Eva Castizo: "No somos conscientes de la suerte que tenemos con la Sanidad española"

Voz 1826 00:00 bueno tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando con la doctora son las siete catorce seis catorce en Canarias muchas veces no somos conscientes de lo afortunados que somos no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes como como dice la frase hecha el refrán bueno e el que la sanidad sea gratuita y universal en España podría ser un ejemplo o al menos eso es lo que piensa Eva castizo iba estuvo ha estado ingresada en el hospital cinco días publicó un post en Facebook una entrada que se ha hecho viral en la que se queja de que al darle el alta sólo le hubieran dado instrucciones de su tratamiento para el embarazo lo que reclamaba de ella es que deberían darnos a todos una factura una factura simbólica para que seamos conscientes de lo que no pagamos Eva castizo qué tal muy buenas tardes que hay oye qué cosas habría que incluir en esa factura tú lo tienes todo calculado has hecho los números además al por menor

Voz 1 00:57 bueno no no es que tenga todos los números calculados eh tampoco es que el reivindicara una factura porque piense a la sanidad es gratis como se ha creído es dice postre por eso se ha hecho tan viral yo creo que la mayoría de las personas pero leído no han entendido muy bien lo que ya estaba reivindican

Voz 1826 01:17 lo han interpretado de forma digamos dispar diferente

Voz 1 01:20 sí sí sí sí en su mayoría los que he encontrado ha sido pues un reproche a a la al hecho de que pensaban que era yo Spain yo estaba pensando que la sanidad en España quieras yo soy obviamente que era y que sale de nuestros impuestos todo lo que lo que recibí yo a llamar

Voz 1826 01:39 la atención precisamente sobre eso verdad Eva

Voz 1 01:41 exacto exacto entonces esa factura simbólica que yo de la que yo hablaba era para que fuéramos todos conscientes de lo que yo lo que tenemos en España yo creo que no podemos perder es decir yo entro he metido cinco días ingresada me hace un montón de cosas que un recibo un montón de servicio de tratamientos de atenciones de diferentes equipos de de este aquí a dichas Imaz sabes cuánto cuánto a cuál sería el importe de todo eso de ahí de ahí de ahí mi texto

Voz 1826 02:15 tú calculaba son mil euros la noche había que incluir la enfermería de veinticuatro horas además das detalles de los momentos en los que pide es que algún tipo algún tipo de asistencia a cualquier hora de la madrugada la alimentación los medicamentos bueno hubiera salido una factura por un pico

Voz 1 02:33 claro claro entonces yo éramos varias en la en la en la habitación en la que estábamos muy bueno pues me puse a pensar y me entró la curiosidad por saber cuánto costaba estar en esa cama veinticuatro horas lo preguntes y uno de los médicos me dijo que ocurre nada pues que sólo mil euros más luego claro todas las medicaciones están los celadores hecho administración esta limpieza hecha ginecología hecha no nuevos detrás todo las en enfermería auxiliares de enfermería todo todo el movimiento que había alrededor de nuestras camas que yo creo que es muy importante que seamos conscientes de todo eso en España

Voz 1826 03:13 parece que no contribuyó quiero decir a latitudes según qué gente ya sabemos en las redes sociales Facebook aunque sea de aguas algo más calmadas más calurosas que que en Twitter pues también ha recibido algún que otro palo de los que siempre acaban ofendiendo se porque como tú escribes con el seudónimo de Eva Button pensaban que era extranjera que entonces no tenía derecho a hablar de cómo funcionaba la la Seguridad Social aquí como

Voz 1 03:38 sí funcionó el sistema público de salud sí sí exacto eso es ésa era otro de los puntos claro el primero era un no haber entendido porque esto es un problema de comprensión lectora que tenemos en nuestro país que bueno que soy de otro tema ha entendido lo que ya estaba diciendo no que fuera gratis sino que me habría encantado saber cuánto nos cuesta a todo esto sí yo otra cosa ya no lleva al tema del racismo no de si tú eres inmigrante tú no pagas la Seguridad social tú no cotiza fuera de aquí sólo bueno son miles de comentarios que se pueden ver sí ha pues eso no yo llevo cotizando tantos años para la Seguridad Social y ahora llevas tú si te estás aprovechando todo lo que he pagado yo examen también de conocimiento no porque realmente la salida española no se paga a través de la Seguridad Social de la cotización a la Seguridad Social entonces es mucho desconocimiento es lo que hay

Voz 1826 04:34 explica también va Patton Eva castizo explica exactamente cómo con cada uno de nuestros actos como con cada una de nuestras compras a través del IVA ahí es cuando estamos financiando directa e indirectamente con nuestros impuestos también bienes como el que tenemos en la en la sanidad pública Eva estás bien no