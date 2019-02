"El Barcelona tiene la oportunidad de volver a mandar a la lona al Madrid"

Voz 1 00:00 en El Larguero con Manu Carreño

Voz 2 00:08 bueno la y XXXVI Kiko Narváez Kiko Moses ve aquí muy buenas noches como la guitarra hombre Kenna querría mandar un abrazo a la familia habéis sabido Calleja sí señor jugado el capitán del Atlético de Madrid que falleció y mandarle desde aquí un fuerte abrazo que lo hemos dicho nada sugerente abordar las

Voz 1266 00:23 pero fíjate en los años en los que jugó que tiene mérito llegar a los cuatrocientos le compartir fugó eh creo la fórmula catorce temporada ganó siete título y soy lo conocía en el cuerpo a cuerpo al igual que Adelardo Gárate y compañía son gente joe que te impregnan de del equipo de La Passió da gusto escuchar a este tipo de gente con una nobleza una bondad espectacular catorce

Voz 1560 00:45 para hoy tan estuvo en el Atlético Madrid cansina Santi Cañizares hola buenas noches eh Gustavo López haya por ahí hola Gus le ha soltado cuarto tiempo ya has puesto os tiempo

Voz 3 00:55 a ella Dani Garrido hola Gustavo hola muy buenas que Recio que estás en el cuarto tiempo ahora tercero no

Voz 0749 01:04 estaba en el tercer tiempo y ahora entro a Cuarto Milenio

Voz 2 01:07 luz

Voz 0749 01:09 soy un huevo en la nevera viste que cuando abrió la nevera aparece un huevo siempre entonces

Voz 2 01:15 es decir que ahí está el huevo de Gustavo López Álvaro Benito hola qué tal buenas noches Álvaro Benito viene de no sé no viene

Voz 1560 01:23 singular a Álvaro Brito ha entrenado hoy no entrenamiento no voy a vídeos Xavier vale vale como como Boys en la Liga por cierto no te pregunta primeros vamos primeros claro está igualado el Atleti está cerca está explotando aguanto a dos puntos a dos juntitos y como está la Liga Árabe bueno oye qué bien escuchar a canales de aparejo eh que quiere dos tíos que personalidad que sobre todo qué gusto da verlas en el campo son dos fíjate en la previa de un Betis Valencia los dos hablando oí vaya vaya temporada de los dos sobretodo canales eh

Voz 1266 01:55 sensaciones de madurez no al escucha

Voz 4 01:58 Ari hablar sobre todo el tema de de Parejo jugador que la línea

Voz 1266 02:03 es súper fina ese tipo de jugador que en su época hasta lo viví yo Caminero en Martín Vaz que no jugadores que que en cualquier momento Manu te sacaban lo lo pañuelo y otras veces no sacaban pero para Papa limpiarse no de lo que hacía mucho llorar por momento por si tú no me parece muchas veces la indolencia en alguna otra la pérdida pero el mérito que tiene Parejo y Canales espectacular sobre todo el jugador del Real Betis Balompié con el tema de las tres lesión y que cada vez que lo vemos jugando semana tras semana ganando en potencia física en aguantar mal los noventa minuto en rapidez está llamado me imagino a ser una de las posibilidades que tenga de cara al futuro y Lucho Luis Enrique

Voz 1560 02:42 me decía Ecuador pregunta aparejo lo que más admira se Canales o no sé igual dice la pierna izquierda no se le cómo conduce dice la cabeza porque salir de las tres lesiones que ha tenido y no venirse abajo y tal Álvaro bueno y todos los que habéis tenido alguna lesión más o menos grave Alvarito dice Jo es superar eso no es fácil

