"Vuestros compañeros de SER Aranda son los instigadores de las pintadas"

Voz 1375 00:00 el fútbol es capaz de sacar lo mejor y lo peor de la gente sí señor Isidoro escucha lo que ha dicho lo que dijo ayer el técnico Javier Álvarez de la Arandina a un compañero a un periodista cuando justo voy a tener a la rueda de prensa después de terminar la rueda de prensa ocurre esto

Voz 1 00:18 es donde creo que porque Tarraco la cabeza pollas eres un hijo de puta tú venga venga venga venga Javi Navas si cualquier explosiva del partido

Voz 2 00:40 le da miedo estamos preguntando es mierda que presumía era hijo de puta te lo digo veinte veces

Voz 1375 00:49 este que escucháis es Javier Álvarez de los Mozos ex entrenador su primera temporada entrenando a la Arandina en Tercera División tiene cuarenta y dos años nació en Burgos han pasado veinticuatro horas más más de veinticuatro horas y está ahora mismo en siento eh Larguero eh Javier Álvarez buenas noches hola buenas noches que era supongo que has escuchado el la grabación de lo que pasó ayer que sientes al escucharlo ahora bueno así

Voz 3 01:17 descontento al izado lógicamente vergüenza ajena no esa no es una cosa que que me enorgullece de ellos ni mucho menos está muy mal insultar es cierto está muy mal insultar es un defecto hoy como tal no debería haberlo hecho

Voz 1375 01:34 no sé si ha pedido disculpas públicamente en privado si lo quieres hacer sino yo e insinuó quieres explicar también cuál es el motivo no sé si es que hay algún motivo que no lo hay porque has dicho bueno así sin sin fuera de contexto de contextualizada en si es de vergüenza ajena pero cuál era el contexto para que sea tiene alguna explicación si lo ponemos en contexto

Voz 4 01:58 bueno vamos a ver lógicamente esto viene de hace mucho tiempo no es ya que el entrenador se se ha calentado no el problema fundamental que sucede con con vuestros compañeros allí pues bueno son una gente tenía una influencia importante dentro del club como ocurre en estos equipos de Tercera División Provincial así de pueblos y demás bueno pues ellos salieron una serie directivos amigos suyos fundamentalmente salieron porque las cuentas no estaban muy claras y había hay cierto están las cuentas y pues bueno con mirando no se cositas de estas que suceden en esta serie de equipos bueno estar gente tus compañeros en cuestión pues bueno pues son amigos están por medio no se sabe muy bien que participaban de que no participaban bueno pues han salido de ahí la verdad es que bueno pues conmigo al final pues oye lo que da la un poco la la la cara pues todos los días ante los medios de comunicación y bueno pues intentan buscar desestabilizar el equipo va el el primero oí bueno pues la única manera es haciéndolo de mediante cosas de éstas no y bueno pues

Voz 1560 03:13 lo que te has molestado que es lo que cuál fue la pregunta que te molesto

Voz 4 03:15 no no si no es una cuestión de una pregunta esto no es una cuestión de que se cuestione si el entrenador ha hecho un cambio bien mano a cambio

Voz 1560 03:24 pero algo te tuvo pero algo te tengo que decir que para que tu reacción este arrancó la cabeza hijo de puta en Seat ese tipo de de verborrea de macarra de barrio que va a arrancar la cabeza a uno que la amenaza con no sé qué

Voz 1375 03:35 que que fue la solo porque los oyentes conozcan qué es lo que provoca esta reacción

Voz 4 03:41 bueno yo creo que no me está llamando Mc

Voz 1560 03:44 no no a mí esa expresión me parece de macarra de barrio esa expresión es hasta que no digo que tú seas un macarra e pero que se presión parece volver

Voz 4 03:53 poner en prueba lo que no había dicho es que había amenazas de muerte esta mañana en el estadio pintadas ical

Voz 1560 03:59 pero pero no pero no creo pero no creo que de los compañeros de la SER no

Voz 4 04:02 ah bueno o igual sí perdona

Voz 1375 04:05 Composite pues te digo una cosa lo tiene muy fácil te vas a un judío o sea me parece todavía más grave esto que estás diciendo que lo que has dicho ayer en la rueda de prensa

