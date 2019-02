Canales: "Estaba convencido cuando vine aquí que Setién iba a sacar lo mejor de mí"

Voz 1 00:00 y a esta hora de la noche está en sintonía de El Larguero yo creo que hasta ahora sólo estará en la cama pero espero Sergio Canales buenas noches buenas noches cómo estás hombre bien muy bien muy bien con sueño hasta ahora tú no estar despierto eh

Voz 1006 00:13 la normalmente ya he tenido otros

Voz 1 00:16 cuatro te acuestas muy pronto que bueno y diez inmediato a qué bonita esta semana eh es verdad que está el Barça Madrid que que el clásico parece que lo eclipsa todo pero que semifinal tan bonita tan copera Iker bien yo ahí los dos equipos no al jueves

Voz 1006 00:35 sí la verdad que que bueno Valencia mejor comenzar temporada sabemos de la dificultad de la plantilla muy buenos jugadores pues que te encima el año pasado pues tienen una temporada muy buena ahí están recuperando toda la confianza no igual no sabemos que es muy complicado pero vamos también en nuestras posibilidades si digamos que sí

Voz 1 00:59 oye lo decimos nosotros pero mejor que tú no lo sabe nadie estás en el mejor momento de tu carrera

Voz 1006 01:05 sí yo creo que sí sobre todo por la continuidad de al final otros objetos pero bueno por diversos aspectos no en cuando a igual el tema de la rodilla pues me tuve que parar oí bueno ahora y muy preparado y con muchas ganas no de de seguirá dando pasos hacia adelante también

Voz 1 01:29 lo decimos todos pero mejor que tú no lo sabe nadie estás para la selección

Voz 1006 01:33 pero bueno está claro que que hubo ya al charco a un mínimo de todo jugador español muy bueno sé de la dificultad ya que que bueno hay muchos jugadores con calidad y está claro que que es muy complicado pero bueno yo voy a dar todo por mi equipo porque la verdad que que hoy iguala así las cosas no colectivo seguro que también hay verá mucho

Voz 1 02:01 no te ha llamado Luis Enrique no ha dicho nada no un mensajito no te mandan Whatsapp

Voz 1006 02:06 la nave no la verdad es que que bueno y celebrar que yo lo bueno eso pudo clubes hasta uno apoyando a la selección que coger jugaron ya con con esa camiseta

Voz 1 02:17 bonito sería eh sí sí está claro que que alguna vez alguna noche la soñado las pensaba que me meta en la lista por fin

Voz 1006 02:26 bueno sinceramente hace un par de años más ofrecernos una cosa así o en la última lesión puede ser a inimaginable después de tres era bastante complicado pero pero bueno la verdad que qué le he dado la vuelta completamente estaba convencido de que podía ser capaz Si bueno encontrando en este momento la verdad que que ya es para disfrutar muchísimo El Círculo donde muchísimos escarmiento a mi familia a todos los que mayor

Voz 1 02:55 y sobre todo las lesiones que ya son historia casi en canales

Voz 2 02:59 sí sí es que yo verle correr esfuerzo tras esfuerzo en estos grupos se son once partidos consecutivos decía el entrenador ayer titular jugado todos los minutos a una velocidad al final de los partidos tremendo que por cierto recordaba Manuel ahora jugó con el Racing la Copa el Betis su equipo jugó helvético la Real Sociedad su ex equipo va a jugar con el Valencia su exequipo es decir que la Copa está poniendo este año lleva un acento canales lo mire de los miles de Panamá

Voz 1006 03:29 sí es verdad ella ya había a día sí

Voz 1 03:32 ya había caído en ello oye cuándo

Voz 3 03:34 ayer tirase el penalti a Oblak tenías claro

Voz 1 03:37 yo fíjate el paradón que hizo federal antes que el hizo un paradón de uno de los paradones de la Liga y luego te toca tirar el penalti tenías clara dónde tirarlo

Voz 1006 03:44 hombre está claro que es uno de los mejores porteros no esta Liga sólo no ha sido bueno aguantar lo máximo posible y bueno luego ya en los últimos con esos pues decidí quitaron lado y salió bien

Voz 1 04:00 salió salió de cine de ese tiró viene se tiró bien

Voz 1006 04:02 lo que sí sí la verdad que es buenísimo en la en la parada de azul pues es una barbaridad no es el mejor portero no es el mejor estará en el tres cinco la verdad que es muy difícil gira al mejor porque están agotando tiene sus cualidades tiene cosas que le diferencia de los demás porteros muy bueno no pero sí que es verdad que está ahí ahí metidos

