Laura Madera: "Los psicólogos me dijeron que tenía que engordar 500g a la semana a condición de dejarme ir al fútbol"

Voz 1806 00:15 te tiras pues de entrada te voy a hacer porque es un club que tiene asturiano de Villaviciosa tiene más de cien años centenario ya no es el único equipo que no ha perdido un solo partido de los veintitrés jugados ganados siete empatados seis perdidos cero osea eh no perder un solo partido de lo que de lo que va de temporada y uno ni uno de todas las categorías de segunda vez tercera primera y segunda eh lo cogió el presidente que fue capitán también de de de este equipo lo cogió cuando estaba hundido en la miseria al borde incluso de la desaparición le hizo retomar de nuevo a la Segunda División B ahora hasta en tercera sobre todo sanear llevar el club adelante Pedrito se llama el presidente Pedro Menéndez pedí que fue capitán eh y además saber lo que a lo que hizo Pedro que hizo ascender con el equipo por primera vez la Segunda División B como jugador y sabes con qué entrenadores cumpliendo con Marcelino García todas porque no me digas y es el ascenso de lealtad fue con más don Marcelino García Toral

Voz 2 01:21 eh don Pedro Menéndez Pedrito hola Green buenas noches ahora muy buenas noches gracias al larguero Mary por atendernos se bonita qué bonita localidad esa Villaviciosa en Asturias fue cuántos habitantes cuatro no

Voz 3 01:37 sí sí ambiciosas número cinco mil cinco mil quinientos y cinco mil habitantes me viene bien la temporada no es verdad que no estuvo se produce un descenso y costó mucho hacer el equipo la verdad que estamos muy contentos

Voz 2 01:49 el único equipo invicto entre Primera Segunda Segunda B y Tercera

Voz 3 01:52 sí así es Lee convictos escaños de categoría nacional

Voz 2 01:55 no sabemos bueno hemos indagado en Europa cada vez que a lo mejor a lo mejor también a usted capitán en los noventa no cuando era algo decía Raúl Marcelino el entrenador cuando consiguieron el ascenso

Voz 3 02:07 sí es empecé con doce años de jugar aquí en este equipo había doy poco cuarenta y uno de los doce años casos de Lucas se portó ya fútbol base primer equipo con Marx entrenan aquí con nosotros en juveniles con él tuve la suerte

Voz 4 02:23 luego el primer ascenso la historia

Voz 3 02:25 bajo sus órdenes en otro ascenso

Voz 1806 02:28 que viviste ya como presidente fue hace poco lo contaba Cañizares ahora contra el Puertollano además habíais perdió uno cero igual hasta el la eliminatoria allí os quedáis con nueve pasasteis a los penaltis aquello fue épico no

Voz 3 02:45 sí así es la verdad que fue fue increíble venimos de casi sobrevivir como tú encontraste ahora

Voz 4 02:51 la verdad es que era como un sueño no

Voz 3 02:55 el sorteo imagínate cómo sería más pocas posibilidades que vimos que en a habla rápido con el presidente del Puertollano para cambiar el orden de los partidos y a jugar el primer partido en Villaviciosa porque pensaban que nos iban a meter siete yo jugar por lo menos hago la taquilla en acercarse a toda costa hay dos hay que imagínate luego nada subo la verdad que que te da cosas que no pillas con ellos y por eso estamos ahí

Voz 1806 03:17 pues fíjate en aquel partido asistió una chica que se llama Laura madera chileno ahora tiene una aficionada de lealtad algo tiene dieciocho años y acude al campo desde desde hace cinco no pero tiene una historia muy peculiar que que yo leí en en Twitter que hizo pública hace nada precisamente fue a través del lealtad en parte al fútbol la que salió adelante de una serie de problemas primero en un brazo y luego problemas de anorexia Laura buenas noches hola Laura

Voz 5 03:51 muy buenas

Voz 1806 03:52 es así no es el digamos que el fútbol incluso tú terminase tu pos diciendo creerme si os digo que esto no es sólo fútbol no

Voz 5 04:02 si es así es a grandes rasgos sobre todo por lo que más me hizo salir adelante en concreto lealtad pues yo conocí en el momento justo

Voz 2 04:12 o sea que tú estabas ahí sufriendo lógicamente poco pasándolo pasándolo mal con esa operación tú traumatólogo te dijo incluso que se abraza estaba irrecuperable y tu padre viendo cómo estás decide llevarte al fútbol base en el partido lealtad Puertollano

Voz 5 04:28 y si yo me acuerdo que estaba por la noche en casa mis amigos me dijeron que si iba a dar una vuelta en bici yo no voy a montar en bici entonces estaba super hundida Mi padre no sé porque les regalaron una administradas dijo pues mañana vamos al fútbol por cabezonería

Voz 2 04:45 si bien no

Voz 5 04:48 y menos mal y no solamente

Voz 2 04:50 disfrutaste con el partido que fíjate que partidazo prórroga penaltis no sino que ahí también conociste a una persona importante no

Voz 1806 04:58 bueno fue fuiste que conociendo gente de de la grada que viste es que tengan que tenía también ciertos problemas no un chico pero ella una mujer que había tenido familiar con cáncer si decides que eso dices jode pues si ellos pueden yo puedo no tengo que salir adelante