Voz 1560 04:11 no no no pero si tienes una sospecha pueblos que ha dicho que igual

Voz 4 04:14 sí igual sí comprenderás que la misma duda que que que que que tienes tu para decir que no puedan de ello para decir que si uno no puede ser que hayan sido compañeros o que no hayan sido tus compañeros pero igual sí hombre me cuesta creer también que hayan ido ellos allí a pintarlo pero tan culpable es el que lo iniciativas como el que al final lo pone ahí en la pared no

Voz 1560 04:39 pero ellos te refieres ellos te refieres a los compañero

Voz 1375 04:41 la SER o a los medios de comunicación en general porque hoy no es así no sé si sabes que ha habido una nota de prensa imagino que la conocerás de los medios de comunicación de Aranda donde todos los profesionales condenan tanto las amenazas y los insultos que se han vertido contra compañeros como las contenidas en pintadas en el monte CIO contra el entrenador no sé si con otras este comunicado sólo sólo para que lo sepan los oyentes este comunicado firmado hoy Aranda cuatro de febrero dos mil donde firman Diario de Burgos El Correo de Burgos Mario de la Ribera Tele Aranda Radio Aranda Cadena SER Cope Aranda escribo comunicación la ocho de Burgos Onda Cero Burgos vive radio y quince días y además con la serie Periodistas citar este comunicado lo firma entre otros esta casa la Cadena SER tú estás insinuando que no tienes claro que a lo mejor han sido ellos los que han instigado las pintadas

Voz 4 05:27 no es que lo tengo claro es que que en han instigado las pintadas han sido ellos eso es algo que que yo yo puedo tener mi opinión tu mano tendrás tu opinión tío respeto tu opinión pero con Rajoy por favor

Voz 1560 05:40 Nos cómo no lo voy a respetar no lo que está diciendo es que los compañeros de la Cadena SER instigado a que se produzcan esas pintadas amenazando te no basado un hoy lo denuncie

Voz 4 05:50 pues este bueno no sabe si Don juzgado o no pero de cualquier forma lo que quieren tus compañeros es precisamente eso que vayan juzgado a manos si te digo la verdad no tiene nada si con camino tienen nada ellos tus compañeros contra mí realmente no tiene nada yo soy el tonto útil yo soy el tonto útil bueno pues ellos pues bueno tienen que utilizar a la persona que está continuamente en los medios de comunicación y en este caso pues me utilizan a mí para conseguir sus objetivos y al final es es eso no no es cuestión de darle más más importancia al tema yo por lo menos en cuanto a a los insultos desde luego uno cuando cuando quiere decir una serie de cosas al final acaba insultando oí en la verdad es que está muy mal pero realmente mis conmigo insultos lo único que les quería decir a tus compañeros de la Cadena SER Aranda o Aranda es pues que son muy malas personas que son unas personas que hacen un daño gratuito a muchísima gente que la sociedad Arandina no se merece que se le trate como se trata continuamente en este medio de única

Voz 1560 06:56 pero qué cree

Voz 1375 06:57 pero creo corrige los Javier si me equivoco para que los oyentes sepan creo que eh uno de los motivos o el motivo que hace que tú eh eh reacciones cómo reaccionó es que el jueves de la semana pasada dos periódicos de Burgos El Correo de Burgos y el diario Burgos publica una entrevista con el padre de la chica que fue supuesta supuestamente violada por jugadores de la Arandina de la que dio cuenta la Cadena Ser en Aranda en su servicios informativos eso creo que a ti te molestó y te irritó especialmente es mi información es así

Voz 5 07:27 bueno entre otras cuestiones pero insisto pero pero no

Voz 1375 07:32 esa entrevista que lícitamente Le hacen esos dos periódicos al padre de la supuesta chica violada menor recuerdo de quince años no se hace la Cadena Ser que se la podría haber hecho

