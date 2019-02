Play Basket: "Los secundarios llaman a la puerta" (04/02/2019)

Voz 1 00:00 play Basque con Francisco José Delgado la Cadena Ser punto com

Voz 0699 00:36 hola a todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos a la edición número diecisiete de la décima temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro el Basque de los últimos siete días se ha colado en todos los ámbitos de la vida hemos tenido una semana muy de película porque campeones una historia de baloncesto indebida ha sido premiada como la mejor película en la gala de los Goya hizo actor Jesús Vidal como el mejor secundario eso sí con el mejor discurso de recogiera de premio que hemos escuchado en toda nuestra vida

Voz 2 01:03 me viene a la cabeza Kroes palabras inclusión diversidad habilidad que es noción muchísimas gracias este trabajo representa también a nueva compañeros del equipo de los amigos normas padres a mí sí me gustaría tener un hijo como yo porque tengo unos padres como vosotros muchísimas Jara

Voz 0699 01:36 el curso define en una semana en la que el baloncesto se ha colado en la gran pantalla semana también en la que el baloncesto sea metido en política Pepu Hernández ha pasado de decir Valdo un cesto a decir a June también

Voz 0200 01:53 quiero ser con vuestro permiso y apoyo alcalde de Madrid de este Madrid que

Voz 3 01:56 verá a vibrar juveniles es lo que hemos ido descubriendo fomentando preparaciones de ser útil ese ser ampliar el si la estrategia la vida dinámicas todas y todos tenemos extraterrestre

Voz 0699 02:20 ya ha visto Pepu como meterse en política es territorio minado ya le van a hablar más de sociedades de familias rivales y de trapos sucios que de victorias medallas y méritos pero de su capacidad de encajar de dirigir yo no tengo dudas y aquí lo ha demostrado varios años siendo el comentarista hay en las cosas raras porque también las tenemos tenemos han aficionado español que se enfrenta a diez años de cárcel por un altercado en un partido de baloncesto de la NBA esta semana pasada y la detención de un entrenador por disparar a un padre de un jugador que se quejaba de lo aupó que jugaba su hijo sucedió esto último en un instituto en Brooklyn a Estados Unidos así que hemos tenido una semana de aúpa alrededor de el balón esto en el centro del baloncesto ni os cuento se han elegido los equipos All Star no está Luka Doncic al establishment es decir a los que mandan en la NBA yo creo que les cuesta reconocer la irrupción de un joven en la NBA un poquito como un antiguo cuartel que por bueno que sea un recluta el primer año nos dejan pasar a cornell por mucho que el gunner solito batallas en mi opinión pero es lo que creo que lo ocurrido en este caso Holgado que en cambio se ha marcado un último partidazo espectacular a para superar los mil puntos en sus cincuenta primeros partidos como rookie que es un dato impresionante y además ha recibido la llegada de porcino como nuevo fichaje en la locura que puede convertirse esto en los próximos días con opciones de salida antes del cierre de mercado el siete de febrero para Marc Gasol Ricky Rubio y Mirotic entre los españoles y de Anthony Davis como el nombre del que más se va a hablar por cierto que no se olvide sigue habrá un español en el All Star el técnico Jordi Fernández formará parte de la dirección del equipo de Le Bron James al ser los mejores del Oeste con los Nuggets el cuadro técnico estará en el All Star y el Espanyol con ello himnos otro Nos alegramos un montón en España estamos en la semana previa a la Copa Yoko a cómo están las cosas en la Liga ojo al Barça que se prevén fisuras el líder cayó ante Txus Vidorreta y su Tenerife que se afianza arriba y también el Real Madrid cayó también se prevén fisuras en un partido épico tras prórroga en Málaga con un Jaime Fernández como figura también cayó el Estu ante el Fuenlabrada que le tenía ganas tras dejarles sin Cova es decir que de arriba sólo sacó provecho Baskonia que con su victoria en Las Palmas de Gran Canaria se consolida segundo y se pone a dos de los azulgranas así que como el baloncesto español viene platito de noticias y protagonista vamos a empezar por ahí pero lo vamos a hacer de un modo diferente no desde el punto de vista de equipo feliz sino desde un equipo que lo está pasando mal en una temporada especial es especial para Herbalife Gran Canaria jugar la Euroliga es especial pelear al máximo en esa competición en ella y en la Liga Endesa pero está en el furgón de cola casi de las dos competiciones y por ello la preocupación en la isla empieza a ser grande y por ello abrimos con ellos tras una semana en donde han caído contra Armani Milán Baskonia con quién dialogar Morrás baleado muy buenas

Voz 4 05:10 hola Pacojo pues sí efectivamente aquí estamos en en Aragón el Hort del Gran Canaria con Xavi muy las buenas tardes bueno la verdad que estuvieron buenos minutos sobre todo en la primera parte ante el conjunto el bajón pero desgraciadamente la segunda parte fue muy complicado no

Voz 1564 05:27 bueno tenemos a muchos desconexiones que nos cuestan muchos puntos de golpe no sólo en este partido sino nosotros pues ya lo hemos visto no primera aparte de Burgos primera parte de Murcia en el otro día cogemos casi diez puntos de ventaja contra el Milán senos no lo recupera en en en apenas un minuto así que ahora tenemos un problema defensivo en encajamos muchos puntos y muchos de ellos fáciles que ese es el problema eh no recuerdo cuántas bandejas solos hemos metido nosotros en todo el partido y cuántas han metido así que creo que ahí está la clave ser un poco va a ser un poco no ser más sólidos y no tenemos ni tampoco con la misma

Voz 4 06:06 hablar de partidos entre semana Un partido tú luchando hasta el último instante por ganar no creas que lo que le está pasando factura al Gran Canaria evidentemente esta temporada es la exigencia de Europa después separadas físicamente en la SER

