Todos los culpables

buenos días Pepa volvamos a las cosas de comer que los datos del paro recuerdan que se trata de la primera preocupación para los españoles según el CIS son para echarse a llorar es tan nefasto el sistema de contratación bendecido en dos mil doce pone el gobierno ultraliberal De Guindos que todos los géneros ocurre lo evidente que no es otra cosa es la temporalidad de los contratos y la precariedad nos está ya en la cara empaquetar teléfonos móviles cocinar besugos o vender camisas da para lo que queda en la par gratificantes Navidades pero es sacaba las temporadas los meses las semanas y los días el uno o el siete de enero nos pilla con las miserias al descubierto varias razones para que el Gobierno de Sánchez no haya hecho los deberes pero las dos principales era llevemos a los independentistas por un lado ya lo dos grandes patriotas de la derecha por otro deje los primeros que Fulgan unos presupuestos que pueden empezar a enterrar austeridad culpable de tantos males hice ese no segundos en el boicot con su miserable a la Mesa del Congreso a las medidas que intenta poner en marcha el Gobierno por su parte Pedro Sánchez no tiene otra salida Jesé de complejos ya haga lo que tiene que hacer vía decreto protestarán los políticos pero aplaudo iremos los ciudadanos