Voz 4 07:42 perfectamente podría haber sido perfectamente

Voz 1560 07:45 pero esos SPRI no lo digo porque dices que yo no digo porque estás hablando pestes de mis compañeros de la SER ciento sí pero pero porqué pero lo que te da bien que te ve pero en que te Bassas tendrás algo en lo que te vas

Voz 4 07:58 sí por supuesto que han dado cuenta de unas

Voz 1560 08:01 entrevista que han publicado que y entonces lo digo por saber lo que lo conozcamos

Voz 4 08:05 qué va Manon que va que va lo digo porque yo vivo allí lo digo porque el noventa y nueve por ciento de las personas que viven en Aranda de Duero piensan exactamente igual que yo

Voz 1560 08:17 ah sí

Voz 4 08:17 sí sí sí pero pero si además es algo que se puede comprobar perfectamente tú vas por allí por Aranda y la gente te lo dice gente que a mí me me desconoce totalmente no sabe ni quién soy ni siquiera me lo dicen a mí directamente bueno pues oye joder si no pasa nada si está muy bien

Voz 1560 08:37 el ex OT pero eso no te lo dirán a lo mejor tus amigos o no pero hay otros yo pero tengo amigos a día traballo

Voz 1375 08:43 los que a mí me dice lo contrario que a los siete partidos a mí lo que me dicen es que a ti te han caído siete partidos de sanción porque Inter

Voz 1560 08:49 este agrediera a un árbitro es cierto eso es mentira es mentira si yo no varía agredía ninguna árbitro Leo el juez único vale perfecto pues me me parece bien que lo aclares mira el mes de diciembre que te sancionaron porque te sancionarán con siete partidos mira lo que está pero vive para claro por aclararlo dime porque ahí no estaban los compañeros de la SER por qué te sancionarán con siete partidos

Voz 4 09:09 mira lo que está claro mano esquemas llamaba fue un rato

Voz 1560 09:11 sí sí que lo iba a hacer una entrevista hombre lo que lo que se trata es que no explicaciones no tiene

Voz 4 09:16 no querías y bueno pues está tú tranquilo que yo soy una persona de fiar

Voz 1375 09:23 no no qué lectura Jasper

Voz 1560 09:24 adiós también ha pedido una cosa que no te contara con mis compañeros ganando yo estoy hecho te doy mi palabra puede decía Álvaro perdona lo pedido y ha dicho que no querías hablar bueno perfecto que lo has pedido tuve pero no el todo o no no no yo no a o quieres que llame a Diego y hablas con él

Voz 4 09:40 yo con Diego no tengo nada absolutamente nada más que nada que hablar

Voz 1560 09:44 pero creo que no pero esto es aclara lo yo lo que te he dicho es que te Goñi palabra que te puedes fiar de mí porque soy una persona de fiar y que lo digo aquí ahora sí lo que quieres que te dé un abrazo y un baño en nota de claro pues hombre no ha ganado no se tendrá que preguntar

Voz 4 09:58 manos tú me tienes que preguntar pero tienes que intentar tienes que intentar no prejuzga

Voz 1560 10:04 pero si estoy escudriñando el no no pero pero perdona Javier inquiete juzgado Javier

Voz 4 10:09 atiza prejubilado mano te lo digo de verdad tienes que tratar de empatizar un poco la situación de oiga a este hombre no se ha podido ir la cabeza porque si pues hombre algo habrá un rito perfecto

Voz 1560 10:24 pero es que una Javier es los que hablando se entiende

Voz 1375 10:27 gente Javier G hablando hablando se entiende

Voz 1560 10:30 todo fluyó te saca sus conclusiones tú yo no te

Voz 1375 10:32 prejuzga nada el que juzgado a mis compañeros de la SER diciendo que son los instigadores de las pintadas y amenazas contra Ci ha sido tú yo que te perjudicado

Voz 5 10:41 pero simplemente me sorprende lo que he dicho es que esos pero si es que eso es una

Voz 4 10:44 cosa evidente

Voz 1560 10:45 bueno será evidente para quienes les llame Illes llamo de la mayor oferta director de comunicación me ha pedido que no