Voz 1564 06:19 sí pero ellos también juegan en Euroliga de también tener esa exigencia hay sí porque cada día me duele más cosas si no está acostumbrado a esta así que bueno intentar descansar bien recuperarse bien y si focalizar mucho los partidos lo que pasa que no no estamos acostumbrados a hacer esto oí nos pasa factura hay como dices competimos una gran parte del partido pero los cinco seis siete ocho minutos que no estamos no saca mucho mentada

Voz 4 06:45 cree que habría que centrar intentar sigue difícil cuando van a competir en lógicamente olvidada eso pero intentar darle menos importancia en la Euroliga hice porque es que puede ser un año dramático es decir por primera vez jugamos podemos ver en descenso no sí pero

Voz 1564 06:59 no se puede no se puede uno no se puede decir este día así este día no que hacemos no vamos a Estambul esta semana que juegue el eleva no podemos y una vez de estamos ahí yo quiero ganar siempre yo jugar a perder juego pero entonces yo salvo ganar siempre me da igual quién esté delante y contra quién jugamos eh hay días que estaré mejor allí que estaría peor pero lo de no dejar de lado la Euroliga para competir en la ACB a mí no me no me sale yo quiero competir siempre

Voz 4 07:32 la última no nos da miedo sobre todo tú que llevas muchos años aquí el decir es que está ahí al lado afortunadamente del Murcia perdido pero nos jugamos ver un programa ya llevemos el partido contra el Murcia que en el descanso por ejemplo estábamos técnicamente en descenso no

Voz 1564 07:45 bueno en sí estamos donde nos merecemos estar está claro que yo cada día trabajo para ser mejor jugador para intentar que el equipo sea mejor ya a partir de ahí cada uno tiene que hacer lo mismo somos doce es un jugador no puede coger su porción el otro la en otro y la del otro cada uno tiene la suya cada uno tiene ser responsable de su porción de su trabajo y ahí hay poca ayuda que que valga Víctor está ayudando mucho pero cada uno tiene que dar un paso al frente de querer hacer lo mejor que trabajar mejor y ser más duro y ser más agresivo y dar más poder equipo cuando todo el mundo haga lo mismo no nos daremos cuenta Hay posaron engranaje ahora mismo somos piezas sueltas que un día una funciona muy bien yo todavía no hay otro día dos funcionan y en los otros seis no y así no observa ninguna

Voz 4 08:37 gracias las palabras de Xavi Rabaseda resumiendo está dura derrota normalmente del Gran Canaria ante el conjunto de él

Voz 5 08:45 Baskonia las sinceras palabras de Xavi Rabaseda diría yo muy autocrítico y muy sincero las dos cosas el jugador de Mali Gran Canal

Voz 0699 08:54 gracias Rafa has y describe la historia en España en Europa casi pleno esta semana sólo cayó precisamente el Granca eh en la competición de la Euroliga en Eurocup Valencia le ganó el duelo Unicaja en la segunda competición en importancia y en la Euroliga femenina hay que decir que Perfumerías Avenida ganó al Sobrón y mantiene opciones de seguir en competición la semana próxima se juega la Copa del Rey el All Star de la NBA se entregan los premios gigantes así que todo eso va a ocuparnos de alguna forma en el próximo ratito de podcast que tenéis ahora mismo en los oídos el vamos a analizar con el equipo clásico con esa coordinación de lujo de Marta Casas y con esa mano mágica de Alfredo Moreno desde la técnica como en el gusta ser ordenamientos lo primero es lo primero lo primero es analizar la semana de la mano o mejor de la voz del gran Antoni Daimiel ahora como tú

Voz 6 09:37 a no estoy esperando a que salga Play Basket en la web de La Ser

Voz 0699 09:42 nosotros operando a ver que lo que pasa con Ricky Rubio en tantas cosas bueno cerca del preparando la maleta París al All Star imagino un día tranquilo y relajado de esos de los suyos a Antoni Daimiel quién en medio de una agenda digna de Le Bron James en esa cita aún nos hacen hueco en privado hola Andoni muy buenas qué tal qué tal cómo estáis una semana para el viaje a Tito no

Voz 0200 10:01 sí sí sí pero es verdad que cuando uno se va aunque sea cuatro cinco días hay que hacer un montón de cosas antes

Voz 0699 10:06 no hay que dejar cosas hechas

Voz 0200 10:08 bueno es verdad que la agenda está bastante densa en estos días previos que que bueno que coincide además con la Copa del Rey pasando muchas cosas no en en todas las competiciones que nos atañen en el once

Voz 0699 10:19 bueno vamos a empezar preguntando de con qué te quedas de los últimos siete días que tiene más que elegir creo en sanción debido sí sí sí

Voz 0200 10:26 bueno me quedo con con un efecto dominó de de asunto Anthony Davis no

Voz 0699 10:31 ahí ya veremos a ver dónde acaba pero yo creo

Voz 0200 10:34 lo que desde el mismo momento en el que el representante Anthony Davis dice que no va a renovar y que lo mejor sería un traspaso a partir en pasado infinidad de cosas eh consecuencia de ese movimiento por ejemplo yo creo que el traspaso de porcino English eh a Dallas tiene que ver con con el asunto Anthony Davis de hecho lo primero que hizo Nueva York es a bélicas para ver si había algún acuerdo eh soñó haría con Anthony Davis Nueva York el caso es que por fin llega para jugar en el futuro al lado de Doncic eh que Nueva York sueñan con Kevin Durant que Boston Sonia haría con Anthony Davis pero de repente el padre de Anthony Davis yo creo que presionado por el agente del jugador

Voz 7 11:14 dice que no jugaría en Boston eh hay rumores de que caer Irving podría jugar con Le Bron en Lakers ir a todo esto

Voz 0200 11:23 la opinión pública se ponen contra el entrenador de Lakers Luke Walton porque dicen que Magic Johnson Kobe Bryan que mandan mucho hay e incluso Le Bron James quieren cambiar de entrenador y todo eso pues va a tener consecuencias en las próximas horas en los próximos días creo que es un fenómeno

