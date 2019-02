Hora 25 Deportes: ¿Un Clásico sin Messi? (04/02/2019)

Voz 1 00:00 veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Voz 2 00:08 buenas tardes mundo pendiente de Messi no solo todo el base sobre todo todo el Barça no todos porque tal Madrid también los de todo el mundo hoy no ha pasado pruebas mañana por la mañana le van a hacer pruebas en el muslo derecho

Voz 3 00:21 suponemos que Se conoce

Voz 0919 00:23 el alcance de la lesión y si puede jugar el miércoles en el gran partido voy que justamente las plástico Barça Real Madrid es una semana grande de semifinales de Copa aunque hay que decir que hoy se cierra la jornada de liga con el partido que van a jugar a las nueve en Vallecas el Rayo Vallecano el Leganés Ike también tenemos ball de segunda se juega un partido entre dos aspirantes al ascenso dieran la jornada la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Zaragoza aunque en este inicio de Hora veinticinco Deportes queremos hablar de otro equipo el Arandina que es el líder del grupo opta de la Tercera División y de su entrenador por llamarlo de alguna manera Javier Álvarez de los Mozos os pongo en antecedentes para que ese país por dónde viene la historia el año pasado el Arandina saltó a los medios de comunicación porque tres de sus futbolistas habían sido acusados de abusos sexuales a una menor a una chica de quince años los jugadores fueron detenidos luego fueron puestos en libertad el juicio todavía tiene que llevarse a cabo el Arandina en su día despidió a estos tres jugadores fue un despido improcedente tuvo que indemnizar bueno pues el Arandina hace unos días ha fichado a un futbolista que se llama Rodrigo Flórez que era amigo de aquellos tres futbolistas que están acusados de abusos sexuales a una menor Rodrigo Flórez tuvo que prestar declaración porque compartía un grupo de Whatsapp con los tres acusados donde según la acusación según el padre de la denunciante Rodrigo compartía mensajes en los que se hablaba de lo que había sucedido en el piso si esos mensajes con cortaban con la versión de Suiza vamos padre le acusa de Air colaborador por ocultamiento de la información y el padre ha hecho estos días unas declaraciones diciendo que le parece que el Arandina ha actuado mal y que fichar a este jugador que pudo haber colaborado y que se había mostrado además defensor de los acusados era una provocación para su familia para su hija la víctima supuesta víctima de los abusos cuando los medios de comunicación de Aranda se hicieron eco de esa versión del padre el entrenador del equipo Javier Álvarez de los Mozos que supuestamente había fichado a Rodrigo Flórez dijo esto en la rueda de prensa antes del último partido

Voz 4 03:01 pero vemos ahí en la mía una todo lo que queráis nos encontráis muy como

Voz 5 03:06 el removiendo los medios

Voz 4 03:10 a poder comer todos los días del Rey modelos hay en la mierda más absoluta pero los a los demás tranquilos que cuesta realidad realidad andar

Voz 0919 03:34 había enfant negados en la mierda por un plato de lentejas cuando los medios lo único que hicieron fue recoger las declaraciones del padre de la chica que había denunciado los abusos sexuales bueno ante esta bazofia que lanzó el entrenador y los compañeros de Aranda decidieron boicotear sus ruedas de prensa si el club no hacía una declaración institucional en contra de lo que había hecho su entrenador así que llegaron a la sala de prensa en la siguiente comunicación Le dijeron los compañeros en concreto nuestro compañero de Radio Aranda Diego Martín al jefe de prensa sí Javier Álvarez de los Mozos y el club no se iban a retratar a rectificar lo que había dicho

Voz 6 04:20 aquí el tipo Saleh

Voz 0919 04:22 yo así amenazando a nuestro compañero

Voz 2 04:28 porque el pollas eres un hijo de puta tú venga venga venga venga Javi vaya muy bien estamos preguntando mierda quiere sumar pierda tu hijo te lo digo veinte veces