Voz 4 10:52 tú dices que que para pero permíteme que para mí

Voz 1560 10:56 se sí pero sí sí pero

Voz 4 10:59 botines de otra manera lo que permite me miopía

Voz 1560 11:01 claro que lo previsto Javier pero que no te has que yo prejuzga

Voz 1375 11:04 eres tú el que prejuicios yo no prejuzga nada no

Voz 4 11:06 me estás diciendo como que yo he tenido que ve

Voz 6 11:10 era en una serie de cosas como que yo he querido agredir a año

Voz 4 11:12 pero cuando es totalmente mentira porque entre otras cosas si quiero agredieron árbitros lo agreden porque estaba cinco metros de un árbitro y eso pues bueno pues son cositas que te han dicho tus compañeros pues para para evidentemente pero en enero pero

Voz 1560 11:26 esa opinión han dicho

Voz 4 11:30 es que defenderá tus compañeros y es lógico

Voz 1560 11:34 pero escuchado escucharle ambos te entiendo Javi

Voz 1375 11:36 Kerry deberá que te entiendo y te llamaba para que tu versión aquí no culpemos a pie aquí no volvamos a nadie

Voz 1560 11:42 que lo interesante que la gente te escuche pero aquí no

Voz 1375 11:44 todo es sino corrígeme que el Juez Único de Competición de la Federación de Castilla y León de Fútbol sanciona con siete partidos al técnico de la Arandina Javier Álvarez de los Mozos que eres tú tras perder los papeles en el último encuentro disputado por su equipo frente al Ávila para que te metan siete partidos varios de sus jugadores tuvieron que sujetarlo al verle saltar al campo en actitud amenazante hacia el árbitro bueno te digo que ahí no estaba mis compañeros de la SER quiero decir que

Voz 4 12:06 bien pero escucha pero ahora me me pedía disculpas por porque me has dicho que yo fui a agredir a un árbitro ya ahí el juez único no dice nada de que yo fuera a un

Voz 1375 12:16 varios de sus jugadores tuvieron que sujetarlo al ver resaltar al campo en actitud amenazante

Voz 1560 12:20 árbitro y que tiene que ver eso con agredir a un perfecto no nada nada no tiene que ver nada iba a darle un abrazo nada que ver te separan separan que jugadores con actitud amenazante iba abre a darle un abrazo a felicitarle

Voz 4 12:31 no no no no no no no no iba a felicitarle iba a protestar una decisión suya nada más lo que lo que iba en lo que iba a hacer lógicamente si hubiese ido a agredirle pues no me habrían caído siete partidos

Voz 1375 12:43 no te hoy a pedir disculpas sentó la entrevista

Voz 4 12:46 bueno pero es que a mí tus compañeros tampoco han pedido disculpas eh creo que que es cuando tus compañeros me pidan disculpas yo lo haré sé que que no se puede no se puede insultar también te puedo decir una cosa que bueno esa conversación era una conversación privada yo también puedo puedo pedir disculpas porque ha salido una conversación privada y públicamente sin mi consentimiento en definitiva es desde luego el decir esos insultos no es agradable tampoco para mí verme en esa situación que se arrepiente a sus clientes totalmente totalmente claro cómo no me voy a arrepentir está claro que me que me arrepiento y que no debería de haber ocurrido pero también te digo que el fondo de la cuestión es otra que entiendo que bueno pues que tú defiendes a tus compañeros mano pero la realidad que se vive en Aranda además que tú me lo has dicho que ha pasado en otras provincias

Voz 1560 13:44 me ha llamado no he dicho en todas las provincias pasa en conflicto dentro de unos jugadores entre entrenadores periodista en ninguna en ninguna he oído a un entrenador de fútbol decirle lo que tú le has dicho es hoy no me acuerdo acuerdo de Abelardo

Voz 4 13:58 que se lo odio en Gijón a un periodista me parece que también de las es porción eh bueno ya algunas cositas más que Massa sano han oído en en más sitios lo que tampoco te habrás visto es que al entrenador de un equipo que va el primero la amenacen de muerte en su propio estadio en su propio en su propio campo

Voz 1560 14:19 Campbell lamentable Javier lamentable lamentable que ocurran lamentaba