Voz 0699 11:38 lo que va a determinar la temporada bueno no es que sean un par de piezas del dominó el fenómeno entero eh sí sí sí si se cae todos lo que está en juego bueno protagonista de la semana Anthony ahí como tiene el menos dominó sí bueno

Voz 7 11:52 hay yo creo que hay que hablar

Voz 0200 11:54 de Jaime Fernández no porque esa canasta ese triple que mete al final de la prórroga para la victoria de Unicaja sobre todo repasando la temporada de de Jaime Fernández pues eh sus meses de octubre y noviembre fueron estelares luego parece que hubo un punto de inflexión en su

Voz 0699 12:10 estado de forma y ahora

Voz 0200 12:11 aparece con este partidazo no jugando treinta y siete minutos eh metiendo cinco triples e también ha ido a mirar la estadística el más menos más diecinueve con el en pista en ese partido Ivo no sigue una línea yo creo bastante razonable de progresión su carrera no con internacional desde los quince años también pasó decano ya estudiantes son catorce o quince años ese año en Mora Banc Andorra para jugar Eurocup para bueno pues eh que también personalmente en cuanto a madurez e su su carrera de dio un paso hacia delante y luego pues en Unicaja siendo importante en un equipo con con metas más altas

Voz 0699 12:46 no tengo de Marta que está a punto de engañarle a ver si podemos en unos minutos en Play Basket el acontecimiento que más llama la atención de los que no en los próximos días

Voz 0200 12:53 hombre hay una muy buena jornada de Euroliga eh con ese CSKA Real Madrid eh el viernes a las seis de la tarde hora española creo si es verdad que el viernes luego a continuación hay un Baskonia Bayern eh que es muy importante para la clasificación Baskonia es octavo iba ayer el séptimo ahí está el Bayern con una victoria más Baskonia ahora viene de dos buenos partidos e tiene jugadores como baldosa o Bosman jugando a gran nivel y es un partido clave para acercarse mucho al playoff por parte del equipo que va a organizar la Final Four

Voz 0699 13:26 verdad que el Baskonia va a estar muy muy bonito

Voz 0200 13:28 supuesto avisar sobre el jueves no lo que se refiere a NBA que a las nueve de la noche es el límite para traspasos hora española nueve de la noche el jueves y luego está el draft este de del Ebro una idea ante todo cumplo no que que aunque Eluana grabará antes yo creo que lo lo harán público a la una de la madrugada de jueves

Voz 0699 13:47 este viernes también España mira que vuelven más interesantes en la NBA entre los que se echan a pie si lo piezas del dominó no está la cosa muy juegos la última su medio juego antes si tengo una encuesta bueno tengo yo no tiene el programa en donde hemos preguntado tras la irrupción de Pepu Hernández en la política después de que Imbroda en la Junta de Andalucía viendo que ser seleccionador español de basket se cotiza en qué puesto político imaginas Scariolo en un futuro

Voz 0200 14:14 pues yo creo que algo que tenga que ver con diplomacia hay minas Ministerio de Exteriores donde yo creo que mejor iría Sergio

Voz 0699 14:22 o sea que estás estás en un punto intermedio entre el ministro de Asuntos Exteriores y embajador de España en Italia

Voz 0200 14:27 bueno eso sea fantástico embajador de España en Italia pero en Exteriores puede ser si un secretario de Estado o ministro claro que sí

Voz 0699 14:34 vale pues lo apunto el apuntó en el en el voto blanco esto un ahora fuerte abrazo el pudor diera el ese ente es tratar de hablar con el héroe de él sin de semana ese como os decía lo ha señalado Anthony de mil lo encontramos en Málaga viviendo un momento dulce con el Unicaja vamos a pasar un rato con Jaime Fernández no Radek con pocas horas un saludo a los oyentes de Play el Gavà a ver qué podcast casos da tanto como este bueno broma ay que aseguró que hay muchos de basket muy bueno por ahí aunque no creo que con tanto Curro como Play Basket bueno leo nuestro siguiente protagonista nuestro primer protagonista es internacional con España en global es el mejor jugador nacional de la temporada lo ha reventado en su equipo en puestos equipos de Superman ayer viene de jugar este finde contra el Real Madrid bueno lo de jugar quizás se me quedó un poco corto viene de hacer un partidazo brutal Senel en vi pide la jornada marcar el triple de la victoria ante los blancos en la prórroga Jaime Fernández muy buenas tardes cómo está usted

Voz 0970 15:37 pues bien la verdad que ayer fue un día bonito

Voz 1425 15:39 yo partidazo y bueno ahora pues esto

Voz 0970 15:44 cambia rápido y ahora pues ya en la cabeza puesta en este arroja pero bueno la verdad es que lo un día especial y muy bonito

Voz 0699 15:52 pues te bien la entrevista pos partido con Milena en los micrófonos de Movistar y parecía como si no estuvieron muy feliz

Voz 1414 15:59 bueno es que cuando lo vive desde dentro lo vives con con más calma al hoy ves yo estaba tranquilo oí

Voz 0970 16:09 la verdad que estaba bastante casado para que reventó cuando cuando se me notaba mucho esto lo sigo estando aquí

Voz 0699 16:15 vale bueno pues nada me alegro que que sea así porque tienes motivos para estarlo me tienes que explicar cómo se consigue pasar de estar veintiuno abajo en el descanso frente al Madrid va a terminar ganando un partido en la prorroga a ver así de una explicación sencilla

Voz 0970 16:30 bueno es complicado pero no el Madrid aparte estuvo espectacular a creo que tuvieron una cierta increíble Si bueno lo único que intentamos cambiar fue que que no corrían tanto al contraataque y apretarle es un poco más en defensa pusimos a Dragan sale con el base con Campazzo y la verdad es que nos vino muy bien y eso subimos líneas y nos metimos poco a poco en el partido de la afición se metió en el partido nos lo creímos Si bueno pues al final ganamos el partido fue un partidazo

Voz 0699 17:03 el último triple

Voz 0970 17:06 bueno el último triple y nuevas motos abajo hoy recibió el balón Ny dado pensar no no estaba para otra prorrogadas la verdad que no quería meterme para dentro de por lo tanto en cuanto vi un milímetro de espacio para poder levantar el tiro lo dice

