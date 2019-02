Álvaro Pombo: "Me he sentido libre dentro de libertad condicionada"

Voz 0114 00:00 con un final no ático el vizconde

Voz 1 00:03 el vizconde ir

Voz 2 00:05 preguntamos siempre a nuestros invitados a nuestro gato Pardos qué relación tienen con el mar siendo éste vizconde de Santander entiendo que es una relación intensa

Voz 0114 00:17 sí lo menos que yo tengo una relación intensa con el mar que yo ya ya muchos años siendo más literaria que real as es que hay dos tipos de idea del mar uno es el mar de los marineros de la gente que navega con Vela o con remo yo yo en Santander de joven remar en la bahía con un bote de remos y entonces tenía una relación real de remar en la bahía pero a partir de dieciocho así que ya no he vuelto porque voy a alguna vez pero vamos que no tengo una reválida aria con el mar quiero decir el mar es una fuente de información pero también es un paisaje

Voz 2 01:01 habrán reconocido algunos floreros en la voz de este vizconde al escritor Álvaro Pombo que tampoco está tan lejos del seudónimo porque

Voz 0114 01:11 fíjate Gemma no hice una familia durabilidad así exceso cómo es eso de nacer en cómo era tu casa ver sí son los Pombo somos una familia de yo veía a los ríos entonces los bombos somos una familia interesante porque eramos Mittal para vuelo yo porque más que tal revuelo Don Juan Pombo yo compongo Conejo venía de Palencia de la provincia de Palencia era uno una dinero un dinero emprendedor que había hecho pues muerte de concentración parcelaria ya había llevado el trigo bajado el trigo a Santander para llevarlo a Venezuela ya al Caribe y fue muy llegó a ser muy rico zona fortuna claro pero sin es considerado a los nuevos ricos harinera en mil ochocientos cincuenta y mil ochocientos sesenta entonces se llegó a ser realmente muy rico y fue Senador Real IT entonces recibió en su casa a eso cuenta eso lo cuenta galos eras episodios Nacional recibió en su casa a Amadeo de Saboya ya me Saboya leyó un título esos que llevaban títulos de Amadeo que era que de Caja Pombo Marqués de casas a bombo y entonces pero él tenía muy a gala haber empezado en subiera su esquela en la esquela de la vía en el periódico ERE de dejo Marqués de Casa Pombo del comercio de esta plaza aviso de parece espléndido Álvaro Pombo Luis elegido

Voz 2 03:05 hemos seudónimo vizconde sí entiendo que en homenaje a este personaje Horacio

Voz 3 03:11 el personaje de la novela que acabas de publicar

Voz 2 03:14 trato del vizconde en invierno un beat Conde octogenario

Voz 0114 03:19 el área porque yo estoy interesado ahora como yo soy ya ordinario casi me en unos meses pasar de nadie yo estoy muy interesado ahora en ese periodo la vida como esa

Voz 2 03:31 ese periodo de ir como un tiro

Voz 0114 03:34 claro que yo he tenido tres llevo tres años ligado a cuatro y Alba acuerdo de achaques encadenados English ha dicho una esta es la razón ya bueno yo pero sin embargo sea que una característica importante pero a veces yo tengo buena salud tengo eran salud lo que pasa es crítico tengo mala movilidad en ese momento bueno los achaques a las eso es muy importante y yo quiero editor conmigo de ahí en una parte de arriba somos hay muchos vocabulario y entonces sí ha hice poesías que tras un hombro pero que es casi mejor que fumar parada a parada para capear la hebra a pegar madera es casi mejor la verdad que es el pitillo a dar cómo se ve desde casi los ochenta porque dos meses el el paso del tiempo pasa más rápido o más despacio pasa muy rápido pasa de Love is una cosa Rodolfo en cierto modo aunque a mi a mi me gusta mi edad no soy nostálgico por ejemplo de la juventud o de otras épocas bueno pues qué pasa hoy que a mí yo me gusta de mi tiempo sino fue por los achaques claro todos los mismos pero sí esa es tarea exactamente tu cabeza pero si esa medida pero entonces bueno quieres vente consume de un bueno se echa encima pero sin embargo no sé a mí me gusta a mí lo que pasa es que me claro y a no me queda mucho no sé lo que hace piensa en la muerte yo sí yo no entre tanto en la puerta puede por Trip que yo soy de yo tengo formación filosófica existencialista entonces pues es un poco al tema Jai debería lo de que el hombre para la muerte y Lope no el Memento mori está muy presente también en mi educación cristiana yo más que en la muerte de lo que pienso es en el deterioro el deterioro es el el quizá digamos por así decirlo es el gran tema que la muerte no es del todo de la muerte es un acontecimiento es unívoca llega llega llegó bueno que hay después posiblemente nada no hay nada detrás pero

Voz 2 06:36 aun con aún con formación cristiana

Voz 0114 06:39 que no es complicado este muy interesante que yo estoy interesado pero que digamos racionalmente analítica de las cosas pues verdad si los convertimos en polvo es complicado imaginar ninguna clase de transformación espiritual después teniendo en cuenta lo importante que es el mundo cerebral y fisiológico para nuestra inteligencia no está afectividad Evra todo eso cuesta trabajo pensar en ninguna clase de permanencia después de la muerte resulta absurdo imaginar nada es donde defunción al célebre credo que los creyentes que él hombre ya que es absurdo pensar que que por ejemplo que resucitará

