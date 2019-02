El Larguero: Juntamos a Canales y Parejo y hablamos con el entrenador del Arandina (04/02/2019)

Voz 1 00:00 P y dos en primera división y lo ha hecho con un derbi madrileño que se ha jugado en Vallecas Rayo Vallecano uno Leganés dos ha marcado Valley White para el Leganés menú fichaje el que han hecho

Voz 1375 00:53 una cierta absoluto en la delantera del equipo dinero ha empatado en el ochenta y tres Álvaro García para el Rayo y dos minutos después en el ochenta y cinco N Siri me da los tres puntos alega todavía Vallecas esta por ahí José Palacio hola Palacio hola qué tal muy buenas Manu era partido

Voz 2 01:10 me por el descenso époque llegaban los dos empatados a veintitrés puntos además con una racha bastante en Leganés fuera de casa sólo había ganado en Liga ante el

Voz 1 01:18 Valladolid durante tu Pucela ya siete notas y aquí en Vallecas la última victoria a domicilio que fue en Copa

Voz 2 01:26 a ese ese partido o que le daba la clasificación para la siguiente ronda para los octavos de final así que se marcha con los tres puntos y además pega un salto en la clasificación porque de estar al borde del descenso se pone ahora mismo décimo tercero con veintiséis puntos así que todo alegría aquí en el Leganés parte conjunto

Voz 2 03:45 la del río está el Real Madrid donde ahora mismo

qué bonita esta semana es verdad que está el Barça Madrid que que la sigo parece que lo eclipsa todo pero que semifinal tan bonita tan copera Iker bien llega ahí los dos equipos no al jueves

Voz 3 05:32 motes porque Tarraco la cabeza que el pollas bebes crees que eres un hijo de puta tú venga venga venga venga sabe a banda hijos de puta si tú eres un hijo de puta vaya esperamos pierda estamos preguntando a la izquierda quiere un mierda hijo de puta te lo digo veinte veinte

Voz 0231 05:53 este personaje es el entrenador de

Voz 1375 05:55 la Arandina que

Voz 0231 05:58 a perder los nervios puede perder cualquiera

Voz 1375 06:00 amenazar así con hijo de puta te arrancó la cabeza y todo ese tipo de cosas que habéis escuchado lo descalifica ir no sé como hasta ahora sigue siendo entrenador de la Arandina vamos a intentar que explique si es que se puede esto qué pasó ayer repito con los compañeros de la SER en Aranda eh en esa o en ese momento en el que justo terminaba la hola de prensa enseguida a estar aquí también el técnico de la Arandina Javier Álvarez cierra una portada haciendo y un recuerdo a sobretodo la familia rojiblanca del Atlético de Madrid que hoy está de luto por la muerte de Calleja ha fallecido hoy a los ochenta y dos años Calleja estuvo catorce temporadas vistiendo ese escudo disputó cuatrocientos veinticinco partidos que en esa época pues era era una cifra es una cifra de récord practicamente cuatrocientos veinticinco partidos catorce temporadas vistiendo la camiseta del Athletic además fue parte de la selección que conquistó la primera Eurocopa que ganamos la del sesenta y cuatro así un abrazo para su familia y por extensión para toda la familia rojiblanca descanse en paz Ignacio Calleja que falleció a los ochenta y dos años Laso once y treinta y siete luego estarán por aquí por supuesto Kiko Narváez de Santi Cañizares Álvaro Benito Gustavo López con el sanedrín de los futbolistas de todos los lunes para ver cómo han visto la jornada de liga y el resto actualidad vendrá también Raúl Ruiz así que nos ponemos en marcha que arranca ya al larguero

Voz 1375 07:47 Larguero íbamos hasta la una y media hasta que venga luego Mara Torres con el Faro y antes de la última hora del Barça Real Madrid sobre todo pendientes de qué pasa con Messi en el Barça en los pide paso Palacio como protagonista en Vallecas Palacín y Manu estoy con un tipo feliz con Recio con

Voz 2 08:03 el fenómeno Garoña está andaluz del Club Deportivo Leganés Iker era titular se está asentando hoy en ese puesto de mediocentro hoy Viena viene acompañado bien escoltado pero ya ha sido estábamos hablándolo recio muy buenas noches noche así un partido puros ha sacrificado mucho esfuerzo ya había sudado de lo lindo

Voz 0105 08:20 sí sí bueno al final no estábamos jugando mucho los dos equipos ya sabemos la intensidad que tenemos no sólo los partidos y bueno aquí en el campo del Rayo ante su afición que aprieta tal pues pues sabíamos que va a ser un partido con con mucha disputa mucha brega ahí creo que que en este tipo de partido el equipo sabe jugarlo sabe sufrir y y bueno hoy no hemos llevado los tres puntos que son muy importantes para nosotros

Voz 2 08:42 bueno estaba hablando ahora aquí con recibo fuera de micro si lo habían tirado un poquito las orejas para que se lo pregunten aquí en sintonía