Voz 1414 17:22 y bueno pues pues entró

Voz 0970 17:25 tuve confianza en que podía meter Louis me

Voz 0699 17:28 bueno llevan muchos triples llevan muchas canastas importantes pero es por resonancia por significado por cómo había sido el partido es de las canastas más chulas de tu carrera de la más importante Jaime

Voz 0970 17:39 bueno no sé si es de las más importantes porque al final

Voz 1414 17:42 ha tenido de liga regular pero sí que igual de las más bonitas si no fallan estaba increíble después de una prórroga cuando ya teníamos el partido ganado jugar con un rival como entidad

Voz 1425 17:53 Madrid y a bueno pues sí que

Voz 0970 17:56 es pues bastante bastante bonito no pero espero poder a poder repetirlo en nuestras que el partido va a ser más importante eso ya sería espectacular

Voz 0699 18:05 ahora que no tienen trascendencia afortunadamente para vosotros habéis ganado el partido me puedes explicar cuál fue tu sensación cuando viste que Dani Díez anotaba el segundo tiro libre que dejaba

Voz 1576 18:14 el segundo al Real Madrid todavía para tratar de remontar

Voz 0699 18:16 el partido o por lo menos empatar lo como así ocurrió llevarlos a la prorroga

Voz 0970 18:21 bueno en caliente la verdad es que me quería matar pero pero bueno luego el frío lo entiendes porque es que es una situación que no es fácil tirar a fallar

Voz 1425 18:29 es es complicado

Voz 1414 18:31 es algo que nosotros no entrenamos a Ike que lo tienes que hacer en el momento de Partiendo completamente entendible que que que pueda es meterla no cuando fallar pero bueno la verdad es que sí

Voz 0970 18:43 Napa pueda estamos bastante mosqueado pero bueno no por Dani ni mucho menos sino estas cosas pueden pasar y todos nos equivocamos

Voz 0699 18:50 pero entre tuyo ahora que no nos escucha nadie el abrazo más fuerte de que te dieron ayer fue el de Dani DJ si bien verdad

Voz 0970 18:57 dicho la he dicho mil veces que bueno pues que lo que me va a invitar a lo que quiera que que dejó el culo y tal pero bueno ya te digo que tampoco es mayor drama que que que nosotros no entrenamos la ciudad y que es una situación pese a que pueda parecer fáciles difícil así que no no pasa nada es aprender estas cosas así y ya está

Voz 0699 19:18 bueno ya que esta rumbo que sean unos buenos espetos no

Voz 1425 19:21 buenos seguramente unos espetos un mal escrito que está sin agua

Voz 0699 19:27 así que los despachos se quedan cortos también le daría ya que no vamos a arreglar

Voz 0970 19:32 mariscada o algo así

Voz 0699 19:34 oye una victoria como la de ayer sirven para que el equipo de una vez se cree que que pueda con con cualquier cosa ya en esta temporada

Voz 1425 19:43 bueno yo espero que si nosotros ya hemos tenido partidos muy buenos como contra el Barça Hay

Voz 8 19:48 sí bueno deberíamos aprender

Voz 1425 19:50 la elección de ahora no creernos que podemos y somos muy bueno

Voz 0970 19:56 sí que podemos ganar a cualquiera sin sin ponernos a trabajar

Voz 1425 19:58 y así que está claro es que ha sido una victoria muy buena pero pero bueno hay que aprender de lo que llevamos de temporada

Voz 0970 20:06 hemos ganado partidos muy buenos como he dicho y luego perdió partido sea que hay que saber que contra cualquier y hay que ponerse a trabajar desde el minuto uno para ganar

Voz 0699 20:16 voy a rebobinar un poco la la historia antes de siquiera ante Estudiantes Andorra al Unicaja en este paso nuevo en tu carrera en qué se nota en que lo hace más ilusionante y en que lo hace Jaime más difícil

Voz 1425 20:29 la verdad es que es es un sitio espectacular en Málaga

Voz 0970 20:34 una afición increíble concluye que funciona muy bien y bueno y la verdad es que es la etapa en la que esté en mi vida pues me encuentro con con mucha confianza en mí bien físicamente y

Voz 1425 20:46 bueno pues la verdad es que todo está saliendo redondo

Voz 0970 20:49 si no se momento estoy muy muy a gusto aquí el equipo

Voz 1425 20:52 también hay muy buen feeling tanto con el entrenador como con los jugadores y bueno pues sin de momento todo todo es bueno

Voz 0699 20:59 no y luego la vida te conecta al pasado con el presente porque da la casualidad de que tienes en el banquillo al entrenador que te hizo debutar con dieciséis años

Voz 0970 21:06 sí sí sí además Luis que bueno pues me hizo debutar que que bueno que sí que estaremos buena relación y hay que bueno pues sí confió en mí para debutar ahora también se nota que está confiando en mí para para claro

Voz 0699 21:21 Inés veinticinco pero es que hace nueve años de tu debut preguntar en qué ha cambiado Jaime Fernández en nueve años desde su debut ahora que ya ser un jugador maduro dentro eh

Voz 8 21:33 de la Liga fue venga te dejo el foie gras muchas cosas muchas cosas la verdad es que

Voz 1414 21:39 cuando llegue al primer equipo y yo estaba ahí para ver oír

Voz 0970 21:43 para estar como una esponja prender

Voz 1425 21:45 eran yo entraban en un mundo nuevo

Voz 0970 21:49 completamente diferente de lo que había vivido oí bueno pues pues nada la verdad es que pudo

Voz 1425 21:54 de debutar no sólo debutar sino que también ha me hizo jugar minutos

Voz 0970 22:00 importantes eh Morón pues centrar en rotación porque al final eso también es importante ahí bueno pues ha cambiado mucho a día de hoy pues pues tengo experiencia y bueno pues han pasado nueve años no entonces pues muchas cosas han cambiado

