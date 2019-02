Voz 3

00:06

sólo se Juanjo Aído como presidente encargado para implementar un proceso electoral así lo escrito Macron y así lo ha explicado el presidente Sánchez España liderará un grupo de contacto en busca de un acuerdo en Venezuela algo parecido lo que piden Uruguay México desde una posición menos decantada Venezuela lleva ya dos semanas con dos presuntos presidente sí por mucho que las cosas se muevan fuera cuesta haber una aceleración del proceso en la entrevista que le hizo ébola inmaduro no daba la impresión de sentirse ya en la puerta de salida hice la calle parece que se va decantando hacia la oposición son muchos los poderes y en especial los que disponen de la fuerza que siguen al lado de Maduro como recuerda Almudena Grandes en El País los españoles sabemos de sobras que las simpatías internacionales los bloqueos diplomáticos las declaraciones de la ONU no de derrochan dictadores osea que en ningún lado está escrito que el desenlace sea rápido ni forzosamente positivo el independentismo ha puesto sobre la mesa las enmiendas a la totalidad que devolverían los presupuestos a la mesa del Gobierno en la antesala el juicio por el uno de octubre las emociones los sentimientos reclaman atención los dirigentes independentistas retoman las grandes consignas que dejan poco espacio a la racionalidad política ya han optado por encarecer el voto los presupuestos aun a riesgo de acabar quemándose falta en el independentismo a alguien con autoridad que haga comprender que no hay nada más catastrófico que las políticas del cuanto peor mejor Irene Lozano se ha tomado con tanto entusiasmo la tarea de difusores de la imagen de España que a menudo pocos argumentos le salen contradictorios la prueba de que en España no hay presos políticos y hay libertad de expresión dice es que los independentistas dan entrevistas en la cárcel a la inmensa mayoría de los prisioneros nadie les pide entrevistas porque a los independentistas sí sencillamente porque sus palabras tienen demanda entre la audiencia y cuál es el motivo pues que son de interés político precisamente por esta razón el juicio ha despertado la atención internacional