Voz 1 04:25 es un oye la temporada con algunos altibajos con alguna irregularidad sobre todo con falta de goles pero ahí estáis otra vez sextos en Europa semifinales de Copa sigue habiendo gente que que que que no lo ve claro no y que critica al entrenador a ti te sorprende

Voz 1006 04:43 bueno es el fútbol no yo creo que nosotros que estamos aquí que no dedicamos al bueno vosotros también lo sabe a tenemos de sabemos lo que nos jugamos en todo el sentimiento que hay detrás y más en un club como el Betis cortó la afición que tiene que que sube también os ha ha dado muchísimos apoyos muchísimos puntos pues por ejemplo el de los últimos minutos con el Atlético Madrid el aire que puja a seguir corriendo y sabe que la exigencia tengo entonces bueno sí que es verdad que el año empezamos jugando porque yo creo en muchas cosas bien pero nos faltó pues se de estar acertados de Aragón esto si yo creo que ahora estamos compitiendo muy bien sabemos que estos si queremos volver

Voz 2 05:29 cómo lleva su mejor temporada de goles si rotar está rotando poco o nada y no es así no

Voz 4 05:36 sí sí sí sí la verdad que bueno me encuentro muy bien físicamente y es verdad que

Voz 1006 05:42 que bueno nadie tenemos que estar muy preparados porque todos los partidos son muy semejantes igual es verdad que tenemos una plantilla muy buena y está demostrando no que da igual practicamente que que que el equipo no no baja ahí compite todos los partidos y siempre busca la victoria que es lo importante

Voz 1 05:58 ocho goles llevar ganarle esta temporada seis en liga uno en copa otro en Europa League está jugando titular llevar a veintiocho de los treinta y un partidos que ha disputado está ahí a ver si entra en la lista de Luis Enrique por primera vez se convierten internacional absoluto que desde luego lo está mereciendo y mérito está haciendo para ello el equipo sexto pero canales enfrente está el Valencia amigo y fíjate como viene el Valencia eh fíjate como el Valencia Pedro Morata en Valencia muy buenas

Voz 5 06:22 hola buenas noches cómo llega al Betis y cómo llega al Valencia

Voz 1 06:24 semifinal más bonita si yo creo que

Voz 5 06:27 el Valencia llega en el mejor momento de esta temporada empezó en las tinieblas en la oscuridad más absoluta y con una falta de confianza absoluta y sobre todo de acierto de cara de cara al gol y esta tarde hablaba con Marcelino M y me contaba que en los últimos cinco partidos ha hecho Valencia trece goles y en todo el resto de temporada había hecho ocho diecisiete en total osea que creo que el Valencia llega en el mejor momento de la temporada para una semifinal además frente a un entrenador que estuvo también en la puerta de poder ser entrenador del Valencia lo que pasa es que Alexanco quería que lo fuera a Quique Setién para el Valencia y luego llegó Mateo Alemany eligió a Marcelino se le añade un punto de morbo a esta a esta eliminatoria entre el Betis y el Valencia

Voz 1 07:09 pues sí está jugando bien Sergio Canales imagínate cómo está jugando Dani Parejo ahí en el Valencia también vaya vaya dos cracks Dani Parejo buenas noches buenas noches cómo estás hombre bien contento joven un añito más no tuvo partido a partido dice el Cholo tú añito añito no ya llevas desde dos mil once no un añito más hasta dos mil veintiuno dos la ampliación son dos cumplirán dos más cumplirá treinta en dos meses a prácticamente para retirar de en el Valencia

Voz 6 07:41 bueno pues ojalá estoy en un gran club como lo es entre lo que lucha cada año por estar

Voz 7 07:53 la mejores competiciones y peleando con los grandes bueno pues es difícil porque el nivel de exigencia es

Voz 6 08:03 muy alto pero contento porque a todos los jugadores me gustaría jugar es club yo estoy ellos

Voz 1 08:13 Teese canales nos metió en una en una semifinal desde dos mil cinco que fue el año que la ganasteis

Voz 1006 08:19 sí sí ya sabemos un poco de de la experiencia de los últimos años pero bueno la verdad es que estamos muy metidos Si bueno como te he dicho antes va a ser Antoria que es lo que igualaron nadie probablemente pues se resuelva el partido y para ello tenemos está preparado