Voz 0699 22:16 cómo va a ser la esponja ser el gel quiero decir al que limpia balones Si se convierten básico para que salga bien

Voz 0970 22:25 bueno todavía sigo claro

Voz 0699 22:28 la cosa es sencillamente

Voz 0970 22:30 no pero cada día intento aprender así

Voz 1425 22:32 y estar atento a todo mi compañero el si siempre se puede aprender y mejorar pero pero bueno

Voz 0970 22:38 no pues siempre he intentado mejorar nunca es comportarme y no seguir siempre poniendo el equipo por delante muy Si bueno no sé si de algo puedo ayudar a dos jugadores jóvenes a los jugadores que te fijar en pie a es estupendo pero pero bueno siempre intento aprender y ayudar y siempre a disposición del equipo

Voz 0699 22:58 lo malo de una victoria como la de ayer es el calendario que seguís teniendo es decir que es que casi Jaime no da tiempo ni nadie porque lo siguiente que tiene el Pioneer luego tenéis Liga luego tenéis la Copa quiero decir que Head casi entiendo que ayer estuvieran matado y decir oye mira estoy muy contento pero estoy pensando a ver si me recupero bien al siguiente partido eh

Voz 0970 23:16 sí sí sí esto es así para bien o para eh pues ahora tenemos un partido el martes se que que ya estaba que hay que valorar la victoria que hemos tenido pero vamos estoy en el deporte es sólo del día de de hoy

Voz 9 23:33 no importa lo que has hecho ayer ni nada que ahora

Voz 0970 23:35 ya hay que vivir en el presente pasar página porque no hemos ganado nada todavía

Voz 0699 23:40 entro en las páginas qué pasa si te pasas un par de páginas llega la Copa que la copas en Madrid que supongo que te da ilusión que que la Copa sea en Madrid que aquí no

Voz 0970 23:49 sí sí mucha ilusión jugar la Copa en Madrid

Voz 1425 23:51 sí a Bono es un torneo muy bonito yo no las jugado alguna vez pero le he vivido

Voz 0970 24:00 espectacular sean las aficiones juntas y bueno y yo que soy de Madrid como has dicho pues es precisamente en mi casa voy a estar con mis amigos para venir a verme bueno para mí es especial y te

Voz 0699 24:15 toda la vida para todas las peticiones de entrar las y abono fletán solicita o más bien poco

Voz 0970 24:20 no no no imposible entonces como jugador y luego lo los que comprar aquí compra

Voz 10 24:28 ocho abonos cerradas

Voz 0970 24:30 está no ser pude titular curioso

Voz 0699 24:32 es la Copa me sale cara no si efectivamente se me perdí pero ESAC es una competición que los que la vemos desde fuera y los que no la jugamos e decimos que es la competición Machuca no no del baloncesto español sino del baloncesto europeo junto a la Final Four de Jaime

Voz 0970 24:46 si no no es que yo les jugó una vez pero es que tú tienes todas las juntas la afición te Baskonia Unicaja

Voz 1425 24:54 eh

Voz 0970 24:55 y además eso hay un ambiente muy sano

Voz 1425 25:00 yo creo que es que es un evento deportivo

Voz 0970 25:02 muy muy bonito y tan sólo se tan poco también en el pabellón sino en las calles también o sea que que es algo para para disfrutar no oí para vivir

Voz 0699 25:10 ya ves que no soy muy de tópicos en las entrevistas pero te voy a hacer la única tópica en en la Copa tal y como está todo eh ves un favorito

Voz 1425 25:20 la verdad es que no vale

Voz 0970 25:21 yo no veo ningún favorito sí que me veo a dos claros aspirantes como el Madrid y el Barça hípico pero pero bueno también no veo abierto que que

Voz 1425 25:28 a todos podemos ganar a cualquiera eh

Voz 0970 25:32 y bueno creo que es no bueno de de

Voz 1414 25:35 de deporte que que todo está abierto oí y más este año

Voz 0970 25:39 no se pueden ganar a cualquiera pero van a priori yo

Voz 0699 25:42 apostaría por Madrid iba valen hemos hablado del pasado hemos hablado del presente y en el futuro tienes alguna ventana cerca

Voz 11 25:51 bueno Future no me no me lo planteo mucho la verdad es que de verdad

Voz 0970 25:57 lo de todo tipo pero me voy semana semana ir partido a partido sé que que bueno estoy tranquilo centrado en lo que en mi trabajo oí bueno lo que tenga que venir en el futuro pues claro eh de verdad

Voz 0699 26:08 en La Ventana ni ni lo que viene después de la Ventana ni dijo

Voz 1425 26:11 bueno es que La Ventana de la verdad es que me queda después de la Copa ahí para la tengo al CAC

Voz 0970 26:18 me hace mucha ilusión he bueno La Ventana también hemos conseguido la clasificación

Voz 12 26:23 no y bueno pues

Voz 0970 26:25 hay que hay que seguir porque representar a la selección estado importante y bonito y bueno especificamos si ficción hay que rendir y hacer un buen papel pero bueno ya te digo que todavía me quedaré fundamental vale

Voz 0699 26:38 sabes lo que pasa que John cuando miro por la ventana de fondo te lo juro eh lo que veo es Pekín

Voz 1576 26:44 con poco más que de fondo lo que veo cuando miro por la ventana

Voz 0699 26:47 que está lejos pero yo veo Pekín

Voz 1425 26:49 a jugar no no no no no bueno no sé pero bueno

Voz 0970 26:54 en mi puesto está muy caro a mí me hace mucha ilusión pero pero bueno soy consciente de lo que hay ahí bueno que prepara oí pagan lo que Scariolo que llegaba pero pero bueno me voy a centrarme

Voz 0699 27:07 vale yo te digo veintisiete puntos nueve asistencias tres rebotes cinco robos treinta y cuatro de valoración contra el Real Madrid dan como para pensar en lo que tú quieras pero entiendo que piensa es en lo que te apetezca en lo que piensas te da la calidad para seguir estudiando