Voz 0918 05:40 hola qué tal Gallego o muy buenas tardes pues la verdad es que esa nota viene a decir algo así como que si alguien se ha sentido molesto ofendido que piden disculpas no se retracta en las palabras del propio entrenador de lo que se dijo como vinos con todo tú gallego ir más allá bueno pues hacen alusión evidentemente y también nosotros los medios de comunicación en la tarde y hemos mantenido una reunión para eh CAP también condenar lo que me en la mañana de hoy o con lo que la mañana amanecía las paredes del estoy muy ellos con amenazas hablan sobre eso hay bueno pues consideran inadmisible abre otras situaciones

Voz 0919 06:18 es como por ejemplo bueno pues que que desde un sector eh no dirigen aquí

Voz 0918 06:24 lo dicen quién desde un sector pues se esté boicoteando os esté tratando de desestabilizar al club

Voz 0919 06:31 en nada más es decir que mañana Javier Álvarez de los Mozos va a dirigir el entrenamiento

Voz 0918 06:36 yo sí hilos bueno mañana porque descansa no lo ha hecho esta mañanero los los hijos

Voz 0919 06:41 a los alevines los benjamines de la Arandina van haber hoy en todos los medios de comunicación a su entrenador por expresarse y amenazar con violencia como hemos escuchado aquí como hemos visto en las televisiones si el precisamente del club Pedro García no toma otra decisión evidentemente se está equivocando aquí estaremos pendientes del asunto porque desde aquí

Voz 2 07:04 esto también condenamos las pintadas amenazantes contra el entrenador por haberse mostrado cómo se mostró que no hemos puesto nada más lo que él quiso decir las amenazas violentas a los compañeros y esa forma de expresarse barrio bajera un ejemplo lamentable para nuestro fútbol

Voz 0919 07:23 estaremos pendientes gracias Diego Ivi para de engrasar un poco vuestros mensajes de Whatsapp goles de Benzema

Voz 7 07:32 lo que pasa ya tiene ahí a Benzema en la pomada anotó dieciocho boleto que hablamos Keith de van dieciocho hizo cubriendo subiendo como la Puma esto se pone interesante los que se están subiendo ahora al carro de Benzema el Madrid donde estaba en septiembre cuando aquí era el único que apostaba por Benzema de de toda España era yo pero bueno al final al final las cosas se ponen a cada uno de su sitio y Benzema está donde tiene que estar donde está un crack venga por cierto gallego vosotros lo de la Cadena Ser que soy los que hace Balones de Oro sea poder empezar a votación moviéndolo y lo ese tío Balón de Oro ya

Voz 0959 08:13 donde ahora ya veremos ir te recuerdo si no mete cuarenta goles la parrillada la sigues pagando tu dejado vuestros mensajes

queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 8 08:36 hola buenas tardes hace tiempo que no me comunico con vosotros tengo motivos para esto pero vamos ya esto del penalti en Morata ayer y que no lo quitaran y que que no digáis no le deis el mismo valor del famoso penalti de de del este del brasileño este que viene ahora el Madrid Vinicio Éste es que de verdad como todo sigue igual mi bar ni leche

Voz 9 09:01 eh

Voz 8 09:01 por mucho que eran estética pues ahora todavía más es que siempre igual siempre favoreciendo a lo mismo a lo mismo siempre siempre siempre Madrid Barça ya la ellos se lo guisa ni se lo comen las y los nosotros los peores que da hay cancha sólo cuando perjudican a los dos grandes los demás a las me secundarios venga adiós

el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0959 09:37 cómo que no estamos protestando si están Talavera Miguel Martín Talavera IU Manuel Esteban Manolete manifestándose en Las Rozas contra

Voz 0919 09:44 lo de ayer en en Sevilla con con el bar aquí hay Balones de Oro no damos todavía eh