Voz 1375 08:50 hola Recio

Voz 1623 08:51 hola buenas noches partido calentito eh sí sí final

Voz 0105 08:56 como he dicho antes sabemos lo que nos jugábamos los dos equipos hoy sabíamos que iba a hacer partido con mucha disputaba mucha segunda jugada muchos balones aéreos oí bueno nosotros en este tipo de partidos pues pues sabemos jugar hoy y hoy pues el equipo ha demostrado jugando un partido con con

Voz 1 09:12 con uno menos durante treinta minutos ha sabido sufrir estos dos importantes desde el cincuenta y siete

Voz 1375 09:17 es una unión con roja directa de la que hablaba Palacio ávido diez amarillas y una roja ha habido tirón de orejas no horas

Voz 0105 09:25 no porque no no he visto la jugada repetida de las quiero ver

Voz 1 09:29 bueno no hace falta verla repetida

Voz 0105 09:32 no bueno pues ya estaba final creo que hay que aprender de errores y él lo lo sabrá mejor que que nadie nada para eso ya está el míster todo el muy intentado hacer un esfuerzo por por qué porque el resultado pues siquiera cómo iba que íbamos ganando y bueno he gracias digo pues pues no ha pasado a

Voz 1375 09:52 Amador esa pulsión hemos podido conseguir otros pronto para hablar de árbitro recuerdo que la última de que hablamos general aquí en El Larguero fue la noche de el barrio en el Barça que demostrar este muy crítico con el tema de Suárez Cuéllar luego la jugada las repeticiones dieron al día siguiente demostraron que tenían razón que había sido falta de sueño

Voz 1623 10:08 bueno lo en directo y luego pues no

Voz 1 10:12 en otro partido también me lo dijeron en una vista tu tu tiene una viste cuando cuando no también lo protestas que tiene razón mono bien tras seguramente atrape la valla protectora igual el Varas convencer a mí me si yo siempre he dicho que a mí me convencí Hay todo porque hacia

Voz 1375 10:32 ya cada semana uno protesta el otro revuelo tal sobre todo cuando hay equipos grandes pero los futbolistas seguís viendo el bar como algo positivo

Voz 0105 10:39 es que creo que está viendo más errores de lo normal yo no sabía que que iba a ver tanto tanto error y tanta protesta

Voz 1623 10:45 hay sí que es verdad que ha habido errores muy muy grave

Voz 0105 10:49 o jugadas que no se ha visto otras que hacía Abel a revisar la otra no entonces pues porque crea muchas dudas Hay si esto lo hicieron es para que mejorar el fútbol y para que hubiera Justice no hubiera goles ilegales o no hubiera de expulsiones de gane y creo que que deberían de manejar o no sé algo algo mejor para que para que no hubiera esa esa duda que que está dejando todo lo que llevamos de temporada

Voz 1375 11:10 fíjate no queda nada cuando se caliente esto en las últimas cinco jornada que Dios nos pille confesados a todos bueno tres puntos importantes y tú jugando tercer el tercero o el cuarto titular consecutivo no tercero creo

Voz 0105 11:21 si por desgracia tuvo buena venía jugando oí iban sufre una rotura en el sóleo que hemos tenido dos meses fuera has vuelto otra vez hay alguna vez que me recuperaba pues pero otra vez te coge el ritmo estoy volviendo al equipo nada muy contento ojalá que las lesiones de aquí al final de temporada ahí iban a todos es ayudar al equipo y que que ganemos partido como los de hoy con con ese sufrimiento esa garra que que ha que ha tenido el equipo pues ojalá que así hasta final de temporada y consigamos otro objeto

Voz 1 11:48 el fichaje habéis hecho el IBEX eh sí sí la verdad es que he estado bastante bien

Voz 0105 11:54 al final donante no se pide que meta goles en no va mucha más cosa que quiero goles pero pero si encima lo lo acompaña con con goles puede pues mucho mejor y lo está haciendo hoy tiene una confianza tremenda eh

Voz 1375 12:04 voy a de Recio enhorabuena venga mucha gracia un abrazo

Voz 1 12:07 en directo en El Larguero después de

Voz 1375 12:09 Victoria de Leganés en Vallecas tres puntos que les deja ahí con eso os veintiséis el Rayo se queda con Veintitrés algo más palacio cerramos en Vallecas

Voz 1266 12:18 pues se marchaban cariacontecido lo jugadores

Voz 2 12:20 desde el Rayo Vallecano y sobre todo Michel que dice había dicho en rueda de prensa que han perdido una oportunidad buenísima de haber pasado a un rival directo como era Leganés y sobretodo que han hecho una primera parte espantosa que es donde ha perdido el partido el Rayo Vallecano