Voz 11 27:22 bueno a no pocos debería debería hacer más pero

Voz 0970 27:29 pero bueno algo voy haciendo lo suficiente como para que para que la gente se lo exigen un poco oí iban debería hacer un poco más la verdad que soy crítico conmigo

Voz 8 27:41 pues no debiera pero bueno

Voz 0699 27:42 ciencia de actividad física y deporte eso es lo que está

Voz 8 27:45 no sé si te lo llaman ahora

Voz 1425 27:48 bueno bueno hago lo que hago lo que puedo la verdad es que

Voz 0970 27:51 esta preguntado cuatro asignaturas y las dos del primer cuatrimestre las dos

Voz 8 27:57 pero bueno luego intentando

Voz 0970 27:59 yo creo que para junio se que las resacas

Voz 0699 28:02 intentarlo es la primera el primer paso para conseguirlo Valeo eso

Voz 0970 28:05 Pepa buenas además que son ahora mismo te es más complicada que esa anatomía ir ordenación jurídica que bueno son de

Voz 0699 28:13 como ya es bastante de

Voz 0970 28:15 he dado tantos parciales cosa que no ha hecho oí y bueno pues pues la verdad es que me ha costado

Voz 0699 28:21 vale pues dos es pero un sobresaliente el fin de semana pues acaso te recompensa bueno matrícula porque el envite allí el envite San matricula como como mínimo

Voz 0970 28:30 este fin de semana salir no muy bien a ver si la semana

Voz 0699 28:32 la sede Se da igual Pionir ya lo conoces

Voz 8 28:36 no no voy a jugar ahí

Voz 0699 28:39 vas a aplicarlo ya te lo digo yo

Voz 0970 28:42 dichosos mandáis además Dragan que ha jugado en Partizán dice que un ambiente espectacular Si bueno estoy arroja el Pakistán se se tienen bastantes revalidar entonces a él le recibían con muy poco Cádiz

Voz 0699 28:56 imagino bueno el lo tenemos aquí en Play Basket no porque has has hecho una jornada excepcional que también sino porque llevas una temporada excepcional porque son muchos años hablando contigo porque eres muy buen tío ya está pues a muchas gracias nos quedamos tranquilos todos que ya está pero de momento en serio enhorabuena ahí ya te diré yo sí sí me fijo bien en La Ventana si en el fondo te veo ya te te llamo Ana

Voz 8 29:20 bueno muchas gracias un abrazo de yo no el partido pero a lo mejor no

Voz 0699 29:24 tras el protagonista en España que es un protagonista muy grande después de lo que ha hecho este fin de semana en lo que está haciendo la temporada vamos con el protagonista en la NBA es decir vamos a hablar de Luka Doncic

Voz 13 29:34 en el metro en el gimnasio trabajando Play Basket cuando y como tú quieras

Voz 0699 29:49 la irrupción de Luka Doncic en la temporada de la NBA es la de un huracán que en una isla arrasa con todo lo que se le pone por delante ni los mejores pronósticos de expertos americanos daban una solidez y una progresión como la que ha demostrado Luca noticia de los últimos días ha sido que se ha quedado sin ir al Partido de las Estrellas del All Stars pero noticia ha sido también el que haya batido los mil puntos de anotación en cincuenta partidos en en la N1 Eduardo Pascual muy buenas tardes cómo está usted Scouts scouts del de los Wolf cómo es la vida de un scout NBA en Europa

Voz 9 30:22 pues bueno me está llena de de muchos viajes sobre todo si de mucho visionado de vídeos Si de mucho seguimiento de jugadores no viajes permanente para ver partidos en directo y luego también el seguimiento de de muchos jugadores jóvenes que iban a llevar a las puertas de la NBA en breve

Voz 0699 30:41 es verdad que llevas toda la vida en el baloncesto jugador jefe de cantera director deportivo el de scout es un trabajo muy diferente

Voz 9 30:48 sí sí que es diferente no porque bueno pues al final la presión no la adrenalina que producen los partidos no la tienes no lo que haces es bueno pues pues intentar fijar T en los jugadores Si intentar bueno pues pasar los mejores informes que puedes a a tu franquicia juntamos

Voz 0699 31:06 me del baloncesto europeo lógicamente el nombre que más está sonando bueno desde hace meses es el de Luka Doncic desde cuándo conoces Toluca

Voz 9 31:15 bueno pues yo le le conozco desde hace dos años y algo que fue cuando empezamos a organizarla el campamento de verano en Madrid y luego bueno pues la última vez que estuve pues hace apenas diez días en Minnesota que que que jugó allí pude estar en el pues un ratito con él

Voz 0699 31:34 qué te dice

Voz 9 31:35 bueno porque está muy contento evidentemente decía que echaba mucho de menos Madrid que que que bueno pues que tenía ganas de venir y que bueno pues que también la carga de partidos será elevada ahí

Voz 0699 31:49 poco a poco pues que lo iba anotando no pero sí que le conoces que hablas con él incluso a ti te sorprender lo que lo que está haciendo en la NBA

Voz 9 31:56 hombre yo creo que a todos no es lo que está haciendo es algo único algo que que que irrepetible que no ha hecho nadie lo que les sitúa en lo más alto no no los jugadores europeos en lo más alto de de de jugadores de NBA en el top top

Voz 0699 32:11 en tres meses en la NBA tres meses elegido como mejor novato del mes como lleva los focos

Voz 9 32:17 bien muy natural la verdad que bueno pues el rato que puede estar con el pues muy sencillo muy como es el lo sea no era muy diferente a al Luca habitual lo que sí que tiene todos los focos no a los partidos se notaba que que bueno pues que es un jugador estrella en referencia no el mismo público lo lo valoraba así

Voz 0699 32:40 desde el primer día Lucas ha brillado ya en la NBA eh tú esperabas que se tú se exaltara también el periodo de adaptación quiero decir que que ni siquiera ha hecho falta eso

