José Trinidad Fernández: "Esperemos que el ejército recapacite y busque el bien del pueblo"

Voz 1

00:38

bueno la Iglesia católica siempre está comprometida para acompañar y para auxiliar a la a la población más afectada ahí de acuerdo a esto en los otros y respetando las leyes ir sobre todo buscando el bien de la espera son los más vulnerables de ayuda humanitaria en un medio para para para mitigar el impacto tan fuerte que está el incendio nuestra población ante la crisis que estamos viviendo una crisis tan terrible donde la gente no tiene como comer como comprar las medicinas es decirle las cosas elementales para vivir dignamente no las estamos tenía con niños desnutridos y a través de Cáritas que tienen una plataforma técnica pues también estamos dispuestos a ayudar a colaborar para que en todo ente para que en el territorio nacional que creemos que este servicio siempre que que con equidad una incursión a todas las personas de una manera efectiva y que en y que no haya eso es como esos elementos que puedan perturbar que pueden enturbiar la empleo esto yo dos y que nosotros favorecen por la ayuda humanitaria y creo que es una de las peticiones que hoy en un comunicado conjunto con la Confederación Venezolana de religioso y lo Consejo Nacional de la Conferencia Episcopal Venezolana hacemos un llamado a todos los organismos muy competente a la autoridad competente para que hacen posible queja hombre te día que que no se trata simplemente de de de de poner al escarnio público a gobiernos y lo que sí Tamudo y hay que hacerlo de una urgencia perdió ser una cosa que no sé por tanto cesped seguir dejando fuera enojo pitaban porque hemos ido cuenta el heces Mare