Voz 4 14:23 de lamentable que lo que yo hice ayer totalmente igual de lamentable

Voz 1560 14:28 lamentable como firman hoy un montón de ellos entre ellos la Cadena SER darán

Voz 4 14:31 ya ya ya y como yo estoy diciendo que mi actitud fue lamentable por eso te digo que la misma actitud que yo tuve lamentable me gustaría que tus compañeros eh dejarán de tenerla con toda sociedad Arandina insisto no cuarta Javier Alba de los mozos que no tienen nada yo soy el tonto útil que me utilizan pues para hacer daño al club para hacer daño a la gente y la verdad es que allí pues bueno todo el mundo sabe de qué pie cojea Ny muy bueno pues pues al final yo sí lo he sido la parte utilizaba y lógicamente pues pues me arrepiento porque no me gustaba verme salpicado en estas cosas que por otra parte te voy a decir yo entrenado en Segunda División no sé si me conoce si ya veo que no tenga la segunda B entrenado en Tercera División llevo muchos años en el fútbol jamás me habían sancionado con siete partidos jamás había tenido un altercado con un medio de comunicación jamás en veintidós años que llevo en en un entrenador de fútbol veintiún años perdón por lo tanto bueno igual contextualiza todo se entiende mi reacción una reacción totalmente negativa por otra parte

Voz 1375 15:41 pues sigue preferiría haberte conocido en otra situación la verdad que hubiera sido muy agradable no gaste lo más agradable igual tenemos ocasión en un futuro de conocernos en otra en otra ocasión en lugar de esta en cualquier caso te agradezco que hayas estado como puedes ver cómo te había dado mi palabra y como nos había pedido tu director de comunicación note hemos cruzado con nuestros compañeros de Aranda

Voz 4 16:01 lo sabía yo lo sabía no tenía absolutamente ninguna duda porque se ha atendido un mano

Voz 1375 16:06 un abrazo hoy suerte en lo que queda de temporada

Voz 4 16:09 muy bien que quede claro que que que que esto es una cosa de de ser Aranda no no tiene nada que ver con el ámbito nacional gracias hasta luego

Voz 1375 16:18 Sao bueno se te queda mal cuerpo después de este ratito de a decir de entrevista pero bueno está por ahí Diego Martín en Aranda hola Diego qué tal hola qué tal muy buenas noches compañero de la SER instigador de las pintadas contra el técnico según el propio Javier que no sé qué mal estáis haciendo a toda la sociedad Arandina como ha dicho el entrenador palabras textuales

Voz 7 16:42 pues me gustaría enseñarle al entrenador también bueno lo la cantidad de apoyos que no sólo hemos recibido de los medios de comunicación y compañeros de de Aranda sino de gente muy vinculadas con el deporte ha no creo que haya que olvidarse que el deporte al final son son valores por cierto sí que me gustaría claro mano una circunstancia que creo que estando ahí error no se desvela ninguna grabación privada todo sucede en la sala de prensa una vez que el responsable de comunicación de la Arandina da su autorización para que comience la comparecencia Yes I después del comunicado del sábado el club no emite ningún el manifiesto al parecer para dar explicaciones tomó la voz cantante de los compañeros porque sabíamos lo que íbamos a hacer preguntamos al o pregunta iba a Javier Gómez el jefe de prensa por la situación del club que no se han manifestado no ha dado ninguna rectificación sobre las palabras de del vienés del entrenador no deja a acabar esa primera intervención el se levanta en los micrófonos los tira lo recoge un compañero bueno tener a una persona en ese estado a quince centímetros tu cara diciendo que te que te va a arrancar la cabeza no sensacionalismo esto es la verdad y mano te voy a decir una cosa más clara no es la primera vez pedirle disculpas o aceptar sus disculpas yo creo que es tarde ya es tarde ya porque no es la primera vez que sucede esto el año pasado no lo no lo contamos pública pero creo que con este tipo de personas que hay que tener al menos cuidado pro por lo menos para aquellos que durante el periodismo no es una profesión de riesgo pues yo ya llevo dos encaladas de esta de esta persona