Voz 9 32:50 y es que Luca rotó todo lo que ha roto a roto a nivel europeo ha roto del todo lo que ha significado el el baloncesto no sé no he tenido no tenía límites en

Voz 0699 33:04 juego lo último que ha hecho ha sido superar los mil puntos en cincuenta partidos que no hay que olvidar que está en su primera temporada que tiene diecinueve añitos se

Voz 9 33:15 que la verdad que con diecinueve años y creo que muy pocos han podido hacerlo hay Luca lo que yo creo que que puede romper muchos moldes sobre todo a nivel estadístico no porque domina tantas facetas del juego que no solamente la anotación sino la asistencia y el rebote los domina de igual manera con lo cual yo creo que va va va a romper muchas cifras estadísticas y los americanos que son pues añaden muchas estadística al juego pues lo lo lo va a reventar no cuando le he visto

Voz 0699 33:49 a ese había hecho pública la votación del All Star

Voz 9 33:53 estaba en el número dos en ese momento estaba han fue el el día once doce de enero eh sí bueno pues estaba ahí y bueno con también con ilusión yo creo que en participar lo que pasa es que bueno el sistema de de

Voz 15 34:09 eh

Voz 0430 34:09 o de que ha habido de de elección pues ha sido un poquito controvertido no veíamos zumbido de Luca en el banquillo en el momento que se entera de que no va al All Star que la cara que se le quedó pues al pobre era pues eso de que él hacía mucha ilusión de que les jorobado un poco porno

Voz 9 34:27 pues sí la verdad que en que en que se ha quedado un poco triste pero supongo que habrá duró muy poco voy enseguida alterna un nuevo objetivo por el que trabajar y seguir mejorando

Voz 0699 34:37 oye tú conoces que has visto crecer tu que eres scout del NBA que sería lo que más destacaría Si tuvieras que hacer un informe eh

Voz 9 34:44 de Lorca Doncic pues llenarían muchos folios no yo creo que hace bien casi todo no creo que lo que a mí lo que más me gusta es el dominio que tiene partido no como el piensa lo que tiene que hacer cómo lo llevan no porque anotar hay muchos jugadores que anota no o que son importantes esos equipos pero el control mental que lleva del partido me parece tremendo tremendo para un jugador de soledad no de saber donde están sus compañeros de saber de qué es lo que tiene que hacer y luego la siguiente cosa es el liderazgo que tiene así como está resolviendo partidos no

Voz 0699 35:21 aprovecho que conoces bien la NBA para preguntarte si tú crees que la erupción de un jugador de diecinueve años europeo molesta al establishment de la NBA quiero decir que los veteranos digan a qué viene este chaval a tocarnos las narices

Voz 9 35:33 yo creo que no yo creo que al revés la NBA por lo que se caracteriza es por por estar abierto siempre al mundo estar dispuesto a captar nuevos talentos Si lo que yo creo que están es muy contentos de haber dado con con un jugador que que esta irrumpiendo oí que estando en nombre de la Liga

Voz 0699 35:51 bueno lo que es el real es que por ejemplo la NBA ha convertido en sensaciones de Luka Doncic

Voz 9 35:56 sin en Talgo que vivimos aquí como algo habitual no parece ahora que que se ha inventado no bueno son cosas que pasan y yo creo que que ahora muy a favor de los técnicos que españoles que enseñaron a hacer no

Voz 0699 36:10 también es verdad que es bueno que se junten dos cosas primero tener un jugador con talento y segundo una franquicia que lo aproveche yo creo que en los Mavericks están aprovechando bien el talento y encima se ha encontrado con un referente que se va que es el Aubisque que también le puede echar una mano en lo que es la adaptación en lo que es la carrera de una estrella en la NBA

Voz 9 36:31 sí yo creo que en la NBA cuando apuesta por algo se apuesta de verdad no por lo menos hay ya una vez que fue elegido tan alto en el draft la apuesta es bestial por por por por su franquicia por por por sacar rendimiento no y eso también lo está aprovechando el jugador en desde el primer momento con muchos minutos de juego y con con relevancia importancia dentro del equipo

Voz 0699 36:55 ya que podemos soñar con cosas nuevas en el futuro a De Luca mola ver esa pareja entre a a Luca por cinco y se para la próxima temporada pueden hacer cosas muy chula los dos

Voz 9 37:08 sí la verdad que sí primero a ver si por fin y se recupera bien no que es un poquito la la duda que pueda haber después de tanto tiempo en actividad pero la verdad que son dos jugadores de talento innato no porque también por fin es cuando estuvo en España en la Liga ACB demostraba que era un jugador diferente te preguntaba por el Scout

Voz 0699 37:27 en qué podrías hacer de Luca y me decías que llenarían muchas páginas yo creo que nos daría este año para hacer varios campus también

Voz 1576 37:34 sí sí sí pero bueno

Voz 9 37:36 su agenda y compromisos este año está más que repleta

Voz 0699 37:40 tanto que es más que como se hace Costa sí oye du cómo estarán muy pendientes de las nuevas perlas que empiezan a brillar por aquí si te pregunto cuál crees que va a ser el próximo NBA que es una cosa la que he jugado mucho en este Play Basket qué nombre me dirías tú eh

Voz 9 37:54 bueno yo creo que ahora mismo hay hay jugadores con mucho talento no y mismamente en Zaragoza está LOCE no que es un poco ahora uno de los de los focos dejó de jugadores y y sobre todos los que puedan estar elegidos

Voz 15 38:12 de del año

Voz 9 38:15 dos mil para arriba no que puedan estar la verdad que se ha quedado un poquito bueno o ha sido tanta la el foco mostrado por cada noche que ahora se hace un poquito más difícil para abajo pero sin duda alguna que hay que jugadores que que que bueno que pueden estar próximamente en la NBA

Voz 0699 38:37 vale pues terminan por el principio he tú decías estoy seguro de que la decepción de no estar en el molestarse la pasado rápido porque la búsqueda otro objetivo tú conoces qué objetivo crees que tiene en mente de aquí a lo que resta de temporada Luca