Voz 1 08:40 y el Valencia no someter una final desde dos mil ocho que es cuando la ganó también ante el Getafe os conocéis bien no canales sí Parejo no sé hace mucho que no os que no saludarle

Voz 1006 08:47 de la comenzado justo hoy habéis hablado

Voz 1 08:52 ya habéis dicho que te voy a ganar no te vea Ana

Voz 1006 08:55 no bueno para dar la enhorabuena no pues la renovación que ya le he dicho que es la media de paz que nadie la verdad que estamos contextos de de que siga allí porque como ha dicho está en obras

Voz 1 09:06 decidisteis tiene el Valencia no que que que es lo que más admira de Parejo Canales

Voz 1006 09:14 bueno su personalidad y la manera de afrontar los momentos complicados qué pues por ejemplo este año ha pasado el Valencia hay manera de liberar el equipo y de Thiago adelante y Trípoli bueno siempre querer la pelota y bueno luego ya técnicamente pues creo que que me maneja el juego Iber el el partido pues es es de los mejores

Voz 3 09:36 Dani si te dijeran mira puedes pide esto que tiene canales y que te gustaría tener que tú no tengas

Voz 6 09:43 hombre pues desgraciadamente de dos lesiones gravísimas y la cabeza que te Sergio el trabajo la constancia me parece increíble no yo creo que entre

Voz 7 10:06 es elecciones

Voz 6 10:10 no sé si si otro o hubiese podido jugar au se puede haber retirado yo creo que la mentalidad las altas lo que ama el fútbol eh de de cómo es o futbolísticamente las tierras que tiene lo vertical que es la calidad la velocidad pues bueno este año si cabe los dos goles éxtasis pero que puertas depara para eso el equipo si merece soy mucho más

Voz 1 10:47 hicieron se merece

Voz 6 10:49 para mí para mí ahora soy seleccionador y creo que esa pregunta es para mí pero creo que está sino la temporada para para ir a la selección seguro

Voz 1 11:00 coincidía la sub-veintiuno no también

Voz 6 11:05 twitter dos puntos en algunas sub-veintiuno si vemos a un partido sí

Voz 1 11:13 tampoco soy viejo se nota que nos llevamos muy bien sí sí se oye quién es favorito canales para Paradis

Voz 1006 11:21 desde en una semifinal difícil yo creo que algo te he dicho antes en su mejor momento con un haciendo grandes partidos los últimos que le he visto la verdad que que bueno es cierto el Valencia que ya había sido el año pasado bueno nosotros también confiamos mucho nuestras posibilidades y creo que es una eliminatoria muy igualada cincuenta cincuenta sí sí bueno ver no sé yo siempre voy a un equipo no siempre volvía a pensar que que nosotros somos los que vamos a pasar porque vamos a hacer todo lo posible para ellos

Voz 1 11:56 es verdad que está muy igualado en los dos muy bien pero para ti Dani como pondrías esta eliminatoria en la balanza

Voz 6 12:01 bueno un poco lo que ha dicho Sergio de Liga vamos el similares puntos ellos están momento este fin de semana ha ganado al Atlético de Madrid pero es verdad que que nosotros llevamos eh toda la temporada en el que el equipo está jugando o con mucha más confianza con mucha más alegría que la gente se atreve a a muchísimo jugar dentro de campo que bueno pues va a ser una eliminatoria difícil eh tal juegas contra equipos que están ahí por algo pues bueno y que se ve a un espectáculo de fútbol ojalá pase por nosotros pero por supuesto que va a ser una eliminatoria complicada

Voz 1 12:52 cuando salió el sorteo respira Space dijiste que menos mal que no ha tocado ni el Madrid y el Barça menos mal yo no digo que sea fácil y mira que se enfrenten ellos

Voz 6 13:01 no no no por supuesto que fácil no va a ser pero sí que es verdad hay siendo realista Si coherentes al final ha contra contra el Real Madrid o el Barcelona siempre es más complicado se ha yo creo que que piense lo contrario a día de hoy estaría equivocado que va a ser fácil no va a ser fácil claro pero bueno yo creo que tanto ellos como nosotros y hubiesen elegido y puede jugar una final pues yo creo que que no hubiésemos es decir nosotros

Voz 1 13:34 en una hipotética final a Sergio si el Betis eliminase al Valencia prefieres a Madrid o al Barça

Voz 1006 13:44 bueno yo creo que ya ya

Voz 1 13:46 ya en el Villamarín imagínate

Voz 1006 13:49 sí yo creo que hemos demostrado que somos capaces cualquiera igual no tenemos miedo a nadie Dani