Voz 0104 03:00 no bueno me me costó la retirada Hay sobre a Pirlo que más me sorprende es que hemos visto al mejor canales después de este proceso no mando normalmente pues siempre a nivel físico y eso significa que el trabajo que ha tenido que hacer en la sombra pues físico y mental sobre todo lo mental no porque te el día a día es muy duro cuando ves que no progresa eso vuelve a recaer de otra vez el posoperatorio de estar impedido besote te te refuerza a nivel mental si logra superarlo y sobre todo vi me parece un jugador que está reconvertido a todos los niveles a nivel futbolístico recordemos que cuando emergió en el Racing de Santander a un segundo punta un delantero con gol Wanadoo últimos metros ya un todo campista que que con capacidad de recorrido con potencia con desborde con Honduras

Voz 3 03:46 lleva el peso lleva el peso del partido

Voz 0104 03:48 existe no sé me parece un jugador completísimo que está en un momento excelente

Voz 0749 03:53 a mi mano es lo que más me llama la atención su tú esa lesión y bueno por suerte me pude recuperar pero te deja unas secuelas a nivel físico de dicen que cambiar muchísimo tu forma de tu forma de correr tu forma adaptarte a a lo que es el fútbol no porque es algo que no está dentro tuyo que que realmente tienes que ir cambiando un montón de circunstancias que con su imagen ante una él tiene tres y creo que está en un nivel físico espectacular que eso es lo que más me una parte documental que muy complicado porque cuando uno tiene esta lesión y Alvarito te lo puedo decir también siempre que iba a ser una jugada una un balón debido a un encontronazo algo así siempre piensas y lo tienes por lo menos en lamenta sin embargo está sino está fresco está con chispa hasta veloz que también es muy con muchas dificultades una lección de cómo tuvo él volver al físico a mí me sorprende gratamente la verdad gratamente y creo que está en un nivel para mí esa lesión que está llamado a ser uno de los integrantes de la nueva lista puesta nivel espectacular

Voz 5 04:54 para mí os quedáis cortos sea no es que esté de selección es que están los dos digo los dos

Voz 6 05:00 al al mejor nivel que hay

Voz 5 05:03 en Europa sinceramente pero nos quedamos cortos con lo de selección no estamos valorando realmente lo bien que están jugando ambos porque quizá tienen un pasado nuestra liga y lo hemos conocido en otra versión que no están buena porque ambos están en el mejor momento de su carrera pero para mí están ahora mismo a nivel de forma entre las mejores jugadas de Europa que conste que yo soy el primero que ni me esperaba el paso hacia adelante futbolístico quedado canales ni me esperaba tampoco que asumiera el liderazgo y la madurez que ha asumido Parejo en el Valencia

Voz 1560 05:31 con con lo que él ha reconocido que se lo preguntaba Pedro Morata que en Valencia le aplauden pero también les señalan y le cuestionan y tal pero bueno un lujo a hablar con los dos y sobre todo seguir disfrutando les a esté nivelazo de fútbol Kiko te gusta en el debut de el las luces y sombras

Voz 1266 05:49 aparte cuando no tiene muchas ocasiones gente crea fútbol gente que deberían de haber aparecido entre línea como es el caso de lema red y también Correa muy juntitos toma así en el centro con con Rodrigo no no sé creo mucho fútbol para aprovecharlo no de cara al futuro debe de estar pues ilusionante porque es un chaval que no paro de trabajar de de currar pero tuvo tuvo algún que otro detalle todavía demasiado prematuro pero de cara al futuro yo creo que con la actitud con el físico y despegó los compañeros la gente que va a ir recuperando pues va a dar lo que lo que mal pero no pero al final fue una pequeña víctima yo creo de la falta de de generar fútbol que tuvo el Atlético de Madrid ante el Real Betis Balompié

Voz 1560 06:31 primera vez que ganase tiene al Cholo

Voz 1266 06:33 sí ya parte como bien dijo Quique Setién no de forma inteligente ahora hay que decir que cuando recula repliega ahí mete nueve jugadores cerca de tu área a la hora de trabajar y defender no es defensivo ni feo es inteligente a ganar no compartida