Voz 9 38:52 bueno yo supongo que acabar la bien no porque son muchos meses son muchos partidos es la primera vez que quejo a esta Liga no y como todo pues pues pues te tienes que ir adaptando oí acabarlo bien acabar con buenas sensaciones y yo creo que ese sería su su objetivo no de me parece que que más más más más sincero no y más más que le pueda ayudar a completar esta primera temporada

Voz 0699 39:19 Bono tales como está objetivo que se proponga objetivo que que va a ser capaz de conseguir

Voz 9 39:24 que sí

Voz 0699 39:25 y que siga la racha es es que no podemos no podemos desearle otra cosa lo que está en Estados Unidos es con la boca abierta cuando ya había cerrado muchas aquí en en Europa en su trayectoria pero bueno por España por todo el continente Edú muchísimas gracias por ayudarnos hombre a echarle luz no porque ya tenemos todos los focos pero se a comprender un poquito más de dentro al fenómeno de Luca

Voz 9 39:47 pues nada un muchísimas gracias Si un abrazo y a seguir fuerte con el programa que es muy ameno y divertido

Voz 0699 39:53 vamos allá sí señor eso sí que es una buena manera de terminar la entrevista un beso un abrazo tras lo protagonistas todo el análisis el primero vamos a detenernos en la Liga Endesa que ha estado interesante de semana hola se Víctor Claver como oral

Voz 16 40:08 buenas estoy esperando a que salga el podcast de Play Basket en Cadena Ser punto com

Voz 14 40:14 ya estamos

Voz 0699 40:15 que hay mucho que comentar dentro de la Liga Endesa ha caído el Barça ha caído en Madrid el Baskonia se asoma de nuevo a la lucha más cercana por el liderato por abajo cuando mejora por abajo no mejora del técnico y una cosa aquí vale esto de particular a mí me mola mucho casi la mitad de los equipos que han jugado este fin de semana han hecho una media anotadora por encima de noventa puntos así que jornada al ataque total así que vamos a pagar nosotros el análisis de la información de la jornada Barcelona pos Super Bowl Javier Santiso muy bueno hola qué tal buenas tardes en Madrid regreso de Sevilla Miguel Martín Talavera muy buenas qué tal buenas tardes cómo estáis en un lugar de no sé de dónde de Madrid Madrid Madrid vale antes de dar clase lo al poeta muy buenas tardes muy buenas y se bueno va la lo que partido más bonito vimos en Málaga eh

Voz 11 41:10 sí aunque no es seguro que que menos bonito para Pablo Laso

Voz 1576 41:13 ya claro que se pudo

Voz 11 41:16 bueno te meten pues muy bien encaja que se porque un Martín Carpena que sea tantísimo cuando cuando tienes el partido más o menos controlado el Madrid I aparte de echar en falta ese es era algo en momentos claves partido grandes que obviamente es lo echo en falta el juego interior de hacia de funcionar y que encima selección notado en crisis y demás la sensación es que el Madrid ese tipo de partidos si tiene la cabeza centrada ahí demás Si sobre todo si bajar fue un defensa pues lo lo puede controlar de otra manera lo que le hizo ser Maldini en momentos del partido al Madrid como funciona el perímetro que que se la va a jugar Jaime Fernández al final da la sensación de que con con FAS puso lo que hizo muy buen partido faltaba algo más diese paso adelante pues no es yo aprendiz yo estoy pegándole todavía

Voz 0699 42:02 en Twitter esta temporada Caser

Voz 11 42:05 si hubiese salido del perímetro con un poquito de autoridad personal allá para decir venga ahora que hacen falta quince puntos vaya a meter estuvo muy bien Rudy pero eso ante un Unicaja que venía herido pues no es suficiente partido precioso además en un Jaime Fernández estelar

Voz 1963 42:18 bueno yo creo que al Madrid le queda alguna lectura que hacer

Voz 11 42:21 sí bueno voz en Europa va muy bien pero el de la Liga no termina de dominar no quieren víctimas

Voz 0699 42:26 su Rajoelina hasta ahora pero esta semana he al Real Madrid le han remontado veintiún puntos en la Liga Endesa en la Euroliga Darussafaka estuvo a punto de remontar un partido de una manera muy similar

Voz 1963 42:38 sí es que es a eso iba a ello es verdad que luego con No somos todos con el foco del gran partido once esto

Voz 1576 42:43 que lo fue pero yo creo que

Voz 17 42:45 estuve otros partidos IU más el Le mal

Voz 1576 42:49 haga porque encima lo pierdes yo creo que el Real Madrid más sombras que luces es verdad que yo creo que circunstancial es verdad que yo creo que es el momento se escenifica tienen que el equipo de algunos jugadores han bajado pero yo creo que es alarmante que te levante más de veinte puntos por más que Unicaja sea un buen equipo y luego no se puede jugar peor las últimos el último minuto y medio y lo escribimos cuando ganas por cuatro

Voz 0699 43:12 el cuarenta y tres segundos creo

Voz 1576 43:14 tienes el partido practicamente ganado pero que no se puede jugar peor sea jugó de ese jugados triples en cuando tenía que haber apurado y haber busca una opción a penetrar penetración una falta haber fumado algún Tino más se juegan se juegan dos triples uno

Voz 1963 43:29 ellos Campazzo que habiendo hecho un buen partido Lalo

Voz 1576 43:32 yo creo que hace una lectura final para mí cuanto menos sospechosa en nada bien yo creo que como te digo es verdad que que hace más de cien puntos es verdad que estás en boca de todos porque el partido fue muy emocionante y espectacular pero yo creo que deja asombradas a un Real Madrid que está muy lejos de su mejor no entonces de en porque luego

Voz 11 43:52 la gente de mucha gente mala que escuchar al jefe me parece que no pero bueno vamos a ser sinceros es así un partido porque el Real Madrid lo quiso porque en condiciones normales en Madrid un Barça que están dominado por muy Martín Carpena que se Domenico y como estaba de parte de que el Madrid vuelve a abrirle la puerta