Voz 1375 12:35 un abrazo Palacio un abrazo Manu Chao hasta luego dejamos ese partido de Liga que cierra el nada ya abrimos la semana de Copa antes con esos dos cracks que van a estar enseguida aquí en el Larguero en Barcelona está Lluis Flaqué o Flaqué muy buenas hola Manu qué tal buenas noches está porque también Adriá Albets hola hola qué tal hola muy buenas y por aquí un poco más cerca están Antonio Romero hola Antonio qué tal muy buenas a todos también Javier Herráez hola Javi hola qué tal a todo buenas noches y Antón Meana presente Carreño buenas noches eh bueno los aficionados del Barça y del Madrid están bueno ellos todos estamos deseando que llegue el partido el miércoles la ida de la semifinal luego llegarán dos semanas de Champions y luego la vuelta después de la vuelta otro clásico más en Liga Sabine tres clásicos pero ahora mismo todo está puesto en el diez del Barça ah sí con misterio lloro ese misterio FLA aquí Adrià se va a mantener casi hasta dos horas antes de el partido porque el el que nos diga ahora si alguien nos dice que Messi va a jugar se lo está inventando si alguien dice que Messi no va a jugar se lo está inventando porque ahora mismo ni en el Barça saben si Messi va a jugar la última palabra la tiene el crack que elaborara con volver si está bien va a jugar porque yo creo que no sólo va a perder aunque al hayan dado dosificado en las eliminatorias anteriores esto es un Barça Madrid es un clásico y no sé cuántos clásicos se va a querer perder Messi en los años que le quedan de carrera pero la duda es esa contractura le va a permitir estar el miércoles Flagey Adrià

Voz 0017 14:03 bueno pues yo creo que será clave como se encuentre mañana por la tarde mano la la idea es que se apruebe en el entrenamiento de la tarde y las sensaciones son buenas no siente dolor por lo menos entrará en la convocatoria para el clásico pero dependerá mucho de de como se sienta mañana ya habrá que esperar hasta eso hasta el último momento para saber seguros y Messi puede jugar no este clásico frente al Madrid y bueno él evidentemente hará todo lo posible

Voz 1375 14:28 por estar no quiere perderse este partido ya

Voz 0017 14:31 se perdió el de Liga por lesión en el brazo pero dependerá de sus sensaciones a medida que se acerque el partido así que mañana día clave para saber cómo está Leo Messi para saber si por lo menos puede entrar en la convocatoria hoy seguía con alguna molestia en esa zona del muslo derecho donde recibió el rodillazo de delato pero veremos si mañana estas molestias han remitido hoy por lo menos Messi puede entrar en la convocatoria desde el Barça lo que transmiten tranquilidad no hay preocupación porque Messi no está lesionado simplemente tiene esta pequeña contractura fruto del golpe que recibió y evidentemente tienen claro que no correrá ningún riesgo

Voz 1375 15:05 claro que lo que dices al final será el jugador

Voz 0017 15:08 que decida si puede si puede jugar o no en función de lo que siento

Voz 1375 15:10 yo a veces lo digo de coña ser el jefe de los servicios médicos

Voz 0017 15:13 es es competir

Voz 1375 15:15 otro de los doctores gracias por los servicios médicos sobre todo de Messi es Leo Messi como él se ve ahí tal pues pues él decidirá pero la duda Frankie radica poco hay merece la pena arriesgar aunque sea un poco porque es verdad que evoluciona favorablemente que ya saben lo que es que es un golpe que pues jugar con dolor pero la duda es arriesgamos aquí viene la Champions viene lo que viene o mejor que hoy

Voz 1296 15:37 sí yo soy partidario de ningún tipo de riesgo porque es verdad que es un clásico

Voz 0017 15:42 pero por encima de un clásico no deja de ser la Copa

Voz 1296 15:45 sí sí la Copa hace diez días era el torneo menos prioritario de los tres que te quedan por delante y me sorprendería que ahora eh la Copa por mucho que te haya tocado el Madrid se convierta en en lo que te marca la agenda hay algo que te que te puede hacer perder la cabeza Si hay algún mínimo riesgo de agrandar la lesión de Messi teniendo en cuenta el calendario que viene yo soy partidario de que Messi no juegue más arriesgue es un clásico sí pero no es decisivo porque es el partido de ida e insisto es partido de Copa pero es lo que tiene que subrayar por encima de todo lo hoy prioritarios la Liga el gran deseo es la linda hay deseada la Copa pues no merece la pena asumir el riesgo por mucho que sea el Madrid y por muchas ganas que entiendo tiene perdió cinco uno cero

Voz 1375 16:27 bueno ya has llegado aquí ya estas semifinales ahora en Madrid

Voz 1 16:30 pero que acabas de decir tú si tiene ganas de clásico

Voz 1296 16:32 aquí los cien tres semanas tienes dos manos a un empate

Voz 1375 16:35 eso tremendo eso sí pero te pinta la cara al Madrid en la ida sin Messi no es lo mismo es que a remontar al Sevilla no es fácil digo pero remonta o intentar remontar al Sevilla la vuelta en tu estadio no es lo mismo que intentar remontar al Madrid en el Bernabéu la vuelta

Voz 1296 16:47 pero no es decir no imposible que Valverde salga con un once similar al del Levante en la ida o el del Sevilla en la ida más sino a Messi decir lo que está claro es que la herida que te probó

Voz 1284 16:59 claro lo que es el el pasado bueno claro es la

Voz 1296 17:01 idea que te provoca una un partido de ida malo ante el Madrid es mucho más sangrante que la que te pueda provocar el Sevilla o el Levante es mucho menos remontaba un mal imagino que si Messi finalmente se apuesta porque hoy se decide que no juegue Valverde debatirá con el resto el once con lo mejor que tiene para competir con el Madrid dejarlo todo abierto para la vuelta fue intentar Dominique minimizar los los daños que te pueda generar el Madrid evidentemente por eso

