Voz 0194 00:22 Sada Beatles buenas noches empezamos la semana mirando Venezuela luego hablaremos a las diez Pedro Sánchez lanzaba hace una semana un ultimátum a Maduro y el plazo de una semana terminaba hoy

Voz 1880 00:32 sí la de ocho días para convocar elecciones

Voz 3 00:35 manifestar con absoluta claridad y rotundidad que si en el plazo de ocho días sin el plazo de ocho días no hay una convocatoria de elecciones justas libres y transparentes

Voz 1880 00:45 son palabras de hace ocho días del sábado pasado hoy se cumpliese plazo ya las diez de la mañana el presidente del Gobierno cumplió su promesa

Voz 3 00:51 el Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela al señor Why do Márquez ultimátum cumplida

Voz 1880 01:04 sí sí esta misma tarde el ministro de Exteriores francés ha declarado que cuando tiene la capacidad de organizar las elecciones

Voz 4 01:11 Lucus tú luego UCI precisa

Voz 1880 01:15 a qué dice constatamos que el presidente Maduro rechaza convocar elecciones presidenciales que sirvan para simplificar clarificar analizar la situación de Venezuela y consideramos continuaba el ministro que el señor Why do tiene la capacidad y la legitimidad para organizar esas elecciones eso en el lado europeo pero escúchame maduró

Voz 4 01:34 Ana Mato nadie más lo aceptamos ultimátum

Voz 5 01:39 nadie como que yo le dije a a la Unión Europea le doy siete días para reconocer a la República de Cataluña hace tiempo que desde Madrid no recibimos lecciones ni acatamos orden

Voz 0194 01:48 hoy en la cara B Ultimátum acatamos órdenes dice Nicolás Maduro es que un ultimátum es al final realmente una orden

Voz 1880 01:56 si en el lenguaje diplomático es resolución terminante definitiva comunicada por escrito en lenguaje coloquial diríamos simplemente resolución definitiva es una palabra que lleva tilde en castellano porque es una palabra llana así que sería el ultimátum conducirla frente a la palabra en inglés que no lo lleva más definiciones una propuesta o de en definitiva que establece un periodo específico para que se cumplan unas exigencias determinadas viene siempre respaldada por una advertencia que será cumplida en caso de que las exigencias no se satisfagan suele ser la demanda final ya de una serie de peticiones previas el tiempo asignado suele ser corto porque la idea es que no existan negociaciones posteriores es lo último lo final es un cultivo del latín que nos llega desde el inglés pude pues eso a lo último la ocupa la última concesión o el último aviso

Voz 1880 02:59 como sinónimos pues advertencia aviso amenaza exigencia no lo hagas es la advertencia Ésta es una canción de Marvin Gaye la original bidón Judith y en este caso está interpretada por el grupo canadiense deban no lo hagas más un ultimátum como decía una petición una súplica no hace el favor de no hacerlo no me rompió el corazón por favor

Voz 0194 03:19 Juan Carlos Pereira es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid coordinador del libro Historia de las relaciones internacionales contemporáneas Juan muy buenas noches

Voz 6 03:28 hola qué se entiende por ultimátum

Voz 0194 03:31 en las relaciones internacionales

Voz 6 03:34 bueno pues normalmente se trata de una comunicación escrita pero también puede ser horas no he estado dirige a otro de una u otra forma pues combinando mirándole a una determinada conducta o exigiéndole que tome una determinada decisión ahí amenazándole que si no se adopta lo que se últimas establece pues el el Estado no que ese ultimátum puesto de tomar otras medidas inmediatas

Voz 0194 04:03 así cuando uno lanza un ultimátum tiene que estar seguro de la victoria pero también puede ser un riesgo