Voz 1704 09:59 vamos a Vallecas en veinte minutos comienza el Rayo

Voz 0919 10:01 Cano Leganés cómo salen los equipos los dos mejor

Voz 1704 10:04 la muchísimo qué ambiente hay José

Voz 0919 10:06 hola buenas tardes hola qué tal Gallego muy buenas

Voz 1704 10:09 es un duelo clave por la permanencia porque ambos equipos están ahora mismo empatados a veintitrés puntos y marcando esa zona peligrosa de la tabla en primera división de hecho el rayos el último puesto de descenso a Segunda División es el cuarto enfrentamiento oficial entre ambos y todavía no ha sido capaz el Rayo Vallecano ganarle ninguno así que su partido de cuatro puntos porque quedaron uno cero en la primera vuelta gol de Guido Carrillo que hoy no juega hoy es baja el mejor momento el Rayo Vallecano al ritmo sólo les puede superar el Fútbol Club Barcelona trece puntos de los últimos veinte posibles entra Álvaro Medrano en el once de Michel por el sancionado Santi Comesaña ya el Leganés jugó con dos puntas Mauricio Pellegrino repite con en el Sidi Ibrahim guay en la punta de ataque Pita Martínez Munuera en el bar está Estrada Fernández y atención gallego va a haber protesta entre los minutos diez y doce los aficionados del Rayo Vallecano y Leganés llegar a un acuerdo para ponerse de espaldas al campo y no animar a su equipo en protesta para el fútbol los lunes

Voz 0919 11:02 eso en Primera en Segunda se juega un partidazo dos en teoría aspirantes al ascenso Las Palmas irreal Zaragoza hay ambiente de Nico López buenas tardes qué tal Gallego

Voz 10 11:13 comentó ambiente en el Estadio de Gran Canaria dos históricos dos aspirantes en el arranque de la temporada a las seis horas

Voz 1704 11:18 primera división pero que han generado importantes desafíos

Voz 10 11:21 quienes en la primera fase del campeonato de que sea recuperado algo más Lass el conjunto maño con la llegada de Víctor Fernández tres victorias un empate y una derrota ante una Deportiva Las Palmas que con Paco Herrera de momento tan sólo un triunfo hay que decir que son novedades en la Unión Deportiva Las Palmas tanto Galarreta como el alemán Dani luz mientras que hay importante bajas en el Zaragoza no están ni Guti no Toquero en poquitos minutos arranca ya el partido entre deportiva irreal saraos

Voz 0919 11:46 ocho y cuarenta y uno esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 16 13:26 eh

Voz 0919 13:31 en semifinales de la Copa del Rey de fútbol el próximo miércoles Cam Nou Barça Real Madrid y el jueves en el Villamarín Betis Valencia la gran pregunta es Leo Messi va a llegar después del golpe que recibió en el partido ante el Valencia el fin de semana todo el mundo pendiente hoy todo el mundo va estar pendiente mañana Adrià Albert buenas tardes

Voz 0017 13:52 la Gallego qué tal muy buenas pues de momento sigue siendo duda a Leo Messi para el miércoles su presencia en el clásico dependerá sobre todo de las sensaciones que tenga entre mañana y el miércoles el día del partido hoy ha acudido a la ciudad deportiva por la mañana no ha entrenado algo que es habitual también en la primera sesión pos partido y se ha quedado en el gimnasio trabajando con los fisios del Sala ideas que mañana por la tarde Messi se pruebe en el entrenamiento aunque como digo es probable que la decisión se tome a última hora porque dependerá de cómo se encuentre el miércoles el día del partido pendientes también de Denver le es difícil que llegue al clásico es verdad que hoy ha tocado balón ha entrenado en solitario veremos si mañana puede entrenar con sus compañeros pero con un solo entrenamiento parece difícil que os manden vuele den le pueda reaparecer en frente al Madrid

Voz 0919 14:39 así que problemas en el Barça todo lo contrario en el Real Madrid donde Solari recupera hay recupera jugadores y la gran duda Javier Herráez es quién va a jugar arriba Vinicius Bale Benzemá Lucas Vázquez buenas tardes hola qué tal Gallego

Voz 17 14:51 sí la verdad es que el Madrid es una balsa de aceite la alegría de Vinicius Benzema que sigue pues es su particular luna de miel y a tu pregunta respuestas Clara jugarán Lucas Vázquez Benzema ir Vinicius que está dos marchas por encima de Gareth Bale que de momento si ayer estuvo es un buen futbolista pero todavía no está a la altura de Vinicius y el jueves

