Recio: "Está habiendo más errores de lo normal con el VAR y crea muchas dudas"

Voz 0200 00:00 nos pide paso Palacio con protagonista en Vallecas Brasil Manu estoy con un tipo feliz con Recio con cenobios Garoña

Voz 1 00:06 la andaluz del Club Deportivo Leganés

Voz 0200 00:08 es Iker y era titular se está asentando en ese puesto de medio centro hoy Viena viene acompañado bien escoltado pero ya ha sido estábamos hablándolo recio muy buenas noches

Voz 0105 00:17 buenas noches así un partido puros

Voz 0200 00:20 calvo mucho esfuerzo ya avisó jugado

Voz 0105 00:22 Lindo eh sí bueno Fernando estábamos jugando mucho los dos equipos ya sabemos la intensidad créeme tenemos no sólo los partidos y bueno aquí en el campo del Rayo ante su gente su afición que aprieta tal pues pues sabíamos que va a ser un partido con con mucha disputa mucha brega ahí creo que que en este tipo de partido el equipo sabe jugar lo sabe sufrir y bueno y no hemos llevado los tres puntos que son muy importantes para nosotros

Voz 0200 00:43 Manuel estaba hablando ahora aquí con recibo fuera de micro si lo habían tirado un poquito las orejas que te dejó para que se lo pregunten aquí en sintonía las olas Recio

Voz 0105 00:53 hola buenas noches partido calentito eh si al final como he dicho antes sabemos lo que nos jugábamos los equipo hoy sabíamos que iba a ser partido con mucha disputaba mucha segunda jugada muchos balones aéreo oí bueno nosotros en este tipo de partidos pues pues sabemos jugar hoy hoy pues pues el equipo lo ha demostrado jugando un partido con con con uno menos durante treinta minutos ha sabido sufrir llevar es importantes desde el cincuenta y siete

Voz 1375 01:19 de una unión con roja directa de la que hablaba Palacio ha habido diez amarillas y una roja ha habido tirón de orejas a no nada

Voz 0105 01:27 no porque no no he visto la jugada repetida de las quiero ver

Voz 1375 01:31 bueno no hace falta verla repetida

Voz 0105 01:34 no bueno pues ya está final creo que hay que aprender de los errores y él lo lo sabrá mejor que que nadie Nava para eso ya está el míster que bueno todo hemos intentado hacer un esfuerzo por porque porque resultado pues siquiera cómo iba que íbamos ganando y bueno gracias Diego pues pues no ha pasado a mayores esa pulsión y hemos podido conseguir los tres puntos

Voz 1375 01:56 hablando de árbitros recuerdo que la última de que hablamos en aquí en El Larguero fue la noche de el barrio en el Barça que demostrar esté muy crítico con el tema de Suárez y Cuéllar luego la jugada las repeticiones que subieron al disidente demostraron que tenéis razón que había sido falta de Suárez

Voz 0105 02:10 bueno yo lo en directo y luego pues con otro partido también me lo dijeron en una vista tu tu tiene una sí sí y cuando cuando no también lo se ha que tiene razón mano al final ya bien tras seguramente atrape lo había protestado igual el Varas convencer a mí me con si yo siempre he dicho que a mí me convencí Hay todo porque hacia

Voz 1375 02:34 ya cada semana uno protesta el otro revuelo tal sobre todo cuando hay equipos grandes pero los futbolistas seguís viendo el bar como algo positivo

Voz 0105 02:41 es que creo que está viendo más errores de lo normal yo no sabía que que iba a haber tanto tanto error y tanta protesta

Voz 2 02:47 ahí sí que es verdad que que adiós

Voz 0105 02:50 hombre muy muy grave o jugadas que no se ha visto otras que anima Abel a revisar la otra no entonces pues crea muchas dudas Hay si esto lo hicieron es para que mejorar al fútbol para que hubiera Justice no hubiera goles ilegales no hubiera de expulsiones de gane y creo que que deberían de manejar o no sé algo algo mejor para que para que no hubiera esa esta duda que que está dejando en lo que llevamos de temporada

Voz 1375 03:12 fíjate no queda nada cuando se caliente esto en las últimas cinco jornada que Dios nos pille confesados a todos bueno tres puntos importante y tú jugando tercer el tercero o el cuarto titular consecutivo tercero creo

Voz 0105 03:23 si por desgracia tuvo una adhesión venía jugando oí iban a sufrir una rotura en el sóleo que hemos tenido dos meses fuera has vuelto otra vez una vez que me he recuperado pues pero otra vez cogiendo ritmo estoy volviendo a al equipo nada muy contento ojalá que las lesiones de aquí al final de temporada ahí bueno a todo lo que es ayudar al equipo y que que ganemos partido como los de hoy con con ese sufrimiento esa garra que que ha que ha tenido el equipo pues ojalá que sea así hasta final de temporada consigamos otro fichaje habéis hecho el IBEX eh sí sí la verdad que está adaptado bastante bien al final delante no serpiente que meta goles en no va mucha más cosa que quiero goles pero pero si encima lo lo acompaña con con goles puede pues mucho mejor y lo está haciendo y tienen una confianza tremenda ahora mismo

Voz 1375 04:06 de Recio enhorabuena venga muchas gracias un abrazo

Voz 0105 04:09 hasta luego chao Recio en directo en El Larguero después de la vida