Voz 6 04:09 claro claro de hecho hombre normalmente la historia demuestra la historia de las relaciones internacionales que este tipo de decisiones no la vida internacional la toma de las grandes potencias y saben realmente qué tiene recursos suficientes para llegar a en fin a a tomar medidas si el de sino por los responde no lo suelen hacer uno no lo hacen las pequeñas las medianas potencias y nuevo viene una organización bueno pues es la o no puede ser que las grandes potencias de la Historia no Estados Unidos como en Gran Bretaña o no que son los que han tomado generalmente la historia pues ese tipo de decisiones no

Voz 0194 04:54 pero cuando uno lanza un ultimátum tiene que tener previsto lo que pase después y se lo pregunto porque después además a partir de las diez diremos con ello el ultimátum que lanzó Europa entre ellos Pedro Sánchez cumplidos y en ocho días no convoca elecciones maduros reconocemos hago ido vale ya está reconocido

Voz 7 05:11 no entiendo que tendría que haber preparado tendría que haber el plan a partir de ahora

Voz 6 05:17 claro hombre la medida puede ser distinta puede ser hombre que damos la más extrema es una declaración de guerra lo que lo que ocurrió ante de la Primera Guerra Mundial no cuando asumiría lanza un ultimátum una Serbia dice Si tal día a tal hora no las ha respondido al lado de a las situaciones más extremas pero puede haber diferentes niveles de no de respuesta puede ser que se suspenda las relaciones diplomáticas que que es que haya un boicot económico sanciones económicas que se suspenden las relaciones diplomáticas y la vez aparejado la supresión de todo tipo de relaciones económicas que se inste a una organización internacional como la un niño para que viéramos adopte una decisión más multilateral no solamente de gran potencia que es lo que ocurrió por ejemplo la guerra de Corea no se inicia la cuenta pues utilizo a la a las Naciones Unidas contestaba Rusia pues para lanzar un ultimátum a Corea del Norte como no respondió pues se inició el hay en conflictos no sea que

Voz 0194 06:27 pero la ONU la uno en este caso ya ha dicho que no se mete

Voz 6 06:31 claro es que la uno claramente sea eso va a meter porque hay dos países Rusia China que va a poner el veto a cualquier resolución que acepte entonces mientas una de las cinco potencias que tiene poder de veto ejercer ese poder o la uno de la ONU la forman los estados insultos de los cinco países con con el voto no yo de todo viéramos como miembros ya permanente que son los que deciden si se utiliza

Voz 4 07:01 Juan Carlos Pereira muchísimas gracias hasta luego

Voz 2 07:06 la visión

Voz 1880 07:18 este tema que escuchamos ahora Angeles The Last Chance un tema de Rickie Lee Jones de mil novecientos setenta y nueve la última oportunidad número que pide el ultimátum la condición para no llevar a cabo la resolución después entraremos a ver

Voz 0194 07:29 desde las diez en detalle los últimos movimientos tanto de Europa de Estados Unidos en Venezuela pero si nos centramos en el ultimátum Mila el peligro de ultimátum es que una vez lanzado luego no te salga como tú habías planeado

Voz 8 07:43 Mila cuyo hemos pedido mira os pregunto a vosotros fue

Voz 9 07:48 vale pero ahora hay el ultimátum siempre es el final de la política no cuando se lanza un ultimátum como este se acaba de lanzar es evidente que ese normalmente además agotado todas las vías normalmente se cumple siempre que casi siempre que se lanza un ultimátum en política por una cuestión de en fin de de de la forma de negociar que ahí sí te ponen ultimátum encima de la mesa pues se acaba la negociación no si no haces esto pues Plame en la mayoría de los casos no lo hace y de hecho lo que pasó el el

Voz 0194 08:18 pasado sábado es que la decisión política que hoy Sánchez ejecutado se tomó el pasado sábado

Voz 9 08:23 porque todo el mundo sabía que Maduro no iba nevando hubo canela como cargo lo cual es que los los ultimátum les la muerte de la política y la la la la gente que hace política a base esto es un caso diferente el de Venezuela pero en general la gente que hace política a base de ultimátum de líneas rojas de nunca pasaría