Voz 0919 15:13 en Valencia aunque vamos a empezar hablando del Valencia que hoy ha tenido un gesto con su capitán con un pedazo de futbolista que se llama Dani Parejo y que hoy se ha comprometido hasta el año dos mil veintidós con el Valencia es el capitán criticado durante mucho tiempo pero finalmente consolidado como uno de los jefes es de ese equipo y hay que felicitar realmente al departamento de comunicación del Valencia que le ha hecho un vídeo maravilloso contento por todo un poco

Voz 0852 15:40 porque yo siempre he dicho que pase lo que pase voy a ser él él mismo fuera dentro voy a intentar ayudar a mis compañeros es verdad que estoy en un club indicado para ganar hoy por lo menos para pelear para jugar finales

Voz 2 15:57 y el Betis de Quique Setién

Voz 0919 15:59 de local después de haber derrotado al Atlético de Madrid como se presenta para ese partido Florencia alguna novedad buenas tardes

Voz 18 16:05 les están como una moto en el Betis tras el triunfo ayer ante el Atlético la clasificación para semifinales pendiente de unas pruebas a Bartra que tuvo que abandonar el partido ayer frente al Athletic era optimista ayer Setién va a ser difícil que llegue William Carvalho pero recupera futbolistas el Betis Junior que ya reapareció ayer tras mes y medio fuera de combate se que va a ser presentado mañana a las doce también estará en la lista lo Celso olores que ni siquiera participaron ayer estando en el banquillo

Voz 0919 16:30 hay muchísima expectación entre los aficionados

Voz 18 16:33 un te va ir a tope a pesar de la sal

Voz 0919 16:36 duración de partidos y esto teniendo en el horizonte el próximo sábado es una Atlético de Madrid Real Madrid después del varapalo de la derrota en el Villamarín con el Betis el Atlético prepararse partido fundamental para la Liga con qué novedades Pedro Fullana buenas tardes buenas tardes con la

Voz 0852 16:54 con ganas de recuperar futbolistas los que están de baja y tres que tienen muchas opciones Koke Saúl y Godín los dos primeros están acelerando la recuperación para llegar al partido y veremos si puede contar con todos ellos Simeone porque este año está marcado sin duda por las lesiones y un Atlético de Madrid que de momento se siente perjudicado una vez más por el bar no entienden que Hernández Hernández no llamase al colegiado del partido para advertirle del penalti sobre Morata se sienten perjudicados eso sí en público esta vez no han criticado la acción y lo que les duele sobre todo es la derrota gallego porque han dejado escapar la gran oportunidad de reducir la ventaja con el Barça

Voz 0919 17:26 Paul femenino se han sorteado las semifinales de la Copa de la Reina y además ha habido una bomba Sofía Álvarez buenas tardes

Voz 8 17:33 qué tal Gallego buenas tardes si en la primera semana

Voz 19 17:35 era el viviremos un auténtico clásico de a que se enfrentarán el Atlético de Madrid y el Barcelona lo harán las colchonetas como locales por lo tanto el próximo diecisiete de febrero se repetirá esa final del año pasado

Voz 1704 17:46 todo pero en esta ocasión será en semifinales

Voz 19 17:48 la otra se medirán la Real Sociedad y el Sevilla

Voz 0919 17:53 la nacional todos pendientes de los equipos de rescate que siguen buscando una avioneta bueno no siguen buscando la han encontrado los restos de la avioneta donde se desplazó va Emiliano sala hacia Cari el equipo de rescate aparte de encontrar los restos de fuselaje dice haber visto un cadáver en el interior recordemos que la avioneta viajaba Emiliano Sara y un piloto no se ha identificado todavía el cuerpo pero en cualquier caso todo parece indicar que la tragedia más tarde más temprano Se va a confirmar son las ocho y cuarenta y ocho sigue hora25 deportes en la SER