Voz 5 06:49 sí sí sacan tarjeta al portero por perder tiempo se coge pelotas darla para que tiene el último córner inteligente de verdad que lo hemos hecho todo que eso es verdad que jugar al fútbol inteligente es verdad por qué cuando te lo hace Nati por ese grito en el cielo si es que al final el fútbol obviamente te va a pasar a ti que vas a necesitar que oye que no es el balón rápido recogepelotas que qué prisa hay oye Pau que no saque rápido que no hay prisa ninguna acabamos ganando uno cero que esperamos ganar eso estamos te oye vamos a meter otra centrocampista de a quitar a Joaquín

Voz 2 07:30 de todos queremos ganar claro no

Voz 5 07:34 lleva razón Setién es inteligente no puedo entender porque cuando lo hace otro equipo ponemos pone el grito en el cielo pero llevas razón eso es inteligencia y eso saber jugar al fútbol

Voz 1560 07:43 SER Play como Raúl Ruiz no se tiene que es el oyente agazapado siempre Raúl está por ahí integrante es el quinto elemento el quién eres

Voz 2 07:53 la cuerda no te Carreño todo bordado no

Voz 7 08:00 en este oye creéis que creéis que le dio el balón y padre de lo de

Voz 1560 08:06 a propósito el Betis es decir toman la pelota Patti o que el Atlético se la quitó porque el Betis es delegará la posesión a todo el mundo llega al Atlético que nunca le gusta tener el balón más que el rival gana la posición al Betis yo queréis que eso era está bien

Voz 1266 08:20 partidos el Metropolitano presionó

Voz 1560 08:22 muchos momento Atlético de Madrid arriba para incómoda

Voz 1266 08:25 Arnau guardado que se lesionó a Canal Évole cuesta girar para no darle todo el fútbol de de cara hay muchos momentos del partido que que el Atlético Madrid sí que de presión arriba como lo han hecho mucho cobros dos erró un balón Real vaya presionó verdad Alvarito también el Athletic de Bilbao son mucho lo de equipo el Girona que han ido Idle presionan en campo contrario hay que decir también que es que está claro porque ello al gira puede robar a parte el físico de Guardado Canales o me no son esa agilidad que tiene jugando de espaldas de gira cómo te va a hacer Modric o cualquier otro jugador también meritorio que venían de un tute importante que eso también hay que recordar que el mérito que tiene el Real Betis Balompié que venía de jugar una prórroga en el setenta ochenta por ciento de

Voz 0749 09:08 vamos a los jugadores Kiko Se verán la gran mayoría yo creo que la lectura el primer tiempo creo que no ha sucedido absolutamente nada salvo la parada de de Oblak en el primer tiempo dos jugaron mucho miedo a lo mismo a perder el balón en una zona determinada el campo y a la contra poder que corre riesgo los dos jugaron a lo mismo en el segundo tiempo cuando se abrió un poco más el partido de Pau caló mucho más arriba al Atlético de Madrid donde presionó mejor donde tuvo más posesión del balón le costó mucho Vandal no está Luca por la banda izquierda le costó muchísimo llegar por esa banda porque Juanfran después cuando cambió la derecha yo creo que tuvo más incidencia en ese en esa banda pero creo que realmente lo Si ves el partido en ya es un cómputo general de lo más justo hubiese sido un empate una circunstancia como el penalti de Filipe Luis y terminan siéndolo canales lo terminan ganando el Betis pero creo que el respeto que detuvo el Betis Atlético Madrid reculando achicando un poco más hacia atrás no siendo a buscarlo no siendo tan protagonista como en otros encuentros de toser hacer equipo de Quique Setién creo que lo ha respetado mucho ha ganado un partido importante tres puntos sumamente importante y sobretodo viendo como decían anteriormente los chicos no creo que el otro fútbol que tanto pregona Quique Setién también existe y todo sirve para ganar