Voz 1375 17:22 digo que ahora podíamos hacer una porra tú crees que va a jugar pero que me hay Porras que

Voz 6 17:28 no

Voz 1375 17:29 tienen sentido el resultado pero en este en este caso que deberá ni en el Barça saben si va a jugar Messi

Voz 0017 17:35 que no saben ni el propio mes no no lo saben y el propio Messi según

Voz 1375 17:38 la mente claro hay que esperar y como decía Adrià a ver qué pasa en estas veinticuatro horas y mañana por la tarde noche habremos en contra el argentino eso en el Barça en el Madrid están pendientes de si juega Messi o no evidentemente pero sobre todo pendiente de las buenas sensaciones del buen momento Romero idem si mañana nos cuentan Herráez guineana Juega Bale o no juega Bale que parece que en las últimas horas pierde enteros no

Voz 0239 18:00 si salgo que a mí me dejó un poco con la mosca detrás de la oreja ayer en El Larguero por si había en el tramo final de Carrusel Deportivo por se había intuido algo que yo no había cogido durante el noventa y tres minutos que duró el partido a mi me parece que todo lo que no sea jugar Lucas Vázquez Vinicius y Karim Benzema sería injusto para lo que se está viendo en el terreno de juego sería injusto también para el propio Gareth Bale que demuestra partido tras partido que no tiene el nivel mínimo exigible ahora mismo ni en lo físico y seguramente tampoco lo mental para ser titular del Real Madrid que tiene bastante más sentido poner esa esa tridente en ataque con la defensa del Barcelona ya cansada darle la última media hora en la segunda parte y Solari que se ha equivocado en alguna ocasión desde que es entrenador del Real Madrid se ha caracterizado por algún los últimos meses yo creo que ha sido por intentar poner a los que se lo están ganando en el terreno de juego y ahora sí la balanza es que lo está ganando más Vinicius Obeidi yo creo que la balanza está absolutamente desequilibrada en favor de brasileños

Voz 1375 19:01 yo creo dijo en la rueda de prensa ayer Herráez y Meana

Voz 0105 19:03 de de Bale de bueno vamos a ver

Voz 1375 19:06 en que vaya cogiendo minutos hoy una hora el próximo día amada parecía que sí pero pero soy más partidarios de que va a hacer suplente

Voz 0017 19:13 yo creo que sí pero al margen de las manifestaciones de Solari en la rueda de prensa que bueno que interpretó una cosa yo ejemplo interprete otra son interpretaciones pero la cabeza de Solari está solos Santiago Hernán Solari es lo que ves en el campo la marcha que lleva Vinicius que lleva en quinta sexta y Gareth Bale va en segunda o tercera iba con el freno echado sabes que no beso el futbolista sueltos a tuve esa Gareth Bale en el terreno de juego Hinault leves para ser titular

Voz 1375 19:42 yo creo que ahora mismo la comparación creo que no es Vinicio eso Bale sino BI lo Lucas Vázquez no creo que la duda como estar ahí no Lucas Nobel

Voz 0017 19:49 Lucas a Luca no lo ha tocado es que Lucas le viene muy bien a a Solari en el sistema que tiene el técnico argentino este fin de semana lo dejó fuera siempre porque te quedas algún día Manu es que no descansa o India de sanción y el día de ayer el resto lo ha jugado todo pero todo es todo sea Lucas ha sido intocable porque a reforzar la banda derecha con Carvajal te gustará más o menos todo dejará no te parecerá bueno hay gente en el club que no le gusta a Lucas Vázquez esa piensan que no es un gran futbolista más bien que no es buen futbolista pero a Solari le encanta porque cree que es fundamental para el equilibrio del campo para que para que corra a la que

Voz 0239 20:25 no porque Lucas sea entre comillas

Voz 0017 20:27 se come el marrón del Madrid es porque es un futbolista que aporta otras cosas en esa banda derecha con Carvajal cree Solari que es fundamental así que yo creo que la pelea para Bale es

Voz 0239 20:37 la zurda creo que es un suelto lo Javi sobre todo Javier para el partido de mañana o el Bernabéu en la mano es su madre jarabe anula la diferencia fundamental o la pista fundamental es que el lugar se queda fuera de la convocatoria ayer claro porque claro sin Lucas Vázquez de ayer está en el banquillo yo juega un ratito en la segunda parte todavía puedes alimentar la duda de hombre pues igual ha llegado el momento de la rotación lugar Vázquez un tipo cumplidor pero hará que están los tres en forma tratada da pero desde el momento en el que Solari manda un mensaje tan claro de no no tú a la grada a comer pipas ya tomarte una botella de agua mientras que es el partido porque tienes que descansar que Solari tiene absolutamente claro que Luca baje juega de titular el miércoles sin ningún tipo de duda contra el Barça pero para mí eso no

Voz 1375 21:21 se convierte en titular indiscutible para mí para mí tampoco sí

Voz 1284 21:25 es el matiz que yo hago con respecto a Javi

Voz 1 21:27 lo que que lo dejará en la grada quiere jugar en el Camp Nou en la ida