Voz 1 19:50 hora veinticinco Deportes

Voz 0919 19:55 Jesús Gallego en un mundo inundado de información y

Voz 0919 20:24 y al margen de la búsqueda de enviar sala en el fútbol internacional que titulares destacamos del fin de semana en buenas tardes

Voz 23 20:31 hay algo muy buenas pues la victoria de algunos de los rivales en Champions de los equipos españoles goleada del Ajax contra el velo por seis a cero con partidazo de Zigic también le ganó el Olimpic de Lyon al PSC primera derrota del PSC en Liga francesa Olympique de Lyon dos uno y no está viendo el rival del Atlético Juve tres Parma tres sigue sobre todo en defensa bastante

Voz 1704 20:49 The débil el líder de la Liga italiana y ayer el gran partido de la premio ganó el Manchester City tres a uno contra el Arsenal juega el líder el Liverpool lo hace nada en unos minutos en el campo de

Voz 0919 21:01 Play Fútbol esta semana con que titulares pues

Voz 1704 21:03 analizamos con Axel Torres el papel de Qatar que ha sido campeón en el torneo de la Copa de Asia y con Alberto López y sobre todo no analizamos esa victoria del Manchester City contra el Arsenal de Unai Emery

Voz 0919 21:15 y esta madrugada el gran acontecimiento deportivo era la súper Volvo nieve pero volvieron a ganar los Patriots en un partido donde hubo pocos poca brillantez en el juego y el marcador más bajo desde hace muchísimo tiempo Iván Álvarez como ha sido qué tal Gallego

Voz 24 21:33 es el más bajo de la historia en las cincuenta y tres ediciones de la Super Bowl fue un gran espectáculo pero sobretodo en el descanso con esta actuación de Manon Faith Travis Scott IBI voy porque lo que se vio sobre el césped

Voz 0919 21:43 no fue un gran partido lo has dicho trece tres ganaron

Voz 24 21:45 los patios a los raids en el Mercedes Benz de Atlanta es el sexto título de los patios y todos ellos tienen un denominador común el binomio formado por Breivik IB Lichis la dupla que forman el quarterback y su entrenador que es una de las más laureadas en la historia del deporte han jugado nueve finales ya han ganado seis Ibrahima a sus cuarenta y uno años es el jugador con más anillos de la historia de la Super Bowl además Julian Edelman el gran socio de Breitling ataque fue nombrado en Videla final es resultado histórico porque es el más bajo en la historia y además porque los patrios empatan con seis títulos con los Steelers

Voz 0919 22:16 habéis debatieron récord de consumo de alitas de pollo de pizzas de cervezas de costillas subió el colesterol de toda la población norteamericana mañana comienzan los test del Mundial de Motociclismo y estamos muy pendientes de ver cómo llegan algunos pilotos por ejemplo Márquez Lorenzo no va a estar Mela Chércoles buenas tardes

Voz 25 22:40 o la madrugada del martes al miércoles en horario español arrancarán los test de Sepang quedan dos detalles esto que ese pan y a finales de febrero en Qatar son fundamentales índices Lorenzo no estará por lesión en los que se iban a estar son los miembros del equipo Yamaha oficial vía sido presentaba en Yakarta Indonesia con Valentino Rossi que a sus casi cuarenta años acudiendo te días siguiendo con el último título mundial también con compañero Maverick Viñales tiranía dorsal atrás que la El imperio el vikingo lo cambia por el doce

Voz 0919 23:09 cuarenta años tiene ya Valentino madre mía gracias Mena eh NBA Paco Hernández esta madrugada bueno esta madrugada en Estados Unidos tanto pendientes de la Super Bowl habrán sido las audiencias más bajas de la NBA