Voz 1 13:57 la hipotética final del Valencia eliminando al Betis preferirías al Madrid o al Barça

Voz 6 14:01 bueno al final para llegar a la final que qué pasar pero si al final es el veinticinco de mayo era es fútbol pueden pasar mil cosas que lo mucho tiempo no sale es al final el cuál va a ser el mejor rival un rival más asequible el que llegue Madrid Barcelona una buena ser dos equipos que tienen un potencial enorme que va a ser muy complicado pero es verdad que una final ha demostrado en muchísimas ocasiones pues que es verdad que el porcentaje puede ser un poco más elevado y el Barça porque es evidente pero una final es una final y puede pasar muchas cosas

Voz 1 14:44 Hoyos alguna más seguro que Morata ahí Sanchis quieren preguntar algo pero tenéis dos entrenadores que son dos entrenadores con mucha personalidad se nota cuando es el equipo de Marcelino se nota cuando el equipo de Setién se notan los equipos del Cholo son son equipos con entrenadores que le dotan de una personalidad indiscutible a esos equipos hasta qué punto te ha influido IT ha hecho estar cómo estás Sergio y el tener a tiene en en tu equipo ayer ayer un Betis Atlético de Madrid veríamos al mismo canales estando con el Cholo en el banquillo

Voz 1006 15:18 bueno yo creo que que el Atlético de Madrid tiene jugadores de muchísima calidad vimos ayer poco le el equipo que sacó de mitad de campo para delante no con jugadores de mucha calidad Si bueno yo creo que al final también los grandes jugadores se nota a todos los estilos Si a cada partido yo creo que todos queremos eso no es llegar a a ser capaces de adaptarnos a cualquier situación

Voz 4 15:43 sí la verdad que yo estaba convencido de que cuando vine aquí hemos sacado lo mejor de mí y bueno me he equivocado no de llevó mucho tiempo siguiente estoy

Voz 1 15:54 a este cuando te llaman y estás Setién ni te lo piensas

Voz 1006 15:58 lo tuve muy claro y además el el aquí también bético cortó la la afición que tiene el admite que hay y eso para cualquier futbolista es una auténtica gozada

Voz 1 16:08 parejo creo que llega hasta decir que no te hubiera gustado retirarse sin que te entrenará Marcelino no que que os da Marcelino

Voz 6 16:15 bueno yo es verdad que siempre lo dije no que es verdad que llevamos unos años complicados hay yo siempre lo he dicho que para mí he tenido la suerte o desgracia tener muchos entrenadores pero para mí hay dos entrenadores que tienen algo especial que no sé que yo me gusta mucho el fútbol son loco del fútbol y bueno pues entiende el juego como yo Ernesto ahí Marcelino pues bueno que al final hay muchos jugadores nuevos pero siempre hay alguno que tienen algo distinto pues bueno pues para mí como entrenadores

Voz 7 16:55 y todos tienen algo que que es distinto que se la fue

Voz 6 17:01 forma de estrenar como preparan cada partido como analizan al rival para mí son tienen otro nivel

Voz 1 17:12 oye estáis a favor del bar los dos que estamos fíjate cómo va la liga de todo el mundo quejándose un día te perjudica o beneficia al lío ahora no sé qué pero dos pies como vosotros con experiencia con calidad con ya curtidos no sois dos recién llegados dos tíos que representa muy bien al fútbol español prime el año en la Liga con el bar cómo lo veis

Voz 4 17:34 a ver canales yo sí yo sí yo creo que al final hay que seguir avanzando cada vez

Voz 1006 17:41 bueno esto es algo bueno está claro

Voz 4 17:44 qué que que lo que hay que ir mejorando hay que

Voz 1006 17:48 dejándonos con un poquito más claras pero pero bueno yo creo que que va a venir bien con el paso del tiempo creo que va a ser algo muy importante

Voz 6 17:59 pues un poco lo he dicho Sergio depende depende el partido también no es una novedad este año es algo algo nuevo y pues pues bueno es verdad que que situaciones y pues ellos los árbitros

Voz 7 18:18 los líneas pues es difícil

Voz 6 18:21 porque antes bueno un fuera de juego y levantaban y ahora pues bueno pues tiene que aguantar y muchas veces se precipitan otras veces no pues bueno al final es verdad que determinadas situaciones claro que el bar es lo más justo pues bueno al final luego muchas veces es interpretación arbitral bueno al final hay que acostumbrarse es verdad que