Voz 1375 21:31 vale pero yo creo que para mí creo que mi opinión es que yo creo que los titulares Benzema Vinicius y que si acaso se puede disputar el puesto con Bale en función de lo que Bale arde en ponerse a punto y en estar a tope remoto mientras Bale falle vale pero como Bale se ponga alto a tope de revoluciones en dos semanas yo creo que el que va al banquillo es Lucas

Voz 0017 21:51 es una pregunta en voz alta osea en el Bernabéu con todo el respeto para jugar contra el Girona el del Alavés vale juegas cuatro tres tres Si metes ABI la Vinicius a Benzema pero yo os pongo un caso partido Real Madrid me lo invento Bayern de Munich semifinal de la Champions en el en el adiós arena eres que bajó al cuatro tres tres con Bale Benzema Di Vinicius depende de cómo esté Bale yo no yo creo que bien es titular

Voz 1375 22:16 inicio sirven ceba porque Lucas transporta

Voz 0017 22:18 un equilibro de trabajo al final es están muy bonito envuelto en el papel pero hace falta que uno baje a currar el que baja currar es Lucas Bale baja cuando quiere rebaja juego ya sabes muy claro

Voz 1284 22:31 en el entorno de Bale que se dice Mead pues hemos hablado hoy con el entorno de Bailey la gente más próxima al galés

Voz 0231 22:35 insiste que está cogiendo la forma que lo pactado eran veinticinco minutos en Cornellà XXV en Girona se cumplió sesenta contra el Deportivo Alavés se cumplió y otros sesenta a lo mejor un poco más en la Copa pensando en jugar de inicio y completó el derbi del Wanda pero qué pasa aquí en la Copa tocó el Barça fuera de casa y eso puede cambiar un poco los planes por eso Bale se siente preparado para

Voz 0239 23:00 jugar de inicio en el Camp Nou de hecho no

Voz 0231 23:03 no lo descarta la frase que utiliza su entorno es si la final de la Champions fuera mañana la jugaría no como pasó en Cardiff pero si Solari le deja en el banquillo no entendería la decisión como un ataque como una parte de ese proceso de coger la forma así que ayer como dice Romero yo interpreté que Solari le ponía seguro pero hoy tengo mis dudas de que Bale asuma que él está en un proceso de coger la forma y que si no juega el miércoles es porque no está en ese punto idóneo y que no se ve atacado ni piensa que es que del entrenador duden él me para

Voz 0239 23:37 de qué es interesante también recalcan que

Voz 0231 23:39 de todo lo que ha salido este mercado de invierno que él no tiene ninguna intención de marcharse del Real Madrid que firmó hasta dos mil veintidós para quedarse en el Madrid por su parte ni está escuchando ofertas ni se quiere marchar del equipo

Voz 0239 23:54 pero eso ha cambiado de cuándo

Voz 1284 23:57 el entorno de veinticinco desde que se puede Zidane es una enorme problema con Zidane Henry hablando muchas veces están bueno la Copa Aurora última dijo hay que decirle ya no le ponía porque era lo que él piensa que

Voz 7 24:13 digo yo veo muy bien yo creo que él yo yo creo que él

Voz 0239 24:16 yo diría el entorno de Bale que él debería besar por donde pisa Zidane porque cualquier otro entre cualquier otro entrenador con menos paciencia que hubiera aguantado en el equipo la cantidad ocasiones que el aguantó Zidane Zidane sólo lo quitó del equipo siendo muy injusto con otros futbolistas ejemplo con Isco sólo lo quitó del equipo cuando estaba hecho un auténtico unos auténticos zorros no lo lo el Guitar con Bale lo que vosotros papel con Isco lo intento tenga que ver notarlo Carter capos de pues le parece bastante mal profesional Bale que Isco no yo no funcionó a mí yo no considero capacitado para juzgar la profesionalidad de merecen igual de profesión pero pero lo que sí quiero de lo que sí me gustaría yo sé que el entorno de del escucha este programa de una manera religiosa durante todas las noches lo que sí me gustaría dejarlo claro el entorno de es que desde que está en el club han llamado a Florentino Pérez para quejarse porque no jugaba luego ha dicho que quería jugar por el centro ha dicho que por la derecha luego que por ley Izquierda de momento Le cuesta están saludar en español se lesiona cada dos por tres acabó una final de la Copa de Europa marcó la chilena de del triunfo la chilena del partido dijo que se quería ir por el camino todos los entrenadores por el hecho de poner a Bale porque era un jugador estratégico para el futuro del Real Madrid por el camino los entrenadores entre yo sí fundamentalmente Zidane han sido muy justos con muchos compañeros porque han puesto a Ben cuando no está navegando en una patera

Voz 0017 25:44 este hizo lo dijeron lo dijeron a Zidane se lo dijeron después de la derrota en Vigo en Liga le dijeron que han injusto sí que Bale jugaba siempre yo sí me atrevo decir que el compromiso disco es pero muy superior al de Bale pero mucho más lejos este año este año Antón para qué apuntes ahí después de una operación de apendicitis veintiocho días después con Lopetegui en el banquillo jugó tres partidos titular