Voz 5 05:15 sí yo me acuerdo de bueno seguro que lo sabe Pedro mejor que yo me acuerdo de un cadete de aquella que estaba operada rodilla y la imagen que tengo de ese cadete nada más ascender faltar con las muletas dentro del campo y aquellos días algo grande tiene que haber aquí para que en muletas de muro y bueno voy a celebrarlo

Voz 1806 05:39 ahí es cuando tú decides y pues sí me han dicho me Mi traumatólogo que sólo puedo recupera osea que que que sólo te con el veinte por ciento de movilidad en el brazo dio no voy a ir voy a ir a saco a por recuperarlo lo más posible no

Voz 5 05:54 si él bueno después no pero sí que me dijo que evidentemente haya posibilidades de que lo moviera pero como todos sabemos entonces espera aquí iban un poco tarde entonces entre el tiempo y que yo tampoco ponía mucho Mi parte a que yo iba para abajo

Voz 6 06:12 a partir de ahí pues uno se juntaron muchas cosas para cuando el traumatólogo te dijo que ese brazo

Voz 2 06:21 lo que no se puede recuperar con un veinte por ciento movilidad hablaste con el traumatólogo otra vez y ahora como qué porcentaje tienes de movilidad en el brazo

Voz 5 06:29 pues ahora mismo se estuve viviendo al diez Si bueno toda una piscina estuve recorriendo hay bastante servicio rehabilitación y ahora pues no sean ya un sesenta setenta por ciento

Voz 1806 06:47 no pero lo malo Manu que ahí no se queda la cosa no porque gimnasio tanta rehabilitación te mete en ese mundo y acababa este con ansiedad y anorexia

Voz 5 07:00 sí bueno ahora un par de años cuando empecé primero bachillerato me lo vemos Ci caro hizo bueno yo hacía tiempo pero sobre todo desde ahí y bueno a día de hoy sí que es verdad que tengo digamos un altar provisional pero bueno eso es algo que nunca sacaba quiere

Voz 1806 07:19 sí pero hay otra vez central lealtad yo trabajé centra el fútbol no

Voz 5 07:24 sí porque bueno me ayudara también un poco de agorafobia de salir de casa de seis inicia una de compuerta ir yo tenía que salir para poder jugar fuera entonces era como un círculo que no se cerraba

Voz 2 07:39 Pedrito el alta hace milagros

Voz 3 07:42 la verdad es que ver gente como Laura no yo siempre digo que no somos muchos pero de verdad que los que no están alrededor la palabra el nombre del equipo lo llevan bien no son muy leales

Voz 1806 07:53 el ahora tú decías que para poder porque a tú querías ir al campo querías ir a ver a lealtad decías pero te ponías el objetivo decir cada semana tengo que que engordar quinientos gramos para poder ir al fútbol

Voz 5 08:07 sí ellos sea el psicólogo que me dijo haber aquí las cosas son muy sencillas nosotros te quitamos el móvil sino engordar hablamos la semana yo dije que el móvil realmente bueno me pone Nana si me daba igual entonces me dijo a ver qué te supone digo pues a mí me quitas el Tívoli realmente la hayamos

Voz 3 08:26 sí

Voz 5 08:26 entonces pues era el el objetivo de quinientos gramos a la semana y yo podía ir a ver

Voz 2 08:34 claro porque no no mofó semana falla ningún partido socio es socia del equipo IVAs cada fin de semana a a lealtad que fíjate cómo van eh están ganando todo eh no pierden

Voz 5 08:45 no los viernes a la tengo una suerte como es todo un Asturias pues puedo desplazar más pero bueno en Segunda B también sí a partidos fuera todo lo que me llevaba

Voz 2 08:54 el padre sí porque estaríamos a veces

Voz 5 08:56 para mí fuera también

Voz 2 08:59 el empate a cero es

Voz 3 09:01 bueno hombre la verdad es que muchos no

Voz 7 09:04 muchos partidos sin perder y al final

Voz 3 09:06 en un poquitín el miedo a perder los equipos pero éramos una incógnita porque bueno después de un descenso de que hicimos un equipo casi nuevo ahora ya te ven bien es público debatir y la verdad que todos juega es difícil partido es difícil y estoy seguro que dos que que ven cada cada arriba

Voz 2 09:21 con el tuya empate a cero ayer lleváis diecisiete victorias pueblo de Villa seis empates voy a decir sí jugó Villa no jugó Juan Carlos

Voz 3 09:27 el otro día estaba viendo Llaneras y estaba yo no el partido ya que tienen cuñado Juan no no hacía allí todavía más

Voz 2 09:34 que bueno pues nada presi Pedrito que gracias por estar en El Larguero mucha suerte a este club tan tan histórico pero fútbol asturiano en el fútbol español y que sigue a que siga así la temporada Nin noto que nada que va todo perfecto

Voz 3 09:48 ojalá que a podamos volver a la Segunda B que aunque creo que para este pueblo queda un poco grande pero la verdad que cree minis muy bonita pues mucha suerte primero

Voz 2 09:59 temporada en en tercera hora jugando en el Grupo II de la Tercera División después de cuatro temporadas seguidas en Segunda B suerte para para intentar recuperar esa categoría en Segunda B y nada Laura a seguir disfrutando del equipo

Voz 5 10:12 gracias beso Laura Laura modelo

Voz 2 10:15 hasta luego Pedrito un abrazo tenga una verdaderos