Voz 2 07:31 o que te encontrarás con los que ya se han muerto

Voz 0114 07:35 eso por ejemplo es muy complicado estar en la memoria pero precisamente porque para mira que que querido dar muerte nunca olvido locomotor olvidamos mucho pero está muy presente pero sin embargo el pensar por ejemplo en una cosa se supervivencia es es muy complicado es que él no lo hay a ver una Álvaro Pombo digamos fantasmal después es complicado pero pero no es no es arduo eso yo no tengo el problema una murciano que al pueda de cogió me existiré después de mi muerte realmente pero si tengo un problema de cómo se hace para durar lo que sea a permanecer para permanecer digamos en pie digamos en marcha con un cierto no se llamarlo alegría tocó una especie de curiosidad interés por las cosas eso es el tema me parece a mí por ejemplo mi personaje el vizconde y es un personaje en cierto modo

Voz 5 08:40 es un mal viejo e Air cerrado sobre sí mismo sobre los odios y las sillas

Voz 0114 08:47 por hacer Cruz mal Diego gestionado mal hacia poderoso relato que aún es un personaje poderoso marino pero pasó ya no escribe muy mal eso es muy malo hay que escribir para escritores que eres

Voz 1 09:08 que eres Álvaro Pombo no dirías que eres y ha sido un hombre libre

Voz 0114 09:13 sí que es un hombre dentro de que es la libertad condicionada todos nosotros hombres mujeres tenemos una libertad condicionada ir pensaba que íbamos singles en afronto sería absurdo porque bueno empezar por el lenguaje o igual es que sepamos en lenguajes es los índices en Guaje esos índices de mi mundo

Voz 2 09:35 has escrito lo que has querido has escrito hemos querido asomado a quién te has querido

Voz 0114 09:40 claro

Voz 2 09:41 dentro de esas limitaciones te has sentido que has hecho lo que

Voz 0114 09:44 claro sentido libre pero un poco tan bien como los gatos aprovechando metió a aprovechando los aquello que contaba José Luis Aranguren fue un personaje importante de mi juventud de los ruedos grande qué decir cómo era señala señales y los ruidos la el lenguaje hace conceptualmente poderoso y significativo hiperactivo las señales y los ruidos señales y los ruidos y las las rendijas forman parte de la somos en el mundo en también la ambigüedad muchas veces tendría

Voz 2 10:24 hemos dos horas más para conversar con Álvaro como siempre se me hacen cortas estas entrevistas especialmente está especialmente está yo he disfrutado mucho con el retrato del vizconde dinero sí he disfrutado mucho reconocido obviamente la forma escribir de Álvaro Pombo encontrado el humor encontrado la ironía encontrado la belleza en las descripciones pero sobre todo me ha gustado mucho el retrato del BID donde el hijo ahí la relación que se establece entre ellos

Voz 0114 10:55 narra la relación Humala pero siempre damos expresivas sin embargo a mí me gusta una cosa que me hace un elogio que me has dicho que a él ya que ha sido detenido con mucha facilidad si con avidez incluso Grabiel Copa día eso me gusta mucho hoy rojo que a mí yo soy un autor de un éxito mediano vendo nadie en funciones pero no de pero sin embargo yo doy mucha importancia a divertir a interesar divertir al lector además de de de hablarle de asuntos que sirvió considero importante como es la vejez la muerte o el amor

Voz 6 11:47 hola

Voz 7 11:52 dirías Álvaro Pombo que ha sido el Faro de tu vida

Voz 0114 11:59 no sé si es importante el paro según único faro pero ciertamente pues por ejemplo bueno voy a decir tratados pero sólo una persona fue José María Casadevall el el fundador del del INEF aquí no conocí cuando era maestría estaba en los Beatles estaba interno en los jesuitas de Valladolid Easy ahí con lo conocí que a medieval que iba para jesuita ese fue un personaje muy importante porque me de ciudad in ella también fue muy lejos y José Antonio Marina que era su entre seguramente hay bueno no sé si hoy en día por ejemplo una persona van bien grandes Armesto daba Bush que es una es fruto de alemán el sí sí hicieron espera quizá la palabra faros sea complicada pero sí la palabra al es complicada quizá yo no vea más allá de migrar dices quiera pero es sin embargo muy importante el concepto de amistad a amistad ese es el mayor bien es el mayor bien está la realizada a lo largo de muchos años de tiene que ser a vida o mucho tiempo porque claro tiene que ver todo con mucho tiempo las cosas no puede ser no puede ser es acosar es esta es me lo vivió todo iba ya bastante The love el deslizamiento del tiempo pero las largas las cuentas claras esas amistades largas decíamos en casa mucho cuentas claras y las hélices y poco dinero pero amistades muy largas

Voz 2 13:54 Álvaro Pombo ha sido un placer