Voz 0231 26:09 Gareth Bale se lesionó en Villa

Voz 0239 26:12 real

Voz 0017 26:13 llevaba hablar de plazos hoy veinticinco minutos mañana XXXV vamos es que eh chico parece que tiene alrededor del un equipo de Médicos sin

Voz 1375 26:20 solamente Bale no comparece no sé quién entrena más mejor porque no lo vemos vemos algunas imágenes como las del calentamiento de ayer que me parecen que son impropias de futbolistas de su nivel

Voz 1284 26:33 pero no podemos juzgar porque habrá otra imagen donde disco corra más corra

Voz 1375 26:37 lo que sí que dije anoche y lo sigo pensando que si Bale no se llamará Gareth Bale no hubiera costado lo que costó yo creo que no no sería jugador del Real Madrid no jugaría titular siempre siempre que está bien pero si algo tiene Solaris que ha sido justo a Marcelo no está bien al banco no está bien al banco vamos a ver si Bale no está bien pues igual lo sigue dejando en la caseta por delante están Lucas Vázquez Vinicius Benzema que ahora mismo están los tres que mejoren fue bastante

Voz 0239 27:03 pero en un ejercicio que no hago mucho intento acercarme

Voz 1375 27:07 a intentar

Voz 0231 27:09 saber lo que piensa Bale por no matarle con opiniones directamente

Voz 1375 27:14 me parece que muchas veces

Voz 0239 27:16 no digo que sea injusto pero que es lo más fácil como dices Javi que no comparece directamente que se pierde más de ochenta partidos en todas las temporadas que está en el Madrid no infiltra nunca que no se infiltra nunca lo todo lo que dice el Javi te vas autómata que van a una comida la cena o es que va a su bola y va a su bola pero lo que transmiten hasta compañeros de Bale es que es un jugador que sí que se cuida que sus lesiones no son porque entrene mal ni se cuide mal ni sea un golfo ni según

Voz 0231 27:44 jeta sencillamente no

Voz 0239 27:46 a nadie lo ha dicho no no pero digo que que muchas veces que está lesionado todo el día puede decir que no se cuide sencillamente Bale tiene un problema con las lesiones que le deja fuera de muchos partidos nunca tienes que Antón verdad que tú sabes mucho de Gareth Bale yo yo recuerdo yo recuerdo la pasada no sé se lo ha pasado la anterior no sobra nadie tiene un cuerpo como tiene Gareth Bale si no se cuida de una manera híper profesional nadie pero dicho esto yo recuerdo una temporada que ya no se falla la cabeza la pasado la anterior que para Gareth Bale fueron primas hermanas en la que Gareth Bale estaba de baja médica con un problema muscular es decir no con un con un dedo meñique de la mano rota como Karim Benzema sino con un problema muscular como hábitos

Voz 1284 28:31 es decir tiene que hacer Romero estaba opera casi dieciocho meses

Voz 0239 28:34 estaba de baja médica y se fue a jugar algo

Voz 1375 28:37 sí

Voz 0239 28:38 lo recuerdo saque el compromiso depende del cristal de representante con el que se mire

Voz 1375 28:43 bueno a ver qué decide Solari que es el que ahora mismo tiene un bendito marrón porque ha llegado la hora de la verdad de la temporada tiene a todos parece que casi todos en buen momento se espera más de Asensio espera que Bale en estos dos partidos más de ir jugando otros sesenta hay otros noventa se acaba de poner a tono pero parece que favoritos o candidatos a la delantera en el Camp Nou Lucas

Voz 0231 29:04 Vinicius va a esperar

Voz 1284 29:07 es un momento Bale según cuenta Antón Antón Meana por lo que cuenta el entorno de Gareth Bale en la previa del país

Voz 1375 29:13 a ver qué pasa con Messi mañana más información

Voz 1284 29:15 el clásico queremos un sanedrín con Jordi Martí Marcos López y Pedja Mijatovic Álvaro

Voz 1375 29:20 en la previa del primer clásico de los tres que nos vienen un abrazo a los cinco chao

Voz 1 29:25 por cierto aquí en velé complicado eh que llegue de melé complicado Ma ha entrado

Voz 1284 29:31 hoy sólo con balón no entrenando en solitario pero de momento es un concurrido en solitario pero por lo menos

Voz 0017 29:35 dicen difícil que pueda llegar o sea prácticamente recuperado de su esguince que sufrió hace quince días pero es muy justo dependerá de cómo entrene mañana pero con un solo entrenamiento complicado que de Meles tener claro

Voz 1284 29:47 es buena noticia también verle ya con balón pero seguramente tenga que esperar a última hora del Madrid del Barça en la previa del partido del campo

Voz 8 29:53 la UDEV pasado mañana doce puntos seguimos

Voz 1375 29:56 eran dos futbolistas en nuestra Liga dos auténtico

Voz 8 29:58 los B

Voz 1375 32:50 pasa el Tarrasa club que retira de la competición al equipo de veteranos de su propio club y el Terrassa Fútbol Club están catalán espero verlo bien el Tarrasa fútbol Cruz después de haber analizado y ha hablado con todos los representantes irresponsables de los equipos y las áreas implicadas en los incidentes que han tenía todo lugar en el estadio Olímpico de pasa entre el femenino B del Tarrasa el equipo de veteranos el consejo de administración ha tomado la decisión de conformidad con el con lo que establece el reglamento de régimen interno de retirar de la competición al equipo de veteranos del club por considerar que las descalificaciones por insultos machistas son una