Voz 18 23:22 los partidos acordaron en la tarde de ayer gran actuación me Marc Gasol ayer con veinticuatro puntos y nueve rebotes en treinta y dos minutos en el triunfo de Memphis ante los Knicks en Nueva York también victoria de los Raptors con buenos números de Serge Ibaka que firmó un doble doble con dieciséis puntos y doce rebotes en la victoria de su equipo ante los Clippers y el otro partido de ayer también la tarde los disputaron Boston ir Oklahoma Victoria de los Celtics ciento treinta y cuatro a ciento veintinueve no tuvo minutos en la derrota de su equipo Álex Abrines para esta madrugada juegan los Space de Pau Gasol a partir de las cuatro de la mañana ante Sacramento Yruela español también entre Denver y Detroit o lo que es lo mismo Juan Hernangómez comer contra el extremeño José Manuel Calderón

Voz 0919 24:03 gracias Paco de la NBA y de la gran jornada que tuvimos este fin de semana en la ACB con derrotas de Real Madrid y de Fútbol Club Barcelona seguro que se habla mucho en Play Basket de esta semana Marta Casasola

Voz 1509 24:18 qué tal Gallego muy buenas pues si un nuevo programa de Play Basket que ya está disponible para todo aquel que lo quiera escuchar en el que entrevistamos a Jaime Fernández Melendi pide la jornada en la ACB el héroe de Unicaja en la victoria frente al Real Madrid se impusieron los malagueños gracias a un triple suyo en el último segundo de la prórroga además también de nuestra Liga escuchamos a Ferrán Bassas ya Xavi Rabaseda jugadores del y pero estar Tenerife del Herbalife Gran Canaria se pasa como cada semana Antoni Daimiel por Play Basket con sus destacados con sus protagonistas y recomendaciones y miramos a la NBA repasamos toda la actualidad del mercado de fichajes y charlamos con Eduardo Pascual Scout de Minnesota en Europa con el que hablamos de su trabajo y también de la irrupción de Luka Doncic al Pascual conoce muy bien

Voz 2 24:59 gracias Marta esta semana vamos a cerrar Hora veinticinco Deportes con esta banda

Voz 0919 25:04 titánica que se llaman social Room

Voz 2 25:24 sonido Machester orquestó social Bronson de Sanders que viene ocho de marzo está Machester con social reúne en Madrid grande fantásticamente bien esto

Voz 0919 25:46 Toni López buenas tardes Gallego otra de las cosas que hemos tenido este fin de semana y que vamos a volver a tener mañana mismo es uno de los duelos de Mundiales de fútbol sala el mejor

Voz 26 25:57 en España Brasil entre los dos selecciones como el Mundial es gallego España Brasil ayer se jugó el partido en el Multiusos con unas seis mil personas en la grada empate a dos con goles de Linda Rajoy en España ya adelantó España dos cero seis cero con un golazo de Lin ya de los años antes con jugada de con Raúl Campos y al final empató Brasil dos dos muy bien los dos porteros fue un partidazo la verdad dijo todo el mundo y sobre todo lo más importante lo más importante el homenaje a Paco Sedano que jugó sus últimos minutos con la con la selección española de fútbol mañana como dices segunda parte del desafío Manuel Moix una parte desafió España Brasil a las

Voz 18 26:31 siete en audiencia en Madrid se esperan más de diez

Voz 26 26:33 mil aficionados en la grada y el mismo espectáculo que se vivió ayer entre las dos mejores selecciones del mundo y por cierto una cosa este fin de semana se cerró el grupo o de la penúltima fase de clasificación al Mundial de pudo Sara España jugará contra Polonia Finlandia Georgia se disputan octubre pasan dos a la fase final que se juega exactamente dentro año así que mañana pero tenemos de fútbol sala

Voz 0919 26:51 tenemos por delante de juegos

Voz 2 26:53 gracias Toni cero dejamos ya sabéis que en tres minutos comienza en Vallecas el Rayo Vallecano Leganés

Voz 0919 27:00 aquí en Gran Canaria una división

Voz 2 27:03 en Las Palmas el Real Zaragoza la hora sigue aquí hora25 con Ángels Barceló

Voz 0919 27:10 y luego todo a las once y media en el larguero

Voz 2 27:13 un saludo gallego gracias por escucharnos hasta mañana con lo mismo

Voz 27 27:22 yo para iba