de sus rock de uno de sus directos más famosos y aprovechando este tema tiene una versión maravillosa de los Gipsy Kings que aparece en el en el bosque de los Coen no para seguir con el momento cinéfilo ir vamos a cruzar este Hotel California de los Gipsy Kings con la mujer del momento con Rosalía no flamenco que tiene mucho más tiene mucho más que ver

Voz 3 43:45 escucha

Voz 1490 43:50 el que ingresó también harina hubieran ahumado Deco le un alumno de nada que yo era lo tuvo una luz en Pineda de mi acta quedada haré estaba en la grada y las campanas a sonar ir con me han me invitó luego ello enciende una vela en muestra del camino suenan voces del el corredor lo que de Scan desean de router ya mira mira mira mira a otro lado te atrae a ver porno a Neiva a ver de gratuidad

Voz 1 44:42 ah