Voz 0231 33:34 falta muy grave estaba jugando el equipo femenino e impartí

Voz 1375 33:41 en el que estaban presenciando en la grada el equipo de veteranos del mismo das estaban calentando viendo el partido de calentando edad sinceramente eh es difícil de entender como los propios jugadores del Tarrasa empezaron a insultar con gritos machistas de lamentable Gallery termina ya airosa fregar no tienes ni idea San una cosa más propia de el cromatismo que de otro que de este mundo de este siglo pero sigue habiendo mucho cremación en nuestro país en nuestra sociedad y en nuestro fútbol a los que hay que echar así que aplaudimos desde Larguero desde la Ser la decisión que tome el Tarrasa de echar a este equipo de veteranos que no merecen seguir vistiendo la camiseta por el desprecio por las descalificaciones que por los insultos machistas a repito las jugadoras de su propio club yo sinceramente creo que hay días que ya no me van a sorprender determinadas cosas pero me sigue sorprendiendo la ver la actitud no porque fueran de otro equipo me parecería mejor evidentemente pero que encima son a las compañeras de su propio club se ponen a insultarles e pues no me parece que la decisión no puede ser más chapeau la apoyamos la aplaudimos el Tarrasa tomó la decisión de expulsar a los veteranos los miembros del equipo de veteranos después de haberse reunido todos los miembros de la directiva de los equipos y demás lo retiran de la de la competición al equipo veteranos del Tarrasa madre mía doce y cinco de la noche está hay Santi Ortega Sevilla hola Santi mano buenas noches bueno el miércoles tenemos un Barça Madrid el jueves hay un Betis Valencia fíjate cómo llegan los dos

Voz 1266 35:22 llega lo dos equipos yo te iba a contar el ambiente que hay en Sevilla en este caso la Sevilla bética con la previa al partido pensando la gente la vuelta que tiene fecha oficial el día veintiocho también a las nueve de la noche en Mestalla y obviamente el aficionado del Betis de vea a su equipo tan competitivo tan metido en este tramo tan importante de la temporada en lo que es ofrecer lo mejor que tiene ya por varios faros desde su entrenador hacia por ejemplo canales Sergio Canales que realmente el partido del próximo jueves tiene una pinta extraordinaria los dos han ido de menos a más a más y ahora parece que estar en el en el

Voz 0017 35:54 el vagón verdadero de los equipos más en forma del campeonato

Voz 1375 35:57 así es está el Betis con recuperando las sensaciones del año pasado y sobre todos los resultados que los tienen ahí otra vez en puesto europeo semifinales de Copa y con una plantilla y unos jugadores a los que dosifica muy bien Quique Setién pero con uno que está abriendo especialmente muchos decimos aquí cuando están Kiko o Cañizares Gustavo un rato hablaremos con ellos Álvaro Benito los comentaristas casi todos coinciden es que está en el mejor momento de su carrera y a esta hora de la noche está en sintonía del Larguero yo creo que hasta ahora sólo estar en la cama va sobre los pero Sergio

Voz 1425 36:29 adiós buenas noches hablaba no buenas noches cómo estás hombre

Voz 1 36:32 muy bien muy bien muy bien con sueño hasta ahora tú

Voz 1425 36:34 no estar despierto e no normalmente ya he tenido tres o cuatro muy pronto que bueno diez y me dio media cada J

Voz 1375 36:47 qué bonita esta semana es verdad que está el Barça Madrid que que la sigo parece que lo eclipsa todo pero que semifinal tan bonita tan copera Iker bien llega ahí los dos equipos no al jueves

Voz 16 36:57 sí la verdad que que bueno el Valencia no obstante comentaba apodada sabíamos de la dificultad de una cuantía muy buena en jugadores pues que tiene encima el año pasado pues si tienen una temporada muy buen ahí están recuperando toda la confianza no igual no sabemos que es muy complicado pero continuamos también en nuestras posibilidades Si digamos que perdón pues agitarse

Voz 1375 37:22 oye lo decimos nosotros pero mejor que tú no lo sabe nadie estás en el mejor momento de tu carrera

Voz 16 37:28 sí yo creo que que sí sobre todo por la continuidad de al final otros momentos muy bien pero bueno por diversos aspectos no en cuando a igual el tema de la rodilla pues me tuve que parar y y bueno ahora mismo cómo te muy preparado y con muchas ganas no de de seguirá dando pasos hacia adelante

Voz 1375 37:51 él lo decimos todos pero mejor que tú no lo sabe nadie estás para la selección

Voz 16 37:55 pero bueno está claro que que hubo ya al charco a un desliz anotó jugador español ahí bueno sé de la dificultad ya que que bueno hay muchos jugadores con calidad y está claro que que es muy complicado pero bueno yo voy a dar todo también pone equipo porque la verdad que que hoy iguala así las cosas no colectivo seguro que vivido también hay verá mucho

Voz 1284 38:23 no te ha llamado Luis Enrique no he hecho nada no un mensajito notaban Down guasa