Voz 1266 10:23 yo veo de cara al futuro a Atlético Madrid mano el tema de los laterales a mí yo creo que deben de tener mucha más incidencia influencia en el en el juego de suerte Felipe Luis ha estado mucho tiempo lesionado que área tiene algún que lo que ha sido dejado existir casi pero sobre todo cuando Waco y compañía no se mete mucho por dentro dan toda la viabilidad vayan para arriba pero no tiene la influencia de cara al futuro A

Voz 0749 10:46 bueno Kiko vemos una puesta

Voz 1266 10:48 venga a Madrid si va a tener que mirar muy muy serio sobre el tema del afán de los laterales

Voz 1560 10:54 oye sobre la jugada polémica algo que decir al haber dicho todo no sólo en la jugada polémica que yo creo que el Atlético tampoco mereció ganar a lo mejor un empate fue más justo pero esa jugada si llega a pitar el penalti que fue penalti a Morata Isabel ante el Athletic cero uno pues a lo mejor había sido otro partido pero no sé si quería añadir algo a lo que creo que Kiko y Gustavo ya lo decían ayer como el árbitro del bar no

Voz 1266 11:14 llama al árbitro de campo

Voz 5 11:16 yo creo yo no creo que sucediera eso yo creo que el árbitro desde el primer momento tiene la jugada muy clara y eso es peor todo es peor efectivamente se muestra intransigente al bar no creo que el bar le dijera nada aquí no pasó nada muy bien arbitrado no yo creo que

Voz 6 11:33 el bar en en el en el diálogo en el árbitro se muestra muy

Voz 5 11:38 intransigente con el bar el bar y CD bueno vale pues si lo has visto todo así pero yo creo que me da esa sensación porque él desde el primer momento la hervir incide mucho en que no en que no en que no tiene el comentario por lo que se puede interpretar fíjate esto es una interpretación es la de no podemos afirmar sí

Voz 1266 11:56 hasta luego Audi Verlaine

Voz 5 11:58 es que yo veo es intransigente

Voz 3 12:01 creo que es parte de un árbitro ante

Voz 5 12:03 cualquier tipo de recomendación del bar

Voz 1266 12:06 lo que pasa que esta jugada del billete ya suma perdón Alvarito a otra jugada y entonces ya va sumando esta otro en el que debe y tiene que ver la Juve

Voz 3 12:14 por qué no lo ve nada claro que vaya a jugar

Voz 1266 12:16 la después ya decides oye no si hoy es que la dado Albano aunque lo visto y le debe decidir ahora pero es que hay una pieza ante que toca primero arriba a Morata después cierto que toca el balón pero ante ha derribado a Morata

Voz 0749 12:27 cuánta cuerda fue frenado en los árbitros en las jugadas de

Voz 1560 12:31 hace unas semanas eh no no no siempre son el tema cuenta juega

Voz 0749 12:35 el árbitro haber división del

Voz 1560 12:38 bastante más empezando la Liga que ha claro cuanto más jornada van pasando van menos salto

Voz 1266 12:43 yo pondría a ex árbitro fíjate lo que te digo

Voz 0104 12:45 yo voy a mucho miedo a desdecirse tanto a

Voz 4 12:48 al árbitro en el campo de ir a ver si la la la imagen

Voz 0104 12:52 hay que cambiar su decisión o incluso la gente que está en el bar cambia la decisión del árbitro yo veo todavía que esta adaptación al bar hay mucho temor a a desdecirse de la de la decisión tomada en prime time

Voz 5 13:04 poquito humildad no Marlboro

Voz 0104 13:07 no sé si humildad adaptarse a lo que es el bar no te no sé si hay un algún tipo de temor a decir un pues me he equivocado pues oye pues es verdad