Voz 7 18:43 Tello en determinadas situaciones sí que

Voz 6 18:47 el correcto a la hora por ejemplo del fuera de juego porque bueno tendrán los programas que tiene es es infalible pero es verdad que otro de estas situaciones determinadas pues bueno yo creo que con el tiempo pues irá mejorando oí quisiera perfección

Voz 1006 19:01 no hay que dar una vuelta al muy rápido

Voz 1 19:04 avales que tendrá que ir a la cama que yo

Voz 5 19:06 me gustaría preguntarle a a Dani Parejo que llegó aquí de la mano de Braulio Vázquez ahora en el en el Osasuna Parejo llevan además y nada menos que una media de más de cuarenta partidos por temporada jugados en el Valencia son trescientos diez partidos oficiales la temporada actual nada más Manu lleva treinta partidos jugados de treinta y cuatro diputados con datos que yo quería dar por delante y Parejo paso su momento más malo en el Valencia en el verano de dos mil dieciséis cuando el prácticamente yo creo que quería marcharse tuvo la opción de irse al al Sevilla pasó momentos malos en Valencia yo le he escuchado a él e incluso su mujer hoy decir que han tenido cierto apuro de pasear por Valencia Inma yo Dani te comparo un poco con con Unai Emery porque a pesar de estos datos que los números son incontestables en Mestalla por lo que sea no acaba de rendirse a estos datos la afición no acaba de rendirse hemos visto este año como incluso había presión en la rueda de prensa Marcelino para que te sentara impusiera a Carlos Soler en el medio yo te pregunto cómo lo haces para aguantar que crees que tienes que hacer más para que Mestalla te del reconocimiento que estos números dicen

Voz 6 20:17 bueno es cierto lo que tú dices me

Voz 7 20:21 lo que hago es ser fuerte yo refugiar o no

Voz 6 20:27 en esos momentos mis amigos en la gente más querida y al final se Jordi capo en lo que va llevando a seis de jugador que soy he a conseguir lo que estoy consiguiendo es ser yo mismo y creer en mí mismo que no es casualidad no es echarme flores de que el único año que que no juego mucho y tal sea mi primer año a pesar de de traerme hay que es normal era un chaval lleva poco tiempo en la élite venían club muy exigente tenía a grandísimos futbolistas jugué poco yo no sé él mi forma de pensar yo el primer año yo hablaba como con mi padre y yo estaba yo yo era consciente que estaba en un gran club era un club increíble el Valencia pero yo quería jugar yo tenía veintiuno años vertidos jugando poco ya salir a los de fuese me daba igual el equipo yo quería jugar qué día disfruta de quería seguir importante dato equipo pues bueno al final he el fútbol el trabajo te te lo da he jugado pero importante me sentí o importante yo me siento siempre con los compañeros que he tenido con los entrenadores que he tenido pues bueno de contento orgulloso aquí y lo que no voy a cambiar mi forma de The ni a pensar por mucho que me diga yo siempre lo he dicho siempre juegue como juegue siempre lo ha hablado con mi familia con mis amigos que siempre ya tener detractores gente que que me llame pues bueno al final me acostumbrado a convivir esta situación dijo que la llevó con la máxima naturalidad posible

Voz 1 22:33 todos buenos futbolistas y todos buenos comentaristas eh Santi

Voz 8 22:36 hay una rápida a Canal muy rápido y tienes la Copa tenéis Europa League enganchada justo en medio de la de la semifinal después la Liga por puestos europeos da para todo o hay predilección

Voz 1006 22:50 no nosotros vamos a por las tres Si bueno me como hemos estado hasta ahora no he tanto los buenos como los malos momentos de tensión pero siete partidos de este caso y fiscales y luego ya habrá tiempo para pensar en la Liga Europa así que es igual importante al final no sabes lo que te vas a llevar a A a que algo bueno o algo que que competición algo que que sean diferentes no

Voz 1 23:18 pues nada os están oyendo los aficionados del Betis y de el Valencia no están oyendo

Voz 9 23:22 lo en toda España El Larguero

Voz 1 23:25 es un lujo tenerle a dos de los mejores futbolistas españoles a tres días de el partido Betis Valencia de Copa del Rey hablar de fútbol una delicia verlos en el campo y también escucharlo aquí juntos ir despedidos a su suerte a los dos ya veremos quién está la final

Voz 1006 23:41 muchas gracias muchas gracias buenas bueno pues un abrazo parejo un abono