Voz 16 38:28 la nada no la verdad que que bueno y si que yo lo bueno es que les ha estado apoyando a la selección que el poder jugar ya con con esa camiseta

Voz 1375 38:39 bonito sería

Voz 16 38:41 sí sí está claro es que yo te tienes que

Voz 1375 38:43 alguna vez alguna noche la soñado las pensaba meta en la lista por fin

Voz 16 38:48 bueno sinceramente hace un par de años más ofrecernos una cosa así o en la última inyección puede ser a inimaginable no puede de tres era bastante complicado pero pero bueno la verdad que qué le he dado la vuelta completamente estaba convencido de que podía ser capaz que bueno encontrando en este momento la verdad que que ya es para disfrutar muchísimo el disfrutando muchísimos escarmiento a mi familia a todos los días

Voz 1375 39:18 y sobre todo las lesiones que ya son historia casi en canales no

Voz 17 39:21 sí es que yo verle correr esfuerzo tras esfuerzo en estos grupos se son once partidos consecutivos fuera entrenador ayer titular jugado todos los minutos a una velocidad al final de los partidos tremendo que por cierto recordaba Manuel ahora jugó con el Racing la Copa al Betis su ex equipo jugó helvético la Real Sociedad su exequipo va a jugar con el Valencia su exequipo que decir que la Copa está poniendo este año lleva un acento canales lo mire de los miles de

Voz 16 39:51 sí verdad ella ya había había mi especialidad

Voz 1375 39:54 había caído en ello oye cuando ayer tira el penalti a Oblak tenías claro fíjate el paradón que lo hizo federal antes que le hizo un paradón de uno de los paradones de la Liga y luego te toca tirar el penalti tenías clara dónde tirarlo

Voz 16 40:07 hombre está claro que ese uno de los mejores porteros no está Liga sólo no ha sido bueno no aguantaba como posible oí bueno luego ya en los últimos con esos pues decidí quitaron la iba a salir bien

Voz 1375 40:22 el jaleo salió de cine pero ese tiró viene ese tiró bien eh sí sí sí la verdad que es buenísimo

Voz 16 40:27 la parada de

Voz 1425 40:28 el azul pues es una barbaridad pues el mejor portero no ser mejor estará en el toro

Voz 16 40:35 pues con la verdad que es muy difícil gira alta porque esos sus cualidades tiene cosas que le diferencia de los demás porteros muy buenos no pero sí que es verdad que está ahí ahí metidos

Voz 1375 40:47 con un oye la temporada con algunos altibajos con alguna irregularidad sobre todo con falta de goles pero ahí estáis otra vez sextos en Europa semifinales de Copa sigue habiendo gente que que que que no lo ve claro no y que critica al entrenador a ti te sorprende

Voz 16 41:05 bueno es el fútbol no yo creo que nosotros que estamos aquí que nos dedicamos a ello bueno vosotros también lo sabéis

Voz 1425 41:12 a la altura de sabemos cuál

Voz 16 41:15 lo que nos jugamos todo el sentimiento que hay detrás y más como es Betis cortó la afición que tiene que que sube también os ha ha dado muchísimos apoyos muchísimos puntos pues por ejemplo el los últimos minutos contra Atlético Madrid dice el aire que nos empuja a seguir corriendo igual que la exigencia tengo entonces bueno sí que es verdad que el año empezamos jugando bien yo creo en muchas cosas bien pero nos faltó pues se de esta hago esto si pues yo creo que ahora estamos compitiendo muy bien sabemos que estos dos cantes si queremos volver

Voz 17 41:51 cómo lleva su mejor temporada de goles si rotar está rotando poco o nada y no es así no

Voz 16 41:58 sí sí sí sí la verdad que bueno en la encuentro muy bien físicamente ir es verdad que que bueno nadie tengamos que estar muy prepara los porque todos los partidos son muy exigentes Si bueno es verdad que tenemos una plantilla muy buena he ido está demostrando no que da igual clásicamente que juegue que que el equipo no no baja ahí compite todos los partidos y siempre busca la electo

Voz 1 42:19 que pues tanto ocho goles llevaba canales esta tampón

Voz 1375 42:21 a las seis en liga uno en copa otro en Europa League está jugando titular llevar a veintiocho de los treinta y un partido es que ha disputado está ahí a ver si entra en la lista de Luis Enrique por primera vez se convierten internacional absoluto que desde luego lo está mereciendo ahí mérito está haciendo para ello el equipo sexto pero canales enfrente está el Valencia amigo fíjate como viene el Valencia

Voz 1284 42:42 como el Valencia Pedro Morata en Valencia muy buenas hola buenas noches cómo llega al Betis y cómo llegan

Voz 1375 42:46 hacia que semifinal más bonita si yo creo que

Voz 1296 42:49 que el Valencia llega en el mejor momento de esta temporada empezó en las tinieblas en la oscuridad más absoluta Iker una falta de confianza absoluta y sobretodo de acierto de cara de cara al gol eh esta tarde hablaba con Marcelino M y me contaba que en los últimos cinco partidos ha hecho Valencia trece goles y en todo el resto de temporada había hecho diez

Voz 11 43:10 siete en total osea que creo que el Valencia