Voz 1266 13:15 poco a tiempo real a tiempo real

Voz 0104 13:17 que yo entiendo que en el en el campo te pueda parecer que no es penalti porque ver salir el balón ves que el jugador del Betis que Feddal toca la pelota a la velocidad del juego te puede parecer que en que no es penalti porque no has visto que antes ha derribado la pierna de Morata Pérez

Voz 1266 13:30 tenemos y con la crisis que para el arbitro difícil cadete

Voz 5 13:34 totalmente ha ganado han ganado una cosa los sale

Voz 1266 13:38 partir justicia han ganado una cosa en los árbitros

Voz 5 13:40 que ya a todo el mundo entiende que arbitrar en directo es muy complicado es decir que perfectamente uno puede decir bueno no la he visto el hábito estorbar no pasa nada osea te entiendo árbitro oye que tú no hayas visto penalti ha sido penaltis a tiene están ya disculpado los que no tienen por qué arbitrar de forma directa esa en directo de forma tajante están disculpado y al final ese corporativismo que tú citabas Kiko que seguro que hay algo de ello lo que hace es perjudicar al colectivo totalmente porque la jugada colea todas las semanas mientras que si para el partido hoy ha sido penalti seguro si quieres verlo venga espérate a ver hoy es verdad venga punto lo tiras y esa jugada se muere ahí

Voz 1560 14:22 tenemos el bar de El Larguero pendiente siempre que no descansa que se llama Iturralde González dicen no hay ningún árbitro que se muestra intransigente ante una llamada del bar pero que dice Santi me acaba de despertar

Voz 2 14:33 pero bueno que Falquel satisfacción tuvieron un ojo vecina bien es el bar El Larguero

Voz 3 14:42 yo sé que es un ente ahora mismo que no existe lo estás

Voz 5 14:45 pero te lo voy a decir me da la sensación que eso es lo que sucede la jugada eso no quiere decir que sea verdad lo que

Voz 3 14:51 que a tú duermes ayer estuvo del bueno bueno la directo directo y tú si tiene lo tuvo claro

Voz 1266 15:01 tuvo que yo estaba medio dormido y yo me pregunto

Voz 3 15:05 ayer ayer Shame

Voz 1266 15:07 esto sólo la fiesta que te da una cajita del Red Bull y luego como usted lo hace

Voz 1560 15:11 el partido era para verlo eh oye la última sobre el clásico que creéis que va a jugar Messi veis algunos favorito o han llegado los dos ahora mismo al cincuenta cincuenta Barça Madrid

Voz 0104 15:23 no yo creo que más iba a jugar sin ninguna duda es sólo un golpe por supuesto que jugará aunque es cierto que a veces puedes tener una pequeña rotura por impacto Si el rodillazo es fuerte pero no creo que sea el caso porque lo hubiesen dicho yo creo que va a jugar porque el Barcelona tiene la oportunidad de volver a llevar a la lona al Madrid que se está levantando el Madrid estaba en la lona y ahora ya está peleado para Opel SAS está levantado para pelear otra vez el Real Madrid tiene la oportunidad de creerse que puede que puede aspirar a los grandes títulos este año que hace tres o cuatro semanas pues ninguno pensábamos que que podría ser así yo yo lo veo cincuenta cincuenta como siempre antes de empezar porque los caminos de los derbis es que es son muy difíciles de predecir

Voz 0749 16:07 sólo si juega Messi creo que gran favorito gran parte el favoritismo para su club Barcelona el debate por ahí no es hijo Leo Messi ver Pure exclusivamente del el tema es hijo de Vinicius juega Bale ese es el debate para Solari ahora mismo no creo que ahí está la cuestión de de la interrogante a ver si se la juega cuando Vinicio humano Özil ha jugado Bale en un partido tan grande y tan importante como es el partido como setas

Voz 0104 16:34 a inicios lo merece inicio lo merece porque esto está siendo junto a Benzema el jugador más libre

Voz 1560 16:41 qué tal me ha contado han contado ahora sí ha contado Antón Meana en el inicio Larguero