Voz 3 08:41 por esto a políticas es por naturaleza flexible no no no son habituales no no están bien vistos y tienen algo de injerencia queda o Juego de ingerencia de represalia de acción reacción en ese sentido que no son el día a día afortunadamente no es verdad que Venezuela vive una crisis con características muy propias de una relación de las potencias mundiales también muy específica de ese país y dentro de esos enmarca no la última atún como una práctica política no funciona mi opinión y en todos los partidos en las instituciones nivel instituciones tu país me refiero ni tampoco delito no funcionan bueno el curso de las cosas que normalmente si me dicen que tengo que hacer una cosa

Voz 0194 09:19 o te digo o que o

Voz 3 09:21 porque en el momento que acepto lo que me está imponiendo estoy perdiendo márgenes de soberanía no era perdió el poder Francia Alemania cuando plantea este ultimátum a a duro yo creo que saben perfectamente que no lo va a seguir que no va a aceptar las condiciones que es el imponen y por parte de la Unión Europea ni por parte de ningún otro actor porque en el momento en que lo hace está mostrando unos niveles de debilidad que desaconsejan por sí mismos la continuidad en el cargo que ostenta desde uno de los dos presidentes de Venezuela que tenemos actualmente tendió digámoslo así Sarah

Voz 0194 09:50 vamos a cine mientras de mientras recuperamos a Mila

Voz 4 09:53 no estoy estoy aquí estás ahí es que he salido momento lavado da tiempo vale

Voz 9 10:02 siento ultimátum Milano se había aceptado si yendo un poco hablamos del peligro que supone el ultimátum en política muy breve

Voz 4 10:11 bueno el ultimátum es es es una manera de forzar las situaciones no de idea hacer que evolucionen hacia un punto en el que por su vía natural no evolucionó harían venga pues vamos al cine bengalas había que hacerlo Francia no puede permitirse Giottos al frente de su vestido estoy agradecido Tax buena nos habla Juan Carlos de la Primera Guerra Mundial que nació como consecuencia de un ultimátum pues si nos vamos

Voz 1880 10:37 tiene hemos recuperado este fragmento de Senderos de gloria de Stanley Kubrick pero podría haber sido muchísimas otras películas de la Primera Guerra Mundial la gran ilusión La reina de África y beba

Voz 10 10:51 me pregunto con tu recibiría esta llamada donde

Voz 9 10:53 está

Voz 1880 11:01 esta película es el ultimátum de Weiss es el título de la canción que está sonando ahora mismo de móvil que pertenece a la banda sonora de la película de la que hemos escuchado este extracto una película con Matt Damon parte se rodó en España en Madrid en el viaducto en el Paseo de la Castellana y un peliculón es Ultimátum a la Tierra la de mil novecientos cincuenta

Voz 4 11:20 no no nos interesan los asuntos internos de vuestro planeta próximamente con extender vuestra violencia la tierra quedará reducida a un montón de

Voz 1880 11:32 una película de Robert Wise una nave extraterrestre que llega la tierra ID él sale un alienígena que es el que estábamos escuchando con su mensaje apocalíptico bueno pues en dos mil ocho se hizo un rímel de la película con Keanu Reeves como protagonista

Voz 9 11:47 la raza humana lo está matando

Voz 2 11:54 eso no

Voz 1880 12:06 bueno el caso estaremos quede este tema de Richards es algo así

Voz 8 12:09 sí como el Pirate ya no anda vete y no vuelvas nunca me sientes Elba preguntando no iba diciendo pero tengo que ir de verdad tengo que que hacer la maleta y marcharme estás de broma que vamos a hablar y ella El coro dice nunca más nunca más nunca lo vuelos nunca yo hoy copla para marcharnos copla no hoy rumba

Voz 2 12:32 acabo