Voz 1266 16:46 el entorno de Bale hoy casi asumen que está pactada

Voz 1560 16:50 suplencia en el Camp Nou eso es muy bonito bien con el tema

Voz 1266 16:52 eh chicos si te lía a sumar cosas Vinicius cada vez que coge la pelota en banda izquierda el trabajo de Lucas para estar con Jordi Alba en un tute hace un triatlón lodo durante noventa minutos y Benzema que es Benzema y a mí futbolísticamente no tengo ninguna duda que deberían de jugarlo los Trey en caso de que esté Leo Messi íbamos a ver la forma que llega porque quiero Noguera un rodillazo ahí en el aductor siempre te deja algo renqueante porque pues una contractura en una pequeña molestia va a tener fíjate lo quince último minuto ante el Valencia que Cañete Ginóbili bajó hasta las pulsaciones porque así se notó o cuando menos golpe y ya dijo el partido ya hizo

Voz 3 17:33 que no se contractura Messi que se contra el Camp Nou le pegó a todos

Voz 2 17:42 yo la gente te cambió la gente del campo contracturas sabéis

Voz 5 17:46 partido en esa jugada acabó el partido en el momento todo el mundo ya mira vacuno mejor la pelota pero incluso los que estaban jugando y con el otro a Messi cuando ya vieron a Messi que entraban dijeron venga vamos a ver si se puede ir cuando Messi ya coge la primera pelota demostró que el hombre pues no podía dijeron todos vámonos que estamos todos contrastó esta mal

Voz 0104 18:02 empate no

Voz 1266 18:05 como como Alvarito el domingo si de verdad que que el cambio del del Real Madrid siendo lo que es un clásico yo hace un mes y medio todo lo contrario pero a día de hoy lo veo muy igualado

Voz 3 18:18 el autobús en el bar debería haber un exfutbolista bueno de Madrid no no digo imagínate que decida sino que para apoyar no que tuvieron que van sin gran número ahora ya sí

Voz 7 18:33 se acaba de All esa idea que no sé dónde ha salido pero

Voz 3 18:38 en el comité que yo diga arbitro no quieren libertad ojo ya veremos hombre ya veremos si tendremos que poner el Atleti del Barça del Madrid Sevilla eh

Voz 2 18:50 aquí que lo arreglaría tome una Talavera tome Ana Romero

Voz 3 18:55 pero claro visionarios te Kiko imagínate Kiko en el bar pitando a un Madrid Barça yo me creería lo te dice que eres tú si tú conoces para

Voz 0749 19:10 para que tome decisiones que a mí

Voz 3 19:13 vista comparto me voy

Voz 2 19:15 a ver

Voz 3 19:23 tienen ese perfil a ver Raúl es un perfil de ese ex jugador valdrían todos cuando no tendría que ser un perfil en el que se o por ejemplo me cuando libre con tú siempre por ejemplo Iniesta así que ya Iniestas absorto poquito

Voz 2 19:44 ahora Raúl es un radical no hombre Jaime besos con casi todo verlo pero no suponía uno

Voz 1266 19:52 me habría uno tendría que haber va yo que no me lo creo porque siempre va a haber está condicionado el creo que Emilio Butragueño juntos el bar

Voz 3 20:04 la gente es posible si tienes tú eres tú si eres tú minuto Raúl si quieres tú minuto la tertulia tengo con algo coherente escúchame cuando dices

Voz 2 20:23 Corral del tiempo a dormir es Raúl el que tiene que ir a dormir

Voz 3 20:33 me quedo con Raúl gracias al protagonista de que hace ya lo hablado todo ya perdona de lealtad no sé si sabe lo que de la segunda B asturiano no ahí está aquí eliminó el K subió eliminando al Puertollano dejó nueve jugadores además a los penaltis después del de gente

Voz 1560 20:53 después de lealtad el entrenador de la Arandina ese oído